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Финансы
Мясной спрей

Новости и тексты на фоне 160 дня «операции»: Минфин не поддержал отельеров, брокеры — ЦБ Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: cph-sochi.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 2 августа: доллар — 62,05 рублей, евро — 63,24 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 05:17 мск 2 августа — 60,97 рублей, евро — 62,64 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,25 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,34 рубля, евро — по 67,79 рублей.

Брокеры раскритиковали новую концепцию Банка России по защите розничных инвесторов — предлагаемые регулятором меры, особенно запрет на покупку иностранных акций, могут навредить сильнее, чем реализовавшиеся риски, узнали «Ведомости».

Стало хуже

Отельерам не удалось убедить Минфин в необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес: ведомство не поддержало доводы об освобождении от НДС, предоставлении федеральных льгот по налогу на имущество, обнулению налога на прибыль, выяснил «Ъ».

Как пишет «Ъ», после ухода с российского рынка западных производителей лифтового оборудования объёмы его производства в России в январе-июне 2022 года сократились на 40% год к году, хотя в последние годы отрасль показывала рост в 16-18%.

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Стало лучше

Минцифры разрабатывает новый механизм поддержки российских производителей электроники, узнал «Ъ». Министерство планирует совместно с крупнейшими банками запустить программу льготного кредитования вендоров, которым нужны оборотные средства для продолжения работы, либо кредитное плечо для запуска инвестпроектов.

В июле корпоративные заёмщики привлекли на внутреннем рынке долга почти 200 млрд рублей, показав лучший результат этого года. Повышению активности эмитентов способствует агрессивное снижение ключевой ставки ЦБ, что ведет к падению стоимости заимствований для компаний, в том числе на рефинансирование долгов, пишет «Ъ».

Почему так

ЦБ выдвинул новое объяснение краткосрочной ситуации в российской экономике: по мнению его экономистов, речь может идти о «ловушке адаптационного ожидания», в которой растянутость во времени спада ВВП объясняется инертностью как потребителей, так и производителей.

Концертная индустрия в России по объёму доходов в 2022 году упадёт до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей, прогнозируют аналитики «Технологии доверия», (ранее PwC в России) и креативного бюро «К22». Но на этом фоне музыкальный стриминг, по их данным, вырастет на 20–25% год к году.

Новости предыдущего дня, 1 августа — здесь.

#новость #днрилнр

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37 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"...в своеобразную «ловушку адаптационного ожидания» неизвестной пока глубины"

Ловушка адаптационного ожидания
Неизвестной пока глубины
Главное моё пожелание:
Не подходи ко мне со спины

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Дальнейший кран

Короче нихера и никому - вот вам и весь девиз. Аэродромам отказали, из АйТи повыгоняли, кинотеатрам сказали "не так уж всё у них и плохо", и отельерам, в том числе и в пострадавшем недавно Сочи, сказали, что хрен. Хрен нынче дорого, хрен нынче импортный. У людей трансферные машины в море посмывало, потому что стоки делать так и не научились, но за это имущество налоги всё равно заплати.
Вот вам и поддержка малых бизнесов, о которой так перед выборами громко было. Ну и пусть теперь эти многодетные закредитованные голосуют, никого не останется!

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Слегка Придурковатый

Ну как это никого? Бабки - вот ядерный электорат, неубиваемый вообще ничем.

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Свойственный клуб

Не забывай про петровичей, эти тоже всегда на месте

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Виктор Исаков

А что там про пострадавший Сочи?

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Дальнейший кран

Город традиционно плавал сильно, в этом году - очень сильно. На агурских была прям Ниагара, в Хосте машины плыли как поплавки, кверху багажниками, бьясь о мусорные контейнеры. В аэропорту кто как справился.
https://74.ru/text/gorod/2022/07/24/71513084/

Как сейчас выглядят улицы Сочи после…
Повсюду лежат покореженные машины — масштаб последствий даже трудно предположить
74.ru
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Виктор Исаков

Странно. Второй месяц тут. Плавающих машин, бьющихся о мусорные баки, ниразу не видел. А очень хотелось.

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Philips

Вы где были пару выходных назад?) в космосе?

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Дальнейший кран

Может в каком-то супер-отеле, где и выходить не надо, и басик с загаром на крыше.
Как эти, пусть едят пирожные.

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Пабы старой Руси

https://ria.ru/20220724/sochi-1804576765.html точно не видели?

Из-за сильных ливней в Сочи погиб один человек
Из-за мощных ливней в Сочи погибла женщина, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей…
ria.ru
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Дальнейший кран

Повезло. А я такое видела в прошлом сентябре и подругам с детьми сказала, что не выгадывайте, как я, бархатный сезон, с ним всегда заливы, вылетайте раньше. Теперь сижу как проклятая.
Особенно меня радовало, когда я в такое попала, как сами жители вениками в стоки воду сгоняют. Это ппц какой-то.

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Дальнейший кран

https://youtu.be/uHajJ80edGk

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nkmstudio

Ну видимо всё для фронта. Главное скрепы и русский мир.
Или как мне, некотрые, особо одаренные товарищи говорят: работать больше надо.

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Невкусно и грустно
ловушке адаптационного ожидания

Вот и очередной новояз подъехал!

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Егор Орлов

Главное, чтобы хлопки везде прекратились

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Слегка Придурковатый

Смотри, договоришься до высвобождения.

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Юрий Карташов

вся индустрия развлечений пошла по одному месту

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Дальнейший кран

партия сказала, что в это время люди должны только работать и платить налоги(

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Виктор

Не просто работать, а работать в два раза активнее.

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Константин Хиксводел

У нас же всегда так было, что бы стоять на месте, нужно бежать в два раза быстрее, а сейчас по всей видимости что бы не откатиться на 50 лет назад, нужно в зад турбину монтировать.

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Слегка Придурковатый

Нологи зоплотить с турбины не забудь!

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Константин Хиксводел

Уже оповестил налоговую об установке спец оборудования. Спасибо.

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Илья Тюменцев

"Чтобы корова меньше ела и давала больше молока - надо её меньше кормить и больше доить" (С)

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Константин Хиксводел

И работу сами себе найдите.

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Цифровые комплексы

"Концертная индустрия в России по объёму доходов в 2022 году упадёт до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей" - да у нас и чиновники с депутатами так научились исполнять, что хоть стой хоть падай, никакие концерты уже не нужны

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Санитарный динозавр

У них репертуар десятилетиями один и тот же! Надоели...

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Дальнейший кран

То ли песня года была, да?))) Один Леонтьев как выйдет в расписных клешАх))) - к этому и катимся. Одних не впускают, другие не поют.

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Слегка Придурковатый
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Владимир Холстинин

Интересно, что более зашкварно, участвовать в этих "огоньках" или смотреть их.

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Дальнейший кран

Ну за участие им платят же?

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Постнатальный анализ

Тем временем у Чубайса диагностировали синдром Петрова-Боширова)

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Всратый Вися

Название дискредитирует армию РФ. Не «операции», а специальной военной операции. Без кавычек.

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Артем Панферов

Никак не пойму, а что случилось?

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LB

Страны демократии и эльфов решили наглядно показать, что именно Оруэлл подразумевал под "двоемыслием".

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Василий Цымбал

"Концертная индустрия в России по объёму доходов в 2022 году упадёт до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей..." Скорее до уровня 1917 года 😁

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Дальнейший кран

Да скоро цирк со стрипом такими темпами начнутся на улицах.
Как когда Калинин с кем, не помню, приехали пропагандировать, а наткнулись на вечно отбитых первоконников, на кавалеристов Будёного.
"Сымай", говорят, шубу свою, на тот свет и голым пускают. Эти пока на морозе "вазякались", и Будёный подошёл. А так бы всё, зажиточным у нас конец был близок.

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Комментарий удален модератором

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Свойственный клуб

Ну ничего, Киркорову ещё раз объяснят как надо, он за всех missing исполнителей по стране отработает

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