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Источник: cph-sochi.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 2 августа: доллар — 62,05 рублей, евро — 63,24 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 05:17 мск 2 августа — 60,97 рублей, евро — 62,64 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,25 рублей.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,34 рубля, евро — по 67,79 рублей.

Брокеры раскритиковали новую концепцию Банка России по защите розничных инвесторов — предлагаемые регулятором меры, особенно запрет на покупку иностранных акций, могут навредить сильнее, чем реализовавшиеся риски, узнали «Ведомости».

Стало хуже

Отельерам не удалось убедить Минфин в необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес: ведомство не поддержало доводы об освобождении от НДС, предоставлении федеральных льгот по налогу на имущество, обнулению налога на прибыль, выяснил «Ъ».

Как пишет «Ъ», после ухода с российского рынка западных производителей лифтового оборудования объёмы его производства в России в январе-июне 2022 года сократились на 40% год к году, хотя в последние годы отрасль показывала рост в 16-18%.

Стало лучше

Минцифры разрабатывает новый механизм поддержки российских производителей электроники, узнал «Ъ». Министерство планирует совместно с крупнейшими банками запустить программу льготного кредитования вендоров, которым нужны оборотные средства для продолжения работы, либо кредитное плечо для запуска инвестпроектов.

В июле корпоративные заёмщики привлекли на внутреннем рынке долга почти 200 млрд рублей, показав лучший результат этого года. Повышению активности эмитентов способствует агрессивное снижение ключевой ставки ЦБ, что ведет к падению стоимости заимствований для компаний, в том числе на рефинансирование долгов, пишет «Ъ».

Почему так

ЦБ выдвинул новое объяснение краткосрочной ситуации в российской экономике: по мнению его экономистов, речь может идти о «ловушке адаптационного ожидания», в которой растянутость во времени спада ВВП объясняется инертностью как потребителей, так и производителей.

Концертная индустрия в России по объёму доходов в 2022 году упадёт до уровня 2017 года из-за потери зарубежных и части отечественных исполнителей, прогнозируют аналитики «Технологии доверия», (ранее PwC в России) и креативного бюро «К22». Но на этом фоне музыкальный стриминг, по их данным, вырастет на 20–25% год к году.

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