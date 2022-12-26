Проблема в том, что государство уже много лет тратило по 2 млрд в год на беспилотник «КамАЗа». И теперь, пока он его не сделает, ничего другого никто делать не будет. У «КамАЗа» не получается? Ничего, подождём», — говорит один из участников рынка. И хотя у конкурентов уже могут быть работающие решения, это никак на ситуацию не влияет. Миллиарды рублей же куда-то потрачены. Спрашивать куда — вопрос очень неудобный.