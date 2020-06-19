Пользователи мессенджера смогут обмениваться сообщениями, файлами и переводить друг другу деньги.

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«Тинькофф» начал тестировать среди сотрудников мессенджер внутри своего «суперприложения», рассказал vc.ru представитель компании. Первую версию сервиса планируется запустить в ближайшие недели.

Пользователи мессенджера смогут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами и переводить друг другу деньги. Кроме того, в него будут интегрироваться и «лайфстайл услуги» экосистемы «Тинькофф» — например, собственный чат-бот для подборки авиабилетов и другие.

В мессенджер будет интегрирована речевая технология Tinkoff VoiceKit, с помощью которой можно преобразовывать голос в текст и синтезировать голос из текста.

«В перспективе, в одной из следующих стадий развития это будет кросс-платформенное решение, которое будет выходить за рамки экосистемы», — добавил представитель компании.

«Тинькофф» запустил «суперприложение» на базе мобильного банка в декабре 2019 года. В компании объяснили, что для его развития «напрашивается мессенджер».

19 июня «Роскомсвобода» сообщила, что приложение «Тинькофф» появилось в списке организаторов распространения информации, которые обязаны передавать данные спецслужбам.