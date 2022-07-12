Транспорт
Автономный Влад

BMW начала продавать в некоторых странах подписку на подогрев сидений за $18 в месяц Статьи редакции

По подписке можно взять и другие функции.

  • Ежемесячная подписка на подогрев передних сидений стоит $18 в месяц или $180 в год, пишет The Verge. Подписка на три года обойдётся в $300, а «неограниченный» доступ в $415.
  • Среди других возможных платных опций — подогрев руля (около $12 в месяц), ассистент водителя (около $41 в месяц) и другие.
  • Когда именно автопроизводитель запустил подписку и в каких конкретно странах, неизвестно, отмечает издание. Издание Motor1.com сообщало о запуске в Южной Корее. Подписку также могут оформить водители из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки, пишет The Verge.
  • В BMW не ответили изданию на вопрос о планах по масштабированию сервиса.

#новость #bmw

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150 комментариев
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 Михаил Желтухин

В рф уже давно подписка на поворотники

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Иван Грозный

Только никто её не покупает ))

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Биба и Боба

Только в рф, только, запомните!1!1!
Только в рф, нигде такого нет, только в рф 🤡🤡🤡

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4 комментария
Олег Комаров

А прикиньте, что БМВ будет бояться вторичных санкций и будут банить обогрев задницы?)

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1 комментарий
Образованный ключ

Про поворотники bmw - мем международный

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Вячеслав Осадчий

Думаю, ты сильно удивишься, посмотрев на наличие/отсутствие сигналов в других странах:))

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1 комментарий
Различный кран

😂 топ

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Sergei Ivanov

100% уже придумали как хакнуть эти опции, в каком нибудь сервисе в местном гараже!

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1 комментарий
Маргарита Сахарова

это реально или вы пошутили?)) не слышала о таком, возможно потому что у меня нет bmw)

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Сергей С.

"3. ...
4. добавьте строчку 127.0.0.1 bmw.com в файл hosts
5. ..."

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Мутный космос

Самая жесть будет, когда это все придется прописывать везде.
В холодильниках, стиралках, телевизорах.
А все идет к этому, судя по всему..
И как все это будет работать, если техника приедет параллельным импортом, тоже вопрос.

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4 комментария
Павел Белогурский

Ох, нам это по зубам. Ведь нам приходится удалять Яндекс из браузеров!

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ur spam

С такой дичью надо бороться в зародыше, а то потом будет поздно. Софтовые блокировки фич - зло.

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Sanya

А представь из-за этого цена авто снизится на тысяч 500 или больше, тогда как тебе?

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4 комментария
A.K.

Было бы кому бороться. Крупному производителю ничего не стоит оплатить правильную пропаганду в сми и тыщу ботов, которые будут рассказывать, почему это хорошо и правильно. При этом обычные люди в силу разобщенности будут бояться переть против "толпы".

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3 комментария
Svyatoslav

Эта дичь давно есть, в виде покупки доп.пакетов, которые дефакто уже установлены в тачке. Активация типа, но кулибины давно сломали это всё.

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Denis Kiselev

Это голимый пиздец.

Тут чел тусовался с ником - «маркетологов к стенке». Что то в эту тему.

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Роберт Депримов

Это точно не панорама?

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Mitya Brik

Этот комментарий можно писать под любой новостью теперь

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Иван Грозный

На самом деле здесь ведь появляется такой простор для творчества, что просто туши свет. Все станут покупать базовую версию и искать потом в инете кейгены и серийники. Прямо вижу перед глазами объявления на Авито - "разблокирую подогрев руля, сидений и многое другое. Недорого, гарантия!" )))

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Утка-хрутка

Никакого простора нет. Синхронизация по сим-карте с внешним сервером опций.

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6 комментариев
ManAtArms

ну с теме же корейцами и круиз-контроллем таки работает, узлы есть, кнопки не выведены...

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1 комментарий
Михаил Желтухин

Работает подписка следующим образом: BMW установила программный блок, который в случае активации подписки запускает аудиофайл, в котором объясняется, почему мерседес, лучше чем бмв.

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Юрий Б.

Мерседес внимательно изучает инициативу для ее последующего внедрения

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Алексей Терно

На первый взгляд это звучит как дичь, но в этом есть здравый смысл - покупаешь авто с полным набором функций по цене базовой модели, а если захотел подогрев, то оплатил подписку и он автоматически включился, не надо ничего устанавливать

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Дмитрий М

Ты купишь авто с полным набором функций по полной цене а захотел обогрев сидений - оплатил подписку.

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Артём Соколов

Да, конечно по цене базовой версии, конечно все для потребителя, конечно это чтобы было удобно и можно было экономить.

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Вадим Д.

Жопогрей и тот теперь по подписке? О_о Диву даюсь.
А ежели не продлил – приморозят задницу? Без подписки руль и педали не блокируют пока? (-:

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Марат Яз

Да мне кажется это менеджмент развлекается, тестит бизнес модель

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2 комментария
Андрей Верижников

Пффф, на ВАЗах подушек с АБС и без подписки не будет. Сидят тут, иронизируют.

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1 комментарий
Вадим Д.

Водители Южной Африки, конечно, возликовали и ринулись оформлять подписку на жопогрейку!

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Иван Серик

У них на кондей будет!

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неформат

а чтоб завелась это тоже паписку надо?

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adeby

у меня была такая подписка на 7-летнюю ауди, подписка была на местный сервис-центр, оплачивал регулярно

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Иван Серик

На открытие крышки бензобака

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Korran Horn

Все логично: на линии это сильно упростит и сделает дешевле установку, не нужно будет думать о разных верcиях.
К подпискам люди уже прогреты.

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Jeremy B.

Так в отличии от цифровых сервисов как раз это нелогично…
Т.к. во всех машинах этот функционал должен присутствовать физически, чтоб была возможность его включать по подписке) А если он присутствует физически, то он явно включен в стоимость авто… Только бмв хочет это продать дважды…
Ладно еще можно представить автопилот/адаптив который можно в теории разделить на железо и ПО(где, предположим, без подписки у вас была бы просто круговая камера с датчиками приближения, а с подпиской уже полноценный функционал) но подогрев… это, по сути, нагревающийся кабель…

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3 комментария
Вячеслав Осадчий

Чего? Как это упростит на линии и сделает дешевле?

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3 комментария
Роман Ваничкин

По Вашему будет специалист приезжать с блоком подогрева, чтобы установить его? И чтобы снять потом тоже? :)

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1 комментарий
Kostya Orlov

Делал мем в 2020

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alex

Типо кейсы открывать?)))

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Denis Kiselev

Думаю, сейчас часть публики глубоко озадачена - как объяснить тот факт, что изложенный пиздец в статье никак не связан с Россией.

Хотя… Возможно, все связано с дефицитом газа этой зимой в Германии из-за России: нелогично, чтобы бюргер замёрз дома - и пришёл греть жопу в тачку. Это же очевидно стоит денег и является новой маркетинговой нишей! Уф! Россия приплетена!

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Денис Демидов

А в чем тут пиздец?
Та же тесла за доп. плату активирует автопилот или бОльшую емкость аккумулятора.
Сейчас во множестве товаров R&D и маркетинг занимает в себестоимости больше, чем стоимость условной железки в чистом виде, от того не проблема поставить этот подогрев всем и включать по подписке.

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16 комментариев
Dmitry Protasov

IBM так продавала сервера еще 20 лет назад - дополнительные ядра процессора активировались по доп. контракту в любой момент времени.
Софт так вообще был таким много десятилетий как.

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3 комментария
Ами Варджа

Пидор@сы, сэр🤷‍♂️

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Арам Манучарян

а в жарких странах можно сделать платным отключение подогрева, а по умолчанию он будет всегда включен

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Вася Пражкин

В России за такое денег платить не будут. Подгрев пуканов от СМИ работает без останова, даже летом.

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Влад

В России взломают систему и когда заводишь машину во всю громкость "СТАВКИ НА СПОРТ, ОДИН ИКС БЕТ"

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Вадим Парамонов

Между собой топ-менеджмент это зовёт: «нагреть лохов»?

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Denis Faterkin

Кейсы из геймдева дают много фантазий для монетизации:

1. Прежде чем поехать, просмотр 5-30 секундного видео. Либо покупай премиум с отключением рекламы.
2. Платный буст на разовое открытие дверей для пассажиров.
3. Interstitial Ads на светофорах.
4. Разблокировать пассажирские сиденья по мере увеличения километража. Либо сразу купить плато.
5. Сезонный пропуск в багажник
6. Ну и если водитель не хочет платить, сделать жесткий paywall на руль или тормоза во время движения.

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Kesha Pazzy

Все-таки Стив Джобс гений в бизнесе. Подписка- это гениальная идея!
Ну и создатель Нетфликса молодец))

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Деда Миша

Плата за коммуналку это ведь ни разу не подписка?) вся жизнь - подписка, если задуматься

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Dmitriy G

Причем тут Стив Джобс?

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Антон Василик

Ахах. А вот это прикол!

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Антон Василик

Интересно, что дальше. Подписка, чтобы машина ломалась реже?))

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1 комментарий
Buck Mulligan

Back to Feudalism

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Bruce Robertson

Тексты объявлений в будущем:

Продам BMW, ко всем опциям оплачен «неограниченный» доступ.
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Forgotten Games

Скоро и на тормоза...

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Сергей Лимонов

ждем подписку на то, чтобы машина передвигалась

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Ardibido

Ждём подписку на левый поворот

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Марат Булатов

Всё как в играх:
сначала выпускали просто полные версии игр за стоимость,
потом волные версии + длс за 150% стоимости,
потом часть полной версии+ длс за 200%
Теперь забагованный кусок говна + длс + подписка за 300%.
Капитализм, счастье...

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Grigoriy Malyshev

Странная вещь, конечно. То есть "те самые дефицитные чипы" в машинку вставили, но работать они будут только у того небольшого процента, кто оплатит подписку.
$415 долларов - пожизненная активация.
или 18 в месяц.
Жопу греть надо не более 6 месяцев в году, то есть - $108.
Если средний срок владения бмв первым хозяином меньше 4 лет, то в этом даже есть экономический смысл.

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Я никто и звать меня никак

То есть за 18 баксов в месяц у меня будет подгорать пукан?

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Sergei Zotov

тут у большинства комментаторов пукан бесплатно подгорел так-то)

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Царь Преисподни

🤦‍♂️

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Тайный браслет

🤡 BMW

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Dmitri Petrov

.. Подписка на запуск двигателя .. Классная мысль... Экостандарт

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sles

Ради такого стоило RMS обвинить в поддержке педофилии ;-)

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Марат Яз

Возьму подписку на руль и педали...

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Ржавая вилка

А плату за возможность подписки они не додумались ввести? Явная недоработка.

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Михаил Бобков

Подписка на передвижение уже давно встроена, это топливо

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Anton K

Late capitalism daily

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Вадим Зарипов

Такая модель позволит сэкономить на не релевантной опции для тёплых южных стран возможно

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Иван Серик

На кондиционер тоже можно!

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Константин Шелковников

Не позволит. Аппаратно все установлено уже с завода. Просто отключено на уровне софта.

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Максим Палий

🤨

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Эзиз Артыков

Скоро будут квартиры продавать с подпиской на открывание форточек.

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Максим Ростокин

Против лома нет приема…

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Kesha Pazzy

Vc.ru, где статья про акции золотодобытчика Петропавловск?
Извиняюсь за то, что в не в тему

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Константин Шелковников

Через некоторое время после ДТП приходишь в себя в больнице и пытаешься понять, почему подушки не сработали. И видишь смс на телефоне "Ваша подписка на подушки безопасности заканчивается сегодня. Не забудьте продлить! С любовью и заботой о вас, ваш BMW"

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Алексей Родной

Просто сразу делать подписку на авто целиком

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Сергей Щукин

Не, весь прикол в МИКРОтранзациях - чтобы казалось, что вроде и вообще не платишь)

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Сергей Щукин

Будут греться немцы в бэхах... нас ждёт эпоха сюра..

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S8dAS

В БМВ недорабатывают — нужно продавать подписку на возможность открывать капот.

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Нелинейная структура данных

Я бы законодательно запретил брать подписку за функциональность, которая присутствует физически. Если присутствует будь добр сделать так, чтобы она работала.

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hakhagmon

теперь прошивки не только твбоксов будет но и бмв

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Алекс И

Подписка на свежий воздух на очереди.

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Npc

На масложор как подписку отменить?

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Злой Полушубок

А чо удобно! У меня зима пара месяцев в году, зачем мне подогрев круглый год. Спасибо БеЭмВе!

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Dimitri

Это полный зашквар. Почему вообще в BMW не входить подогрев сидений в базовые опции? Это же не Лада Гранта. Еще бы электрические стеклоподъемники за подписку продавали.

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Максим Салимов

За хардварные фичи можно и не платить - приехал к электрику и вывел кнопку на подогрев руля, сидений да и всего, что работает физически.

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Dudka Trubnik

Ты думаешь что купил машину и владеешь ею. BMW думает иначе

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Прошедший кавалер

Странно, гораздо более актуальной у их ЦА была бы фича с охлаждением пердаков.

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Ян Полянский

Принципиально не куплю предмет с заблокированными функциями. Глупейший маркетинговый ход, зачем клиенту чувствовать себя униженным?
Да еще с абонентской платой?
Вопрос, который вертится в голове - что такого они будут делать все это время, пока я плачу?
Это выстрел с двух рук в две ноги.

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Pavel Voronin

Подогрев сидений? Хоспади. Нужно всего лишь посмотреть видос с очередным опросом россиян на тему ..., и так подгорит, что сиденье вообще менять придется.

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