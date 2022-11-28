Сервис аренды электросамокатов Whoosh запланировал провести IPO на Мосбирже Статьи редакции
Компания подала заявление на включение её обыкновенных акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
- ПАО «ВУШ Холдинг» рассматривает возможность провести первичное публичное размещение «в зависимости от рыночной конъюнктуры».
- Сервис планирует привлечь капитал через допэмиссию и предложение акций нынешними акционерами. По плану, последние смогут продать часть своих акций, но сохранить «значительную долю в капитале компании». Среди инвесторов Whoosh — структура ВТБ.
После сделки акционеры-основатели продолжат управлять Whoosh. Привлечённые деньги компания планирует потратить на свою инвестпрограмму, в том числе расширение парка и выход в новые регионы. Детали компания пока не раскрывает.
- О подготовке Whoosh к IPO в сентябре 2022 года рассказывали источники Forbes. По данным РБК, сервис намерен до конца 2022 года продать на Мосбирже свои акции на сумму до 10 млрд рублей.
- Whoosh работает с 2019 года. По собственным данным, за девять месяцев 2022 года у сервиса было 11,3 млн зарегистрированных аккаунтов, пользователи совершили 46,6 млн поездок, а в парке было 81,8 тысяч самокатов. Выручка за этот период (включая выручку от продаж самокатов) составила 6,29 млрд рублей (+70% год к году), чистая прибыль — 1,6 млрд рублей (-10%).
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Хомяки, налетайте!)
Надо будет прикупить себе любимому
IPO в принципе рискованная тема, а в нынешней ситуации надежнее делать ставки на спорт
У электросамокатов нисходящий тренд, может ещё пол года год протянут, потом всем надоест. Это как спинеры, хайп. Покатался и забил. И за счёт чего , спрашивается, будут расти акции? В самокат планируют вставить новый функционал?)
Новый вид транспорта = спиннеры, хайп. Ну и кринжа же ты навалил, дядя, рофлю с тебя.
кекнуть забыл
Кек, брат
и смыть?
Такси стоит дешевле, какой блэт новый вид транспорта
Почему то обоснования психологии ботам не нравится, человек получил новый продукт и успокоился. Среднее время жизни клиента минимальное на мой взгляд в самокатах плюс сезонность плюс заполнение рынка. В моем понимании это 100% нисходящий интерес, что подтверждается знакомыми и друзьями, которые заинтересовались покатались или купили и навсегда забыли.
самокаты огонь, просто поездка должна стоить дешевле чем автобус и метро. иначе это чисто телок в парке катать по выходным
Статистика проката в Москве.
Это не покатался и забыл - кикишеринг становится новым общественным транспортом, как и каршеринг в своё время.
Я озвучил свое личное мнение, обоснованное на личных наблюдениях, потому что это масс продукт. картинки из интернета мне не интересно. Тем более мнение отсталых интернет троллей) хватит бабки отмывать уже на самокатах
Это не "картинки из интернета", а официальная стата Дептранса Москвы: https://t.me/DtRoad/21579
Тут либо "основанное на личных наблюдениях" либо "обоснованное личными наблюдениями"
Боты, прекратите ) дое**сь до кого-то другого плиз , смешно видеть поправки в комментам :D на более мозга не хватило?
А от ботов у тебя неплохо так пукан подгорает
Не забывайте, что Вы пишите на VC, а это очень серьёзное сетевое издание высокой культуры и, как следствие, предъявляющее повышенные требования к качеству контента и комментов к нему.
Я ещё ч маленькой буквы предложение начал
Ну да) здесь замораживают активы , а там быстрые выплаты ! Здесь рынки идут вниз , а там высокие коэффициенты !
Это ведь тот Whoosh, из которого относительно недавно данные утекли?
Он самый
Ох уж эти отечественные инвестиции. Но посмотреть будет любопытственно.
Учитывая, что они отказались от расширения на рынки Европы и США, перспективы все таки так себе..
Вроде не отказались.
Откройте Whoosh.bike через VPN
Сервис планирует привлечь капитал через допэмиссию- всё мало ребятам
Прикуплю немного
Whoosh нужен допкапитал чтобы закопать ̶ег̶о̶ ещё больше самокатов в сугробах?
Ни дня без новостей про сервис самокатов...