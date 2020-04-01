Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Первым партнёром проекта стала «Азбука вкуса», доставить товары сервис обещает за полчаса.
«Яндекс.Еда» добавила в приложение и на сайт возможность заказа продуктов из продовольственных магазинов, первый партнёр проекта — «Азбука вкуса», рассказал vc.ru представитель «Яндекса». Компания ведёт переговоры ещё с несколькими ритейлерами, но названия не раскрывает.
Пользователи могут заказать готовую еду «Азбуки вкуса» или молоко, хлеб, воду, мясо, рыбу, овощи и другие товары — они рассортированы по категориям. Ограничений по сумме заказа и количеству продуктов нет, уточнили в компании.
Сервис обещает доставить заказ за полчаса. Заказы будут доставлять в радиусе 2,5 км от магазина. К программе уже подключены девять магазинов в Москве. В ближайшее время планируется подключить ещё 126 магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге.
Собирают заказ сотрудники «Азбуки вкуса», а затем оставляют его на специальной стойке в магазине для бесконтактной передачи курьерам. Стоимость доставки будет определяться в зависимости от текущего спроса и других факторов.
Также в приложении «Яндекс.Еда» сейчас можно заказать продукты из сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» в Москве и Санкт-Петербурге.
Похожую услугу предлагает «СберМаркет» от «Сбербанка». Сервис тоже сотрудничает с «Азбукой вкуса» в Москве, а также с Metro Cash&Carry, «Ашаном» и другими. Сервис предлагает доставку от двух часов за 98 рублей на первый заказа и 158 рублей на повторный стандартный заказ (до 30 кг).
Правильно понимаю, что это только в определённых районах, поскольку сейчас я в «Еде» «Азбуки» не вижу?
«К программе уже подключены девять магазинов в Москве»
Ага, ясно-понятно.
Ну, если там минималка будет не 5/15 тысяч, как сейчас в азбуке, то почему бы и нет
не понятно... а почему не из Яндекс.Лавки?
А зачем промежуточный пункт в виде Яндекс.Лавки, если из Лавки всё равно доставляют те же курьеры?
Я не понимаю, о чём вы. Из Лавки доставляют куреры Яндекс.Еды. Лавка в Еде тоже есть. Вы хотите, чтобы в Лавке были товары из Азбуки Вкуса? Они вряд ли вписываются в бизнес-модель Лавки.
А причем тут яндекс-лавка?
Оставляют на стойке. Ага пусть мясо или сыр оставят на стойке пока курьер соберётся. Нет уж, друзьяшки, я лучше туда и обратно.
Блоги компаний
Показать еще