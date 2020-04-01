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Еда
Лиана Липанова
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«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты в Москве из сторонних магазинов Материал редакции

Первым партнёром проекта стала «Азбука вкуса», доставить товары сервис обещает за полчаса.

12 комментариев
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«Яндекс.Еда» добавила в приложение и на сайт возможность заказа продуктов из продовольственных магазинов, первый партнёр проекта — «Азбука вкуса», рассказал vc.ru представитель «Яндекса». Компания ведёт переговоры ещё с несколькими ритейлерами, но названия не раскрывает.

Пользователи могут заказать готовую еду «Азбуки вкуса» или молоко, хлеб, воду, мясо, рыбу, овощи и другие товары — они рассортированы по категориям. Ограничений по сумме заказа и количеству продуктов нет, уточнили в компании.

Сервис обещает доставить заказ за полчаса. Заказы будут доставлять в радиусе 2,5 км от магазина. К программе уже подключены девять магазинов в Москве. В ближайшее время планируется подключить ещё 126 магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.

Собирают заказ сотрудники «Азбуки вкуса», а затем оставляют его на специальной стойке в магазине для бесконтактной передачи курьерам. Стоимость доставки будет определяться в зависимости от текущего спроса и других факторов.

Также в приложении «Яндекс.Еда» сейчас можно заказать продукты из сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» в Москве и Санкт-Петербурге.

Похожую услугу предлагает «СберМаркет» от «Сбербанка». Сервис тоже сотрудничает с «Азбукой вкуса» в Москве, а также с Metro Cash&Carry, «Ашаном» и другими. Сервис предлагает доставку от двух часов за 98 рублей на первый заказа и 158 рублей на повторный стандартный заказ (до 30 кг).

#новость #яндекседа

Еда
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12 комментариев
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Valentin Dombrovsky

1

Правильно понимаю, что это только в определённых районах, поскольку сейчас я в «Еде» «Азбуки» не вижу?

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Valentin Dombrovsky

Valentin
1

«К программе уже подключены девять магазинов в Москве»

Ага, ясно-понятно.

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Александр Якунин

Valentin
0

Просто курс доллара перепутали, $90 за 1₽.
Все в азбуку.

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Andre Macareno

0

Ну, если там минималка будет не 5/15 тысяч, как сейчас в азбуке, то почему бы и нет

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Качалов

0

не понятно... а почему не из Яндекс.Лавки?

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Ivan Boldyrev

Качалов
0

А зачем промежуточный пункт в виде Яндекс.Лавки, если из Лавки всё равно доставляют те же курьеры?

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Качалов

Ivan
0

промежуточный элемент, это наличие магазина. Яндекс.Лавка нужна, чтобы цены на товары снизить. А так то все их ВкуссВилл доставлять могут

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Ivan Boldyrev

Качалов
0

Я не понимаю, о чём вы.  Из Лавки доставляют куреры Яндекс.Еды.  Лавка в Еде тоже есть.  Вы хотите, чтобы в Лавке были товары из Азбуки Вкуса? Они вряд ли вписываются в бизнес-модель Лавки.

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Качалов

Ivan
0

ничего не понял....  
Какой смысл доставлять товары из сети конкурентов?

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Maxim Syabro

Качалов
0

А причем тут яндекс-лавка? 

Ответить

Качалов

Maxim
0

ну типа у них свои склады с едой есть

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Anton Smets

0

Оставляют на стойке. Ага пусть мясо или сыр оставят на стойке пока курьер соберётся. Нет уж, друзьяшки, я лучше туда и обратно.

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