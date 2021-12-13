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Дизайн
Yury Vetrov

Цветовые тренды 2022 года и лучшие иконки приложений для iOS: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за ноябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Исследование: отношение к продуктовым дизайн-командам в России

Четвёртый год я провожу исследование: «Какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные?».

Можно сравнить результаты за 2020, 2019 и 2018 годы. Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать.

Steven Hoober — Touch Design for Mobile Interfaces

Smashing Magazine выпускают книгу Steven Hoober "Touch Design for Mobile Interfaces". Она посвящена особенностям интерфейсов для мобильных сенсорных экранов. Анонс и обзор.

UI design trends of today and how to apply them in your apps

Sidney Alcantara сделала шикарный обзор трендов в базовом оформлении самых популярных операционных систем: Android, iOS, Windows и MacOS. Как и почему они приходят к контурным иконкам для лучшего сочетания с основным шрифтом, учёту темы оформления пользователя, современным цветовым палитрам вроде LCH, более мягким скруглениям, адаптивной типографике и другим деталям.

Кэрол М. Барнум — «Основы юзабилити-тестирования»

Издательство «ДМК Пресс» готовит к выходу перевод второго издания известной книги Кэрол Барнум «Основы юзабилити-тестирования». Первое издание появилось 11 лет назад.

DesignOps: Study Guide

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о дизайн-менеджменте.

Shutterstock 2022 Color Trends: The Year's Top Colors

Цветовые тренды 2022 года от Shutterstock: успокаивающий коралловый, бархатный фиолетовый и тихоокеанский розовый.

The State of UX in 2022

Ежегодный обзор трендов в профессии от журнала UX Collective, которые перебирают приличное количество публикаций за год.

Новости инструментов дизайна

  • Figma: cильно переработали принципы работы комментариев.
  • llline: генератор аккуратных кривых в SVG в браузере.

Adaptive, accessible and automated colour for Design Systems

Lucas Zhang рассказывает о создании сложной адаптивной цветовой палитры в дизайн-системе Societe Generale, которая соответствует требованиям accessibility. Она подстраивается под цвет фона.

How to design great keyboard shortcuts

Памятка по проектированию горячих клавиш в интерфейса от Sam Seely. Как выбирать сочетания, как обучать пользователя, как избегать конфликтов.

Michael Flarup — The App Icon Book

Известный на Dribbble дизайнер Michael Flarup готовит книгу-коллекцию "The iOS App Icon Book". Она собрала лучшие примеры иконок приложений для iOS.

Types of design tools for voice user interfaces and how to use them

Jesús Martín из Amazon Alexa описывает несколько базовых инструментов для описания сценариев общения с голосовым помощником.

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A Guide To Modern CSS Colors With RGB, HSL, HWB, LAB And LCH

Обзор современных подходов к описанию цветов в CSS от Michelle Barker. Особенности использования, поддержка в браузерах и другие полезные детали.

SaaS UX: 5 Ways to Improve the Scannability of the Plan Matrix

Sally Collins из Baymard даёт советы по проектированию сложных таблиц сравнения тарифных планов.

4 ways to document your design system with Storybook

Varun Vachhar показывает разные способы настройки Storybook для описания принципов дизайна и других важных разделов помимо самих компонентов. Описание компонентов можно также встроить в любой другой живой гайдлайн.

Is your MVP design minimal and viable? ensuring everyone gets VALUE — Behavioral Design Models

Nacho Parietti предлагает три модели описания поведения пользователей, которые сделают MVP более успешным. Они опираются на связь поведения и ценности для людей.

DesignOps Summit 2021 Resource List

Конференция DesignOps Summit 2021 прошла c 29 сентября по 1 октября в онлайне. Rosenfeld Media собрали тонну ссылок и других материалов к каждому выступлению.

Accessibility Myths

Мини-сайт собирает мифы и заблуждения о поддержке accessibility.

The Daily Heller: The Assistant, Jayme Odgers, Works for Paul Rand

Jayme Odgers, ассистент легендарного дизайнера Paul Rand, рассказал много интересных деталей о его рабочем процессе и взаимоотношениях с клиентами. Он делал упор на своё видение и не вовлекал клиента в процесс. Хотя получалось легендарно.

Paul Rand Print Magazine

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#ux #ui #figma #интерфейсы

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