Транспорт
Студенческий кавалер

Российский разработчик электромобилей Zetta заявил о проблемах с финансированием, но проект не закрывает Статьи редакции

У стартапа были потенциальные инвесторы за границей, но сейчас «взаимодействие с ними прекращено».

  • Zetta не закрывала проект создания электрокара, но испытывает проблемы с финансированием и поиском венчурных инвесторов, рассказал ТАСС совладелец стартапа Денис Щуровский. Но, по его словам, поддержку проекту оказывает Минпромторг.

Нет, мы не закрыты, мы немножко подзаморозились из-за (недостатка) инвестиций. Там вот проблемы с 2020 года разного характера: сначала Covid-19, теперь вот другие проблемы. Но никто ничего не закрывал, работаем. [….] У нас всё готово, только финансирования не хватает. Можем запуститься в течение года (при наличии финансирования).

Денис Щуровский
  • Так Щуровский ответил на сообщения Telegram-каналов о закрытии проекта в конце августа 2022 года.
  • По его словам, проекту подходит только венчурное финансирование, которое в России «не сильно развито». Компания уже вела переговоры и находила потенциальных инвесторов в Швейцарии, Португалии и других странах, а с некоторыми даже заключила соглашения. Но сейчас все взаимодействие с зарубежными партнёрами прекращено.
  • Проект российского электромобиля Zetta стартовал в 2016 году. Разработчик планировал начать серийное производство в 2020-м, но откладывал его. Тогда же Zetta задолжала работникам 4 млн рублей — их выплатили после вмешательства прокуратуры. «Мы с 2020 года начали хромать, насколько знаете, у нас там были и задержки по зарплатам и так далее, но мы сейчас все выровняли, сейчас таких ситуаций нет», — отметил Щуровской в разговоре с ТАСС.
Транспорт
Дарья Дейнека
Кто разрабатывает российский электроавтомобиль Zetta, производство которого откладывают уже несколько раз Статьи редакции

В стартап вложено 570 млн рублей, но этого не хватает, чтобы пустить машины в серию.

#новость #zetta #электромобили

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20 комментариев
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 Feduard Klimkin

Сделайте первую букву оранжево-черной ленточкой и государство сразу выделит грант)

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Марьян Санду

Универсальное средство успеха?

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Екатерина Продавцова
теперь вот другие проблемы

Загадочный то какой :)

Как они хотели тягаться с Фиатами 500 на электрике - не понятно.

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Юрий Долгоруков

выглядит вообще не конкурентноспособно

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Напряженный ключ

Не закрылись, а подзаморозились.

Новояз ))

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Andrey Fedorov

А что случилось? Почему инвесторы ушли?

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Напряженный ключ

Мы в прошлый раз нелестные комменты оставляли об их дизайне, инвесторы прочитали, поняли что не «зайдёт» и ушли.

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Andrey Fedorov

Вот я так и понял - причина только в комментах😃

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Serge
У нас всё готово, только финансирования не хватает. Можем запуститься в течение года (при наличии финансирования).

Всего-то. Самая малость.

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Иван Петрович

Интересно посмотреть в цифрах, какую поддержку оказывает Минпромторг. И сколько нужно ещё влить для запуска производства.

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Подозрительный инструмент

ВСЁ...

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Винниамин Пяточков

Зачем закрывать, если можно ещё подоить госбюджет, как все остальные уважаемые люди? 🙂

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DaiVin4ik

тем временем АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности

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Айрат Галиуллин

Что тут сказать, кроме как: Эх…

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Александр Еремин

И точка.... 😂

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Гульнара Абдюшева

А почему в течения года? Неужто деньги так долго искать? 😱😱😱😲😲😲

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Дмитрий Ковач

Прикинь

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Михаил Потапов

погас так и не загоревшись)

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Юлия Баранова

Мне нравятся такие проекты, о которых никто не слышал, но у них уже проблемы с финансированием, но они держатся) Потом, конено, все равно закроятся, но последний крик все время звучит в стиле "а мы были, и держались до последнего, но нас не оценили". Жаль я все-таки не застала продукции данного производителя в масс-маркете, хотя, возможно, он для избранных был

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Александр

И в тоже время смотрим на Китай - одна новинка автопрома лучше другой....

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