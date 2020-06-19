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Пользователи мессенджера смогут обмениваться сообщениями, файлами и переводить друг другу деньги.
«Тинькофф» начал тестировать среди сотрудников мессенджер внутри своего «суперприложения», рассказал vc.ru представитель компании. Первую версию сервиса планируется запустить в ближайшие недели.
Пользователи мессенджера смогут обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами и переводить друг другу деньги. Кроме того, в него будут интегрироваться и «лайфстайл услуги» экосистемы «Тинькофф» — например, собственный чат-бот для подборки авиабилетов и другие.
В мессенджер будет интегрирована речевая технология Tinkoff VoiceKit, с помощью которой можно преобразовывать голос в текст и синтезировать голос из текста.
«В перспективе, в одной из следующих стадий развития это будет кросс-платформенное решение, которое будет выходить за рамки экосистемы», — добавил представитель компании.
«Тинькофф» запустил «суперприложение» на базе мобильного банка в декабре 2019 года. В компании объяснили, что для его развития «напрашивается мессенджер».
19 июня «Роскомсвобода» сообщила, что приложение «Тинькофф» появилось в списке организаторов распространения информации, которые обязаны передавать данные спецслужбам.
Представитель компании объяснил изданию, что все банки, у которых есть чат в мобильном приложении, регистрируются в реестре. Информация о платежах пользователей никому не раскрывается — это банковская тайна, пояснили в «Тинькофф».
Нужно ещё больше ненужной херни в приложение для банка.
Напишите, когда тикток выйдет.
ТиньТок это реально тема.
ТитькаТок
Ребят, не понимаю негатива. Из всех претендентов на нормальный суперапп, наследие олежи, как по мне, самый адекватный вариант, который более-менее работает в пользу клиента (Пока)
Вот вы бы еще объяснили зачем в россии суперапп. Если мне отлично общается в телеграмме, зачем мне идти в тинькофф за этим? (Какой бы отличный тинькофф не был)
как зачем, чтобы обновления по 500 Мб каждые три дня качать. Ну вы понимаете: "Пофиксили баги, улучшили производительность"
Чот уже совсем ебанулись со своими супер аппами, чаты внутри банка это настолько никому не нужно, что я не могу придумать более безполезную фичу.
Хотя не, могу. Добавьте запись CD-дисков.
И обязательно с функцией дизайна и печати вкладышей в коробку CD!
И чтобы курьер привозил распечатанные вкладыши домой
тик-ток в приложении Тинькофф))) это тема,ребят XDD
Честно: за##%бали уже эти приложения) Сколько можно?! Уже придумали понятие «суперприложение»! Далее увидим «супер-пупер приложение»?!
Как по мне - нет. Зачем грузить приложение ненужным ЛИЧНО для меня какими-то чатами, эко-системой, чтобы потом путаться в этом говне, которое весит овер 200+ мб? Если с возможностью отключения всех этих дополнительных «примочек» - ещё ладно, но зачем из банка делать мусорку? Создайте это мегаприложение отдельно и все...
Приложение пусть починят, уже 2-3 недели баг есть, а они чатики запускают, а то ж людям больше негде переписываться, кроме как в банковском приложении
че за баг?
Ну когда на телефоне выходишь в многозадачность, то обычно банковские приложения замыливаются, а приложения тинька с нифига перестало это делать, хотя второе их приложение Тинькофф.Инвестиции работает на ура, у других банков такого не наблюдаю
Разве это не фича прошивки? Я сейчас попробовал, ни одно банковское приложение не замыливается на сасунге
Ну не знаю как на самсунгах, на айфоне у меня всегда и любое банковское приложение замыливается, кроме Тинькофф
@Тинькофф средний вес банковских приложений обычно не больше 200мб, вы учитываете интересы и нужды “малоимущих”?
В мессенджере можно переписываться и переводить друг другу деньги
Спасибо что не только нологи плотить можно
Всё что мне остаётся: скинуть мегабаянистый баян, но он как нельзя лучше сюда идёт.
Мессенджер, который сливает всю переписку в ФСБ.
Шли годы.. а в «лучшем» банковском приложении все еще ничего не знали про аналитику финансов и бюджеты, вводили чаты и сторис.. но посмотреть доходы, создать бюджеты по прежнему нельзя🤬
Дмитрий, а что такой "создать бюджеты"?
Как отписаться от этих новостей про лондонского узника и его недобанк? Подскажите кто-нибудь! Невозможно уже. VC, уже правда перебор.
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