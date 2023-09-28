Транспорт
Маша Цепелева

«Трансмашхолдинг» показал проект улучшенных вагонов — с большой кроватью и шкафом Статьи редакции

Когда начнётся производство — неизвестно.

Здесь и далее изображение «Трансмашхолдинга»
  • «Трансмашхолдинг» (ТМХ) показал проект вагонов повышенной комфортности «для длительных путешествий», сообщили «РИА Новости».
  • В купе есть высокий шкаф, кровать увеличенной ширины и туалет с душевой кабиной. В компании не пояснили, когда начнётся реализация проекта.
  • В июле 2023 года ТМХ сообщил, что разрабатывает проект премиум-вагонов с меньшим количеством купе, комнатой переговоров, кухней и другими «примочками», но не раскрыл подробности.
  • В августе ФПК показала полноразмерный макет обновлённого интерьера вагона СВ с «объединённым» купе и широкими полками. Компания планирует получить 21 такой вагон от производителя до конца 2023 года.

#новость

528 показов
880 открытий
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Ovechkin
«Трансмашхолдинг» показал проект улучшенных вагонов

- А делать будете?
- Нет, просто показываем
- Красивое

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Могли бы хоть человека в кадр посадить. А то безжизненно как-то, как будто никто не едет.

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Или женщину

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Или обоих сразу

Ответить
Развернуть ветку
Put in High Low

Пожалуйста!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Шолохов

А можно никого не сажать?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Конечно можно, что мы, не люди что-ли? На фронт поедете.

Ответить
Развернуть ветку
Ovechkin

А если туда курицу в фольге добавить и вареных яиц, так вообще картина красками засияет

Ответить
Развернуть ветку
Нейрослав Жепетеев

5D картинка.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Краснодаров

Кадр. В стране не хватает авиаконструкторов, а они всё про кадр. Фотографов-визажистов развелось...

Ответить
Развернуть ветку
noname

На фоне примерного сравнивания цены на поезд и самолёт РЖД явно давно уже нужно искать новые ниши для конкуренции. Премиальные вагоны давно напрашивались, странно, что только сейчас о них задумались. Точно будут пользоваться популярностью для длительных путешествий.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Meilis

они сейчас активно развивают туристические вагоны, когда по маршруту идут с долгими остановками на прогулки/экскурсии по городу. На мой взгляд очень неплохо, аналог круизов речных. Вот такие поезда как раз будут хороши для подобных туристических направлений

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Зима

учитывая цены на билеты у РЖД, на это купе может потребоваться ипотека

Ответить
Развернуть ветку
Ами Варджа

Короче богатеям еще лучше условия, чтобы они с изношенных самолетов снизошли до проезда в поезде. А плебсу, ну плебсу вагон с буржуйкой и нарами, зато дешевле. Пора богатые вагоны грузить на вип-площадках и только потом присоединять с чернью.

Ответить
Развернуть ветку
Shoo

Диджитализация России идет полным ходом.
Вместо бумажных денег - классный крипторубль, вместо поездов - красивые рендеры.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Dima Alexeev

Откуда вы такие взялись, что пенсии и зарплаты в $ считаете? Сразу палитесь, мгновенно

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Александр Фокин

Ну всё, до Владивостока можно и в таком отправиться, это для аэрофобов больше подойдёт

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

По цене дороже чем бизнес самолёта

Ответить
Развернуть ветку
Marq

В тему. Скоро в России самолетов не останется, будут все на поездах гонять.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Елена

Экономика в клочья за три месяца)) Не устали еще?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Шаров

Столько вариантов уже показывали, но почему-то вижу только плацкарты без розеток

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Milton Fridman

Ну пока первый дизайн, от которого нет кринжа

Ответить
Развернуть ветку
Федор Трофимов
Компания планирует получить 21 такой вагон от производителя до конца 2023 года Ага, красиво вышло, только вот они все планируют, но ничего точного не говорят. А картинки классные, согласен)
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Igor Tarasov

Макеты, концепты это конечно круто, но когда запустят хотя-бы тест. Уже давно обещают и н и ч е г о. А эти вагоны для долгой поездки самое то будут (если будут).

Ответить
Развернуть ветку
Рядовой Шутник

Эх, а когда мне покажут HRD Трансмашхолдинга ?
Я бы ему HRM повышенной комфортности показал бы!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
22 комментария
Раскрывать всегда
null