Финансы
Патриотический месяц

Сервис аренды электросамокатов Whoosh запланировал провести IPO на Мосбирже Статьи редакции

Компания подала заявление на включение её обыкновенных акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

  • ПАО «ВУШ Холдинг» рассматривает возможность провести первичное публичное размещение «в зависимости от рыночной конъюнктуры».
  • Сервис планирует привлечь капитал через допэмиссию и предложение акций нынешними акционерами. По плану, последние смогут продать часть своих акций, но сохранить «значительную долю в капитале компании». Среди инвесторов Whoosh — структура ВТБ.

  • После сделки акционеры-основатели продолжат управлять Whoosh. Привлечённые деньги компания планирует потратить на свою инвестпрограмму, в том числе расширение парка и выход в новые регионы. Детали компания пока не раскрывает.

  • О подготовке Whoosh к IPO в сентябре 2022 года рассказывали источники Forbes. По данным РБК, сервис намерен до конца 2022 года продать на Мосбирже свои акции на сумму до 10 млрд рублей.
  • Whoosh работает с 2019 года. По собственным данным, за девять месяцев 2022 года у сервиса было 11,3 млн зарегистрированных аккаунтов, пользователи совершили 46,6 млн поездок, а в парке было 81,8 тысяч самокатов. Выручка за этот период (включая выручку от продаж самокатов) составила 6,29 млрд рублей (+70% год к году), чистая прибыль — 1,6 млрд рублей (-10%).
Транспорт
Альберт Хабибрахимов
«Из затрат на рекламу у нас только оклейка самокатов»: как топ-менеджеры S7 запустили сервис для аренды самокатов Whoosh Статьи редакции

Выдержка материала РБК о компании с ежедневной выручкой 1,2 млн рублей.

#новость #whoosh

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30 комментариев
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 Стерлядка Вяленая

Хомяки, налетайте!)

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Иван Серик

Надо будет прикупить себе любимому

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Дмитрий

IPO в принципе рискованная тема, а в нынешней ситуации надежнее делать ставки на спорт

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Евгений Андреев TGM

У электросамокатов нисходящий тренд, может ещё пол года год протянут, потом всем надоест. Это как спинеры, хайп. Покатался и забил. И за счёт чего , спрашивается, будут расти акции? В самокат планируют вставить новый функционал?)

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Pavel Cree

Новый вид транспорта = спиннеры, хайп. Ну и кринжа же ты навалил, дядя, рофлю с тебя.

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Всеобщий Артем

кекнуть забыл

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Павел Иванов

Кек, брат

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ИгорьOK

и смыть?

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segamega

Такси стоит дешевле, какой блэт новый вид транспорта

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Евгений Андреев TGM

Почему то обоснования психологии ботам не нравится, человек получил новый продукт и успокоился. Среднее время жизни клиента минимальное на мой взгляд в самокатах плюс сезонность плюс заполнение рынка. В моем понимании это 100% нисходящий интерес, что подтверждается знакомыми и друзьями, которые заинтересовались покатались или купили и навсегда забыли.

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segamega

самокаты огонь, просто поездка должна стоить дешевле чем автобус и метро. иначе это чисто телок в парке катать по выходным

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Никита

Статистика проката в Москве.
Это не покатался и забыл - кикишеринг становится новым общественным транспортом, как и каршеринг в своё время.

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Евгений Андреев TGM

Я озвучил свое личное мнение, обоснованное на личных наблюдениях, потому что это масс продукт. картинки из интернета мне не интересно. Тем более мнение отсталых интернет троллей) хватит бабки отмывать уже на самокатах

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Никита

Это не "картинки из интернета", а официальная стата Дептранса Москвы: https://t.me/DtRoad/21579

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Павел Иванов

Тут либо "основанное на личных наблюдениях" либо "обоснованное личными наблюдениями"

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Евгений Андреев TGM

Боты, прекратите ) дое**сь до кого-то другого плиз , смешно видеть поправки в комментам :D на более мозга не хватило?

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Eugene Podosenov

А от ботов у тебя неплохо так пукан подгорает

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Павел Иванов

Не забывайте, что Вы пишите на VC, а это очень серьёзное сетевое издание высокой культуры и, как следствие, предъявляющее повышенные требования к качеству контента и комментов к нему.

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Евгений Андреев TGM

Я ещё ч маленькой буквы предложение начал

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Павел Иванов
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Андрей

Ну да) здесь замораживают активы , а там быстрые выплаты ! Здесь рынки идут вниз , а там высокие коэффициенты !

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Андрей Цветков

Это ведь тот Whoosh, из которого относительно недавно данные утекли?

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Алексей Сергеев

Он самый

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Вадим Д.

Ох уж эти отечественные инвестиции. Но посмотреть будет любопытственно.

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Andrei Smirnovsky

Учитывая, что они отказались от расширения на рынки Европы и США, перспективы все таки так себе..

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Никита

Вроде не отказались.
Откройте Whoosh.bike через VPN

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Karl

Сервис планирует привлечь капитал через допэмиссию- всё мало ребятам

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Я никто и звать меня никак

Прикуплю немного

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Dima

Whoosh нужен допкапитал чтобы закопать ̶ег̶о̶ ещё больше самокатов в сугробах?

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Ivan Petrov

Ни дня без новостей про сервис самокатов...

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