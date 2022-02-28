ЦБ повысил ключевую ставку больше чем в два раза — до 20% Статьи редакции
В начале февраля ЦБ повышал её до 9,5% годовых.
«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков», — заявил регулятор.
По мнению ЦБ, такое решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
Также Минфин с 28 февраля предложил обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Решение примут 28 февраля.
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, ебашим в пропасть
Типичные урапатриоты)
😂😂😂
😂
Передаем привет инвестиционной недвижимости, которая "ВСЕГДА РАСТЕТ")))
Ехей бляяяяя)
Пизда моему плану купить тачку, понял
Рассмотри все варианты
Пацаны от души
На VC всегда помогут.
Не пропадай.
Будешь идя за сигаретами наличные деньги в ней возить
это которая за пол-лимона?)))
Этож иномарка уже
Иномарки - с красным колесом.
Продаю гранту 19 года 16 тыщ пробег.
п.с. я серьезно)
За мильон? Или уже дороже?
пока 550. Кондер музыка все дела комплектация комфорт 8 клапанов.
Я бы попридержал, что-то мне подсказывает, что через месяц авто со вторички будут на вес золота. У дилеров точно все резко подорожает, вторичку это тоже заденет.
не хочу каркать, но не припомню сколько-нибудь значительного события, после которого в России не поднялись бы цены на бензин, так что владение авто может стать неподъёмной роскошью
Несовсем, для кого то безусловно станет слишком дорого владеть авто. Но все тотально не обеднеют, просто будут с солярисов на гранты пересаживаться. А тут уже я)))
Ну по логике да, сейчас похоже все кинулись доллары скупать. Поэтому что то звонков нету по машине. Хотя вроде самый ликвид в моем регионе
За 16 лямов?
АЗЛК 2140 вполне доступен по цене на данный момент
Почему 8 лет назад не поднимали? Где вы были тогда?
ЛИЦЕМЕРЫ! ВОСЕМЬ ЛЕТ МОЛЧАЛИ!
Что поднимать? Это было чисто украинская разборка, нас это не касалось. Да и тем более уверен к той ситуации кремль приложил свои руки.
Это цитата из лахтинской методички
"В ночь с 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ принял решение поднять ключевую ставку на 6,5 процентных пунктов - до 17% годовых"
Банки вклады повысят до 8 процентов?))
До 8,5
Но только, если купите Тиньков Премиум!
До 20% написано же))
Вы вклады от кредитов отличить уже не можете?
Они и до 20 повысят, лишь бы населения не в доллары свои сбережения несли, ну и чтобы было что потом изымать в пользу бедных.
В доллары ты сейчас понести не можешь. На бирже не купить — нет предложений из-за ограничений ЦБ по стоимости курса. В банке можешь купить, но по 150₽.
НАХУЙ Я ЗДЕСЬ ЖИВУ СУКА
Не успел эвакуироваться
У тебя всегда есть выход. (В окно)
Это означает инфляцию 30% официально, крах кредитных рынков, через пару недель все будем считать в у.е. И все потому что уставший от одиночества в пандемию хер решил поиграться в танчики на соседней территории.
Я верно понимаю, что брать сейчас ипотеку — это безумие?
Так вроде наоборот выгодно. Каждый год рубль будет обесцениваться на 20-30%.
Тут скорее нужно думать о том, как бы работу и источник заработка сохранить.
Кредиты в такое время, когда падение может быть и не на 20-30%, а еще больше, это дело крайне опасное.
Если не учитывать, что раньше брать ипотеку в нашей стране тоже было безумием (но а как ещё купить квартиру?), то да, теперь это точно безумие
Абсолютли.
Если есть деньги на первоначальный взнос, лучше потрать их на что-то другое.
ВТБ походу всё знал, он заранее объявил про минимальную ставку по ипотеки на 28 число, в размере 15,3
15% уже выглядят не так страшно, дальше ведь только хуже.
Кидать якорь в рф-в принципе безумие
Сообщение удалено
Погодите. "В у.е." —запрещённая в России организация.
До свидания светлое будущее!
Уже поздно. Уже можно успокоится. Волноваться надо было раньше.
Сарказм же.. Типа черный юмор такой.
Судя по всему никого чёткого плана у нас нет
Я думал Путин хотя бы с кем то, кроме тараканов у себя в голове этот его охуенный план обговорил, ан нет
Ты видел лица людей на совбезе? Они все обосрались, когда он им рассказал че делать будет.
Особенно Нарышкин был в ахуе. Ну и да людьми я бы их не назвал.
А лицо Шойгу, когда услышал про приведение РВСН в дежурство. Больше всего расстроила Матвиенко, когда в Питере управляла я ее доверял.
Матвиенко? Да там по одной роже видно что она есть, перетянутой пластикой раз 150.
Соревнуются с дедом у кого больше пластика на лице
Зато есть кокс и герыч.
У начальников точно
Стройки встанут с таким кредитом.
Ипотеке х*як, потребительским кредитам х*як.
С ценами на недвижку будет самое интересное, с резким обрушением спроса со стороны населения.
В случае финансовых проблем всегда можно будет рефинансировать ипотеку под 25% годовых.
Вы предполагаете, что цены на недвижимость упадут относительно сегодняшних цен?
Они должны расти по всем признаком, но ни покупателей, ни денег на рынке недвижимости после текущего всплеска уже не будет.
Стоит ли сейчас вложиться и купить недвижимость? Я без сарказма спрашиваю. Можно ли сейчас оформить ипотеку на жильё под текущие проценты, условно 10-12? Не будет ли через неделю-другую жёсткое повышение ставок и соответственно жильё подорожает?
Ставки по идее будут повышены уже сегодня. Они и так повышались в течение прошлой недели некоторыми банками до 17-18%.
Если вдруг повезет и дадут под 11%, либо есть одобрение и его не отзовут, а также в ваши планы входила покупка недвижимости, то почему нет?
Только надо понимать, что с этого нельзя будет заработать, вы скорее купите какое-никакое спокойствие.
Ипотека сейчас это самое хреновое, на что только можно подписаться. В текущих условиях ты как ипотеку погашать думаешь?
Погашать с помощью зарплаты.
ВТБ 15,3 с сегодняшнего дня. Строить будут меньше это точно, и брать в ипотеку будут меньше. У меня нет данных в процентах, т.к квартиры покупают ещё и за наличные.
а есть эти проценты 10--12,то ? или уже 25?
У старых "одобренцев" точно есть, но легко могут отменить.
Сейчас зашёл на сайт Сбера. Там показывается, что можно взять по 12,9 %. А если зарплатный клиент, то даже чуточку меньше.
Сейчас зашёл на сайт Сбера. Там показывается, что можно взять по 12,9 %. А если зарплатный клиент, то даже чуточку меньше.
Можете дальневосточную ипотеку взять под 0,01%
арктический гектар
Гастарбайтеры говорят, уезжают пока еще не все самолеты забрали
Гастарбайтеры говорят, уезжают пока еще не все самолеты забрали
Эм... То есть весь рынок облигаций сейчас уничтожили (там 10-15% максимум был).
А где простите Банки должны взять такую доходность?
Это стратегия "день продержаться"
А в чем логика? Подними хоть до 100, иностранцев теперь нет. Внутренний инвестор и так понятен. Зачем окончательно добивать бизнес?
Впрочем, ничего нового. ЦБ РФ в своем репертуаре
Ну а кто сейчас будет давать деньги под 7%. А печатать это путь к трехзначной инфляции.
А 20% это не инфляция? Это не печатать?
Отечественный ЦБ это как гусеничный трактор. Там 2 рычага - больше ставка - меньше инфляция, меньше ставка - больше инфляция
Да нет никакой связи между этой ставкой и инфляцией. А вот между кредитованием бизнеса и ставкой есть
ЦБ делает простую вещь - создаёт спрос на рубли и убирает спрос с валюты.
Он делает глупость. Спроса на рубли нет и быть не может. Иностранцы все, а внутренний инвестор и так контролируется. Только что вышла директива и продаже 80% экспортной выручки на рынке
"Спроса на рубли нет и быть не может" - это вы себе придумали. Про "продажу 80% экспортной выручки" - вот это же подтверждение моих слов.
Если бы ЦБ снизил ставку до 2% и начал бы печатать рубли, тогда да - наш ЦБ стал бы невменяем. А так - он по прежнему крайне адекватен происходящему на рынке.
"Спроса на рубли нет и быть не может" - это вы себе придумали. Про "продажу 80% экспортной выручки" - вот это же подтверждение моих слов.
Если бы ЦБ снизил ставку до 2% и начал бы печатать рубли, тогда да - наш ЦБ стал бы невменяем. А так - он по прежнему крайне адекватен происходящему на рынке.
Ты торговый стакан открой и посмотри что там со спросом на рубли.
Кто в здравом уме сейчас пойдет класть деньги на депозит? Примерно никто. Посмотри что творится с рынком ОФЗ, там всем плевать на ставку
Если бы ЦБ снизил ставку
Его никто не призывает ее снижать
и начал бы печатать рубли
Он из и так начал печатать на прошлой неделе,чтобы закрыть пробелы в ликвидности
тогда да - наш ЦБ стал бы невменяем
Он и так невменяем. Это типичное поведение ЦБ "банановых" республик. Примеры таких республик привел. Ничего кроме черного рынка валюты это не рождает
Ты торговый стакан открой и посмотри что там со спросом на рубли.
по 1 часу паники на бирже делаем 100% прогнозы на будущее, классика)
рынок найдет новый баланс и успокоится, Россия далеко не Куба и Венесуэла и даже там живут люди
Примерно так ЦБ решение и принимает: панически повышает ставку. Классика известная ещё с 2014 года. После этого курс ушел ещё выше и упал только после разворота цены на нефть в конце января 15.
Про "торговый стакан" - так это паника, тут нечего сказать.
Про депозит - посмотрите объем депозитов сейчас, объем инвестиций в рублевые дивидендные истории и количество рублевого кеша у населения. Это все - претенденты.
Про ОФЗ - сейчас рынок отыграет новую ставку и в целом туда зайдут довольно многие с российским кешем.
Про "невменяем" - это ваше понимание рынка, показывающее ваше сравнение политики Турции и ЦБ РФ. Кажется вы не знаете что где творится.
:)))
Кажется, вам нечем заняться, кроме желания поспорить, причем, в темах, в которых вы почти ничего не понимаете
Предлагаю вам изучить макроэкономику, ну или мнения экспертов посмотреть и разные вручаемые премии, которые от мирового сообщества прилетали к нашему ЦБ, если вы мое мнение ставите в разряд "почти ничего не понимаете".
Это ту макроэкономику, которая 20 лет назад говорила, что отрицательных ставок не может быть?
Или доверится тем экспертам, которые награждали в свое время главу ЦБ Индии, а через год он сделал одну из самых тупых денежных реформ в истории экономики.
Нет спасибо :)
К чему приводит такая глупость можно хорошо видеть на примере Турции и Аргентины.
Нуну...Турция до последнего не задирала ставку и палила валютные резервы.
Ну конечно :)
Как раз наибольшее количество было сожжено, когда начался подъём ставки
Он делает глупость. Спроса на рубли нет и быть не может. Иностранцы все, а внутренний инвестор и так контролируется. Только что вышла директива и продаже 80% экспортной выручки на рынке
ЕС, США и Британия это не все иностранцы.
Но всё, у которых есть деньги,чтобы покупать мусорные активы
Неожиданно, но нет. Мусорные активы? А вы я вижу патриот, только вот какой страны.
Просто я не идиот
Чтобы не покупали баксы по 150 руб
Нет никакой связи
..
Логика проста. Нэп кончился, выгребают все что осталось. Бизнесменам приготовиться.
если оставить низкую ставку, то будут брать рубли, покупать на них доллары и через день - недлелю закрыть уже по другому курсу
Так ставка по рублям и так выше ставки по доллару. Ничто не мешало это делать, когда было соотношение 0,25 к 7,5.
Это прорыв уже?
Пока только рывок
Толчок же
Это только стартовое положание, в 2014г ставку поднимали частенько
Там один раз подняли до 17,5 и дальше она только опускалась
приведите, пожалуйста, текущее поднятие так же, чтобы была более прямая аналогия с количеством поднятий ставки, которое было до.
"И живые позавидуют мертвым." Джон Сильвер.
Здравствуй, Чёрный понедельник
Сайт ЦБ лёг.
Наверное у вас недоумение ведь по телеку рассказывали что уже все и киев взят. Нуну
Славься Путин! Славься ГУЛАГ!
Экономика германии смогла выдержать 5 лет войны. Путинская не продержалась и 5 дней.
Ты еще со временами Чингиз-хана сравни
Ты еще со временами Чингиз-хана сравни
Понту от этих санкций против курса если нефть газ все равно покупают по выросшим ценам? и ЦБ теперь обязал продавать валютную выручку?
Когда то Венесуэла была крупнейшим экспортером нефти и тоже наверное там так рассуждали после введения санкций, что никуда не денутся и все равно нефть купят. Однако теперь свою валюту тачками перемещают вместо кошелька...
И что санкции сняли Мадуро ? или Наш конфликт как то останавливают?
Без поддержки России, там давно бы не было Мадуро. А вот теперь не знаю, наверное мы не сможем поддерживать Венесуэлу и можете понаблюдать насколько он там еще протянет.
Там ещё Китай Мадуро поддерживает, и удивитесь Китай и нас поддерживает. Россия очень хорошо зарабатывает на Венесуэльской нефти.
А эти санкции направлены против простого народа РФ который скоро радикализуется против Европы и США и даст больше свободы для властей.
Аудитория VC даже близко не отображает того что происходит в умах основной массы населения в РФ.
Поэтому если уж Европа такая дерзкая пусть попробует заблокировать нефть РФ. Да вот только свою инфляцию разгонять не хочется.
,
Да пофиг на Мадуро)
Кстати там то именно нефть запретили покупать, а у нас нефть не трогают через Украину наоборот нарастили поставки газа. Такое все в этом замесе серое.
Вот именно, что серое и что дальше будет - лстается только наблюдать. Но ставочку уже подняли.
Поживем - увидим. Время же все расставит по местам. И в том числе выводы о поведении народа.))) И какую свободу нашей власти еще надо дать, если она уже ЯО грозит?😆 Я не тороплюсь с выводами. Спешить то некуда. Но как бы не поддерживали режим Мадуро, деньги там все же возят тележками.
Думаю это фейк
С добрым утром)))
Проснись
Последний Шанс
Проснись
<символично>
Наивно рассчитывать на привлечение депозитов от населения. Кто в здравом уме будет открывать депозит в рублях?! Да и кредиты под такие проценты не будет брать. Маржинальность многих бизнесов не позволит.
Они сделают проще. Оформят все депозиты в принудительный военный государственный займ на поддержание стабильности и устойчивости режима со сроком погашения 43 никогдабря по типу "заморозки пенсионных накоплений"
Не будут вкладывать отключим газ
Они сделают проще. Оформят все депозиты в принудительный военный государственный займ на поддержание стабильности и устойчивости режима со сроком погашения 43 никогдабря по типу "заморозки пенсионных накоплений"
будут кредиты по 30% походу
Зачем вам кредиты, на них уже все равно ничего не купишь.
Спасибо Президенту за стабильность. За возможность планировать будущее, за уверенность в завтрашнем дне. За сохранность накоплений. За ощущение, что встал с колен...
Ок, рубль удержат, но встанут все стройки, падение цен на недвигу, все сферы пострадают, повысится безработица, уменьшатся зарплаты.
Хорошо, что сейчас не 90-е
Ну 90-ые у меня ассоциируются с бандитизмом, бригады, бумеры всякие. Так конечно, хорошо что сейчас не 90-е. Но и текущая ситуация не радует.
Это пока народ не разогнали с закрытых в результате санкций предприятий.. Возможно, что начнутся тотальные грабежи на улицах.
Здравствуй, Чёрный понедельник!
@Тинькофф мяу?
Спанчбоб тихо-мирно проживает на дне океана. В тоже время ЦБ : "Подвинься, сынок"
Индикатор инфляции.
Просто это будет хлебом только называться, а настоящий хлеб будет в у.е. или по в спецраспредедителях единой роиси
Откуда новость? Жесть если это правда. Об дно ударились.
А вы оптимист
cbr.ru
Я думал мы достигли дна… но снизу постучали(((
Рано. Это ещё не конец
Слабовато что-то
А че не до 30% годовых?)
Если уж скатываться в безумие,то давайте по хардкору)🤣🦇
Вообще, в данных условиях ЦБ поступает скорее правильно — краткосрочное повышение стоимости кредитов не столь сильно удержиь инфляцию и не так ударит по кредитованию в целом, но повлияет на настроения и ожидания в экономике. Обычно более высокая ставка сдерживает инфляцию — чтобы компенсировать отток денег. Если во—, пардон, "спецоперация" закончится быстро, можно будет вернуть на круги своя. Жаль, если придется поддерживать рубль из золотовалютных и прочих резервов.
Ипотека под 25% кредиты под 30, спасибо моему президенту, не зря его выбирал(но это не точно).
Что посеял, то и пожал ) поржал
У кого вклады на годовом депозите в рублях - начинать волноваться?
ждать реакции банков и закрывать текущий вклад с открытием нового)
Да нет, снять вклад со счета в конце года и пойти купить на него буханку хлеба, на кефир не хватит
ЦБ в текущих условиях выжимает максимум из того, что можно сделать.
Ставка 20%
Обязательная продажа экспортной выручки.
В целом триггером окончательно дна будет запрет на валюту и последующее закрытие границ. Надеюсь, что такого не произойдет.
Поверьте, если бы у ЦБ был инструмент по остановке всего того безобразия, которое наделало наше правительство он бы им непременно воспользовался. А пока только, как может борется с последствиями.