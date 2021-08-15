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Дизайн
Yury Vetrov

Генератор интерфейсов по текстовому описанию и проблемы фильтров интернет-магазинов: всё о продуктовом дизайне в июле

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Design System Insights: ROI Report

Крутая памятка по расчёту ROI дизайн-системы от сервиса Knapsack. Хотя она и основана на других публикациях, автор собрал вместе ключевые тезисы продажи инициативы на разных этапах (первые запуски, масштабирование, выделенная команда) и привёл примеры расчётов.

The 2021 Design Systems Survey

Свежий опрос Sparkbox о текущем состоянии дизайн-систем. Хороший обзор важных тем: метрики, дизайн-долг, отпочковывание систем внутри компаний. Участвовало почти 400 человек из продуктовых команд и агентств.

Are UI Tips the New Clickbait for Designers?

Graeme Fulton отмечает, что за последние годы жанр простых советов для дизайнеров расплодился до невиданных размеров. В большинстве случаев это, к сожалению, некачественные советы.

Канон «ВКонтакте»

Дизайн-команда «ВКонтакте» опубликовала свою внутреннюю базу знаний. Это сокращённая версия. А вот что есть в полной:

Публикуем «Канон» — библиотеку знаний дизайнеров…
Всем привет, я Матвей Правосудов, старший продуктовый дизайнер ВКонтакте. Ранее мы делились нашей…
vc.ru

10 Usability Heuristics Applied to Virtual Reality

Alita Joyce из Nielsen Norman Group проанализировала интерфейс шлема виртуальной реальности Oculus Quest по десяти классическим эвристикам юзабилити Нильсена.

Tricycle — Automation Tools for Designers

Jordan Singer опубликовал серию плагинов для Figma, работающих по принципам алгоритмического дизайна. Они могут сгенерировать интерфейс по текстовому описанию, превратить набросок в макет на базе компонентов и причёсывать макеты. Анонс от автора.

Новости инструментов дизайна:

  • Sketch 74. Переработаны настройки документа и общие улучшения интерфейса.
  • Typedream. Новый инструмент для создания сайтов в браузере.
  • Sizze. Сервис генерирует нативное мобильное приложение на основе прототипа в Figma. История создания от авторов.
  • GradientArt. Инструмент позволяет делать интересные градиенты в браузере и тут же примерять их на иллюстрации, иконки и текстуры.
  • The Print Shop. Эмулятор графического редактора The Print Shop в браузере. Он был выпущен для компьютера Apple II в 1984 году.
  • Unicode Arrows. Сайт собрал все возможные виды стрелок в Unicode. Кстати, можно заказать массивную цепочку с любой из них.

«Мышление как инструмент», Дмитрий Карпов

Издательство «Манн, Иванов, Фербер» готовит к выпуску книгу Дмитрия Карпова «Мышление как инструмент». Она посвящена дизайн-мышлению и креативному мышлению в целом. Выдержка одной из глав.

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Where did this “Interaction” come from? A Brief History of Interaction Design

История интерактивного искусства от Mahan Mehrvarz и Pouyan Bizeh. Они начинают с первых кинетических экспериментов в начале 20 века и копают до современных подходов.

DarkPattern.games — Healthy Gaming. Avoid Addictive Dark Patterns

Коллекция примеров тёмных паттернов в играх. Они разбиты по типам грехов. Анонс-обзор:

Game design: dark patterns that keep you hooked
There might be another reason why you are so addicted to your game
uxdesign.cc

Caroline Jarrett — Surveys That Work

Rosenfeld Media выпустили книгу Caroline Jarrett “Surveys That Work” о проведении опросов. Выдержка из первой главы.

Бонусом — пошаговая памятка Jeff Sauro и Jim Lewis по формулированию вопросов в опросниках.

Common Research Ops Questions Answered: How to Get Headcount for Research Ops

Kate Towsey из Atlassian даёт советы по поиску дополнительных ставок в команду ResearchOps. Как обосновать их и в каких ситуациях они вообще нужны. Это в целом хорошие советы для развития любой компетенции в компании.

Four Factors in UX Maturity

Sarah Gibbons, Kara Pernice, Kate Moran и Kathryn Whitenton рассказывают о четырёх составляющих модели зрелости Nielsen Norman Group: стратегия, культура, процесс и выхлоп. Для каждой свой набор ключевых аспектов.

How will Long-Covid Change the UX Accessibility Landscape?

Gareth Ford Williams размышляет на тему влияния пандемии Covid-19 и повальной удалённой работы в пандемию на accessibility. Появятся ли новые требования к интерфейсам в связи с новыми побочками.

Why 5 Participants Are Okay in a Qualitative Study, but Not in a Quantitative One

Raluca Budiu из Nielsen Norman Group ещё раз напоминает, что пяти респондентов достаточно только для качественных исследователей, когда вы хотите найти проблемы в интерфейсе. Если вы хотите ранжировать их или получить количественные метрики поведения пользователей — нужно приглашать больше людей.

Они дают усреднённый ориентир в 40 респондентов для количественного юзабилити-тестирования. Конечно, это число может отличаться для конкретной ситуации и желаемой точности данных, но они обосновывают это среднее.

An illustration style that speaks for Indeed and reflects our brand identity

Annie Deleon рассказывает о создании унифицированного стиля иллюстраций сервиса Indeed.

Improving the Tesco Loan Calculator — The Web Form Designer

Хороший пример пошагового улучшения формы расчёта кредита от Chris Annetts. Это простая на вид задача, но он хорошо обосновывает свои решения.

Frustrating Design Patterns: Broken Filters

Виталий Фридман разбирает проблемы в интерфейсе фильтров в интернет-магазинах. Типичные проблемы и чеклист годного решения.

Как составить карту взаимодействия клиента со сложным b2b-продуктом: опыт «Лаборатории Касперского»

Диана Канивец и Ольга Куличкова рассказывают о процессе создания CJM для одного из продуктов «Касперского». Получилась неплохая пошаговая памятка.

How To Learn Stuff Quickly

Крутой подход Josh W Comeau к самообучению. Он совмещает использование обучающих материалов и эксперименты. В статье описывается их правильное чередование.

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#figma #ux #ui #sketch #интерфейсы

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