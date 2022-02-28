Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до 20% Статьи редакции

В начале февраля ЦБ повышал её до 9,5% годовых.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков», — заявил регулятор.

По мнению ЦБ, такое решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.

Динамика ключевой ставки с января 2016 года по февраль 2022-го

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

Также Минфин с 28 февраля предложил обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Решение примут 28 февраля.

#новость #цб #ключеваяставка

18 801 просмотров
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189 комментариев
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Allestor Krei

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, ебашим в пропасть

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91
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Vladislav Stan

https://coub.com/view/6iq40

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41
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Stanislav

Типичные урапатриоты)

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10
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Татьяна Нестеренко

😂😂😂

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0
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Serfio Nuikulio

😂

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0
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Mishka

Передаем привет инвестиционной недвижимости, которая "ВСЕГДА РАСТЕТ")))

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25
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Олег Комаров
Ответить
11
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Олег Комаров
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2
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Я_знаю

Ехей бляяяяя)

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0
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Вячеслав Осадчий

Пизда моему плану купить тачку, понял

Ответить
36
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Leonid Senatorov

Рассмотри все варианты

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140
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Вячеслав Осадчий

Пацаны от души

Ответить
33
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Pavel Ivanov

На VC всегда помогут.
Не пропадай.

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15
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Николай

Будешь идя за сигаретами наличные деньги в ней возить

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3
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Siyavush Teymurov

это которая за пол-лимона?)))

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4
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Руководящий Денис

Ну почему?

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23
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Марат Шайхутдинов

Этож иномарка уже

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24
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Sergei Timofeyev

Иномарки - с красным колесом.

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10
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Blackrock

Продаю гранту 19 года 16 тыщ пробег.
п.с. я серьезно)

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0
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Ildar S

За мильон? Или уже дороже?

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1
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Blackrock

пока 550. Кондер музыка все дела комплектация комфорт 8 клапанов.

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0
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Ildar S

Я бы попридержал, что-то мне подсказывает, что через месяц авто со вторички будут на вес золота. У дилеров точно все резко подорожает, вторичку это тоже заденет.

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12
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Siyavush Teymurov

не хочу каркать, но не припомню сколько-нибудь значительного события, после которого в России не поднялись бы цены на бензин, так что владение авто может стать неподъёмной роскошью

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3
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Blackrock

Несовсем, для кого то безусловно станет слишком дорого владеть авто. Но все тотально не обеднеют, просто будут с солярисов на гранты пересаживаться. А тут уже я)))

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1
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Blackrock

Ну по логике да, сейчас похоже все кинулись доллары скупать. Поэтому что то звонков нету по машине. Хотя вроде самый ликвид в моем регионе

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0
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Serfio Nuikulio

За 16 лямов?

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0
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Lexx Sky

АЗЛК 2140 вполне доступен по цене на данный момент

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0
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Oleg Nikolenko

Почему 8 лет назад не поднимали? Где вы были тогда?

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65
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Дмитрий Алексеевич

ЛИЦЕМЕРЫ! ВОСЕМЬ ЛЕТ МОЛЧАЛИ!

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22
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Роман Шуруев

Что поднимать? Это было чисто украинская разборка, нас это не касалось. Да и тем более уверен к той ситуации кремль приложил свои руки.

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2
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Alexander Veber

Это цитата из лахтинской методички

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2
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we1come

"В ночь с 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ принял решение поднять ключевую ставку на 6,5 процентных пунктов - до 17% годовых"

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0
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Иван Шеметов

Банки вклады повысят до 8 процентов?))

Ответить
43
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Ivan Ivanov

До 8,5

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21
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Mishka

Но только, если купите Тиньков Премиум!

Ответить
16
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Pavel Voronin

До 20% написано же))

Ответить
0
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Alexey Shabolkin

Вы вклады от кредитов отличить уже не можете?

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2
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Константин Низамов

Они и до 20 повысят, лишь бы населения не в доллары свои сбережения несли, ну и чтобы было что потом изымать в пользу бедных.

Ответить
2
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Данил Дудник

В доллары ты сейчас понести не можешь. На бирже не купить — нет предложений из-за ограничений ЦБ по стоимости курса. В банке можешь купить, но по 150₽.

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1
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Pavel Romanov

НАХУЙ Я ЗДЕСЬ ЖИВУ СУКА

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38
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Михаил Цветков

Не успел эвакуироваться

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13
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Дэни Трэхо

У тебя всегда есть выход. (В окно)

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7
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Ermolaev Ilya

Это означает инфляцию 30% официально, крах кредитных рынков, через пару недель все будем считать в у.е. И все потому что уставший от одиночества в пандемию хер решил поиграться в танчики на соседней территории.

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38
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DeadFine

Я верно понимаю, что брать сейчас ипотеку — это безумие?

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8
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Alex Bronson

Так вроде наоборот выгодно. Каждый год рубль будет обесцениваться на 20-30%.

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2
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postmotremat -

Тут скорее нужно думать о том, как бы работу и источник заработка сохранить.
Кредиты в такое время, когда падение может быть и не на 20-30%, а еще больше, это дело крайне опасное.

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1
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Игорь Майоров

Если не учитывать, что раньше брать ипотеку в нашей стране тоже было безумием (но а как ещё купить квартиру?), то да, теперь это точно безумие

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1
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postmotremat -

Абсолютли.
Если есть деньги на первоначальный взнос, лучше потрать их на что-то другое.

Ответить
1
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Викторов Василий

ВТБ походу всё знал, он заранее объявил про минимальную ставку по ипотеки на 28 число, в размере 15,3

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1
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DeadFine

15% уже выглядят не так страшно, дальше ведь только хуже.

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0
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Lexx Sky

Кидать якорь в рф-в принципе безумие

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0
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DeadFine

Сообщение удалено

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0
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MrMike3112 .

Погодите. "В у.е." —запрещённая в России организация.

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0
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Мистер Твистер

До свидания светлое будущее!

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36
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StepanCapusta

Пора начинать волноваться?

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0
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Serfio Nuikulio

Уже поздно. Уже можно успокоится. Волноваться надо было раньше.

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33
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StepanCapusta

Сарказм же.. Типа черный юмор такой.

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0
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StepanCapusta

Пора начинать волноваться?

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0
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Мурад Муртазалиев

Судя по всему никого чёткого плана у нас нет

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19
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Дмитрий Алексеевич

Я думал Путин хотя бы с кем то, кроме тараканов у себя в голове этот его охуенный план обговорил, ан нет

Ответить
32
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Andrei

Ты видел лица людей на совбезе? Они все обосрались, когда он им рассказал че делать будет.

Ответить
19
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Norman

Особенно Нарышкин был в ахуе. Ну и да людьми я бы их не назвал.

Ответить
5
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Викторов Василий

А лицо Шойгу, когда услышал про приведение РВСН в дежурство. Больше всего расстроила Матвиенко, когда в Питере управляла я ее доверял.

Ответить
0
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Norman

Матвиенко? Да там по одной роже видно что она есть, перетянутой пластикой раз 150.

Ответить
1
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Allestor Krei

Соревнуются с дедом у кого больше пластика на лице

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0
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Игорь Протасов

Зато есть кокс и герыч.
У начальников точно

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2
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Vitaly

Стройки встанут с таким кредитом.

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19
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Ildar S

Ипотеке х*як, потребительским кредитам х*як.
С ценами на недвижку будет самое интересное, с резким обрушением спроса со стороны населения.

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18
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- -

В случае финансовых проблем всегда можно будет рефинансировать ипотеку под 25% годовых.

Ответить
13
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Павел Полько

Вы предполагаете, что цены на недвижимость упадут относительно сегодняшних цен?

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0
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AE1

Они должны расти по всем признаком, но ни покупателей, ни денег на рынке недвижимости после текущего всплеска уже не будет.

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5
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Павел Полько

Стоит ли сейчас вложиться и купить недвижимость? Я без сарказма спрашиваю. Можно ли сейчас оформить ипотеку на жильё под текущие проценты, условно 10-12? Не будет ли через неделю-другую жёсткое повышение ставок и соответственно жильё подорожает?

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0
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AE1

Ставки по идее будут повышены уже сегодня. Они и так повышались в течение прошлой недели некоторыми банками до 17-18%.
Если вдруг повезет и дадут под 11%, либо есть одобрение и его не отзовут, а также в ваши планы входила покупка недвижимости, то почему нет?
Только надо понимать, что с этого нельзя будет заработать, вы скорее купите какое-никакое спокойствие.

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0
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postmotremat -

Ипотека сейчас это самое хреновое, на что только можно подписаться. В текущих условиях ты как ипотеку погашать думаешь?

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0
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Павел Полько

Погашать с помощью зарплаты.

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0
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Викторов Василий

ВТБ 15,3 с сегодняшнего дня. Строить будут меньше это точно, и брать в ипотеку будут меньше. У меня нет данных в процентах, т.к квартиры покупают ещё и за наличные.

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0
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Володя Родионов

а есть эти проценты 10--12,то ? или уже 25?

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0
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AE1

У старых "одобренцев" точно есть, но легко могут отменить.

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0
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Павел Полько

Сейчас зашёл на сайт Сбера. Там показывается, что можно взять по 12,9 %. А если зарплатный клиент, то даже чуточку меньше.

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0
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Павел Полько

Сейчас зашёл на сайт Сбера. Там показывается, что можно взять по 12,9 %. А если зарплатный клиент, то даже чуточку меньше.

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0
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Василий Степанофф

Можете дальневосточную ипотеку взять под 0,01%

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0
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Siyavush Teymurov

арктический гектар

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0
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Sergey Bespalov

Гастарбайтеры говорят, уезжают пока еще не все самолеты забрали

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2
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Sergey Bespalov

Гастарбайтеры говорят, уезжают пока еще не все самолеты забрали

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0
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Евгений Дроздов

Эм... То есть весь рынок облигаций сейчас уничтожили (там 10-15% максимум был).
А где простите Банки должны взять такую доходность?

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21
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Sergey Bespalov

Это стратегия "день продержаться"

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2
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Полина Лааксо
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19
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Антон Штадлер

А в чем логика? Подними хоть до 100, иностранцев теперь нет. Внутренний инвестор и так понятен. Зачем окончательно добивать бизнес?
Впрочем, ничего нового. ЦБ РФ в своем репертуаре

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12
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Vitaly

Ну а кто сейчас будет давать деньги под 7%. А печатать это путь к трехзначной инфляции.

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10
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Utin Antip

А 20% это не инфляция? Это не печатать?

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1
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- -

Отечественный ЦБ это как гусеничный трактор. Там 2 рычага - больше ставка - меньше инфляция, меньше ставка - больше инфляция

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13
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Антон Штадлер

Да нет никакой связи между этой ставкой и инфляцией. А вот между кредитованием бизнеса и ставкой есть

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–8
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Alex Konin

ЦБ делает простую вещь - создаёт спрос на рубли и убирает спрос с валюты.

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3
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Антон Штадлер

Он делает глупость. Спроса на рубли нет и быть не может. Иностранцы все, а внутренний инвестор и так контролируется. Только что вышла директива и продаже 80% экспортной выручки на рынке

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4
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Alex Konin

"Спроса на рубли нет и быть не может" - это вы себе придумали. Про "продажу 80% экспортной выручки" - вот это же подтверждение моих слов.
Если бы ЦБ снизил ставку до 2% и начал бы печатать рубли, тогда да - наш ЦБ стал бы невменяем. А так - он по прежнему крайне адекватен происходящему на рынке.

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6
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Alex Konin

"Спроса на рубли нет и быть не может" - это вы себе придумали. Про "продажу 80% экспортной выручки" - вот это же подтверждение моих слов.
Если бы ЦБ снизил ставку до 2% и начал бы печатать рубли, тогда да - наш ЦБ стал бы невменяем. А так - он по прежнему крайне адекватен происходящему на рынке.

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–1
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Антон Штадлер

Ты торговый стакан открой и посмотри что там со спросом на рубли.
Кто в здравом уме сейчас пойдет класть деньги на депозит? Примерно никто. Посмотри что творится с рынком ОФЗ, там всем плевать на ставку
Если бы ЦБ снизил ставку
 Его никто не призывает ее снижать
и начал бы печатать рубли
 Он из и так начал печатать на прошлой неделе,чтобы закрыть пробелы в ликвидности
тогда да - наш ЦБ стал бы невменяем
 Он и так невменяем. Это типичное поведение ЦБ "банановых" республик. Примеры таких республик привел. Ничего кроме черного рынка валюты это не рождает

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0
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Michael Smith

Ты торговый стакан открой и посмотри что там со спросом на рубли.
 по 1 часу паники на бирже делаем 100% прогнозы на будущее, классика)

рынок найдет новый баланс и успокоится, Россия далеко не Куба и Венесуэла и даже там живут люди

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0
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Антон Штадлер

Примерно так ЦБ решение и принимает: панически повышает ставку. Классика известная ещё с 2014 года. После этого курс ушел ещё выше и упал только после разворота цены на нефть в конце января 15.

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0
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Alex Konin

Про "торговый стакан" - так это паника, тут нечего сказать.
Про депозит - посмотрите объем депозитов сейчас, объем инвестиций в рублевые дивидендные истории и количество рублевого кеша у населения. Это все - претенденты.
Про ОФЗ - сейчас рынок отыграет новую ставку и в целом туда зайдут довольно многие с российским кешем.
Про "невменяем" - это ваше понимание рынка, показывающее ваше сравнение политики Турции и ЦБ РФ. Кажется вы не знаете что где творится.

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–1
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Антон Штадлер

:)))
Кажется, вам нечем заняться, кроме желания поспорить, причем, в темах, в которых вы почти ничего не понимаете

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–1
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Alex Konin

Предлагаю вам изучить макроэкономику, ну или мнения экспертов посмотреть и разные вручаемые премии, которые от мирового сообщества прилетали к нашему ЦБ, если вы мое мнение ставите в разряд "почти ничего не понимаете".

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0
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Антон Штадлер

Это ту макроэкономику, которая 20 лет назад говорила, что отрицательных ставок не может быть?
Или доверится тем экспертам, которые награждали в свое время главу ЦБ Индии, а через год он сделал одну из самых тупых денежных реформ в истории экономики.
Нет спасибо :)

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0
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Антон Штадлер

К чему приводит такая глупость можно хорошо видеть на примере Турции и Аргентины.

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0
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Василий Степанофф

Нуну...Турция до последнего не задирала ставку и палила валютные резервы.

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1
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Антон Штадлер

Ну конечно :)
Как раз наибольшее количество было сожжено, когда начался подъём ставки

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0
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Антон Штадлер

Он делает глупость. Спроса на рубли нет и быть не может. Иностранцы все, а внутренний инвестор и так контролируется. Только что вышла директива и продаже 80% экспортной выручки на рынке

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1
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Александр Антонов

ЕС, США и Британия это не все иностранцы.

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–4
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Антон Штадлер

Но всё, у которых есть деньги,чтобы покупать мусорные активы

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9
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Александр Антонов

Неожиданно, но нет. Мусорные активы? А вы я вижу патриот, только вот какой страны.

Ответить
–16
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Антон Штадлер

Просто я не идиот

Ответить
20
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Дмитрий Айстражник

Чтобы не покупали баксы по 150 руб

Ответить
–1
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Антон Штадлер

Нет никакой связи

Ответить
0
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Дмитрий Айстражник

..

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0
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Светлана Владимирова

Логика проста. Нэп кончился, выгребают все что осталось. Бизнесменам приготовиться.

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0
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Sergey Bespalov

если оставить низкую ставку, то будут брать рубли, покупать на них доллары и через день - недлелю закрыть уже по другому курсу

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0
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Антон Штадлер

Так ставка по рублям и так выше ставки по доллару. Ничто не мешало это делать, когда было соотношение 0,25 к 7,5.

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0
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artemiyspb .

Это прорыв уже?

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9
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Мистер Твистер

Пока только рывок

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18
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Ildar S

Толчок же

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4
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Sergey

Это только стартовое положание, в 2014г ставку поднимали частенько

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0
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Василий Степанофф

Там один раз подняли до 17,5 и дальше она только опускалась

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2
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Sergey
Ответить
1
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Alex Konin

приведите, пожалуйста, текущее поднятие так же, чтобы была более прямая аналогия с количеством поднятий ставки, которое было до.

Ответить
0
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Цифровые комплексы

"И живые позавидуют мертвым." Джон Сильвер.

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12
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Илья Родионов

Здравствуй, Чёрный понедельник

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9
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selecadm

Сайт ЦБ лёг.

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7
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Кунцево Crew
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0
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Georgy Uvarov

Наверное у вас недоумение ведь по телеку рассказывали что уже все и киев взят. Нуну

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6
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Norman

Славься Путин! Славься ГУЛАГ!

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5
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evilnw

Экономика германии смогла выдержать 5 лет войны. Путинская не продержалась и 5 дней.

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4
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Геннадий Черкасов

Ты еще со временами Чингиз-хана сравни

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1
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Геннадий Черкасов

Ты еще со временами Чингиз-хана сравни

Ответить
0
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Blackrock

Понту от этих санкций против курса если нефть газ все равно покупают по выросшим ценам? и ЦБ теперь обязал продавать валютную выручку?

Ответить
–3
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Руководящий Денис

Ага.
«Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились». 2014г

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7
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Анастасия А

Когда то Венесуэла была крупнейшим экспортером нефти и тоже наверное там так рассуждали после введения санкций, что никуда не денутся и все равно нефть купят. Однако теперь свою валюту тачками перемещают вместо кошелька...

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2
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Blackrock

И что санкции сняли Мадуро ? или Наш конфликт как то останавливают?

Ответить
0
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Анастасия А

Без поддержки России, там давно бы не было Мадуро. А вот теперь не знаю, наверное мы не сможем поддерживать Венесуэлу и можете понаблюдать насколько он там еще протянет.

Ответить
2
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Blackrock

Там ещё Китай Мадуро поддерживает, и удивитесь Китай и нас поддерживает. Россия очень хорошо зарабатывает на Венесуэльской нефти.
А эти санкции направлены против простого народа РФ который скоро радикализуется против Европы и США и даст больше свободы для властей.
Аудитория VC даже близко не отображает того что происходит в умах основной массы населения в РФ.
Поэтому если уж Европа такая дерзкая пусть попробует заблокировать нефть РФ. Да вот только свою инфляцию разгонять не хочется.

Ответить
1
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Анастасия А

,

Ответить
0
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Blackrock

Да пофиг на Мадуро)
Кстати там то именно нефть запретили покупать, а у нас нефть не трогают через Украину наоборот нарастили поставки газа. Такое все в этом замесе серое.

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0
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Анастасия А

Вот именно, что серое и что дальше будет - лстается только наблюдать. Но ставочку уже подняли.

Ответить
0
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Анастасия А

Поживем - увидим. Время же все расставит по местам. И в том числе выводы о поведении народа.))) И какую свободу нашей власти еще надо дать, если она уже ЯО грозит?😆 Я не тороплюсь с выводами. Спешить то некуда. Но как бы не поддерживали режим Мадуро, деньги там все же возят тележками.

Ответить
0
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Сергей Реванченков

Думаю это фейк

Ответить
–23
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Иван Шеметов

С добрым утром)))

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11
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Последний Шанс

Проснись

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0
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Кунцево Crew

Последний Шанс

Проснись

<символично>

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0
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MAKITRA.UA

Наивно рассчитывать на привлечение депозитов от населения. Кто в здравом уме будет открывать депозит в рублях?! Да и кредиты под такие проценты не будет брать. Маржинальность многих бизнесов не позволит.

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2
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Светлана Владимирова

Они сделают проще. Оформят все депозиты в принудительный военный государственный займ на поддержание стабильности и устойчивости режима со сроком погашения 43 никогдабря по типу "заморозки пенсионных накоплений"

Ответить
3
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Марк Нилов

Не будут вкладывать отключим газ

Ответить
1
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Светлана Владимирова

Они сделают проще. Оформят все депозиты в принудительный военный государственный займ на поддержание стабильности и устойчивости режима со сроком погашения 43 никогдабря по типу "заморозки пенсионных накоплений"

Ответить
0
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Дмитрий

будут кредиты по 30% походу

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3
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Василий Степанофф

Зачем вам кредиты, на них уже все равно ничего не купишь.

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2
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Илья Мартынов

Спасибо Президенту за стабильность. За возможность планировать будущее, за уверенность в завтрашнем дне. За сохранность накоплений. За ощущение, что встал с колен...

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2
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Тимур Петров

Ок, рубль удержат, но встанут все стройки, падение цен на недвигу, все сферы пострадают, повысится безработица, уменьшатся зарплаты.

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2
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Мурад Муртазалиев

Хорошо, что сейчас не 90-е

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1
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Тимур Петров

Ну 90-ые у меня ассоциируются с бандитизмом, бригады, бумеры всякие. Так конечно, хорошо что сейчас не 90-е. Но и текущая ситуация не радует.

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0
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Василий Степанофф

Это пока народ не разогнали с закрытых в результате санкций предприятий.. Возможно, что начнутся тотальные грабежи на улицах.

Ответить
1
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Илья Родионов

Здравствуй, Чёрный понедельник!

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2
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Снежный Мурод

@Тинькофф мяу?

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Mstislav Zalepilov

Спанчбоб тихо-мирно проживает на дне океана. В тоже время ЦБ : "Подвинься, сынок"

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Викторович

Индикатор инфляции.

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Oleg Soluyanov

Просто это будет хлебом только называться, а настоящий хлеб будет в у.е. или по в спецраспредедителях единой роиси

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Алексей Борисовский

Откуда новость? Жесть если это правда. Об дно ударились.

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Владимир Родин
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Vladislav Stan

А вы оптимист

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Стас Фарбер

cbr.ru

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Ruslan Umarkhanov

Я думал мы достигли дна… но снизу постучали(((

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Последний Шанс

Рано. Это ещё не конец

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Семён Сердюков

Слабовато что-то

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Mr Black

А че не до 30% годовых?)
Если уж скатываться в безумие,то давайте по хардкору)🤣🦇

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Alan Caracessec di Cassacia

Вообще, в данных условиях ЦБ поступает скорее правильно — краткосрочное повышение стоимости кредитов не столь сильно удержиь инфляцию и не так ударит по кредитованию в целом, но повлияет на настроения и ожидания в экономике. Обычно более высокая ставка сдерживает инфляцию — чтобы компенсировать отток денег. Если во—, пардон, "спецоперация" закончится быстро, можно будет вернуть на круги своя. Жаль, если придется поддерживать рубль из золотовалютных и прочих резервов.

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Александр У

Ипотека под 25% кредиты под 30, спасибо моему президенту, не зря его выбирал(но это не точно).

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Murat Oshroev

Что посеял, то и пожал ) поржал

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Habibenok

У кого вклады на годовом депозите в рублях - начинать волноваться?

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Sanchez1408

ждать реакции банков и закрывать текущий вклад с открытием нового)

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justdoit

Вряд ли дадут снять депозит после начала вторжения

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justdoit

Вряд ли дадут снять депозит после начала вторжения

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Сергей Бондаренко

Да нет, снять вклад со счета в конце года и пойти купить на него буханку хлеба, на кефир не хватит

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Василий Степанофф

ЦБ в текущих условиях выжимает максимум из того, что можно сделать.
Ставка 20%
Обязательная продажа экспортной выручки.

В целом триггером окончательно дна будет запрет на валюту и последующее закрытие границ. Надеюсь, что такого не произойдет.

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Василий Степанофф

Поверьте, если бы у ЦБ был инструмент по остановке всего того безобразия, которое наделало наше правительство он бы им непременно воспользовался. А пока только, как может борется с последствиями.

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Василий Степанофф