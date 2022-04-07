Финансы
Симпатичный Валера

«Альфа-Инвестиции» переведут всех своих клиентов к новому брокеру Статьи редакции

О переводе клиентов другим брокерам сообщил и «Сбер» — но только тех, у кого есть иностранные бумаги.

  • Санкции США, под которые 6 апреля попал «Альфа-банк», затронули и «Альфа-Инвестиции», сообщили в банке.
  • Чтобы клиенты могли продолжать свободно торговать на бирже, компания до 6 мая 2022 года переведёт все брокерские и индивидуальные инвестиционные счета клиентов новому брокеру. «Мы бережно перенесём все активы и сохраним прежние условия», — добавили в компании и обещали рассказать детали позднее.
  • 1 апреля «Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции». В компании поясняли, что изменения технические и на работу банка и «Альфа-Инвестиций» не влияют.
  • «Сбер», который также оказался под блокирующими санкциями США, передаст только иностранные активы клиентов другим брокерам до 13 апреля. По данным Frank Media, клиентов могут отдать БКС и «Атону».

#новость #альфабанк

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24 комментария
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Revenant

Только на той неделе ВТБ перенес все бумаги в Альфу. Однако, здравствуйте!

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Anton Kuchumov

Шалом!

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юрий с

Миллиардер в треде. Кучумов вложил деньги в Теслу и ждет, что она от текущих уровней подоражает в тыщу раз.
Не благодари. Потом мне миллион за пиар подаришь

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Сергей Я

Инвесторы ВТБ и Альфы

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Собственный ящик

Во всей этой ситуации с брокерами больше всего жаль клиентов ВТБ: сначала их перевели в Альфу, теперь сливают дальше. Главное, чтобы по пути не потерялись бумаги и деньги.

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Anton Kuchumov

Да это абзац.

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юрий с

Возможно надо было отказываться от перевода, но что им помешало бы украсть бумаги в самом втб?

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Илья Могилевцев

Да, бл***ть, у меня только в альфе начали акции нормально отображаться с ценами по которым я из купил, а не прикормы их перевели из втб…

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Вячеслав Садов

У меня ещё на МОСбирже всё

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Смутный холод

1 апреля «Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции».

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Александр Поспелов

Будет ли выбор, @Альфа-Банк , куда переводить брокерский счёт?

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Denis Semenov

Хоть бы не в Воронеж. 😂

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Maks K

Сам клиент как ВТБ, так и Альфа, но мне больше жаль будущих брокеров, у них не так много клиентов было, а сейчас будет наплыв=>санкции=>дальше переведут, но они не выдержат удар
Считай, подставляют их нормально так прекрываясь тем, что беспокоятся о клиентах...
По-хорошему, надо было бы изначально ВТБ скидывать только иностранные акции куда-то, а российские не трогать. Тогда с каждого взяли бы по чутка и всё одной фирме, а то целые портфели кидать как-то затратно получается

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lc

Из-за этих переводов множится только количество брокерских счетов. Было два - стало четыре

Открытие :
российские оставил у себя
иностранные в Инвестиционную палату

ВТБ:
российские оставил у себя
иностранные в Россельхозбанк

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Люц Шнайдер

Ну ладно

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Алексей Новиков

@Альфа-Банк, когда почините отображение активов в портфеле?

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Anton Kuchumov

Обещают 11го.

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elifriend

У меня только сегодня начали нормально отображаться, и вот снова «Здравствуйте!» 😂🙈

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Ivan Habl

Давайте к Тинькофф инвестиции. Ударим по мытарствам решительным наплывом новых клиентов!

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Игорь Мазаев

Россельхозбанк будет рад новым клиентам 👻

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Hrum Hrum

его ж тогда следущим и забанят...

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Кирилл Карпенко

будет возможность продать все перед переходом?

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Илья Попов

Я уже написал, что это новая игра - ГАНДОНБОЛ. Потерпите немножко и может, что будет ясно в какие ворота вы попадёте.

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Вячеслав Грачунов

А у меня в Тинькове немножко. Он следующий?🤔

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