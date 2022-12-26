Все комплектующие импортные, ПО — тоже: как из-за «спецоперации» Россия «лишилась» беспилотников и есть ли у них будущее Статьи редакции
Главное из материала The Bell.
- Россия могла закрепиться на рынке беспилотных автомобилей как один из лидеров, но этого шанса она лишилась после начала «спецоперации». Компании готовились к «большому прорыву» весь 2021 год, а главное препятствие исчезло в январе 2022-го, когда правительство утвердило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных такси.
- ЭПР бы позволил «Яндексу» запустить коммерческое беспилотное такси — но запуск, который планировался на март, так и не состоялся. А иностранные проекты — испытания беспилотников в США и доставку роботами-курьерами — компания прекратила. Возникли и проблемы с компонентами: работать с «Яндексом» отказалась Nvidia — ведущий поставщик процессоров, без которых беспилотные машины не сделать.
- Но «главный удар» по планам компании нанёс отказ от партнёрства крупного автопроизводителя. Как говорят источники, в подразделение Yandex Self Driving Group при оценке в $5 млрд должен был «зайти» Hyundai.
- Как дела у того же SberAutoTech — не совсем ясно: компания тестировала беспилотные машины в Санкт-Петербурге, также у неё есть закрытый сервис для сотрудников. К тому же «Сбер» нарастил и парк автомобилей в 2022 году — у банка их 180 против 160 машин у «Яндекса». Тестовых километров меньше: 1 млн км у SberAutoTech против 23 млн км.
- Но пополнение было запланировано ещё в 2021-м, говорят источники, а сейчас с перспективами на будущее у компании «не всё так однозначно». Например, до «спецоперации» она планировала выйти в ОАЭ, но от этого пришлось отказаться. «Сбер» сейчас «в замешательстве», а разработка идёт скорее «по инерции».
Беспилотные грузовики
- Шансы на запуск беспилотных легковых машин уменьшаются — не только из-за проблем с запчастями, но ещё и потому, что для россиян покупка даже нового автомобиля стала «задачей нетривиальной». Вместо него Россия может сосредоточиться на беспилотных грузовиках.
- Для них на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург в 2023 году хотят запустить «беспилотные логистические коридоры». По задумке по трассе будут передвигаться машины от разных российских разработчиков. С помощью них планируется сократить время доставки груза из Москвы в Петербург на час и снизить себестоимость поездки на 10% — но только к концу десятилетия.
- Для грузовиков выделят отдельную полосу, а в Твери — построят объезд. Весь проект построен по принципу v2x (vehicle to everything). Это подразумевает, что автомобиль беспрерывно обменивается информацией с «умными» дорогами, светофорами и знаками. А значит, всю трассу придётся оцифровать — оборудовать передатчиками, с которыми будет связываться грузовик. Объём вложений в проект оценивался почти в 8 млрд рублей.
- У такого подхода много проблем: слишком дорогой каждый километр дороги и необходимость постоянной поддержки инфраструктуры. Ещё нужно подвести питание — это увеличит нагрузку на сотовых операторов, у которых и так проблемы с поставками оборудования. А комплектующие для таких систем либо импортные, либо сделаны из иностранных компонентов. Неясно также — кому и зачем нужен этот проект: бизнес режет расходы, а беспилотники — «дорогая игра на будущее».
Но он может стать «звёздным часом» для «КамАЗа», который ещё в 2015-м получал миллиардные гранты на создание собственного автономного грузовика.
Проект «КамАЗа» — это скорее сегмент дешёвых машин с тиражом всего 40 тысяч в год. При этом он столкнётся с теми же проблемами, что и другие, — например, заменой импортных компонентов. Особенно на самых современных грузовиках, у которых сделанного в России нет «практически ничего».
В гонку за беспилотный грузовик ввязался и «Сбер» — и даже нашёл себе партнёра: белорусский «МАЗ». Дорабатывать существующую модель банк не хочет, а собирается проектировать новую — сразу беспилотную. В SberAutoTech полагают, что это позволит зарабатывать на беспилотниках. Но «МАЗ» — слишком маленький производитель, чтобы запустить с ним массовое производство, которое когда-либо окупится, считает источник The Bell.
Беспилотники «Яндекса»
- За беспилотный грузовик не борется только «Яндекс», у которого беспилотное подразделение фактически разделилось на два — это компания подтвердила в ноябре, заявив, что в ходе реорганизации международную часть беспилотников выделят в самостоятельную компанию.
- В России беспилотники останутся — но с международной частью их судьба никак не будет связана. Амбиции продолжать разработку у оставшейся части есть, непонятно только, сможет ли «Яндекс» продолжать это делать «на уровне мировых лидеров», с которыми он пытался конкурировать в США.
Главная проблема — комплектующие. Лидары, радары, процессоры и компьютеры для беспилотников в России не производят, их нужно ввозить из-за границы. К тому же оборудование требует постоянных обновлений, а получить поддержку от производителей в России сейчас нельзя. Строить беспилотник на «пиратском» ПО — идея «сомнительная».
- Автопарка в полторы сотни машин вполне хватит для испытаний. Но если речь о коммерциализации — нужно серийное производство, а значит и контракт с крупным автопроизводителем. Для российского «Яндекса» это сейчас «практически невозможно». Но и у отделившейся части могут быть проблемы: если им удастся снова договориться с Hyundai — это уже будет «большая победа».
Ничё, щас поставим производство собственного. Раньше просто не надо было, но теперь точно запустим всё своё. В общем, только выиграли, как обычно. Гойда!
И в пляс! "Яблочко" с выходом!
ага,лет через пять может быть будет готово
55 минимум
550 максимум
Главное, не забыть обязать население покупать сие, за любые деньги, иначе объявят иноагентом - ты чо, наше не покупаешь, может ты вражеский шпион?!! Такого плана маркетинг.
Метла и заклинания помогут.
Сошьем из брезента воздушные шары- на кострах заправим горячим дымом - никакая электроника не нужна и ПВО не обнаружит- держи ответ пендосия!
Обязательно тлеющий кизяк надо с собой подгрузить.
Кремень, кресало, трут вот это вот всё не забыть.
Ну а чего вы хотели от человека без вышки, троечника, гопника, да ещё из силовых структур в президенты которого никто не выбирал
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Нифига не получилось, зато всё сами?
Ну как можно лишится того, «чаво на белом свете вообче не может быть»?
"Хоть нет, Зато Своё!"
Очередной язвительный коммент Вадима ради плюсов. Что ты с ними делаешь ? Откуда столько времени на vc..
Грустно на самом деле, живу прямо напротив офиса Яндекса, раньше видел эти машины каждый день в любое время дня и ночи. Вдобавок роботы-доставщики катались туда-сюда. Видя это каждый день настроение даже поднималось как-то, когда видишь такой прогресс. Теперь только роботы ездят и то намного меньше
Ну зато теперь Восстания Машин не будет!
а жаль, 2023 был бы очень эпичный
ГОООЙЙЙЙДААААА
Мне кажется тут будущего нет не только у беспилотников...
....
Не долго "The Bell" осталось)
Так они уже иноагентами признаны.
а чего тогда не написано в статье? Сразу и не понятно, что это мусорное СМИ.
яндекс чутка прогадал, оказалось беспилотники нужны, но только не гражданские
ГОЙДА!
Удивительны вообще какие-то влажные фантазии в России по поводу беспилотников, что транспорта, что доставки. И дело тут даже не в комплектующих и ПО. Какие нафиг беспилотники, когда у нас дорога вроде есть, а вроде и нет, вроде есть тротуар, а вроде и нет, вроде есть переход, а вроде и нет, вроде есть правила, а вроде и нет.
У нас каждый год самый большой снегопад/ливень в истории. Ни одно ПО, ни одно ИИ не справится с русскими чиновниками.
Прелесть какая.
Когда Москвич продаёт Жаки под своим брендом - это "фуфуфу и хрень полная".
Когда Яндекс/Сбер/далее по списку на полностью чужом всём, делал селфдрайвинг - это "Россия могла закрепиться как один из лидеров".
Прямо так и вижу как мы бы закрепились.
Да, а нахуя)) ВВ нужны только новые территории и войны. Какие беспилотники)) какие технологии)) Это как старой бабке 80 лет предлагать интернет провести. Старичок дурачок.