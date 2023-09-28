«Трансмашхолдинг» показал проект улучшенных вагонов — с большой кроватью и шкафом Статьи редакции
Когда начнётся производство — неизвестно.
- «Трансмашхолдинг» (ТМХ) показал проект вагонов повышенной комфортности «для длительных путешествий», сообщили «РИА Новости».
- В купе есть высокий шкаф, кровать увеличенной ширины и туалет с душевой кабиной. В компании не пояснили, когда начнётся реализация проекта.
- В июле 2023 года ТМХ сообщил, что разрабатывает проект премиум-вагонов с меньшим количеством купе, комнатой переговоров, кухней и другими «примочками», но не раскрыл подробности.
- В августе ФПК показала полноразмерный макет обновлённого интерьера вагона СВ с «объединённым» купе и широкими полками. Компания планирует получить 21 такой вагон от производителя до конца 2023 года.
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- А делать будете?
- Нет, просто показываем
- Красивое
Могли бы хоть человека в кадр посадить. А то безжизненно как-то, как будто никто не едет.
Или женщину
Или обоих сразу
Пожалуйста!
А можно никого не сажать?
Конечно можно, что мы, не люди что-ли? На фронт поедете.
А если туда курицу в фольге добавить и вареных яиц, так вообще картина красками засияет
5D картинка.
Кадр. В стране не хватает авиаконструкторов, а они всё про кадр. Фотографов-визажистов развелось...
На фоне примерного сравнивания цены на поезд и самолёт РЖД явно давно уже нужно искать новые ниши для конкуренции. Премиальные вагоны давно напрашивались, странно, что только сейчас о них задумались. Точно будут пользоваться популярностью для длительных путешествий.
они сейчас активно развивают туристические вагоны, когда по маршруту идут с долгими остановками на прогулки/экскурсии по городу. На мой взгляд очень неплохо, аналог круизов речных. Вот такие поезда как раз будут хороши для подобных туристических направлений
учитывая цены на билеты у РЖД, на это купе может потребоваться ипотека
Короче богатеям еще лучше условия, чтобы они с изношенных самолетов снизошли до проезда в поезде. А плебсу, ну плебсу вагон с буржуйкой и нарами, зато дешевле. Пора богатые вагоны грузить на вип-площадках и только потом присоединять с чернью.
Диджитализация России идет полным ходом.
Вместо бумажных денег - классный крипторубль, вместо поездов - красивые рендеры.
Комментарий удален модератором
Откуда вы такие взялись, что пенсии и зарплаты в $ считаете? Сразу палитесь, мгновенно
Комментарий удален модератором
Ну всё, до Владивостока можно и в таком отправиться, это для аэрофобов больше подойдёт
По цене дороже чем бизнес самолёта
В тему. Скоро в России самолетов не останется, будут все на поездах гонять.
Комментарий удален модератором
Экономика в клочья за три месяца)) Не устали еще?
Столько вариантов уже показывали, но почему-то вижу только плацкарты без розеток
Комментарий удален модератором
Ну пока первый дизайн, от которого нет кринжа
Комментарий удален модератором
Макеты, концепты это конечно круто, но когда запустят хотя-бы тест. Уже давно обещают и н и ч е г о. А эти вагоны для долгой поездки самое то будут (если будут).
Эх, а когда мне покажут HRD Трансмашхолдинга ?
Я бы ему HRM повышенной комфортности показал бы!