Финансы
Богдан Музыченко

Разработчик гиперзвукового самолёта Destinus с основателем из России привлёк $29 млн Статьи редакции

Компания планирует начать первые испытания сверхзвуковых полётов «в ближайшие 12-18 месяцев».

Гиперзвуковой самолёт Destinus
  • Деньги в Destinus вложили Conny & Co, Quiet Capital и другие, пишет Forbes со ссылкой на компанию. Стартап направит их на разработку водородных реактивных и ракетных двигателей. Оценку компания не раскрывает.
  • Destinus основал бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич в Швейцарии. Компания разрабатывает гиперзвуковой самолёт — гибрид самолёта и ракеты, который сможет доставлять людей и грузы из одной точки Земли в другую за 1-2 часа на гиперзвуковой скорости.
  • Гиперзвуковой самолёт взлетает как обычный, на высоте включает реактивный двигатель и вылетает за пределы атмосферы.
  • Первый самолёт будет небольшим по размеру и сможет доставлять от 1 до 10 тонн груза. Компания хочет разработать его в течение 5-7 лет. По словам Кокорича, среди потенциальных клиентов компании — DHL, FedEX, Lufthansa и другие.
  • Destinus уже разработала и подала патенты на подсистемы. Например, она создала водородную активную систему охлаждения, которая не даст самолёту сгореть при выходе из Земной атмосферы.
  • По данным Crunchbase, Destinus трижды привлекала деньги от инвесторов с августа 2021 года. В стартапе работает более 50 бывших сотрудников Boeing, Airbus и других компаний — в 2022 году Destinus хочет увеличить штат до 100 человек.
Будущее
Лиана Липанова
«Хотел сделать хищника, а не травоядного»: Михаил Кокорич об истории Momentus Space, проблемах в США и новом бизнесе Статьи редакции

Главное из интервью предпринимателя The Bell.

Михаил Кокорич Кадр из интервью проекту «Русские норм!»

#новость #destinus

1159 просмотров
36 36 комментариев
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Sergei Timofeyev

1. Где он буде проходить 1 мах? В Европе с этим трудно. А звуковая волна слишком сильная
2. Экономические показатели перевозки какими будут? Гиперзвук свернули, в основном, по этой причине. Дорого.

Ответить
5
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Не удивлён:
В 2017 году М. Кокорич вместе с Львом Хасисом основал в США компанию Momentus Space, работающую в области космической логистики и транспортировки.
 В 2017 году Кокорич создает в США компанию (стартап) Momentus Space[en], которая занимается разработкой различных версий космических буксиров для микроспутников; при этом предлагается интересное техническое решение (за счет плазменного двигателя и воды достигается эффективное использование топлива, его маленький расход, при этом дальность доставки сохраняется).
 ЗЫ: плазменный двигатель пока на уровне фантастики. Первые опыты показали, что идея может быть реальной, но не более того.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

по п.2 имхо зря забыли дирижабли, для перевозки грузов самое то

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

Гиперзвуковой транспортник это, конечно, сильно. Окупится разве что если свежий кокаин к утреннему чаю доставлять в МИД РФ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Чем бредовее идея, тем больше денег дадут!

Ответить
0
Развернуть ветку
Маркетологов к стенке

да тут все стандартно, деньги привлекут от идиотов, затем скажут, что проект в стопе по миллиону причин. Точно такое же должно было быть у Маска, только там у него очень высокие покровители, вернее не покровители, а реальные владельцы его бизнеса и очень большие деньги в него вбухали, а так, еще на самой заре был бы банкротом.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Тесный бокал

от 1 до 10 тонн груза.

Ответить
3
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Я совсем не удивлён. Это серийный менеджер-евангелист. Смотрите послужной список: задачи всегда одни и те же - выйти на IPO.

@Богдан Музыченко добавьте ссылку в пост, чтобы понимать кто это.

Кокорич, Михаил Валерьевич
Михаил Валерьевич Кокорич (род. 11 октября 1976, п. Агинское (Читинская область) — русский…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Развернуть ветку
Alex

Его выперли из Америки с последним стартапом, почитайте его точку зрения. Военные не захотели разрешения давать человеку, который не родился в Америке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Почитайте внимательно. Это не человек науки, это человек денег. Ему нравится космическая тематика, так как она пока ещё очень рисковая и можно сорвать куш.

Ответить
1
Развернуть ветку
Богдан Музыченко

Добавил блок-ссылку в конце.

Ответить
0
Развернуть ветку
Тесный бокал

Скажи, чем вы все пользуетесь что у вас ссылки на Вики вечно в хуёвой кодировке?

Вот так нельзя?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокорич,_Михаил_Валерьевич

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Изменилось ли что-то в обсуждаемом человеке?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тесный бокал

Я правда спрашиваю.
Что так убивает?

Ответить
0
Развернуть ветку
R-Globus

Доставляемые люди на гипере должны будут проходить специальную подготовку и не все пройдут по здоровью, тоже с пилотами. И у них будет отходняк после 1-2 часов полета примерно сутки (может и больше), нивелировать можно было бы жидкостным дыханием, да только пока все на уровне экспериментов. Ну и куда спешить? Получится что-то вроде SR-71, который тёк на аэродроме, и дозаправлялся в в небе. И то было очень скромно на фоне гипера. Очень "комфортно" будет жителям территорий, над которыми он будет переходить звуковой барьер.

"Destinus уже разработала и подала патенты на подсистемы. Например, она создала водородную активную систему охлаждения, которая не даст самолёту сгореть при выходе из Земной атмосферы."

Водородную бомбу они, б...ть, создали.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Зато экономия на обучении пилотов. Посадке учить не нужно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Voloshin

Испытания сверхзвуковых полётов «в ближайшие 12-18 месяцев»

Ответить
1
Развернуть ветку
G8Law

Кузница кадров Техносилы
Талантище )))

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Voloshin

Королёв в кубе, не иначе

Ответить
0
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

29 млн и гиперзвуковой самолёт, звучит как "основатель из России купитт себе неплохой пентхаус в Дубаи" )))))

Ответить
1
Развернуть ветку
Узкий кавалер

А оно не повторит судьбу Конкорда и прочих "быстрых" самолётов?
Или я не туда понял?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Khohlachev

Нет, судьба проекта стандартна — первые испытания, плотный интерес оборонки и проект уходит из гражданской авиации в военную технологию под грифом «секретно».

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Пока больше похоже на судьбу грузовика Николы

Ответить
6
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Ещё Arrival

Ответить
0
Развернуть ветку
Mesye Sharl-Maximilyen

Оборонка так уж 30 лет как не работает (на Западе). Давно уже сначала военные философы предсказывают механику будущей войны, затем разрабатывается концепт нового поколения вооружения и затем уже технари начинают писать ТЗ для ТТХ и скидывают заказы производителям - изобретите нам вот такое вот.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Khohlachev

Оборонка работает в каждой стране, и кому достанется разработка — решает разведка и шпионаж.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mesye Sharl-Maximilyen

Шпионаж нужен не для того, чтобы украсть разработку и потом ее использовать у себя, а для того, чтобы украсть разработку и проанализировать ее слабые места. Современное вооружение настолько сложно, что чертеж изобретения ничто не даст. А само вооружение работает в связке с другим, т.е. эффективно только в собственной инфраструктуре.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Антонов

Реально, не понимаю людей, которые готовы давать деньги Кокоричу. Если это реальные инвестиции, конечно, а не пиар-вброс.

Но, с другой стороны, как не порадоваться за мужика.

Ответить
0
Развернуть ветку
Димащька

Так там денег-то, чисто офис оплатить и кофемашину поставить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Купить Джип Чероки и ящик Смирновки

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Кольцов

с чего нужно начинать разработку нового самолёта? С дизайна, логотипа и красивых рендеров конечно

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Bystruev

С поиска покупателей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

3080ti сама себя не окупит)

Ответить
0
Развернуть ветку
G8Law

Сами потенциальные клиенты (DHL, FedEX, Lufthansa) - в курсе, что он их включил в число потенциальных ))) ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

Почта России тоже потенциальный клиент

Ответить
0
Развернуть ветку
Ware Wow

Во люди... красавчик.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
Маркетинг
Go Mobile
Универсальные и персонализированные креативы: как и зачем их создавать

Высоких performance-показателей можно достичь при помощи эффективных креативов. Алена Максимова, Senior UA Manager агентства Go Mobile, расскажет о двух видах креативов и о том, в каких случаях лучше использовать каждый из них.

0 Обсудить
14
Медиа
Полина Лааксо
И где теперь BuzzFeed: разочаровал инвесторов и фанатов «новых медиа» и потерялся на фоне старых СМИ, которых пугал Статьи редакции

«Предвестник заката журналистики» прославился тестами «Какое ты печенье?» и подборками с котиками, а инвесторы увидели в нём ИТ-стартап и оценили в $1,5 млрд. Но из-за гонки за трафиком и плохого управления он сначала подорвал доверие читателей и сотрудников, а после лишился денег на IPO.

«Какой ты котик?» и «Как относишься к понедельникам?» Источник: FT
12 12 комментариев
35
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Semrush
Держим руку на Pulse: используем продуктовый подход при создании корпоративного портала

Исследование аудитории, планирование, аналитика и стартап-подход. Всё о том, как выглядит разработка корпоративного портала Semrush изнутри.

7 7 комментариев
2
БКС Мир инвестиций
Сертификат CFA: что он дает и как его получить?
2 2 комментария
0
Сервисы
Дмитрий Беговатов
Скидки до -50% на сервисы и услуги только для читателей vc.ru

Сервис для бронирования встреч 1-на-1 Qllick, конструктор опросов и анкет WebAsk, интернет-магазин готовых логотипов LogoLavka еще 18 полезных сервисов от читателей для читателей.

5 5 комментариев
13
Финансы
Богдан Музыченко
Mastercard предложила банкам условия для нулевых комиссий при переводах с карты на карту по номеру телефона — РБК Статьи редакции

Новые правила начнут действовать 23 апреля 2022 года.

49 49 комментариев
19
Альфа-Банк
Как QA-инженеру получить оффер за ночь: инструкция от Альфа-Банка

Привет, это Владимир Демченков, я руковожу IT-подбором в Альфа-Банке. 10 февраля мы устраиваем One Night Offer — ивент, на котором можно за вечер пройти собеседование, а на утро получить оффер. Такого ещё не делали ни в одной российской компании. Сейчас расскажу, что это за формат, кого мы ждём и как всё устроено.

49 49 комментариев
20
Тинькофф
Как проходит One Day Offer для мобильных разработчиков в «Тинькофф»

19 февраля в «Тинькофф» состоится One Day Offer для мобильных разработчиков, на котором можно пройти все этапы собеседования и узнать результат за один день.

3 3 комментария
2
Кейсы роста
Софья Мещанинова
Масштабировать компанию и сохранить предпринимательский дух — опыт сервиса для поиска билетов Skyscanner Статьи редакции

Его директор по продукту Пьеро Сьерра рассказал, почему в компании отказались от методики постановки целей OKR и запретили называть команды именами проектов.

0 Обсудить
12
Финансы
Сергей Ларионов
Своя квартира или аренда?! Пост для жены :) Ищем истину в цифрах и графиках

Всем привет!

165 165 комментариев
40
Торговля
Маша Цепелева
Avito скрыла номера телефонов всех частных продавцов на платформе Статьи редакции

Вместо него покупатели увидят временный номер, сгенерированный сервисом.

167 167 комментариев
76
Больше статей
null