Предыдущий логотип «Яндекса» был создан почти тринадцать лет назад. Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили.



Новая айдентика отражает суть современного «Яндекса» и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из «Лавки». В то же время она напоминает, что у сервисов «Яндекса» общие технологии и общее начало — поиск.