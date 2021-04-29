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Финансы
Евгения Евсеева

«Тинькофф» купил сервис для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк» Статьи редакции

Условия сделки не раскрываются.

38 38 комментариев
5262 просмотров

Группа «Тинькофф» приобрела контрольную долю в ООО «Бесконтакт» — компании-разработчике приложения для хранения карт и бесконтактной оплаты «Кошелёк», рассказали vc.ru в банке. Условия сделки не раскрываются.

Команда сервиса, включая сооснователей Кирилла Горыню и Филиппа Шубина, сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании.

В рамках партнёрства в «Кошелёк» добавят финансовые инструменты для пользователей — сервис «Долями», разные виды кэшбека, программы «Тинькофф Таргет» и другие.

«Кошелёк» — это приложение-агрегатор банковских карт, карт лояльности и купонов. По собственным данным, количество оцифрованных карт превысило 300 млн, а количество пользователей приложения — более 20 млн.

ООО «Бесконтакт» — юридическое лицо компании CardsMobile. Её основали в 2012 году создатель разработчика приложений для телефонов i-Free Кирилл Горыня и Филипп Шубин. В 2015 году компания выпустила «Кошелёк».

Весной 2018 года «Альфа-банк» приобрёл 25% сервиса, но в феврале 2020-го Кирилл Горыня выкупил долю обратно через кипрскую «Виафокус Лимитед».

С учётом доли «Виафокус Лимитед», Кириллу Горыне принадлежало 43,9% проекта, у Филиппа Шубина — 1,4%, писал «Коммерсантъ». Также в число совладельцев CardsMobile входили президент ГК «Ланит» Филипп Генс (38,4%), Сергей Шульга и Кирилл Петров (у каждого по 8,1%).

По данным «Контур.Фокуса», 77,4% ООО «Бесконтакт» принадлежит «Виафокус Лимитед», 16,9% — Горыне, 4,8% — Шульге. У всех троих «Тинькофф» — залогодержатель. Ещё 0,9% без залога доли принадлежит Шубину.

#новость #тинькофф #кошелек

38 38 комментариев
21
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38 комментариев
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Роман Вишняков

17

Проходили историю - с «В Кармане». До сих пор умирают

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Vadim Preobrazhensky

Роман
2

Так под Android уже закрывают ВКармане, хотя было очень удобно ;(

Ответить

Антон А

Vadim
2

На iOS его тоже закрывают

Ответить

Vadim

Антон
2

Обидно потраченное время ранее, загружая все туда. Одна из самых удобных баз данных для простого юзера..(

Ответить

Алевтина

Vadim
1

Не знаю, мне кажется, что у Кошелька гораздо больше минусов, чем у других приложений

Ответить

Евгений Дроздов

5

Ну бл@дь.
Приложение может и не лучшее, но работало хотя бы.

Ответить

Stepan Popov

Евгений
16

Теперь тоже будет работать, каждый день предлагая кредит, карту, брокерский счёт или расчетный для компании/ип 😁

Ответить

Евгений Дроздов

Stepan
5

И симку еще купить.

Ответить

Вероятный фитиль

Евгений
1

страховочку брать будете?

Ответить

Pavel Maltsev

4

Купили чтобы тоже закрыть?

Ответить

Станислав Передельский

Pavel
9

 Купили чтобы тоже закрыть?

ну а че они, с открытым кошельком ходят )))

Ответить

Михаил Филиппов

Pavel
1

Думаю сначала пару лет просто будет работать, а потом запихнуть в свой супер-апп как "ВКармане".

Ответить

Игорь Овсейчук

Михаил
0

Мне кажется, что это просто очевидно, что именно так все и произойдет. 

Ответить

Павел Евграфович

Pavel
0

Иногда покупают, чтобы освоить бюджет на развитие и отчитаться перед руководстом/инвесторами. Как-то мало примеров, когда поглощение крупной корпорацией пошло бы на пользу известному независимому продукту (его владельцам — да, это выгодная сделка, но не продукту и его комьюнити). Microsoft-Skype, Facebook-Instagram, Facebook-Whatsapp, MailRu-Вконтакте, Совкомбанк-Совесть, Google-Picasa, Яндекс-Пунтосвитчер, Adobe-Macromedia, да почти всегда это либо смерть продукта, либо попытка впихнуть квадратную покупку в свою круглую экосистему, переломав всё, что ломается. Это же явно не случай покупки стартапа/технологии для развития своих продуктов, это покупка готового известного продукта с армией пользователей. 

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Сергей Прекрасный

Павел
0

Фэйсбук шантажировал владельцев вацапа и инсты, мол выпустят свой продукт и им хана.

Вк попал вообще в мэйл довольно мутными путями, сами знаете, как долю у Дурова отжимали.

Совесть слил Киви, там был вариант - умереть проекту, как Рокетбанк или продолжить жить под другим банком. Собссно, выбор очевиден. 

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Родион Галанев

Павел
0

Dropbox — Mailbox

Ответить

hakhagmon

0

Бляяяя ну нахуя?

Какие есть аналоги?

Ответить

Алевтина Батурина

hakhagmon
4

Есть аналоги, как раз недавно писала об этом статью https://vc.ru/u/788890-alevtina-baturina/234748-pinbonus-stocard-ili-plyushki-kakoy-koshelek-vybrat

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olga shnyreva

hakhagmon
2

У меня Плюшки , они весят 20 мб и не засирают память на телефоне 

Ответить

Алексей Сягайло

olga
3

У меня мама с бабушкой плюшками пользуются. Видимо User-Friendly приложуха)

Ответить

Alex Moren

Алексей
0

Надо говорить балуются плюшкамм)

Ответить

Родион Галанев

Alex
1
Ответить

Alex Moren

olga
0

В play маркете 48 мб написано, может от версии андройда зависит

Ответить

Анна Смышляева

Alex
0

У меня в аппсторе 25. Но в любом случае, сильно меньше, чем у Кошелька

Ответить

Sht_Anton

hakhagmon
1

ГуглПей или Эппл-Пей, не?)

Ответить

Evgeny Titarenko

hakhagmon
0

BenefittY

Ответить

Сергей Мазур

2

Поздравляю команду Кошелька. В своей нише достигли потолка, а сейчас надеюсь откроются новые возможности.

Ответить

Igor Chimbur

1

В Google Pay же есть аналогичная функция очень давно 

Ответить

Кирилл Загоскин

1

Ого... Круто! 

Ответить

Михаил Синицын

1

Поздравляем )

Ответить

Igor Kachura

1

Его же Альфа банк покупал?

Ответить

Александр Шешотов

1

Ну купил и купил

Ответить

Родион Галанев

0

Ну, емае... Я им пользуюсь с появления в сторе. Не хотелось бы, чтобы оно превратилось в агрессивный рекламный форпост Тинькова. Мне Ютьюба хватает по горло.

Ответить

Павел Евграфович

0

Пропал калабуховский дом... вставят рекламные сториз, будут продвигать партнёрские магазины и оплату своими картами. На VC жёлтый банк любят, но прелесть "кошелька" была именно в том, что он был относительно независимым, по крайней мере, для пользователя. 

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Alexander Zinovkin

0

Зачем?!
Вставить карты магазинов в их super-app?
И так уже страшно в раздел "Сервисы" у Тинькофф заходить, а они ещё и это покупают

Ответить

Мурад Муртазалиев

–1

Не хотел я быть клиентом крупнейшего ойти банка в стране, а стал благодаря кошельку (

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Александр Семёнов

–1

О, пора удалять приложение

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Sergey Klochko

–1

ну слава тебе господи. убьют как незадолго до этого убили документы. мне все равно стокард больше нравился.

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