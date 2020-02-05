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Еда
Галина Мубаракшина
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Сеть бургерных «Мираторга» прекратила работу со службами доставки из-за «низкого качества» Материал редакции

Представители сервисов говорят, что конфликтов с компанией не было.

21 комментарий
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Сеть бургерных «Бургер & Фрайс», принадлежащая агропромышленному холдингу «Мираторг», приостановили работу с популярными сервисами доставки еды из-за низкого качества обслуживания. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Внутреннее исследование и контрольные закупки показали, что свежесть и внешний вид бургеров страдают из-за неудовлетворительных условий и скорости доставки, подчеркнули в «Мираторге».

«Один из самых важных компонентов нашего фирменного бургера – нежная хрустящая булочка — за 30–60 минут доставки теряет свои свойства, что может искажать вкус продукта и его восприятие», — отметили представители сети.

Доставка еды временно прекращена в трёх городах, где находятся бургерные: Москве, Воронеже и Брянске. Компания встретится с поставщиками, чтобы обсудить возникшую проблему. Сеть бургерных также работает над альтернативными решениями по доставке, чтобы соблюсти стандарты качества.

Для партнёров «Мираторга», «Яндекс. Еды» и Delivery Club, решение компании стало неожиданностью, рассказали vc.ru представители сервисов доставки. В Delivery Club узнали об отказе от доставки утром 5 февраля, рассказал руководитель по связям с общественностью компании Алексей Белоусов.

«До этого у него не возникало подобных претензий. Более того, мы не видим для них никаких оснований: время доставки – управляемый параметр. Если мы вместе с партнером понимаем, что его продукция должна быть доставлена до клиента, например, в течение 25 минут, то заказы из ресторана будут доступны только тем пользователям, которые находятся в этом радиусе», - подчеркнул он.

Спрос на бургеры растёт, считают в Delivery Club, компания работает над увеличением средней скорости доставки. «Уверены, на все вопросы партнера можно найти ответы. И мы готовы к диалогу, несмотря на необычный способ информирования о них», - добавил Алексей Белоусов.

«Об отключении сеть уведомила нас за сутки, объяснив это желанием перестроить свои внутренние процессы и оптимизировать упаковку, чтобы повысить качество блюд на доставку. В общении с сетью тема скорости доставки никогда не поднималась», - отметила руководитель по связям с общественностью фудтекс-направления «Яндекс.Такси» Елена Новикова.

Никаких отклонений от средних показателей скорости доставки по сети в «Яндекс.Еде» не фиксировали, заказы доставлялись за 31-34 минуты, у пользователей не было претензий к качеству доставки, отметила Новикова.

«Мы успешно сотрудничаем с бургерными во всех 33 городах в России и Казахстане, где работает сервис. Ресторан всегда может ограничить зону доставки, если для сохранения качества блюд необходимо доставлять их быстрее», - отметила она.

Сеть «Бургер & Фрайс» входит в агропромышленный холдинг «Мираторг», который производит свинину, говядину, птицу и полуфабрикаты. Бургерные открыты в восьми городах России.

#новость #доставка #deliveryclub #яндекседа

Еда
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21 комментарий
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Артем Павлючук

23

Любой бургер нужно есть сразу. Смысл их заказывать когда вместо булки приезжает мочалка?

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Daniil Levi

Артем
4

Ну так почти любое ресторанное (кафешное) блюдо надо кушать сразу. 
В чем кайф кушать супчик из контейнера, который привез Оглы, я тоже не могу понять.

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Alex Kuz

Артем
0

ну из мака не страдают совсем бургеры от 1-2 часов, разогрел в микроволновке и нормально. Иногда даже на следующий день можно съесть. А тут вот решил семью угостить бургерами тимати, очень они нам нравились, но к нам доставки нет. Купил на вынос, привез, разогрели, стали есть, отстой полный получился. Видимо, мираторг тоже не рассчитан на разогрев, только сразу есть.

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ЯжПрограммист

Alex
0

сейчас очень странно про макдак... через 20 минут уже проще выбросить , а разогревать... это вообще что-то новое :) видать я чего-то не понимаю в фастфуде

Ответить

Дмитрий Панин

Alex
0

Бургер из макдака можно сразу с кассы отправлять в мусорку.

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Black Jack

7

А своими замороженными бургерами с соевым белком они не искажают восприятие?

Ответить

Daniil Levi

Black
0

Что, совсем какаха? Я не пробовал

Ответить

Юлия Басова

Black
0

Да ладно, норм же. На вкус натуральнее макдаковского

Ответить

Alexey Vlasov

3

Продукция Мираторга - это говно редкостное! 💩
После жарки их котлет сковородку хрен отмоешь - всё в искусственном жиру!

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Артем Павлючук

Alexey
3

Не сказал бы, их фарш с блек ангуса очень неплохой. Постоянно его беру в Рядах. Да и цена адекватная 400р за кг.

Ответить

Евгений Дроздов

Alexey
1

Берите Prime Beef - оно вкуснее.

Ответить

Андрей Орехов

Alexey
0

Красную цену рекомендуешь?

Ответить

Stahovsky Igorevich Andrey

Alexey
0

Почему?

Ответить

Danila Romanov

Alexey
0

Искусственный жир. Что-то новенькое.

Ответить

Sendero

3

Лучший бургер - сделанный своими руками. Берёшь свежеиспечённые ароматные булочки. Катаешь котлеты из фарша. Режешь натуральные овощи с огорода или рынка. И соусы Heinz по своему вкусу. Итого продуктов на рублей 150, а удовольствия на миллион.
После таких домашних бургеров Мак и БК ощущаются как бумага с майонезом.

Ответить

Spiker Spunreal

Sendero
4

... Берёшь свежие и экологически чистые зёрна пшеницы, сажаешь на экологически чистой даче, поливешь только чистейшей водой. Потом аккуратно всё срезаешь серпом собственного изготовления из железа, которое бережно добыто в недрах земли. После чего перемалыаешь на собственной мельнице и мука готова! Из неё получаются чудеснейшие булочки!

Ответить

Alexander Zhikh

Spiker
1

Печь тоже я так понимаю самому делать?

Ответить

Альвина Карапетян

Sendero
1

Так и есть)

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Daniil Levi

2

Жду, когда Мак заставит курьеров ждать заказы на улице. Захожу в Мак раза 3-4 в месяц. В обеденные часы тусующиеся курьеры реально мешают посетителям. Удивлен, что до сих пор не решили этот вопрос.  

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Дрюс Уилис

2

Кладите булку отдельно ) клиент сам соберет 😸

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John Lock

0

Мираторг это те, которые в свое время крутили по телеку рекламу про "блэк анус" и мяско которых нашпиговано всякой химией?

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