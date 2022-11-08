«Яндекс Go» запустил тариф для поездок между городами с бесплатным ожиданием для остановок по дороге Статьи редакции
Пока есть только несколько направлений.
- С 8 ноября 2022 года пользователи «Яндекс Go» для поездок между городами смогут воспользоваться тарифом «Межгород», объявила компания. Пока он доступен по направлениям Ростов-на-Дону — Шахты, Уфа — Стерлитамак, Анапа — Новороссийск, Уссурийск — Владивосток. Количество направлений будет расти.
- Пользователи могут вызвать машину к конкретному часу или с подачей на ближайшее время.
- На «Межгород» назначаются водители с высоким рейтингом, которые согласились выполнять длинные поездки. Также поездка включает бесплатное ожидание на 10 минут для остановок по дороге. Поездка по тарифу будет дешевле, чем заказ по тому же маршруту в «Экономе», говорят в «Яндекс Go».
- Для водителей с помощью алгоритма сразу начнут искать обратный заказ, когда они завершат поездку.
- Запуск междугородного тарифа в 2023 году рассматривает и «Ситимобил», рассказали в компании «Ъ». В сервисе отметили, что перед этим нужно разработать дополнительные бонусы и льготы для водителей — например, на шиномонтаж или мойку. В «Максим» сообщили, что всегда разрешали заказывать такси между городами.
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Актуален маршрут Санкт-Петербург - Владивосток. А его нет 😞
Санкт-Петербург - Владикавказ или сразу Санкт-Петербург - Верхний Ларс.
Актуален маршрут Ростов-на-Дону — Шахты - Горловка - Волноваха и
Ростов-на-Дону — Шахты - Алчевск - Сватово
а их нет (
Всё просто. Те транспортные средства не предназначены для движения по дорогам общего пользования. А такси ездит только по ним. Но это не беда, в другом месте можно получить бесплатный (условно) проезд.
Почему. Туда можно на такси ехать. Или на автобусе с ребятами. Прямо из райффайзен банка.
Жду, когда каршеринг туда запустят.
Классно, но! Немного боязно — подготовился, застолбил, а водила в последний момент взял и отказался, как это частенько бывает у них. Яндекс ни при чём, нервы, поездка под угрозой срыва.
Как это не причем. Яндекс - поставщик сервиса. И либо сервис обеспечил, либо нет.
Ну так, как правило, раньше, по крайней мере, отмораживались: мы только оператор, за водителей не отвечаем 🤷🏻
Тогда нет разницы с блаблакар
Москва-Казахстан где?
Страна едет по маршруту Москва-Петушки, а они запускают Уссурийск-Владивосток, понимаешь.
ну кстати, за 25 баксов 100км довольно неплохо, но думаю подорожает после раскруточки
На том же блакаре выйдет баксов 5. Будет сопоставимо, только если втроем ехать
Он работает? Я пытался вызвать тачку Питер - Москва, и у меня ничего не вышло
Работает
Жду в комментариях перечисление всех пунктов, по которым и тут Яндекс не прав.
Ну удачи
проехал два часа в одну сторону? нечего отдыхать, звездуй обратно! :)
Какая-то новость-неновость. Яндекс и раньше между городами ездил