Производитель электромобилей Rivian уволит 6% штата, чтобы сохранить темпы производства без привлечения финансирования Статьи редакции
В компании, которая на пике была третьей по капитализации после Tesla и Toyota, работает 14 тысяч человек.
- Американская Rivian сокращает расходы для продолжения расширения производства без привлечения дополнительных денег, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо компании сотрудникам. Всего в компании работает 14 тысяч человек, увольнения затронут 6% штата (более 800 сотрудников).
- В условиях разогнавшейся инфляции, роста процентных ставок и цен на сырье получать дополнительное финансирование крайне сложно, написал основатель и гендиректор Ар-Джей Скаринж.
- Кроме увольнения Rivian также сосредоточится на увеличении производства пикапа R1T и внедорожника R1S, а также фургонов для Amazon. Ритейлер, который инвестировал в стартап, заказал у него 100 тысяч машин до 2030 года.
Rivian планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал 12 августа 2022 года.
- Стартап вышел на Nasdaq в ноябре 2021 года — рыночная капитализация компании составила $91 млрд. Через неделю после IPO компания стала третьей по капитализации среди мировых автопроизводителей — после Tesla и Toyota. Но потом акции стали падать: с начала 2022 года — почти на 70%, до $33,3 за штуку.
565 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
увольнения затронут 6% штата
Нужно 100% сокращать, тогда расширятся до максимума сразу ))
первый
Оставайся лучше на TJ, у нас тут итак хорошо было :-)