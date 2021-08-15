Генератор интерфейсов по текстовому описанию и проблемы фильтров интернет-магазинов: всё о продуктовом дизайне в июле

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Крутая памятка по расчёту ROI дизайн-системы от сервиса Knapsack. Хотя она и основана на других публикациях, автор собрал вместе ключевые тезисы продажи инициативы на разных этапах (первые запуски, масштабирование, выделенная команда) и привёл примеры расчётов.

Свежий опрос Sparkbox о текущем состоянии дизайн-систем. Хороший обзор важных тем: метрики, дизайн-долг, отпочковывание систем внутри компаний. Участвовало почти 400 человек из продуктовых команд и агентств.

Graeme Fulton отмечает, что за последние годы жанр простых советов для дизайнеров расплодился до невиданных размеров. В большинстве случаев это, к сожалению, некачественные советы.

Дизайн-команда «ВКонтакте» опубликовала свою внутреннюю базу знаний. Это сокращённая версия. А вот что есть в полной:

Alita Joyce из Nielsen Norman Group проанализировала интерфейс шлема виртуальной реальности Oculus Quest по десяти классическим эвристикам юзабилити Нильсена.

Jordan Singer опубликовал серию плагинов для Figma, работающих по принципам алгоритмического дизайна. Они могут сгенерировать интерфейс по текстовому описанию, превратить набросок в макет на базе компонентов и причёсывать макеты. Анонс от автора.

Новости инструментов дизайна:

Sketch 74. Переработаны настройки документа и общие улучшения интерфейса.

Typedream. Новый инструмент для создания сайтов в браузере.



Sizze. Сервис генерирует нативное мобильное приложение на основе прототипа в Figma. История создания от авторов.

GradientArt. Инструмент позволяет делать интересные градиенты в браузере и тут же примерять их на иллюстрации, иконки и текстуры.



The Print Shop. Эмулятор графического редактора The Print Shop в браузере. Он был выпущен для компьютера Apple II в 1984 году.



Unicode Arrows. Сайт собрал все возможные виды стрелок в Unicode. Кстати, можно заказать массивную цепочку с любой из них.



Издательство «Манн, Иванов, Фербер» готовит к выпуску книгу Дмитрия Карпова «Мышление как инструмент». Она посвящена дизайн-мышлению и креативному мышлению в целом. Выдержка одной из глав.

История интерактивного искусства от Mahan Mehrvarz и Pouyan Bizeh. Они начинают с первых кинетических экспериментов в начале 20 века и копают до современных подходов.

Коллекция примеров тёмных паттернов в играх. Они разбиты по типам грехов. Анонс-обзор:

Rosenfeld Media выпустили книгу Caroline Jarrett “Surveys That Work” о проведении опросов. Выдержка из первой главы.

Бонусом — пошаговая памятка Jeff Sauro и Jim Lewis по формулированию вопросов в опросниках.

Kate Towsey из Atlassian даёт советы по поиску дополнительных ставок в команду ResearchOps. Как обосновать их и в каких ситуациях они вообще нужны. Это в целом хорошие советы для развития любой компетенции в компании.

Sarah Gibbons, Kara Pernice, Kate Moran и Kathryn Whitenton рассказывают о четырёх составляющих модели зрелости Nielsen Norman Group: стратегия, культура, процесс и выхлоп. Для каждой свой набор ключевых аспектов.

Gareth Ford Williams размышляет на тему влияния пандемии Covid-19 и повальной удалённой работы в пандемию на accessibility. Появятся ли новые требования к интерфейсам в связи с новыми побочками.

Raluca Budiu из Nielsen Norman Group ещё раз напоминает, что пяти респондентов достаточно только для качественных исследователей, когда вы хотите найти проблемы в интерфейсе. Если вы хотите ранжировать их или получить количественные метрики поведения пользователей — нужно приглашать больше людей.

Они дают усреднённый ориентир в 40 респондентов для количественного юзабилити-тестирования. Конечно, это число может отличаться для конкретной ситуации и желаемой точности данных, но они обосновывают это среднее.

Annie Deleon рассказывает о создании унифицированного стиля иллюстраций сервиса Indeed.

Хороший пример пошагового улучшения формы расчёта кредита от Chris Annetts. Это простая на вид задача, но он хорошо обосновывает свои решения.

Виталий Фридман разбирает проблемы в интерфейсе фильтров в интернет-магазинах. Типичные проблемы и чеклист годного решения.

Диана Канивец и Ольга Куличкова рассказывают о процессе создания CJM для одного из продуктов «Касперского». Получилась неплохая пошаговая памятка.

Крутой подход Josh W Comeau к самообучению. Он совмещает использование обучающих материалов и эксперименты. В статье описывается их правильное чередование.