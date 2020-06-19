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Финансы
Лиана Липанова
1971

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри своего «суперприложения» Материал редакции

Пользователи мессенджера смогут обмениваться сообщениями, файлами и переводить друг другу деньги.

46 комментариев
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«Тинькофф» начал тестировать среди сотрудников мессенджер внутри своего «суперприложения», рассказал vc.ru представитель компании. Первую версию сервиса планируется запустить в ближайшие недели.

Пользователи мессенджера смогут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами и переводить друг другу деньги. Кроме того, в него будут интегрироваться и «лайфстайл услуги» экосистемы «Тинькофф» — например, собственный чат-бот для подборки авиабилетов и другие.

В мессенджер будет интегрирована речевая технология Tinkoff VoiceKit, с помощью которой можно преобразовывать голос в текст и синтезировать голос из текста.

«В перспективе, в одной из следующих стадий развития это будет кросс-платформенное решение, которое будет выходить за рамки экосистемы», — добавил представитель компании.

«Тинькофф» запустил «суперприложение» на базе мобильного банка в декабре 2019 года. В компании объяснили, что для его развития «напрашивается мессенджер».

19 июня «Роскомсвобода» сообщила, что приложение «Тинькофф» появилось в списке организаторов распространения информации, которые обязаны передавать данные спецслужбам.

Представитель компании объяснил изданию, что все банки, у которых есть чат в мобильном приложении, регистрируются в реестре. Информация о платежах пользователей никому не раскрывается — это банковская тайна, пояснили в «Тинькофф».

#новость #тинькофф

Лиана Липанова
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46 комментариев
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Ruslan Fatikhov

26

Нужно ещё больше ненужной херни в приложение для банка.

Напишите, когда тикток выйдет.

Ответить

911

Ruslan
9

ну зачем ты сказал)

Ответить

Илитный Иксперт

12

ТиньТок это реально тема.

Ответить

Максим Иванов

Илитный
1

ТитькаТок

Ответить

Слава Григорьев

Максим
2

СинькаТок

Ответить

Алексей Викторович

Слава
1

ТинькаТок

Ответить

Dmitrii K

8

Ребят, не понимаю негатива. Из всех претендентов на нормальный суперапп, наследие олежи, как по мне, самый адекватный вариант, который более-менее работает в пользу клиента (Пока)

Ответить

Kostya Golikov

Dmitrii
0

Вот вы бы еще объяснили зачем в россии суперапп. Если мне отлично общается в телеграмме, зачем мне идти в тинькофф за этим? (Какой бы отличный тинькофф не был)

Ответить

Andrey Bronin

Kostya
0

как зачем, чтобы обновления по 500 Мб каждые три дня качать. Ну вы понимаете: "Пофиксили баги, улучшили производительность"

Ответить

dr.Olleh

Kostya
0

Напишешь "ты мне уже второй месяц не отдаёшь 1000 рублей"
и на счёт сразу придёт автоответ, с процентами.

Ответить

Иван Иванов

Kostya
0

Вам незачем, но растёт новое поколение. Может и прокатить.

Ответить

Никита Комаров

6

Мама норм

Ответить

Илитный Иксперт

3

Чот уже совсем ебанулись со своими супер аппами, чаты внутри банка это настолько никому не нужно, что я не могу придумать более безполезную фичу.

Хотя не, могу. Добавьте запись CD-дисков.

Ответить

Максим Иванов

Илитный
0

И обязательно с функцией дизайна и печати вкладышей в коробку CD! 

Ответить

Илитный Иксперт

Максим
0

И чтобы курьер привозил распечатанные вкладыши домой

Ответить

Максим Иванов

Илитный
0

Не, пусть лучше фото с гео кидает - где забрать 😏

Ответить

Тимур Сафин

3

тик-ток в приложении Тинькофф))) это тема,ребят XDD

Ответить

Андрей Осанкин

Тимур
0

Ахаха поржал😂

Ответить

Игорь Сергеевич

2

👍молодец Олег 👏👏👏👏загранпаспорта ещё выдавать начни

Ответить

ϏϙηαϟϮ

2

Купите просто телегу, пока Сбер не купил

Ответить

Kostya Golikov

2

Общайтес

Ответить

Сергей Анчутин

1

Позаимствовали идею у Сбера? Как Сбер у вас сторис?

Ответить

Andrey Vinokurov

0

Честно: за##%бали уже эти приложения) Сколько можно?! Уже придумали понятие «суперприложение»! Далее увидим «супер-пупер приложение»?!

Ответить

Dmitrii K

Andrey
1

Смысл суперприложения в том, чтобы объединить в себе туеву кучу «обычных» приложений. Хорошая инициатива, разве нет?

Ответить

Andrey Vinokurov

Dmitrii
0

Как по мне - нет. Зачем грузить приложение ненужным ЛИЧНО для меня какими-то чатами, эко-системой, чтобы потом путаться в этом говне, которое весит овер 200+ мб? Если с возможностью отключения всех этих дополнительных «примочек» - ещё ладно, но зачем из банка делать мусорку? Создайте это мегаприложение отдельно и все...

Ответить

Дмитрий Лебедев

0

Приложение пусть починят, уже 2-3 недели баг есть, а они чатики запускают, а то ж людям больше негде переписываться, кроме как в банковском приложении

Ответить

Александр Пересветов

Дмитрий
0

Видимо баги из-за запуска этого мессендежра

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
0

че за баг?

Ответить

Дмитрий Лебедев

Андрей
0

Ну когда на телефоне выходишь в многозадачность, то обычно банковские приложения замыливаются, а приложения тинька с нифига перестало это делать, хотя второе их приложение Тинькофф.Инвестиции работает на ура, у других банков такого не наблюдаю

Ответить

Vlad Semushin

Дмитрий
0

Разве это не фича прошивки? Я сейчас попробовал, ни одно банковское приложение не замыливается на сасунге

Ответить

Дмитрий Лебедев

Vlad
0

Ну не знаю как на самсунгах, на айфоне у меня всегда и любое банковское приложение замыливается, кроме Тинькофф

Ответить

Фикиск Фусов

0

Кал

Ответить

Антон

–1

Олежек генератор идей что-ли в камере проснулся 

Ответить

Laugh Radiant

0

@Тинькофф средний вес банковских приложений обычно не больше 200мб, вы учитываете интересы и нужды “малоимущих”? 

Ответить

Злой Полушубок

Laugh
0

Конечно! 

Вот https://www.tinkoff.ru/loans/cash-loan/

Ответить

Тинькофф

Laugh
0

Стараемся учитывать.

Ответить

Evgeniy Petrov

0

 В мессенджере можно переписываться и переводить друг другу деньги

Спасибо что не только нологи плотить можно 

Ответить

Nikolay Werner

0

Всё что мне остаётся: скинуть мегабаянистый баян, но он как нельзя лучше сюда идёт.

Ответить

Андрей Осанкин

0

Глядишь с телеги в Тинькофф переберёмся

Ответить

Sergei Iparit

0

Для спамеров новый исток

Ответить

Василий Востриков

0

Мессенджер, который сливает всю переписку в ФСБ.

https://mbk-news.appspot.com/news/tinkoff-bank/

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

Шли годы.. а в «лучшем» банковском приложении все еще ничего не знали про аналитику финансов и бюджеты, вводили чаты и сторис.. но посмотреть доходы, создать бюджеты по прежнему нельзя🤬

Ответить

Иван Иванов

Dmitrii
0

Дмитрий, а что такой "создать бюджеты"?

Ответить

Dmitrii Bugrov

Иван
0

Как то так

Ответить

Семен Удальцов

–7

Как отписаться от этих новостей про лондонского узника и его недобанк? Подскажите кто-нибудь! Невозможно уже. VC, уже правда перебор.

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Иван Гессе

Семен
0
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