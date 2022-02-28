В начале февраля ЦБ повышал её до 9,5% годовых.

«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков», — заявил регулятор.

По мнению ЦБ, такое решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.

Динамика ключевой ставки с января 2016 года по февраль 2022-го

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

Также Минфин с 28 февраля предложил обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Решение примут 28 февраля.