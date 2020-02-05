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Представители сервисов говорят, что конфликтов с компанией не было.
Сеть бургерных «Бургер & Фрайс», принадлежащая агропромышленному холдингу «Мираторг», приостановили работу с популярными сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Внутреннее исследование и контрольные закупки показали, что свежесть и внешний вид бургеров страдают из-за неудовлетворительных условий и скорости доставки, подчеркнули в «Мираторге».
«Один из самых важных компонентов нашего фирменного бургера – нежная хрустящая булочка — за 30–60 минут доставки теряет свои свойства, что может искажать вкус продукта и его восприятие», — отметили представители сети.
Доставка еды временно прекращена в трёх городах, где находятся бургерные: Москве, Воронеже и Брянске. Компания встретится с поставщиками, чтобы обсудить возникшую проблему. Сеть бургерных также работает над альтернативными решениями по доставке, чтобы соблюсти стандарты качества.
Для партнёров «Мираторга», «Яндекс. Еды» и Delivery Club, решение компании стало неожиданностью, рассказали vc.ru представители сервисов доставки. В Delivery Club узнали об отказе от доставки утром 5 февраля, рассказал руководитель по связям с общественностью компании Алексей Белоусов.
«До этого у него не возникало подобных претензий. Более того, мы не видим для них никаких оснований: время доставки – управляемый параметр. Если мы вместе с партнером понимаем, что его продукция должна быть доставлена до клиента, например, в течение 25 минут, то заказы из ресторана будут доступны только тем пользователям, которые находятся в этом радиусе», - подчеркнул он.
Спрос на бургеры растёт, считают в Delivery Club, компания работает над увеличением средней скорости доставки. «Уверены, на все вопросы партнера можно найти ответы. И мы готовы к диалогу, несмотря на необычный способ информирования о них», - добавил Алексей Белоусов.
«Об отключении сеть уведомила нас за сутки, объяснив это желанием перестроить свои внутренние процессы и оптимизировать упаковку, чтобы повысить качество блюд на доставку. В общении с сетью тема скорости доставки никогда не поднималась», - отметила руководитель по связям с общественностью фудтекс-направления «Яндекс.Такси» Елена Новикова.
Никаких отклонений от средних показателей скорости доставки по сети в «Яндекс.Еде» не фиксировали, заказы доставлялись за 31-34 минуты, у пользователей не было претензий к качеству доставки, отметила Новикова.
«Мы успешно сотрудничаем с бургерными во всех 33 городах в России и Казахстане, где работает сервис. Ресторан всегда может ограничить зону доставки, если для сохранения качества блюд необходимо доставлять их быстрее», - отметила она.
Сеть «Бургер & Фрайс» входит в агропромышленный холдинг «Мираторг», который производит свинину, говядину, птицу и полуфабрикаты. Бургерные открыты в восьми городах России.
Любой бургер нужно есть сразу. Смысл их заказывать когда вместо булки приезжает мочалка?
Ну так почти любое ресторанное (кафешное) блюдо надо кушать сразу.
В чем кайф кушать супчик из контейнера, который привез Оглы, я тоже не могу понять.
ну из мака не страдают совсем бургеры от 1-2 часов, разогрел в микроволновке и нормально. Иногда даже на следующий день можно съесть. А тут вот решил семью угостить бургерами тимати, очень они нам нравились, но к нам доставки нет. Купил на вынос, привез, разогрели, стали есть, отстой полный получился. Видимо, мираторг тоже не рассчитан на разогрев, только сразу есть.
сейчас очень странно про макдак... через 20 минут уже проще выбросить , а разогревать... это вообще что-то новое :) видать я чего-то не понимаю в фастфуде
А своими замороженными бургерами с соевым белком они не искажают восприятие?
Продукция Мираторга - это говно редкостное! 💩
После жарки их котлет сковородку хрен отмоешь - всё в искусственном жиру!
Не сказал бы, их фарш с блек ангуса очень неплохой. Постоянно его беру в Рядах. Да и цена адекватная 400р за кг.
Лучший бургер - сделанный своими руками. Берёшь свежеиспечённые ароматные булочки. Катаешь котлеты из фарша. Режешь натуральные овощи с огорода или рынка. И соусы Heinz по своему вкусу. Итого продуктов на рублей 150, а удовольствия на миллион.
После таких домашних бургеров Мак и БК ощущаются как бумага с майонезом.
... Берёшь свежие и экологически чистые зёрна пшеницы, сажаешь на экологически чистой даче, поливешь только чистейшей водой. Потом аккуратно всё срезаешь серпом собственного изготовления из железа, которое бережно добыто в недрах земли. После чего перемалыаешь на собственной мельнице и мука готова! Из неё получаются чудеснейшие булочки!
Жду, когда Мак заставит курьеров ждать заказы на улице. Захожу в Мак раза 3-4 в месяц. В обеденные часы тусующиеся курьеры реально мешают посетителям. Удивлен, что до сих пор не решили этот вопрос.
Мираторг это те, которые в свое время крутили по телеку рекламу про "блэк анус" и мяско которых нашпиговано всякой химией?
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