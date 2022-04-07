«Альфа-Инвестиции» переведут всех своих клиентов к новому брокеру Статьи редакции
О переводе клиентов другим брокерам сообщил и «Сбер» — но только тех, у кого есть иностранные бумаги.
- Санкции США, под которые 6 апреля попал «Альфа-банк», затронули и «Альфа-Инвестиции», сообщили в банке.
- Чтобы клиенты могли продолжать свободно торговать на бирже, компания до 6 мая 2022 года переведёт все брокерские и индивидуальные инвестиционные счета клиентов новому брокеру. «Мы бережно перенесём все активы и сохраним прежние условия», — добавили в компании и обещали рассказать детали позднее.
- 1 апреля «Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции». В компании поясняли, что изменения технические и на работу банка и «Альфа-Инвестиций» не влияют.
- «Сбер», который также оказался под блокирующими санкциями США, передаст только иностранные активы клиентов другим брокерам до 13 апреля. По данным Frank Media, клиентов могут отдать БКС и «Атону».
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Только на той неделе ВТБ перенес все бумаги в Альфу. Однако, здравствуйте!
Шалом!
Миллиардер в треде. Кучумов вложил деньги в Теслу и ждет, что она от текущих уровней подоражает в тыщу раз.
Не благодари. Потом мне миллион за пиар подаришь
Инвесторы ВТБ и Альфы
Во всей этой ситуации с брокерами больше всего жаль клиентов ВТБ: сначала их перевели в Альфу, теперь сливают дальше. Главное, чтобы по пути не потерялись бумаги и деньги.
Да это абзац.
Возможно надо было отказываться от перевода, но что им помешало бы украсть бумаги в самом втб?
Да, бл***ть, у меня только в альфе начали акции нормально отображаться с ценами по которым я из купил, а не прикормы их перевели из втб…
У меня ещё на МОСбирже всё
1 апреля «Альфа-банк» и два его топ-менеджера зарегистрировали брокера «А-Инвестиции».
Будет ли выбор, @Альфа-Банк , куда переводить брокерский счёт?
Хоть бы не в Воронеж. 😂
Сам клиент как ВТБ, так и Альфа, но мне больше жаль будущих брокеров, у них не так много клиентов было, а сейчас будет наплыв=>санкции=>дальше переведут, но они не выдержат удар
Считай, подставляют их нормально так прекрываясь тем, что беспокоятся о клиентах...
По-хорошему, надо было бы изначально ВТБ скидывать только иностранные акции куда-то, а российские не трогать. Тогда с каждого взяли бы по чутка и всё одной фирме, а то целые портфели кидать как-то затратно получается
Из-за этих переводов множится только количество брокерских счетов. Было два - стало четыре
Открытие :
российские оставил у себя
иностранные в Инвестиционную палату
ВТБ:
российские оставил у себя
иностранные в Россельхозбанк
Ну ладно
@Альфа-Банк, когда почините отображение активов в портфеле?
Обещают 11го.
У меня только сегодня начали нормально отображаться, и вот снова «Здравствуйте!» 😂🙈
Давайте к Тинькофф инвестиции. Ударим по мытарствам решительным наплывом новых клиентов!
Россельхозбанк будет рад новым клиентам 👻
его ж тогда следущим и забанят...
будет возможность продать все перед переходом?
Я уже написал, что это новая игра - ГАНДОНБОЛ. Потерпите немножко и может, что будет ясно в какие ворота вы попадёте.
А у меня в Тинькове немножко. Он следующий?🤔