Транспорт
Королевский Кирилл

«Яндекс Go» запустил тариф для поездок между городами с бесплатным ожиданием для остановок по дороге Статьи редакции

Пока есть только несколько направлений.

  • С 8 ноября 2022 года пользователи «Яндекс Go» для поездок между городами смогут воспользоваться тарифом «Межгород», объявила компания. Пока он доступен по направлениям Ростов-на-Дону — Шахты, Уфа — Стерлитамак, Анапа — Новороссийск, Уссурийск — Владивосток. Количество направлений будет расти.
  • Пользователи могут вызвать машину к конкретному часу или с подачей на ближайшее время.
  • На «Межгород» назначаются водители с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки. Также поездка включает бесплатное ожидание на 10 минут для остановок по дороге. Поездка по тарифу будет дешевле, чем заказ по тому же маршруту в «Экономе», говорят в «Яндекс Go».
  • Для водителей с помощью алгоритма сразу начнут искать обратный заказ, когда они завершат поездку.
  • Запуск междугородного тарифа в 2023 году рассматривает и «Ситимобил», рассказали в компании «Ъ». В сервисе отметили, что перед этим нужно разработать дополнительные бонусы и льготы для водителей — например, на шиномонтаж или мойку. В «Максим» сообщили, что всегда разрешали заказывать такси между городами.
Источник: «Яндекс Go»

#новость #такси #яндексgo

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 M-S-R

Актуален маршрут Санкт-Петербург - Владивосток. А его нет 😞

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Pavel Voronkov

Санкт-Петербург - Владикавказ или сразу Санкт-Петербург - Верхний Ларс.

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Кирилл Макеев

Актуален маршрут Ростов-на-Дону — Шахты - Горловка - Волноваха и
Ростов-на-Дону — Шахты - Алчевск - Сватово
а их нет (

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Sergei Timofeyev

Всё просто. Те транспортные средства не предназначены для движения по дорогам общего пользования. А такси ездит только по ним. Но это не беда, в другом месте можно получить бесплатный (условно) проезд.

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Кирилл Макеев

Почему. Туда можно на такси ехать. Или на автобусе с ребятами. Прямо из райффайзен банка.

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Sergei Timofeyev

Жду, когда каршеринг туда запустят.

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Вадим Д.

Классно, но! Немного боязно — подготовился, застолбил, а водила в последний момент взял и отказался, как это частенько бывает у них. Яндекс ни при чём, нервы, поездка под угрозой срыва.

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M-S-R

Как это не причем. Яндекс - поставщик сервиса. И либо сервис обеспечил, либо нет.

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Вадим Д.

Ну так, как правило, раньше, по крайней мере, отмораживались: мы только оператор, за водителей не отвечаем 🤷🏻

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Аня Деревянко

Тогда нет разницы с блаблакар

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николай

Москва-Казахстан где?

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Невкусно и грустно

Страна едет по маршруту Москва-Петушки, а они запускают Уссурийск-Владивосток, понимаешь.

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Chris Mei

ну кстати, за 25 баксов 100км довольно неплохо, но думаю подорожает после раскруточки

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Хлоргексидин

На том же блакаре выйдет баксов 5. Будет сопоставимо, только если втроем ехать

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Johny Black

Он работает? Я пытался вызвать тачку Питер - Москва, и у меня ничего не вышло

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Аня Деревянко

Работает

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Vladimir Osipov

Жду в комментариях перечисление всех пунктов, по которым и тут Яндекс не прав.

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Рома Кунашко
Поездка по тарифу будет дешевле, чем заказ по тому же маршруту в «Экономе», говорят в «Яндекс Go».

Ну удачи

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Eugene Kostylev
с помощью алгоритма сразу начнут искать обратный заказ, когда они завершат поездку

проехал два часа в одну сторону? нечего отдыхать, звездуй обратно! :)

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Аня Деревянко

Какая-то новость-неновость. Яндекс и раньше между городами ездил

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