Разработчик гиперзвукового самолёта Destinus с основателем из России привлёк $29 млн Статьи редакции
Компания планирует начать первые испытания сверхзвуковых полётов «в ближайшие 12-18 месяцев».
- Деньги в Destinus вложили Conny & Co, Quiet Capital и другие, пишет Forbes со ссылкой на компанию. Стартап направит их на разработку водородных реактивных и ракетных двигателей. Оценку компания не раскрывает.
- Destinus основал бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич в Швейцарии. Компания разрабатывает гиперзвуковой самолёт — гибрид самолёта и ракеты, который сможет доставлять людей и грузы из одной точки Земли в другую за 1-2 часа на гиперзвуковой скорости.
- Гиперзвуковой самолёт взлетает как обычный, на высоте включает реактивный двигатель и вылетает за пределы атмосферы.
- Первый самолёт будет небольшим по размеру и сможет доставлять от 1 до 10 тонн груза. Компания хочет разработать его в течение 5-7 лет. По словам Кокорича, среди потенциальных клиентов компании — DHL, FedEX, Lufthansa и другие.
- Destinus уже разработала и подала патенты на подсистемы. Например, она создала водородную активную систему охлаждения, которая не даст самолёту сгореть при выходе из Земной атмосферы.
- По данным Crunchbase, Destinus трижды привлекала деньги от инвесторов с августа 2021 года. В стартапе работает более 50 бывших сотрудников Boeing, Airbus и других компаний — в 2022 году Destinus хочет увеличить штат до 100 человек.
1. Где он буде проходить 1 мах? В Европе с этим трудно. А звуковая волна слишком сильная
2. Экономические показатели перевозки какими будут? Гиперзвук свернули, в основном, по этой причине. Дорого.
Не удивлён:
В 2017 году М. Кокорич вместе с Львом Хасисом основал в США компанию Momentus Space, работающую в области космической логистики и транспортировки.
В 2017 году Кокорич создает в США компанию (стартап) Momentus Space[en], которая занимается разработкой различных версий космических буксиров для микроспутников; при этом предлагается интересное техническое решение (за счет плазменного двигателя и воды достигается эффективное использование топлива, его маленький расход, при этом дальность доставки сохраняется).
ЗЫ: плазменный двигатель пока на уровне фантастики. Первые опыты показали, что идея может быть реальной, но не более того.
по п.2 имхо зря забыли дирижабли, для перевозки грузов самое то
Гиперзвуковой транспортник это, конечно, сильно. Окупится разве что если свежий кокаин к утреннему чаю доставлять в МИД РФ.
Чем бредовее идея, тем больше денег дадут!
да тут все стандартно, деньги привлекут от идиотов, затем скажут, что проект в стопе по миллиону причин. Точно такое же должно было быть у Маска, только там у него очень высокие покровители, вернее не покровители, а реальные владельцы его бизнеса и очень большие деньги в него вбухали, а так, еще на самой заре был бы банкротом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Я совсем не удивлён. Это серийный менеджер-евангелист. Смотрите послужной список: задачи всегда одни и те же - выйти на IPO.
@Богдан Музыченко добавьте ссылку в пост, чтобы понимать кто это.
Его выперли из Америки с последним стартапом, почитайте его точку зрения. Военные не захотели разрешения давать человеку, который не родился в Америке.
Почитайте внимательно. Это не человек науки, это человек денег. Ему нравится космическая тематика, так как она пока ещё очень рисковая и можно сорвать куш.
Добавил блок-ссылку в конце.
Скажи, чем вы все пользуетесь что у вас ссылки на Вики вечно в хуёвой кодировке?
Вот так нельзя?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кокорич,_Михаил_Валерьевич
Изменилось ли что-то в обсуждаемом человеке?
Доставляемые люди на гипере должны будут проходить специальную подготовку и не все пройдут по здоровью, тоже с пилотами. И у них будет отходняк после 1-2 часов полета примерно сутки (может и больше), нивелировать можно было бы жидкостным дыханием, да только пока все на уровне экспериментов. Ну и куда спешить? Получится что-то вроде SR-71, который тёк на аэродроме, и дозаправлялся в в небе. И то было очень скромно на фоне гипера. Очень "комфортно" будет жителям территорий, над которыми он будет переходить звуковой барьер.
"Destinus уже разработала и подала патенты на подсистемы. Например, она создала водородную активную систему охлаждения, которая не даст самолёту сгореть при выходе из Земной атмосферы."
Водородную бомбу они, б...ть, создали.
Зато экономия на обучении пилотов. Посадке учить не нужно.
Испытания сверхзвуковых полётов «в ближайшие 12-18 месяцев»
Кузница кадров Техносилы
Талантище )))
Королёв в кубе, не иначе
29 млн и гиперзвуковой самолёт, звучит как "основатель из России купитт себе неплохой пентхаус в Дубаи" )))))
Нет, судьба проекта стандартна — первые испытания, плотный интерес оборонки и проект уходит из гражданской авиации в военную технологию под грифом «секретно».
Пока больше похоже на судьбу грузовика Николы
Ещё Arrival
Оборонка так уж 30 лет как не работает (на Западе). Давно уже сначала военные философы предсказывают механику будущей войны, затем разрабатывается концепт нового поколения вооружения и затем уже технари начинают писать ТЗ для ТТХ и скидывают заказы производителям - изобретите нам вот такое вот.
Оборонка работает в каждой стране, и кому достанется разработка — решает разведка и шпионаж.
Шпионаж нужен не для того, чтобы украсть разработку и потом ее использовать у себя, а для того, чтобы украсть разработку и проанализировать ее слабые места. Современное вооружение настолько сложно, что чертеж изобретения ничто не даст. А само вооружение работает в связке с другим, т.е. эффективно только в собственной инфраструктуре.
Реально, не понимаю людей, которые готовы давать деньги Кокоричу. Если это реальные инвестиции, конечно, а не пиар-вброс.
Но, с другой стороны, как не порадоваться за мужика.
Так там денег-то, чисто офис оплатить и кофемашину поставить.
Купить Джип Чероки и ящик Смирновки
с чего нужно начинать разработку нового самолёта? С дизайна, логотипа и красивых рендеров конечно
С поиска покупателей.
3080ti сама себя не окупит)
Сами потенциальные клиенты (DHL, FedEX, Lufthansa) - в курсе, что он их включил в число потенциальных ))) ?
Почта России тоже потенциальный клиент
Во люди... красавчик.
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