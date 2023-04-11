Соцсеть Looky — российский «аналог Instagram*» — привлекла 300 млн рублей от частных инвесторов Статьи редакции
Кто эти инвесторы — компания не рассказывает, но говорит, что у них «есть опыт инвестирования в ИТ-стартапы».
- Раунд в размере 300 млн рублей Looky привлекла при поддержке инвестфирмы «Восход Капитал», основанной Михаилом Афониным, рассказала компания. На полученные деньги стартап доработает основную функциональность сервиса и привлечёт больше блогеров.
- Ещё одна цель — интегрировать российские маркетплейсы и разработать инструменты, которые в будущем дадут пользователям возможность продвигать и продавать товары в соцсети.
- Соцсеть Looky представили в декабре 2022 года — как аналог Instagram* с «расширенными возможностями для электронной коммерции». Проект запустила российская команда под руководством Егора Яковлева. Он, помимо этого, основал стриминговый сервис Tvigle и руководил онлайн-кинотеатром Start во время его запуска.
- На апрель 2023 года в Looky есть все основные функции Instagram* вроде публикации постов, лайков, рекомендаций, «Историй» и мессенджера. Там также работает программа лояльности: если привести в соцсеть новых пользователей, можно получить виртуальные награды и обменять их на подарки или доступ к дополнительным функциям.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Подожду, когда комменты настоятся
Не надо! Самые классные как всегда выпилят...
Очередной аналог, очередная площадка для маркетплейсов. И... снова дребедень, в которой ещё предстоит основную функциональность дорабатывать.
Очередной Mylistory
300млн.первый раунд...
...млн. второй раунд...
...млн. ...раунд...
Нокаут!
"Кто эти инвесторы — компания не рассказывает" Леша Миллер бабки отмывает 100 %.
Если бы реально хотели создать хороший аналог, то консолидировали бы средства на одном проекте. А это многообразие всякого дерьма, говорит только об очередном распиле под лозунгом импортозамещения.
Бл ещё в одну соцсеть кросспостить. Я устал, давайте по рф зоне уже остановимся на вк и тенчате пожалуйста
Тенчатом кто-то пользуется?
Да, сам в шоке был. Причём там прям нормально охваты идут
Кто нибудь создайте стартап где можно шортить подобные мертворожденные компании. Я бы стал один из первых клиентов.
А как же Росграм? Я думал уже победили
Ну. А тут ещё и название какое-то некириллическое, от lookавого это всё. Так и представляю, размещает блогер свою дорогую тачку, а ему на госуслуги сразу запрос о подтверждении доходов 😂
Не взлетит
И не надо!
А мне понятно что за инвесторы, это которые топят свои камины долларами)
На апрель 2023 года в Looky есть все основные функции Instagram, кроме наличия в ней людей ¯\_(ツ)_/¯
У меня три вопроса:
1. Кто-нибудь в курсе про "стриминговый сервис Tvigle"? Это вообще что и как его найти? Что надо делать чтобы стать пользователем такого?
2. 300 млн - это же по меркам разработки и IT суть несколько месяцев работы офиса, учитывая что один программист получает в месяц под 500тыр? То есть это копейки по меркам этих ваших нельзяграмов?
3. @Полина Лааксо , ты выйдешь за меня замуж?
Кто по 500 тыс получает? Типичный программист? Классное у вас воображение
Да, многие хорошие сениоры. Для стартапа нужен хотя бы парочка крутых спецов
Ну вы ж понимаете что это выше рынка, да? Даже для хороших сеньеров. То есть 500 тыс - редкая зп
Это вообще нормальная цена, 350-500
Во-первых там написано "под", а не "по". То есть имеется в виду средневзвешенный максимум. Во-вторых, да, хороший сениор так и получает. А если замахнулись на копию инстаграма, таких в команде должно быть человек 10 минимум. И это уже 5млн в месяц. Плюс все остальные мидлы, джуны, менеджмент, дизайнеры, маркетологи и прочее.
Я программист. У меня классное не воображение, а трудовой опыт.
Ты пиздабол, а не программист, и любитель нести хуйню:)
Напомни, а ты кто? Я не унижал тебя раньше?
Не припомню имени
3. Да
А куда можно вложиться чтобы изобрели велосипед? Кататься хочется, но нужно чтоб, свое, скрепное и за многоденяк.
В воздух
«расширенными возможностями для электронной коммерции» - вы хотите больше роззийской помойной рекламы? Их есть у меня)
Услышал о ней только сегодня. Вот Росграм или как он правильно назывался, был на слуху.
Хочу стать их подрядчиком🤣
Loohy!
Почему российский? Грузинский ведь
У меня есть стартап соц сети, которая не похожа на инстаграм и вообще на что-то другое, но которая составит конкуренцию соцсетям в принципе.
Есть MVP в виде ТГ бота, готовлю к запуску.
Инвестор, если нужны деньги, отзовись))
хоть название нормальное придумали) а вообще надо глянуть, что выйдет, пока рано что-то говорить
То, что на российском рынке стартапы привлекают довольно большие суммы - это хорошо.
То, что они сами или журналюги за них называют их аналогом инстаграмма - это херь, конечно. Но инстаграм здесь - не сравнение, а скорее имя нарицательное.