Цветовые тренды 2022 года и лучшие иконки приложений для iOS: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за ноябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Четвёртый год я провожу исследование: «Какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные?».

Можно сравнить результаты за 2020, 2019 и 2018 годы. Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать.

Smashing Magazine выпускают книгу Steven Hoober "Touch Design for Mobile Interfaces". Она посвящена особенностям интерфейсов для мобильных сенсорных экранов. Анонс и обзор.

Sidney Alcantara сделала шикарный обзор трендов в базовом оформлении самых популярных операционных систем: Android, iOS, Windows и MacOS. Как и почему они приходят к контурным иконкам для лучшего сочетания с основным шрифтом, учёту темы оформления пользователя, современным цветовым палитрам вроде LCH, более мягким скруглениям, адаптивной типографике и другим деталям.

Издательство «ДМК Пресс» готовит к выходу перевод второго издания известной книги Кэрол Барнум «Основы юзабилити-тестирования». Первое издание появилось 11 лет назад.

Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о дизайн-менеджменте.

Цветовые тренды 2022 года от Shutterstock: успокаивающий коралловый, бархатный фиолетовый и тихоокеанский розовый.

Ежегодный обзор трендов в профессии от журнала UX Collective, которые перебирают приличное количество публикаций за год.

Новости инструментов дизайна

Figma: cильно переработали принципы работы комментариев.

CSS Shadow Palette Generator: генератор мягких и аккуратных теней в вебе. Можно получить CSS-код. Анонс от автора.

llline: генератор аккуратных кривых в SVG в браузере.

Lucas Zhang рассказывает о создании сложной адаптивной цветовой палитры в дизайн-системе Societe Generale, которая соответствует требованиям accessibility. Она подстраивается под цвет фона.

Памятка по проектированию горячих клавиш в интерфейса от Sam Seely. Как выбирать сочетания, как обучать пользователя, как избегать конфликтов.

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Известный на Dribbble дизайнер Michael Flarup готовит книгу-коллекцию "The iOS App Icon Book". Она собрала лучшие примеры иконок приложений для iOS.

Jesús Martín из Amazon Alexa описывает несколько базовых инструментов для описания сценариев общения с голосовым помощником.

Обзор современных подходов к описанию цветов в CSS от Michelle Barker. Особенности использования, поддержка в браузерах и другие полезные детали.

Sally Collins из Baymard даёт советы по проектированию сложных таблиц сравнения тарифных планов.

Varun Vachhar показывает разные способы настройки Storybook для описания принципов дизайна и других важных разделов помимо самих компонентов. Описание компонентов можно также встроить в любой другой живой гайдлайн.

Nacho Parietti предлагает три модели описания поведения пользователей, которые сделают MVP более успешным. Они опираются на связь поведения и ценности для людей.

Конференция DesignOps Summit 2021 прошла c 29 сентября по 1 октября в онлайне. Rosenfeld Media собрали тонну ссылок и других материалов к каждому выступлению.

Мини-сайт собирает мифы и заблуждения о поддержке accessibility.

Jayme Odgers, ассистент легендарного дизайнера Paul Rand, рассказал много интересных деталей о его рабочем процессе и взаимоотношениях с клиентами. Он делал упор на своё видение и не вовлекал клиента в процесс. Хотя получалось легендарно.

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