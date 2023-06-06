Минцифры утвердило участников эксперимента по запуску «российского GitHub» — в нём есть госорганы, но нет «Яндекса» и VK Статьи редакции
Всего в перечне 82 участника: 62 юрлица и 20 физлиц.
- Ведомство опубликовало соответствующий приказ на официальном сайте. В списке, помимо прочих, числятся Минцифры, Роскомнадзор, МВД, Федеральная служба служебных приставов, департаменты развития разных областей и округов, Ространснадзор и правительство Тамбовской области. Там же — вузы НИУ ВШЭ, ИТМО и «Университет Иннополис».
- Среди компаний — «Системы управления», «Тинькофф», «Газпромнефть», Мосбиржа, «Сбертех», «Интернет решения» (структура Ozon), «Базальт СПО», «Ред Софт», «Диавер», Embox, «Лаборатории информационных технологий», «Т1 Инновации», Ekspa, «ЯКомпания» и другие.
- Подать заявки на участие в эксперименте можно было через Гослуги, но крупные ИТ-игроки вроде «Яндекса», VK, «Лаборатории Касперского», Positive Technologies не стали этого делать или просто не вошли в список, обратили внимание «Ъ» и «Ведомости».
- Глава совета по развитию цифровой экономики Торгово-промышленной палаты Николай Комлев считает, что большие ИТ-компании хотят избежать рисков «плагиата, утечки кода и корпоративных данных» и «выбирают автономный путь развития». В ГК «Астра» также отмечают, что исключительное право на репозиторий принадлежит государству, поэтому и участвуют в первую очередь госорганы и исполнители госконтрактов.
- Минэкономразвития решило запустить аналог американского репозитория ПО с открытым кодом GitHub ещё в 2020 году, однако опрошенные «Ъ» эксперты считали, что «государственный код» не будет пользоваться спросом у разработчиков.
- О планах развернуть эксперимент Минцифры заявило уже в феврале 2022 года. Он должен был начаться 1 мая, но запуск перенесли на неопределённый срок. В марте 2023 года ведомство объявило, что он всё-таки состоится и продлится до 1 апреля 2024 года. На проект собирались потратить максимум 1,3 млрд рублей.
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😭
Бл*ть, серьезно? Они там прикалываются? Назвали бы: "государственная платформа для хостинга git-репозиториев". Что за "российский GitHub"? Они хоть понимают в чем ценность GitHub?
Мертво-рожденное го*но, в копилку рядом с "аналогом википедии".
Цель то у них другая - не качественный продукт, а распил) И это у них прекрасно получается
Так названием же вроде ещё не придумали.
Вы только заголовок прочитали?
За исключением Яндекса и VK в перечень вошли другие частники.
да классный проект! Компилируешь "свой" гит из исходников ГИт ипихаешь туда всякие нжинксы апачи либы для линуха и стригешь бабло из бюджета на стратегическую охрану;
Так у Яндекса свое решение есть в виде монорепозитория. Думаю у VK такая же история. Отсюда и отсутствие интереса к подобному проекту
Что такое монорепозиторий?
Надеюсь, у вас ничего не получится. Куски никчемного д....а
Они тоже на это надеятся)
Жоска
Ух как🧐
Инициатива правильная. Исходники софта, разработанного на наши налоги должны быть открытыми. Не на гитхабе же хранить.
ЗЫ в каментах привычная желчь ))))
На ваши налоги покупаются яхты, исходники софта будут по-старинке держать в заперти. В "аналог GitHub" будут сгонять холопов, на развитие тратить отсилы 20% выделенного бюджета, остальное распиливать.
Я на vc давно хожу только чтом что бы проснуться и сделать веерный фейспалм
На ваши налоги туалету не купишь нормальную. )
Лол, что до этого чуда было открыто - им и останется, что было закрытым - не откроют. Это ж просто бессмысленный дублер за много денег
Нах.я??? А главное - зачем???
“На проект потратят 1.2 млрд рублей»
Хорошая тема, а то на гитхабе начали добавлять зловредный код в отношении России
Вот! Видите, видите! не зря мы разрушили до фундамента несколько городов соседнего государства!
алконарконацисткие твари кругом, держись Россиюшка, Бог с нами!
Если зайдете на GitHub - они узнают все ваши пароли.
А как это поможет?)
Даёшь чиновничий РусьХаб или СкрепКод (-:
Ага, госорганы и ЯКомпания есть, а технарей — кот наплакал. Ну всё правильно.
То ли не верят в «российский GitHub» под управлением РКН, то ли свои РусоХабы хотят пилить.
Государственный код. Wooa!))
могут опять отменить запуск
АХХАХАХАХ
Гос код.ру 🤣
Классно, что тут всё утверждается приказами, и спрос, и предложение, и прибыль, и всё остальное
Все как обычно, осталось еще анонсировать пугалку про запрет доступа к "вражеским" CVS'ам, GIT'ам, ... и народ сразу побежит в скрепный GIT. Типа как с ютуба в рутуб
Классно, ты — пишешь код, государство — оно все мое
так и ИТшники работающие в компаниях которым дали отсрочки - тоже в долгу у государства
нет ни какого смысла в "монорепозитории" в России кроме контроля какойто конторкой кода, видимо за хорошие бюджетные поступления: "В ГК «Астра» также отмечают, что исключительное право на репозиторий принадлежит государству, поэтому и участвуют в первую очередь госорганы и исполнители госконтрактов"