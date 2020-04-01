Первым партнёром проекта стала «Азбука вкуса», доставить товары сервис обещает за полчаса.

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«Яндекс.Еда» добавила в приложение и на сайт возможность заказа продуктов из продовольственных магазинов, первый партнёр проекта — «Азбука вкуса», рассказал vc.ru представитель «Яндекса». Компания ведёт переговоры ещё с несколькими ритейлерами, но названия не раскрывает.

Пользователи могут заказать готовую еду «Азбуки вкуса» или молоко, хлеб, воду, мясо, рыбу, овощи и другие товары — они рассортированы по категориям. Ограничений по сумме заказа и количеству продуктов нет, уточнили в компании.

Сервис обещает доставить заказ за полчаса. Заказы будут доставлять в радиусе 2,5 км от магазина. К программе уже подключены девять магазинов в Москве. В ближайшее время планируется подключить ещё 126 магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.

Собирают заказ сотрудники «Азбуки вкуса», а затем оставляют его на специальной стойке в магазине для бесконтактной передачи курьерам. Стоимость доставки будет определяться в зависимости от текущего спроса и других факторов.

Также в приложении «Яндекс.Еда» сейчас можно заказать продукты из сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» в Москве и Санкт-Петербурге.