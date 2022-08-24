Российский разработчик электромобилей Zetta заявил о проблемах с финансированием, но проект не закрывает Статьи редакции
У стартапа были потенциальные инвесторы за границей, но сейчас «взаимодействие с ними прекращено».
- Zetta не закрывала проект создания электрокара, но испытывает проблемы с финансированием и поиском венчурных инвесторов, рассказал ТАСС совладелец стартапа Денис Щуровский. Но, по его словам, поддержку проекту оказывает Минпромторг.
- Так Щуровский ответил на сообщения Telegram-каналов о закрытии проекта в конце августа 2022 года.
- По его словам, проекту подходит только венчурное финансирование, которое в России «не сильно развито». Компания уже вела переговоры и находила потенциальных инвесторов в Швейцарии, Португалии и других странах, а с некоторыми даже заключила соглашения. Но сейчас все взаимодействие с зарубежными партнёрами прекращено.
- Проект российского электромобиля Zetta стартовал в 2016 году. Разработчик планировал начать серийное производство в 2020-м, но откладывал его. Тогда же Zetta задолжала работникам 4 млн рублей — их выплатили после вмешательства прокуратуры. «Мы с 2020 года начали хромать, насколько знаете, у нас там были и задержки по зарплатам и так далее, но мы сейчас все выровняли, сейчас таких ситуаций нет», — отметил Щуровской в разговоре с ТАСС.
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Сделайте первую букву оранжево-черной ленточкой и государство сразу выделит грант)
Универсальное средство успеха?
Загадочный то какой :)
Как они хотели тягаться с Фиатами 500 на электрике - не понятно.
выглядит вообще не конкурентноспособно
Не закрылись, а подзаморозились.
Новояз ))
А что случилось? Почему инвесторы ушли?
Мы в прошлый раз нелестные комменты оставляли об их дизайне, инвесторы прочитали, поняли что не «зайдёт» и ушли.
Вот я так и понял - причина только в комментах😃
Всего-то. Самая малость.
Интересно посмотреть в цифрах, какую поддержку оказывает Минпромторг. И сколько нужно ещё влить для запуска производства.
ВСЁ...
Зачем закрывать, если можно ещё подоить госбюджет, как все остальные уважаемые люди? 🙂
тем временем АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta с подушками безопасности
Что тут сказать, кроме как: Эх…
И точка.... 😂
А почему в течения года? Неужто деньги так долго искать? 😱😱😱😲😲😲
Прикинь
погас так и не загоревшись)
Мне нравятся такие проекты, о которых никто не слышал, но у них уже проблемы с финансированием, но они держатся) Потом, конено, все равно закроятся, но последний крик все время звучит в стиле "а мы были, и держались до последнего, но нас не оценили". Жаль я все-таки не застала продукции данного производителя в масс-маркете, хотя, возможно, он для избранных был
И в тоже время смотрим на Китай - одна новинка автопрома лучше другой....