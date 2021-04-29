«Тинькофф» купил сервис для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк» Статьи редакции
Условия сделки не раскрываются.
Группа «Тинькофф» приобрела контрольную долю в ООО «Бесконтакт» — компании-разработчике приложения для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк», рассказали vc.ru в банке. Условия сделки не раскрываются.
Команда сервиса, включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании.
В рамках партнёрства в «Кошелёк» добавят финансовые инструменты для пользователей — сервис «Долями», разные виды кэшбека, программы «Тинькофф Таргет» и другие.
«Кошелёк» — это приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. По собственным данным, количество оцифрованных карт превысило 300 млн, а количество пользователей приложения — более 20 млн.
ООО «Бесконтакт» — юридическое лицо компании CardsMobile. Её основали в 2012 году создатель разработчика приложений для телефонов i-Free Кирилл Горыня и Филипп Шубин. В 2015 году компания выпустила «Кошелёк».
Весной 2018 года «Альфа-банк» приобрёл 25% сервиса, но в феврале 2020-го Кирилл Горыня выкупил долю обратно через кипрскую «Виафокус Лимитед».
С учётом доли «Виафокус Лимитед», Кириллу Горыне принадлежало 43,9% проекта, у Филиппа Шубина — 1,4%, писал «Коммерсантъ». Также в число совладельцев CardsMobile входили президент ГК «Ланит» Филипп Генс (38,4%), Сергей Шульга и Кирилл Петров (у каждого по 8,1%).
По данным «Контур.Фокуса», 77,4% ООО «Бесконтакт» принадлежит «Виафокус Лимитед», 16,9% — Горыне, 4,8% — Шульге. У всех троих «Тинькофф» — залогодержатель. Ещё 0,9% без залога доли принадлежит Шубину.
Проходили историю - с «В Кармане». До сих пор умирают
Так под Android уже закрывают ВКармане, хотя было очень удобно ;(
Ну бл@дь.
Приложение может и не лучшее, но работало хотя бы.
Теперь тоже будет работать, каждый день предлагая кредит, карту, брокерский счёт или расчетный для компании/ип 😁
И симку еще купить.
Купили чтобы тоже закрыть?
Купили чтобы тоже закрыть?
ну а че они, с открытым кошельком ходят )))
Думаю сначала пару лет просто будет работать, а потом запихнуть в свой супер-апп как "ВКармане".
Мне кажется, что это просто очевидно, что именно так все и произойдет.
Иногда покупают, чтобы освоить бюджет на развитие и отчитаться перед руководстом/инвесторами. Как-то мало примеров, когда поглощение крупной корпорацией пошло бы на пользу известному независимому продукту (его владельцам — да, это выгодная сделка, но не продукту и его комьюнити). Microsoft-Skype, Facebook-Instagram, Facebook-Whatsapp, MailRu-Вконтакте, Совкомбанк-Совесть, Google-Picasa, Яндекс-Пунтосвитчер, Adobe-Macromedia, да почти всегда это либо смерть продукта, либо попытка впихнуть квадратную покупку в свою круглую экосистему, переломав всё, что ломается. Это же явно не случай покупки стартапа/технологии для развития своих продуктов, это покупка готового известного продукта с армией пользователей.
Фэйсбук шантажировал владельцев вацапа и инсты, мол выпустят свой продукт и им хана.
Вк попал вообще в мэйл довольно мутными путями, сами знаете, как долю у Дурова отжимали.
Совесть слил Киви, там был вариант - умереть проекту, как Рокетбанк или продолжить жить под другим банком. Собссно, выбор очевиден.
Бляяяя ну нахуя?
Какие есть аналоги?
Есть аналоги, как раз недавно писала об этом статью https://vc.ru/u/788890-alevtina-baturina/234748-pinbonus-stocard-ili-plyushki-kakoy-koshelek-vybrat
У меня Плюшки , они весят 20 мб и не засирают память на телефоне
У меня мама с бабушкой плюшками пользуются. Видимо User-Friendly приложуха)
В play маркете 48 мб написано, может от версии андройда зависит
У меня в аппсторе 25. Но в любом случае, сильно меньше, чем у Кошелька
Поздравляю команду Кошелька. В своей нише достигли потолка, а сейчас надеюсь откроются новые возможности.
Ну, емае... Я им пользуюсь с появления в сторе. Не хотелось бы, чтобы оно превратилось в агрессивный рекламный форпост Тинькова. Мне Ютьюба хватает по горло.
Пропал калабуховский дом... вставят рекламные сториз, будут продвигать партнёрские магазины и оплату своими картами. На VC жёлтый банк любят, но прелесть "кошелька" была именно в том, что он был относительно независимым, по крайней мере, для пользователя.
Зачем?!
Вставить карты магазинов в их super-app?
И так уже страшно в раздел "Сервисы" у Тинькофф заходить, а они ещё и это покупают
Не хотел я быть клиентом крупнейшего ойти банка в стране, а стал благодаря кошельку (
ну слава тебе господи. убьют как незадолго до этого убили документы. мне все равно стокард больше нравился.
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