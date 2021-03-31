«Яндекс» сменил логотип, разработал новый знак и шрифт Статьи редакции
Новый логотип появится в названиях сервисов, на автомобилях и сумках курьеров.
На главной странице «Яндекса» появился новый логотип компании — он станет частью новой айдентики компании, рассказали vc.ru в «Яндексе».
Логотип включает новый знак — букву Я в красном круге — и новый шрифт для логотипных конструкций.
Знак будут использовать в офлайне и онлайн: он появится в интерфейсах и, например, на сумках курьеров. Шрифт будут использовать в логотипах сервисов. Кроме того, Яндекс изменил поисковую строку — она больше не повторяет форму стрелки.
Айдентику разработали дизайнеры «Яндекса» вместе с Ильёй Рудерманом — который давно сотрудничает с компанией и участвовал в создании шрифта Yandex Sans.
Че-т как-то не оч
В меру упитанный (с)
Артемий Лебедев:
«Вам зачислено 1 432 789 руб. ООО Яндекс»
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Первое апреля ещё никто не отменял. Хочется верить, что это неправда.
Не припомню когда последний раз какие-то редизайны принимались с комментарием ‘вау! Круто!’ Человек так устроен — всё, что непривычно, то фу. А потом норм).
+1
каждый раз нос ворочу, спустя несколько дней будто ничего и не менялось.
Снова по пути упрощения... по-моему как-то совсем теряется уникальность и слово «айдентика» как раз утрачивает смысл, потому что идентичность пропадает
Что-то совсем плохо. У них со Сбером соревнование на худший ребрендинг?
Буква «Я» выглядит чуть дистрофичной. А вот «д» наоборот, прямо массивная, по сравнению с ней «н» узковата. Короче, лучше бы они снова заказ отдали Лебедеву, чем своими силами.
Какая-то хрень. Но денег потратили очень много. Сразу видно что делали профессианалы за кучу денег.
Всеобщая тенденция осветлять лого - Яндекс, наоборот, сделал его тяжелым, жирным. Эта "трафаретная" буква "Я" без замыкающейся перемычки напоминает древние шрифты из 90-х типа АдверГотик.
В общем, смотрится как китайская подделка.
Привыкнем, конечно, но придется себя перебарывать. А это значит, что работа плохая.
1 апреля можно было и что-то оригинальное. А, Яндекс ? Тогда это очень оригинально 😂😂
”И хорошо выглядит на самых разных поверхностях”
Так сейчас пишут почти про все новые логотипы))
Название надо менять полностью, этому уже ничем не помочь!
Старый тыжпрограммист
На скорую руку потягал старый логотип до схожести размеров в Paint'е (больше ничего под рукой нет), сделать текст жирным и поменять кончики букв уже не могу.
Изменений не так много, разве что придали "Я" характерность — видимо, кто-то в яндексе начал сомневаться в узнаваемости.
Шрифт еще ладно, но вот буква "Я" абсолютно дебильная. Раньше буква Я отчетливо читалась, а сейчас хрен пойми что. Яндекс ну ты что?
Был ровный чёткий логотип с прямыми линиями. Стал «батин» логотип, который отрастил себе пузо.
Кривые линии на букве «Я» как бы подчёркивают по какой дорожке пошёл Яндекс.
Пожирневшие буквы вроде бы должны придать уверенности, но у них не выходит. «Я» всё портит. Это выдаёт неуверенность в себе компании.
Разъединённость левой и правой стороны буквы «Я», видимо, символизирует то, как компания оторвалась от своих пользователей. Жалоб на сервисы в последние годы стало всё больше и больше.
Такое впечатление производит новый логотип.
Болезненно будет, но молодцы.
Если это ещё сделано с той целью, чтобы выделить маркет на фоне озона - очень верное решение.
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