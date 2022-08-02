Новости и тексты на фоне 160 дня «операции»: Минфин не поддержал отельеров, брокеры — ЦБ Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 2 августа: доллар — 62,05 рублей, евро — 63,24 рубля.
Курс доллара на рынке Forex на 05:17 мск 2 августа — 60,97 рублей, евро — 62,64 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,25 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,34 рубля, евро — по 67,79 рублей.
Брокеры раскритиковали новую концепцию Банка России по защите розничных инвесторов — предлагаемые регулятором меры, особенно запрет на покупку иностранных акций, могут навредить сильнее, чем реализовавшиеся риски, узнали «Ведомости».
Стало хуже
Отельерам не удалось убедить Минфин в необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес: ведомство не поддержало доводы об освобождении от НДС, предоставлении федеральных льгот по налогу на имущество, обнулению налога на прибыль, выяснил «Ъ».
Как пишет «Ъ», после ухода с российского рынка западных производителей лифтового оборудования объёмы его производства в России в январе-июне 2022 года сократились на 40% год к году, хотя в последние годы отрасль показывала рост в 16-18%.
Стало лучше
Минцифры разрабатывает новый механизм поддержки российских производителей электроники, узнал «Ъ». Министерство планирует совместно с крупнейшими банками запустить программу льготного кредитования вендоров, которым нужны оборотные средства для продолжения работы, либо кредитное плечо для запуска инвестпроектов.
В июле корпоративные заёмщики привлекли на внутреннем рынке долга почти 200 млрд рублей, показав лучший результат этого года. Повышению активности эмитентов способствует агрессивное снижение ключевой ставки ЦБ, что ведет к падению стоимости заимствований для компаний, в том числе на рефинансирование долгов, пишет «Ъ».
Почему так
ЦБ выдвинул новое объяснение краткосрочной ситуации в российской экономике: по мнению его экономистов, речь может идти о «ловушке адаптационного ожидания», в которой растянутость во времени спада ВВП объясняется инертностью как потребителей, так и производителей.
Концертная индустрия в России по объёму доходов в 2022 году упадёт до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей, прогнозируют аналитики «Технологии доверия», (ранее PwC в России) и креативного бюро «К22». Но на этом фоне музыкальный стриминг, по их данным, вырастет на 20–25% год к году.
Новости предыдущего дня, 1 августа — здесь.
"...в своеобразную «ловушку адаптационного ожидания» неизвестной пока глубины"
Ловушка адаптационного ожидания
Неизвестной пока глубины
Главное моё пожелание:
Не подходи ко мне со спины
Короче нихера и никому - вот вам и весь девиз. Аэродромам отказали, из АйТи повыгоняли, кинотеатрам сказали "не так уж всё у них и плохо", и отельерам, в том числе и в пострадавшем недавно Сочи, сказали, что хрен. Хрен нынче дорого, хрен нынче импортный. У людей трансферные машины в море посмывало, потому что стоки делать так и не научились, но за это имущество налоги всё равно заплати.
Вот вам и поддержка малых бизнесов, о которой так перед выборами громко было. Ну и пусть теперь эти многодетные закредитованные голосуют, никого не останется!
Ну как это никого? Бабки - вот ядерный электорат, неубиваемый вообще ничем.
Не забывай про петровичей, эти тоже всегда на месте
А что там про пострадавший Сочи?
Город традиционно плавал сильно, в этом году - очень сильно. На агурских была прям Ниагара, в Хосте машины плыли как поплавки, кверху багажниками, бьясь о мусорные контейнеры. В аэропорту кто как справился.
https://74.ru/text/gorod/2022/07/24/71513084/
Странно. Второй месяц тут. Плавающих машин, бьющихся о мусорные баки, ниразу не видел. А очень хотелось.
Вы где были пару выходных назад?) в космосе?
Может в каком-то супер-отеле, где и выходить не надо, и басик с загаром на крыше.
Как эти, пусть едят пирожные.
https://ria.ru/20220724/sochi-1804576765.html точно не видели?
Повезло. А я такое видела в прошлом сентябре и подругам с детьми сказала, что не выгадывайте, как я, бархатный сезон, с ним всегда заливы, вылетайте раньше. Теперь сижу как проклятая.
Особенно меня радовало, когда я в такое попала, как сами жители вениками в стоки воду сгоняют. Это ппц какой-то.
https://youtu.be/uHajJ80edGk
Ну видимо всё для фронта. Главное скрепы и русский мир.
Или как мне, некотрые, особо одаренные товарищи говорят: работать больше надо.
Вот и очередной новояз подъехал!
Главное, чтобы хлопки везде прекратились
Смотри, договоришься до высвобождения.
вся индустрия развлечений пошла по одному месту
партия сказала, что в это время люди должны только работать и платить налоги(
Не просто работать, а работать в два раза активнее.
У нас же всегда так было, что бы стоять на месте, нужно бежать в два раза быстрее, а сейчас по всей видимости что бы не откатиться на 50 лет назад, нужно в зад турбину монтировать.
Нологи зоплотить с турбины не забудь!
Уже оповестил налоговую об установке спец оборудования. Спасибо.
"Чтобы корова меньше ела и давала больше молока - надо её меньше кормить и больше доить" (С)
И работу сами себе найдите.
"Концертная индустрия в России по объёму доходов в 2022 году упадёт до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей" - да у нас и чиновники с депутатами так научились исполнять, что хоть стой хоть падай, никакие концерты уже не нужны
У них репертуар десятилетиями один и тот же! Надоели...
То ли песня года была, да?))) Один Леонтьев как выйдет в расписных клешАх))) - к этому и катимся. Одних не впускают, другие не поют.
Интересно, что более зашкварно, участвовать в этих "огоньках" или смотреть их.
Ну за участие им платят же?
Тем временем у Чубайса диагностировали синдром Петрова-Боширова)
Название дискредитирует армию РФ. Не «операции», а специальной военной операции. Без кавычек.
Никак не пойму, а что случилось?
Страны демократии и эльфов решили наглядно показать, что именно Оруэлл подразумевал под "двоемыслием".
"Концертная индустрия в России по объёму доходов в 2022 году упадёт до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей..." Скорее до уровня 1917 года 😁
Да скоро цирк со стрипом такими темпами начнутся на улицах.
Как когда Калинин с кем, не помню, приехали пропагандировать, а наткнулись на вечно отбитых первоконников, на кавалеристов Будёного.
"Сымай", говорят, шубу свою, на тот свет и голым пускают. Эти пока на морозе "вазякались", и Будёный подошёл. А так бы всё, зажиточным у нас конец был близок.
Комментарий удален модератором
Ну ничего, Киркорову ещё раз объяснят как надо, он за всех missing исполнителей по стране отработает