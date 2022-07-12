BMW начала продавать в некоторых странах подписку на подогрев сидений за $18 в месяц Статьи редакции
По подписке можно взять и другие функции.
- Ежемесячная подписка на подогрев передних сидений стоит $18 в месяц или $180 в год, пишет The Verge. Подписка на три года обойдётся в $300, а «неограниченный» доступ в $415.
- Среди других возможных платных опций — подогрев руля (около $12 в месяц), ассистент водителя (около $41 в месяц) и другие.
- Когда именно автопроизводитель запустил подписку и в каких конкретно странах, неизвестно, отмечает издание. Издание Motor1.com сообщало о запуске в Южной Корее. Подписку также могут оформить водители из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Южной Африки, пишет The Verge.
- В BMW не ответили изданию на вопрос о планах по масштабированию сервиса.
8096 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
В рф уже давно подписка на поворотники
Только никто её не покупает ))
Только в рф, только, запомните!1!1!
Только в рф, нигде такого нет, только в рф 🤡🤡🤡
А прикиньте, что БМВ будет бояться вторичных санкций и будут банить обогрев задницы?)
Про поворотники bmw - мем международный
Думаю, ты сильно удивишься, посмотрев на наличие/отсутствие сигналов в других странах:))
😂 топ
100% уже придумали как хакнуть эти опции, в каком нибудь сервисе в местном гараже!
это реально или вы пошутили?)) не слышала о таком, возможно потому что у меня нет bmw)
"3. ...
4. добавьте строчку 127.0.0.1 bmw.com в файл hosts
5. ..."
Самая жесть будет, когда это все придется прописывать везде.
В холодильниках, стиралках, телевизорах.
А все идет к этому, судя по всему..
И как все это будет работать, если техника приедет параллельным импортом, тоже вопрос.
Ох, нам это по зубам. Ведь нам приходится удалять Яндекс из браузеров!
С такой дичью надо бороться в зародыше, а то потом будет поздно. Софтовые блокировки фич - зло.
А представь из-за этого цена авто снизится на тысяч 500 или больше, тогда как тебе?
Было бы кому бороться. Крупному производителю ничего не стоит оплатить правильную пропаганду в сми и тыщу ботов, которые будут рассказывать, почему это хорошо и правильно. При этом обычные люди в силу разобщенности будут бояться переть против "толпы".
Эта дичь давно есть, в виде покупки доп.пакетов, которые дефакто уже установлены в тачке. Активация типа, но кулибины давно сломали это всё.
Это голимый пиздец.
Тут чел тусовался с ником - «маркетологов к стенке». Что то в эту тему.
Это точно не панорама?
Этот комментарий можно писать под любой новостью теперь
На самом деле здесь ведь появляется такой простор для творчества, что просто туши свет. Все станут покупать базовую версию и искать потом в инете кейгены и серийники. Прямо вижу перед глазами объявления на Авито - "разблокирую подогрев руля, сидений и многое другое. Недорого, гарантия!" )))
Никакого простора нет. Синхронизация по сим-карте с внешним сервером опций.
ну с теме же корейцами и круиз-контроллем таки работает, узлы есть, кнопки не выведены...
Работает подписка следующим образом: BMW установила программный блок, который в случае активации подписки запускает аудиофайл, в котором объясняется, почему мерседес, лучше чем бмв.
Мерседес внимательно изучает инициативу для ее последующего внедрения
На первый взгляд это звучит как дичь, но в этом есть здравый смысл - покупаешь авто с полным набором функций по цене базовой модели, а если захотел подогрев, то оплатил подписку и он автоматически включился, не надо ничего устанавливать
Ты купишь авто с полным набором функций по полной цене а захотел обогрев сидений - оплатил подписку.
Да, конечно по цене базовой версии, конечно все для потребителя, конечно это чтобы было удобно и можно было экономить.
Жопогрей и тот теперь по подписке? О_о Диву даюсь.
А ежели не продлил – приморозят задницу? Без подписки руль и педали не блокируют пока? (-:
Да мне кажется это менеджмент развлекается, тестит бизнес модель
Пффф, на ВАЗах подушек с АБС и без подписки не будет. Сидят тут, иронизируют.
Водители Южной Африки, конечно, возликовали и ринулись оформлять подписку на жопогрейку!
У них на кондей будет!
а чтоб завелась это тоже паписку надо?
у меня была такая подписка на 7-летнюю ауди, подписка была на местный сервис-центр, оплачивал регулярно
На открытие крышки бензобака
Все логично: на линии это сильно упростит и сделает дешевле установку, не нужно будет думать о разных верcиях.
К подпискам люди уже прогреты.
Так в отличии от цифровых сервисов как раз это нелогично…
Т.к. во всех машинах этот функционал должен присутствовать физически, чтоб была возможность его включать по подписке) А если он присутствует физически, то он явно включен в стоимость авто… Только бмв хочет это продать дважды…
Ладно еще можно представить автопилот/адаптив который можно в теории разделить на железо и ПО(где, предположим, без подписки у вас была бы просто круговая камера с датчиками приближения, а с подпиской уже полноценный функционал) но подогрев… это, по сути, нагревающийся кабель…
Чего? Как это упростит на линии и сделает дешевле?
По Вашему будет специалист приезжать с блоком подогрева, чтобы установить его? И чтобы снять потом тоже? :)
Делал мем в 2020
Типо кейсы открывать?)))
Думаю, сейчас часть публики глубоко озадачена - как объяснить тот факт, что изложенный пиздец в статье никак не связан с Россией.
Хотя… Возможно, все связано с дефицитом газа этой зимой в Германии из-за России: нелогично, чтобы бюргер замёрз дома - и пришёл греть жопу в тачку. Это же очевидно стоит денег и является новой маркетинговой нишей! Уф! Россия приплетена!
А в чем тут пиздец?
Та же тесла за доп. плату активирует автопилот или бОльшую емкость аккумулятора.
Сейчас во множестве товаров R&D и маркетинг занимает в себестоимости больше, чем стоимость условной железки в чистом виде, от того не проблема поставить этот подогрев всем и включать по подписке.
IBM так продавала сервера еще 20 лет назад - дополнительные ядра процессора активировались по доп. контракту в любой момент времени.
Софт так вообще был таким много десятилетий как.
Пидор@сы, сэр🤷♂️
а в жарких странах можно сделать платным отключение подогрева, а по умолчанию он будет всегда включен
В России за такое денег платить не будут. Подгрев пуканов от СМИ работает без останова, даже летом.
В России взломают систему и когда заводишь машину во всю громкость "СТАВКИ НА СПОРТ, ОДИН ИКС БЕТ"
Между собой топ-менеджмент это зовёт: «нагреть лохов»?
Кейсы из геймдева дают много фантазий для монетизации:
1. Прежде чем поехать, просмотр 5-30 секундного видео. Либо покупай премиум с отключением рекламы.
2. Платный буст на разовое открытие дверей для пассажиров.
3. Interstitial Ads на светофорах.
4. Разблокировать пассажирские сиденья по мере увеличения километража. Либо сразу купить плато.
5. Сезонный пропуск в багажник
6. Ну и если водитель не хочет платить, сделать жесткий paywall на руль или тормоза во время движения.
Все-таки Стив Джобс гений в бизнесе. Подписка- это гениальная идея!
Ну и создатель Нетфликса молодец))
Плата за коммуналку это ведь ни разу не подписка?) вся жизнь - подписка, если задуматься
Причем тут Стив Джобс?
Ахах. А вот это прикол!
Интересно, что дальше. Подписка, чтобы машина ломалась реже?))
Back to Feudalism
Тексты объявлений в будущем:Продам BMW, ко всем опциям оплачен «неограниченный» доступ.
Скоро и на тормоза...
ждем подписку на то, чтобы машина передвигалась
Ждём подписку на левый поворот
Всё как в играх:
сначала выпускали просто полные версии игр за стоимость,
потом волные версии + длс за 150% стоимости,
потом часть полной версии+ длс за 200%
Теперь забагованный кусок говна + длс + подписка за 300%.
Капитализм, счастье...
Странная вещь, конечно. То есть "те самые дефицитные чипы" в машинку вставили, но работать они будут только у того небольшого процента, кто оплатит подписку.
$415 долларов - пожизненная активация.
или 18 в месяц.
Жопу греть надо не более 6 месяцев в году, то есть - $108.
Если средний срок владения бмв первым хозяином меньше 4 лет, то в этом даже есть экономический смысл.
То есть за 18 баксов в месяц у меня будет подгорать пукан?
тут у большинства комментаторов пукан бесплатно подгорел так-то)
🤦♂️
🤡 BMW
.. Подписка на запуск двигателя .. Классная мысль... Экостандарт
Ради такого стоило RMS обвинить в поддержке педофилии ;-)
Возьму подписку на руль и педали...
А плату за возможность подписки они не додумались ввести? Явная недоработка.
Подписка на передвижение уже давно встроена, это топливо
Late capitalism daily
Такая модель позволит сэкономить на не релевантной опции для тёплых южных стран возможно
На кондиционер тоже можно!
Не позволит. Аппаратно все установлено уже с завода. Просто отключено на уровне софта.
🤨
Скоро будут квартиры продавать с подпиской на открывание форточек.
Против лома нет приема…
Vc.ru, где статья про акции золотодобытчика Петропавловск?
Извиняюсь за то, что в не в тему
Через некоторое время после ДТП приходишь в себя в больнице и пытаешься понять, почему подушки не сработали. И видишь смс на телефоне "Ваша подписка на подушки безопасности заканчивается сегодня. Не забудьте продлить! С любовью и заботой о вас, ваш BMW"
Просто сразу делать подписку на авто целиком
Не, весь прикол в МИКРОтранзациях - чтобы казалось, что вроде и вообще не платишь)
Будут греться немцы в бэхах... нас ждёт эпоха сюра..
В БМВ недорабатывают — нужно продавать подписку на возможность открывать капот.
Я бы законодательно запретил брать подписку за функциональность, которая присутствует физически. Если присутствует будь добр сделать так, чтобы она работала.
теперь прошивки не только твбоксов будет но и бмв
Подписка на свежий воздух на очереди.
На масложор как подписку отменить?
А чо удобно! У меня зима пара месяцев в году, зачем мне подогрев круглый год. Спасибо БеЭмВе!
Это полный зашквар. Почему вообще в BMW не входить подогрев сидений в базовые опции? Это же не Лада Гранта. Еще бы электрические стеклоподъемники за подписку продавали.
За хардварные фичи можно и не платить - приехал к электрику и вывел кнопку на подогрев руля, сидений да и всего, что работает физически.
Ты думаешь что купил машину и владеешь ею. BMW думает иначе
Странно, гораздо более актуальной у их ЦА была бы фича с охлаждением пердаков.
Принципиально не куплю предмет с заблокированными функциями. Глупейший маркетинговый ход, зачем клиенту чувствовать себя униженным?
Да еще с абонентской платой?
Вопрос, который вертится в голове - что такого они будут делать все это время, пока я плачу?
Это выстрел с двух рук в две ноги.
Подогрев сидений? Хоспади. Нужно всего лишь посмотреть видос с очередным опросом россиян на тему ..., и так подгорит, что сиденье вообще менять придется.