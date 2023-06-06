Разработка
Полина Лааксо

Минцифры утвердило участников эксперимента по запуску «российского GitHub» — в нём есть госорганы, но нет «Яндекса» и VK Статьи редакции

Всего в перечне 82 участника: 62 юрлица и 20 физлиц.

  • Ведомство опубликовало соответствующий приказ на официальном сайте. В списке, помимо прочих, числятся Минцифры, Роскомнадзор, МВД, Федеральная служба служебных приставов, департаменты развития разных областей и округов, Ространснадзор и правительство Тамбовской области. Там же — вузы НИУ ВШЭ, ИТМО и «Университет Иннополис».
  • Среди компаний — «Системы управления», «Тинькофф», «Газпромнефть», Мосбиржа, «Сбертех», «Интернет решения» (структура Ozon), «Базальт СПО», «Ред Софт», «Диавер», Embox, «Лаборатории информационных технологий», «Т1 Инновации», Ekspa, «ЯКомпания» и другие.
  • Подать заявки на участие в эксперименте можно было через Гослуги, но крупные ИТ-игроки вроде «Яндекса», VK, «Лаборатории Касперского», Positive Technologies не стали этого делать или просто не вошли в список, обратили внимание «Ъ» и «Ведомости».
  • Глава совета по развитию цифровой экономики Торгово-промышленной палаты Николай Комлев считает, что большие ИТ-компании хотят избежать рисков «плагиата, утечки кода и корпоративных данных» и «выбирают автономный путь развития». В ГК «Астра» также отмечают, что исключительное право на репозиторий принадлежит государству, поэтому и участвуют в первую очередь госорганы и исполнители госконтрактов.
Источник: РБК
  • Минэкономразвития решило запустить аналог американского репозитория ПО с открытым кодом GitHub ещё в 2020 году, однако опрошенные «Ъ» эксперты считали, что «государственный код» не будет пользоваться спросом у разработчиков.
  • О планах развернуть эксперимент Минцифры заявило уже в феврале 2022 года. Он должен был начаться 1 мая, но запуск перенесли на неопределённый срок. В марте 2023 года ведомство объявило, что он всё-таки состоится и продлится до 1 апреля 2024 года. На проект собирались потратить максимум 1,3 млрд рублей.
Разработка
Маша Цепелева
Бесплатные и платные функции, в планах — аудитория в сотни тысяч разработчиков: Минцифры — о российском аналоге GitHub Статьи редакции

Главное из интервью Forbes с замглавы ведомства Максимом Паршиным.

#новость #минцифры

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73 комментария
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 debil
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Elena Krinitsyna

😭

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Аккаунт разморожен
Минцифры утвердило участников эксперимента по запуску «российского GitHub» — в нём есть госорганы, но нет «Яндекса» и VK

Бл*ть, серьезно? Они там прикалываются? Назвали бы: "государственная платформа для хостинга git-репозиториев". Что за "российский GitHub"? Они хоть понимают в чем ценность GitHub?

Мертво-рожденное го*но, в копилку рядом с "аналогом википедии".

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Elena Krinitsyna

Цель то у них другая - не качественный продукт, а распил) И это у них прекрасно получается

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Слегка Придурковатый

Так названием же вроде ещё не придумали.

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4 комментария
Tony Farmer

Вы только заголовок прочитали?
За исключением Яндекса и VK в перечень вошли другие частники.

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Sergey Gnezdilov

да классный проект! Компилируешь "свой" гит из исходников ГИт ипихаешь туда всякие нжинксы апачи либы для линуха и стригешь бабло из бюджета на стратегическую охрану;

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BlackTech

Так у Яндекса свое решение есть в виде монорепозитория. Думаю у VK такая же история. Отсюда и отсутствие интереса к подобному проекту

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Аккаунт разморожен

Что такое монорепозиторий?

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9 комментариев
Alex Ch

Надеюсь, у вас ничего не получится. Куски никчемного д....а

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Andrey Kulakov

Они тоже на это надеятся)

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1 комментарий
Никита

Жоска

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Дмитрий Введенский

Ух как🧐

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Nickname

Инициатива правильная. Исходники софта, разработанного на наши налоги должны быть открытыми. Не на гитхабе же хранить.

ЗЫ в каментах привычная желчь ))))

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Аккаунт разморожен

На ваши налоги покупаются яхты, исходники софта будут по-старинке держать в заперти. В "аналог GitHub" будут сгонять холопов, на развитие тратить отсилы 20% выделенного бюджета, остальное распиливать.

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22 комментария
Muvandr

Я на vc давно хожу только чтом что бы проснуться и сделать веерный фейспалм

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Alex Ch

На ваши налоги туалету не купишь нормальную. )

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Хлоргексидин

Лол, что до этого чуда было открыто - им и останется, что было закрытым - не откроют. Это ж просто бессмысленный дублер за много денег

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Tomasu

Нах.я??? А главное - зачем???

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vm

“На проект потратят 1.2 млрд рублей»

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1 комментарий
Кирилл Арбузов

Хорошая тема, а то на гитхабе начали добавлять зловредный код в отношении России

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Инженер-душнила
зловредный код в отношении России

Вот! Видите, видите! не зря мы разрушили до фундамента несколько городов соседнего государства!

алконарконацисткие твари кругом, держись Россиюшка, Бог с нами!

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Аккаунт разморожен

Если зайдете на GitHub - они узнают все ваши пароли.

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3 комментария
Хлоргексидин

А как это поможет?)

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Вадим Д.

Даёшь чиновничий РусьХаб или СкрепКод (-:

Ага, госорганы и ЯКомпания есть, а технарей — кот наплакал. Ну всё правильно.

То ли не верят в «российский GitHub» под управлением РКН, то ли свои РусоХабы хотят пилить.

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Alex Shevchenko

Государственный код. Wooa!))

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Илья Фролов

могут опять отменить запуск

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Mr Black

АХХАХАХАХ
Гос код.ру 🤣

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Максим Доника

Классно, что тут всё утверждается приказами, и спрос, и предложение, и прибыль, и всё остальное

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sunblade

Все как обычно, осталось еще анонсировать пугалку про запрет доступа к "вражеским" CVS'ам, GIT'ам, ... и народ сразу побежит в скрепный GIT. Типа как с ютуба в рутуб

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шапочка из фольги плавит мозги
В ГК «Астра» также отмечают, что исключительное право на репозиторий принадлежит государству

Классно, ты — пишешь код, государство — оно все мое

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Sergey Gnezdilov

так и ИТшники работающие в компаниях которым дали отсрочки - тоже в долгу у государства

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Sergey Gnezdilov

нет ни какого смысла в "монорепозитории" в России кроме контроля какойто конторкой кода, видимо за хорошие бюджетные поступления: "В ГК «Астра» также отмечают, что исключительное право на репозиторий принадлежит государству, поэтому и участвуют в первую очередь госорганы и исполнители госконтрактов"

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73 комментария
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