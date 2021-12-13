Цветовые тренды 2022 года и лучшие иконки приложений для iOS: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за ноябрь
Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.
Четвёртый год я провожу исследование: «Какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные?».
Можно сравнить результаты за 2020, 2019 и 2018 годы. Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать.
Smashing Magazine выпускают книгу Steven Hoober "Touch Design for Mobile Interfaces". Она посвящена особенностям интерфейсов для мобильных сенсорных экранов. Анонс и обзор.
Sidney Alcantara сделала шикарный обзор трендов в базовом оформлении самых популярных операционных систем: Android, iOS, Windows и MacOS. Как и почему они приходят к контурным иконкам для лучшего сочетания с основным шрифтом, учёту темы оформления пользователя, современным цветовым палитрам вроде LCH, более мягким скруглениям, адаптивной типографике и другим деталям.
Издательство «ДМК Пресс» готовит к выходу перевод второго издания известной книги Кэрол Барнум «Основы юзабилити-тестирования». Первое издание появилось 11 лет назад.
Nielsen/Norman Group сделали структурированную подборку своих статей о дизайн-менеджменте.
Цветовые тренды 2022 года от Shutterstock: успокаивающий коралловый, бархатный фиолетовый и тихоокеанский розовый.
Ежегодный обзор трендов в профессии от журнала UX Collective, которые перебирают приличное количество публикаций за год.
Новости инструментов дизайна
- Figma: cильно переработали принципы работы комментариев.
- Sketch 79 и 80: общий тюнинг интерфейса. Например, улучшенная навигация.
- CSS Shadow Palette Generator: генератор мягких и аккуратных теней в вебе. Можно получить CSS-код. Анонс от автора.
- llline: генератор аккуратных кривых в SVG в браузере.
Lucas Zhang рассказывает о создании сложной адаптивной цветовой палитры в дизайн-системе Societe Generale, которая соответствует требованиям accessibility. Она подстраивается под цвет фона.
Памятка по проектированию горячих клавиш в интерфейса от Sam Seely. Как выбирать сочетания, как обучать пользователя, как избегать конфликтов.
Известный на Dribbble дизайнер Michael Flarup готовит книгу-коллекцию "The iOS App Icon Book". Она собрала лучшие примеры иконок приложений для iOS.
Jesús Martín из Amazon Alexa описывает несколько базовых инструментов для описания сценариев общения с голосовым помощником.
Обзор современных подходов к описанию цветов в CSS от Michelle Barker. Особенности использования, поддержка в браузерах и другие полезные детали.
Sally Collins из Baymard даёт советы по проектированию сложных таблиц сравнения тарифных планов.
Varun Vachhar показывает разные способы настройки Storybook для описания принципов дизайна и других важных разделов помимо самих компонентов. Описание компонентов можно также встроить в любой другой живой гайдлайн.
Nacho Parietti предлагает три модели описания поведения пользователей, которые сделают MVP более успешным. Они опираются на связь поведения и ценности для людей.
Конференция DesignOps Summit 2021 прошла c 29 сентября по 1 октября в онлайне. Rosenfeld Media собрали тонну ссылок и других материалов к каждому выступлению.
Мини-сайт собирает мифы и заблуждения о поддержке accessibility.
Jayme Odgers, ассистент легендарного дизайнера Paul Rand, рассказал много интересных деталей о его рабочем процессе и взаимоотношениях с клиентами. Он делал упор на своё видение и не вовлекал клиента в процесс. Хотя получалось легендарно.
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Пассажиры и пользователи транспортных услуг бывают разными. Конечно, мы имеем ввиду людей с ограниченной мобильностью. Чтобы помочь им жить комфортной жизнью и не отказывать себе в удобном перемещении по мегаполису, на рынке появилась замечательная команда "Говорящий город", которая ежедневно помогает тысячам особенных людей справляться с…
Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy. Мы создаем брендинг, сайты и иногда интерфейсы для digital-компаний со всего мира — от Австралии до Калифорнии и от Норвегии до ЮАР. А это — вторая статья из цикла о том, как у нас все работает. Она про продажи международных проектов, которых у нас 70% за 2021 год.
Интернет-компании и правообладатели подпишут обновлённый меморандум о борьбе с пиратством.
Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов дал комментарий для РБК о предложенной Минстроем РФ системе учета арендуемого жилья.
Рассказываем о шести технологичных решениях в сельском хозяйстве, которые избавят от сорняков, увеличат урожай и помогут его собрать, не испортив.
Совет директоров компании единогласно проголосовал за назначение.
Сервису стало сложнее зарабатывать из-за запрета на «серые» платежи, связанные с игорным бизнесом, считают эксперты.
Цели, задачи, созвоны, планы, метрики, демо — мы постоянно бежим к результату. Горят глаза, горят проекты. На таких скоростях сложно сохранять баланс и продуктивность. О новом подходе компании к развитию и поддержке команды рассказывает Лана Прудникова, менеджер продуктов развития в Skyeng.
Граждане с антителами также смогут получить сертификат.
8 декабря вышел новый клип Клавы Коки в поддержку рекламной кампании Авито Доставки. В ролике певица покупает на Авито музыкальную колонку, барабанную установку, надувного фламинго - все предметы преображают пространство вокруг нее, иллюстрируя уникальный внутренний мир артиста. Клип вышел на YouTube, в соцсетях, в популярных сообществах и…