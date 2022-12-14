Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлёк 2,1 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже Статьи редакции
Торги обыкновенными акциями с тикером WUSH начнутся 14 декабря в 15:00 мск — по нижней ценовой границе в 185 рублей.
- За счёт допэмиссии акций компания привлекла 2,1 млрд рублей, в результате чего рыночная капитализация составила 20,6 млрд, рассказали представители Whoosh. По их словам, бумаги купили более 20 тысяч частных инвесторов.
- Акционеры также предоставили бумаги на сумму 200 млн рублей, чтобы «стабилизировать» вторичные торги в случае повышенной волатильности. Так, общий объём IPO составил 2,3 млрд рублей. Это первое IPO на Мосбирже за весь 2022 год.
- Доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала. Деньги Whoosh, как уже говорил, потратит на инвестиционную программу, расширение парка и выход в новые регионы. Детали планов по-прежнему не раскрывает.
- О подготовке Whoosh к IPO рассказывали источники Forbes в сентябре 2022 года. По данным РБК, сервис намерен до конца года продать на Мосбирже акции на сумму до 10 млрд рублей. Сам Whoosh публично сообщил о планах провести размещение 28 ноября.
- 30 ноября Мосбиржа допустила акции Whoosh к торгам под тикером WUSH. В декабре компания определила ценовой диапазон первичного размещения — это 185-225 рублей за акцию. Общий размер IPO, по тогдашним оценкам, мог составить 5 млрд рублей.
- Whoosh работает с 2019 года. По собственным данным, за девять месяцев 2022-го пользователи совершили 46,6 млн поездок, а в парке было 81,8 тысяч самокатов. Выручка за этот период (включая выручку от продаж самокатов) составила 6,29 млрд рублей (+70% год к году), чистая прибыль — 1,6 млрд рублей (-10%).
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Таки они встретились: Whoosh и 20 000 частных инвесторов.
Увлекательная поездка инвесторов с ветерком началась!
На юга. С высадкой пассажиров и мясными стейками.
остались еще деньги у хомяков значит
Красавчики, успехов #whoosh
Размещение в такой непросто год это сильно, уверен что они станут отличным примером ещё сотням предпринимателей которые мечтают об ipo
(камент для сбора минусов, осуждающий электропомойки и сервисы, которые оказывают услуги по их аренде)
(коммент, напоминающий, что проблема не в самокатах или сервисах, а в людях, ездящих как конченые)
Пользуюсь Вушем активно, очень экономит время в часы пик, но нужна городская инфраструктура с вело дорожками. В какие-то районы просто не суюсь на вуше, зная что придется по тротуарам ехать :-/. Нужна взаимосвязь с градостроительным муниципалитетом.
Чует сердце мое, что заплачут инвесторы горькими слезами. И не вылезут с минуса по бумагам, а потом начнут рубить лося. Я бы если бы мог зашел в шорт по этой бумаге, та кто же даст бумаги на шорт🤷♂️.
Создал самокатную компашку из китайских тележек, разместил, раздал лохам по хаям, вывел в Дубайск. Звучит как любой стартап в Рассии.
Ну неплохо
Шортить можно будет?
Нет. Запрет до 2022 года.
Так через 2 недели уже 2023г
Нет, 2024й. Нулевого года не было. Шучу, не было.
а хотели 10 или 20 ярдов 😄
20 млрд сервис самокатов........
это уже какая новость о том что они привлекли n сумму
Так они только и привлекли. До этого было много новостей "планируем 10млрд, планируем 5 млрд"
Вот любят в России в карман залазить инвесторам, когда нет сил тащить это дерьмо совсем) очередная стрижка)
Объясните, а как они зарабатывают вне сезона? Или размазывается на год?
А как с сотрудниками вне сезона? Набирают на сезон, потом снова набирают? Много заморочек
Как с таксистами берут самозанятых