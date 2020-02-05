Представители сервисов говорят, что конфликтов с компанией не было.

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Сеть бургерных «Бургер & Фрайс», принадлежащая агропромышленному холдингу «Мираторг», приостановили работу с популярными сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Внутреннее исследование и контрольные закупки показали, что свежесть и внешний вид бургеров страдают из-за неудовлетворительных условий и скорости доставки, подчеркнули в «Мираторге».

«Один из самых важных компонентов нашего фирменного бургера – нежная хрустящая булочка — за 30–60 минут доставки теряет свои свойства, что может искажать вкус продукта и его восприятие», — отметили представители сети.

Доставка еды временно прекращена в трёх городах, где находятся бургерные: Москве, Воронеже и Брянске. Компания встретится с поставщиками, чтобы обсудить возникшую проблему. Сеть бургерных также работает над альтернативными решениями по доставке, чтобы соблюсти стандарты качества.

Для партнёров «Мираторга», «Яндекс. Еды» и Delivery Club, решение компании стало неожиданностью, рассказали vc.ru представители сервисов доставки. В Delivery Club узнали об отказе от доставки утром 5 февраля, рассказал руководитель по связям с общественностью компании Алексей Белоусов.

«До этого у него не возникало подобных претензий. Более того, мы не видим для них никаких оснований: время доставки – управляемый параметр. Если мы вместе с партнером понимаем, что его продукция должна быть доставлена до клиента, например, в течение 25 минут, то заказы из ресторана будут доступны только тем пользователям, которые находятся в этом радиусе», - подчеркнул он.

Спрос на бургеры растёт, считают в Delivery Club, компания работает над увеличением средней скорости доставки. «Уверены, на все вопросы партнера можно найти ответы. И мы готовы к диалогу, несмотря на необычный способ информирования о них», - добавил Алексей Белоусов.

«Об отключении сеть уведомила нас за сутки, объяснив это желанием перестроить свои внутренние процессы и оптимизировать упаковку, чтобы повысить качество блюд на доставку. В общении с сетью тема скорости доставки никогда не поднималась», - отметила руководитель по связям с общественностью фудтекс-направления «Яндекс.Такси» Елена Новикова.

Никаких отклонений от средних показателей скорости доставки по сети в «Яндекс.Еде» не фиксировали, заказы доставлялись за 31-34 минуты, у пользователей не было претензий к качеству доставки, отметила Новикова.

«Мы успешно сотрудничаем с бургерными во всех 33 городах в России и Казахстане, где работает сервис. Ресторан всегда может ограничить зону доставки, если для сохранения качества блюд необходимо доставлять их быстрее», - отметила она.