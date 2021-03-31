Дизайн
Евгения Евсеева

«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт Статьи редакции

Новый логотип появится в названиях сервисов, на автомобилях и сумках курьеров.

64 64 комментария
5260 просмотров

На главной странице «Яндекса» появился новый логотип компании — он станет частью новой айдентики компании, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Логотип включает новый знак — букву Я в красном круге — и новый шрифт для логотипных конструкций.

Знак на автомобиле такси

Знак будут использовать в офлайне и онлайн: он появится в интерфейсах и, например, на сумках курьеров. Шрифт будут использовать в логотипах сервисов. Кроме того, Яндекс изменил поисковую строку — она больше не повторяет форму стрелки.

Айдентику разработали дизайнеры «Яндекса» вместе с Ильёй Рудерманом — который давно сотрудничает с компанией и участвовал в создании шрифта Yandex Sans.

Предыдущий логотип «Яндекса» был создан почти тринадцать лет назад. Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили.

Новая айдентика отражает суть современного «Яндекса» и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из «Лавки». В то же время она напоминает, что у сервисов «Яндекса» общие технологии и общее начало — поиск.

Геннадий Лохтин
дизайн-директор «Поиска»

#новость #яндекс

64 64 комментария
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 64, "likes": 28, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 227880, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 31 Mar 2021 12:02:03 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
64 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alex twit

53

Че-т как-то не оч

Ответить

Ничего личного, но

alex
8

В меру упитанный (с)

Ответить

alex twit

Ничего
5

Отожрался на самоизоляции

Ответить

Gavroche

Ничего
1

Яндекс разожрался. Теперь и на лого)

Ответить

Влад Асташевич

Ничего
0

Просто кость широкая

Ответить

Dennis Gerasimov

alex
0

Вот и финдир так решил. И свалил

Ответить

Константин Полухтин

19

Артемий Лебедев:
«Вам зачислено 1 432 789 руб. ООО Яндекс»

Ответить

Юрий Мальцев

Константин
16

Вам зачислено 1 432 789 бонусов Яндекс плюс

Ответить

Существенный Паша

Константин
2

Экспресс-дизайн 😂

Ответить

Константин Полухтин

Константин
1

А нет, не зачислено. Не угадал.

Ответить

Комментарий удален

Леонид Умудумиадис

12

Первое апреля ещё никто не отменял. Хочется верить, что это неправда.

Ответить

Sergey Yevseev

11

Жирноватенько 

Ответить

Елизавета Ким

9

Не припомню когда последний раз какие-то редизайны принимались с комментарием ‘вау! Круто!’ Человек так устроен — всё, что непривычно, то фу. А потом норм).

Ответить

Ничего личного, но

Елизавета
1

+1
каждый раз нос ворочу, спустя несколько дней будто ничего и не менялось.

Ответить

Антон Гамаюнов

Елизавета
0

Может просто редизайны качественно не лучше старых лого?)

Ответить

Ivan Pogoreloff

9
Ответить

Mikhail Gladchenko

8

Татьяныч негодует!!!

Ответить

Ruslan Fatikhov

6

2021 год - год хуевых первоапрельских шуток.

Ответить

Andrei Smirnovsky

6

Была русская "Я", стала жирная перевернутая "R"

Ответить

Иван Иванов

4

Подождём, пока комменты настоятся 

Ответить

Григорий Дунилов

3

Снова по пути упрощения... по-моему как-то совсем теряется уникальность и слово «айдентика» как раз утрачивает смысл, потому что идентичность пропадает

Ответить

Илья Михайлов

3

Что-то совсем плохо. У них со Сбером соревнование на худший ребрендинг?

Ответить

Кирилл Мельников

Илья
0

Ну ладно вам, сбер совсем зелёный и грустный (субъективно) 

Ответить

Роман Сенин

2

Прорыв года

Ответить

Вачирангкорн

2

Где-то в углу плачет маленький Тема

Ответить

Никита Попов

2
Ответить

Никита Попов

Никита
0

лого на английском

Ответить

Никита Попов

Никита
0

а вот картинка из статьи Sostav

Ответить

Александр Утемов

2

Лебедев опять себе попробует отсосать, увидев это

Ответить

Aleksandr Plotnikov

2

Буква «Я» выглядит чуть дистрофичной. А вот «д» наоборот, прямо массивная, по сравнению с ней «н» узковата. Короче, лучше бы они снова заказ отдали Лебедеву, чем своими силами.

Ответить

Ничего личного, но

Aleksandr
0

Вы ничего не понимаете, так сейчас модно!!!

Ответить

alex twit

1

@Логомашина 

Ответить

Софья Медведева

1

А как же Лебедевский дизайн...

Ответить

Игнат Смирнов

1

Хорошо, что успел захватить мерч со старым лого 🙄

Ответить

Serhio Alvarez

1

Закрались жирные сомнения по пластике и жирности

Ответить

Роман Петерсон

1

Зашибись. Стал увесистее. И хорошо что красный поменяли на оранжевый.

Ответить

Игнат Смирнов

1

Ощущение, что дизайнер логотипа ситимобила перешёл в Яндекс 

Ответить

Александр Гримм

1

Артемий опять делал?

Ответить

Канищев Максим

1

Какая-то хрень. Но денег потратили очень много. Сразу видно что делали профессианалы за кучу денег.

Ответить

Олег Чернов

1

Было лучше.

Ответить

Андрей Мельман

1

Всеобщая тенденция осветлять лого - Яндекс, наоборот, сделал его тяжелым, жирным. Эта "трафаретная" буква "Я" без замыкающейся перемычки напоминает древние шрифты из 90-х типа АдверГотик.
В общем, смотрится как китайская подделка.
Привыкнем, конечно, но придется себя перебарывать. А это значит, что работа плохая.

Ответить

Igor Star

1

Имхо, черным по белому, сейчас читается ❤️  нДекс

Ответить

Алексей Тараканов

0

Пробой года

Ответить

Кобзон Хиггса

0

Рудерман уже не тот

Ответить

sale sale

0

Как же так-то?

Ответить

Aik Music

0

1 апреля можно было и что-то оригинальное. А, Яндекс ? Тогда это очень оригинально 😂😂

Ответить

Адик Романов

0

Мне нраица

Ответить

Anton Prikhodko

0

”И хорошо выглядит на самых разных поверхностях”

Так сейчас пишут почти про все новые логотипы))

Ответить

Maxim Savichev

0

С жиру бесятся

Ответить

Кирилл Игнатьков

0

сmd + b 

:)

Ответить

Kesha Pazzy

0

Лебедев. Нейробот. Логотип. Яндекс.

Ответить

Михаил Набоков

0

Янеудаляюсь

Ответить

Высокий Абдужаббор

0

Вроде симпатично и неплохо. И иконки выглядят прилично.

Ответить

Fedor Bolshakov

0

Название надо менять полностью, этому уже ничем не помочь!

Старый тыжпрограммист

Ответить

Ахтаев Шамиль

0

По мне так отлично выглядит.

Ответить

Сергей Калинин

0

Ушла эпоха

Ответить

Figure Figure

0

Агонь, красавчики!

Ответить

Полезности .

0

Не нравится.

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Тоже первое апреля, как у Фольксвагена?

Ответить

Dear Moscow,

0

На скорую руку потягал старый логотип до схожести размеров в Paint'е (больше ничего под рукой нет), сделать текст жирным и поменять кончики букв уже не могу.

Изменений не так много, разве что придали "Я" характерность — видимо, кто-то в яндексе начал сомневаться в узнаваемости.

Ответить

lakoros

0

Шрифт еще ладно, но вот буква "Я" абсолютно дебильная. Раньше буква Я отчетливо читалась, а сейчас хрен пойми что. Яндекс ну ты что?

Ответить

Антон Иванов

0

Раньше трава была зеленее, небо синее и Яндекс лучше

Ответить

Gre Li

0

Был ровный чёткий логотип с прямыми линиями. Стал «батин» логотип, который отрастил себе пузо.
Кривые линии на букве «Я» как бы подчёркивают по какой дорожке пошёл Яндекс.
Пожирневшие буквы вроде бы должны придать уверенности, но у них не выходит. «Я» всё портит. Это выдаёт неуверенность в себе компании.
Разъединённость левой и правой стороны буквы «Я», видимо, символизирует то, как компания оторвалась от своих пользователей. Жалоб на сервисы в последние годы стало всё больше и больше.
Такое впечатление производит новый логотип.

Ответить

Кирилл Загоскин

–1

Болезненно будет, но молодцы. 

Если это ещё сделано с той целью, чтобы выделить маркет на фоне озона - очень верное решение.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Как участвовать в научных исследованиях с помощью проекта Experion
Принять участие в изучении галактик или клеток мозга, если из исследовательского опыта у вас только выращивание лука в…
0
Httpool
Подписан
Отписаться
Компания Httpool получила престижную награду Partner Champion от LinkedIn по итогам 2020 года
Компания Httpool, эксклюзивный партнер LinkedIn по продаже рекламы на 18 рынках Европы, включая Центрально-Восточную Ев…
0
InfoWatch
Подписан
Отписаться
Штрафы за утечки данных российскому бизнесу пока не страшны. Надолго ли это?
Один из ключевых активов нашей цифровой эпохи – персональные данные. Чем дальше, тем больше утечки персданных влияют на…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Volodymyr Varda
за день
Мм.. а Вы точно фин-аналитик?
Павел Дуров напомнил, что у владельцев облигаций нет прав в управлении Telegram и они не могут влиять на его политику
Alexander Mitryashkin
за неделю
Не мое, но забавно Если бы Суэцкий канал и танкер Evergreen были бы российскими😊 Первые три дня официальные лица отрицали бы перекрытие, называя его временным затруднением трафика. На четвертый день вышло бы…
Финский ритейлер K-Group предупредил о возможном дефиците кофе, ананасов и тунца из-за блокировки Суэцкого канала

Комментарии

bzzztomas77

«Пью в день по 20 таблеток, как…

Розарио Агро

YouTube начнёт тестировать…

Gre Li

«Яндекс» сменил логотип…

Murat Oshroev

Samsung начала…

Aleksandr Ilin

Zoox — транспорт для…

Соня Карлова

«Яндекс» попросил Samsung и…

Alexander Rumyankov

Я интроверт — не люблю…

Dennis Gerasimov

«Яндекс» сменил логотип…

Денис Демидов

«Пью в день по 20 таблеток, как…

Александр Аракчеев

Я интроверт — не люблю…

Maslov Konstantin

Я интроверт — не люблю…

lakoros

«Яндекс» сменил логотип…

Dmitry Tsygankov

Я интроверт — не люблю…

pure hedonism

Коротко: дебетовая карта с…

Веб Новичек

«Яндекс» попросил Samsung и…

Not bad

Я интроверт — не люблю…

Line at Line

Я интроверт — не люблю…

Alexey Mezenin

Кремниевая Долина — рай для…

Nikolay Vavilov

Где учиться на менеджера проектов

Alexander Rumyankov

Я интроверт — не люблю…
null