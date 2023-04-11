Финансы
Полина Лааксо

Соцсеть Looky — российский «аналог Instagram*» — привлекла 300 млн рублей от частных инвесторов Статьи редакции

Кто эти инвесторы — компания не рассказывает, но говорит, что у них «есть опыт инвестирования в ИТ-стартапы».

  • Раунд в размере 300 млн рублей Looky привлекла при поддержке инвестфирмы «Восход Капитал», основанной Михаилом Афониным, рассказала компания. На полученные деньги стартап доработает основную функциональность сервиса и привлечёт больше блогеров.
  • Ещё одна цель — интегрировать российские маркетплейсы и разработать инструменты, которые в будущем дадут пользователям возможность продвигать и продавать товары в соцсети.
Кадр с презентации о запуске Looky
  • Соцсеть Looky представили в декабре 2022 года — как аналог Instagram* с «расширенными возможностями для электронной коммерции». Проект запустила российская команда под руководством Егора Яковлева. Он, помимо этого, основал стриминговый сервис Tvigle и руководил онлайн-кинотеатром Start во время его запуска.
  • На апрель 2023 года в Looky есть все основные функции Instagram* вроде публикации постов, лайков, рекомендаций, «Историй» и мессенджера. Там также работает программа лояльности: если привести в соцсеть новых пользователей, можно получить виртуальные награды и обменять их на подарки или доступ к дополнительным функциям.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новость #инвестиции #looky

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37 комментариев
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 Oleg Chernykh

Подожду, когда комменты настоятся

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Makar H

Не надо! Самые классные как всегда выпилят...

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Вадим Д.

Очередной аналог, очередная площадка для маркетплейсов. И... снова дребедень, в которой ещё предстоит основную функциональность дорабатывать.

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Ale K

Очередной Mylistory

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Makar H

300млн.первый раунд...
...млн. второй раунд...
...млн. ...раунд...

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Вадим Д.

Нокаут!

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Kiss1nger

"Кто эти инвесторы — компания не рассказывает" Леша Миллер бабки отмывает 100 %.

Если бы реально хотели создать хороший аналог, то консолидировали бы средства на одном проекте. А это многообразие всякого дерьма, говорит только об очередном распиле под лозунгом импортозамещения.

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Кирилл Беккер

Бл ещё в одну соцсеть кросспостить. Я устал, давайте по рф зоне уже остановимся на вк и тенчате пожалуйста

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Ale K

Тенчатом кто-то пользуется?

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Кирилл Беккер

Да, сам в шоке был. Причём там прям нормально охваты идут

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Dimitri

Кто нибудь создайте стартап где можно шортить подобные мертворожденные компании. Я бы стал один из первых клиентов.

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Anton K

А как же Росграм? Я думал уже победили

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Aliona Marketing

Ну. А тут ещё и название какое-то некириллическое, от lookавого это всё. Так и представляю, размещает блогер свою дорогую тачку, а ему на госуслуги сразу запрос о подтверждении доходов 😂

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Энтони Лавджой

Не взлетит

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Makar H

И не надо!

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Paul Brezcuu

А мне понятно что за инвесторы, это которые топят свои камины долларами)

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Thomas Midgley

На апрель 2023 года в Looky есть все основные функции Instagram, кроме наличия в ней людей ¯\_(ツ)_/¯

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Рэдрик Шухарт

У меня три вопроса:

1. Кто-нибудь в курсе про "стриминговый сервис Tvigle"? Это вообще что и как его найти? Что надо делать чтобы стать пользователем такого?
2. 300 млн - это же по меркам разработки и IT суть несколько месяцев работы офиса, учитывая что один программист получает в месяц под 500тыр? То есть это копейки по меркам этих ваших нельзяграмов?
3. @Полина Лааксо , ты выйдешь за меня замуж?

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Anton K

Кто по 500 тыс получает? Типичный программист? Классное у вас воображение

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Кирилл Беккер

Да, многие хорошие сениоры. Для стартапа нужен хотя бы парочка крутых спецов

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Anton K

Ну вы ж понимаете что это выше рынка, да? Даже для хороших сеньеров. То есть 500 тыс - редкая зп

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Кирилл Беккер

Это вообще нормальная цена, 350-500

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Рэдрик Шухарт

Во-первых там написано "под", а не "по". То есть имеется в виду средневзвешенный максимум. Во-вторых, да, хороший сениор так и получает. А если замахнулись на копию инстаграма, таких в команде должно быть человек 10 минимум. И это уже 5млн в месяц. Плюс все остальные мидлы, джуны, менеджмент, дизайнеры, маркетологи и прочее.

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Рэдрик Шухарт

Я программист. У меня классное не воображение, а трудовой опыт.

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Алексей Афиногенов

Ты пиздабол, а не программист, и любитель нести хуйню:)

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Рэдрик Шухарт

Напомни, а ты кто? Я не унижал тебя раньше?
Не припомню имени

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Ale K

3. Да

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cmpstrn

А куда можно вложиться чтобы изобрели велосипед? Кататься хочется, но нужно чтоб, свое, скрепное и за многоденяк.

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Тимофей Федотов

В воздух

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Paul Brezcuu

«расширенными возможностями для электронной коммерции» - вы хотите больше роззийской помойной рекламы? Их есть у меня)

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Мурад Муртазалиев
Соцсеть Looky представили в декабре 2022 года

Услышал о ней только сегодня. Вот Росграм или как он правильно назывался, был на слуху.

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Александр Назаров

Хочу стать их подрядчиком🤣

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Makar H

Loohy!

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Российские аналоги

Почему российский? Грузинский ведь

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Dima BRNDme

У меня есть стартап соц сети, которая не похожа на инстаграм и вообще на что-то другое, но которая составит конкуренцию соцсетям в принципе.
Есть MVP в виде ТГ бота, готовлю к запуску.
Инвестор, если нужны деньги, отзовись))

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Dmitriy

хоть название нормальное придумали) а вообще надо глянуть, что выйдет, пока рано что-то говорить

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Dima Alexeev

То, что на российском рынке стартапы привлекают довольно большие суммы - это хорошо.
То, что они сами или журналюги за них называют их аналогом инстаграмма - это херь, конечно. Но инстаграм здесь - не сравнение, а скорее имя нарицательное.

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