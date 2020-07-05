Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Договор с партнёром-нарушителем расторгнут, а курьерам предложат работу в других организациях.
В Москве 290 работавших с Delivery Club курьеров остались без выплат за два месяца, рассказала организация «Профсоюз "Курьер"». Если их требования не будут выполнены, доставщики организуют забастовку 6 июня 2020 года, говорится в заявлении проекта.
Логистический партнёр Delivery Club задержал выплаты с 1 мая по 30 июня, из-за чего некоторые курьеры не смогли заплатить за аренду жилья, рассказывает организация. Встреча курьеров с их руководством была назначена на 3 июля 2020 года, но не состоялась, так как «управленцы просто закрылись внутри офиса».
Какая общая сумма была не выплачена курьерам и какая именно компания задержала выплаты, в «Профсоюзе "Курьер"» не сообщили. В организации заметили, что требуют не только выплаты долга, но и трудовых договоров с курьерами вместо «договоров оказания услуг» — иначе активисты обещают устроить забастовку, под которой «подписались более 70 человек».
Представители Delivery Club сообщили vc.ru, что компания подключилась к решению проблемы, долги перед курьерами будут погашены в ближайшее время, а договор с допустившим просрочку партнёром будет расторгнут.
Сообщество «Профсоюза "Курьер"» создано в конце июня 2020 года. В его описании говорится, что организация создана при поддержке курьеров, которые вышли на забастовку 5 июня 2020 года из-за тестирования новых зон доставки.
Организатором «Профсоюза "Курьер"» называет себя проект «Вестник бури», который поддерживает идеи социализма. Его сообщество «ВКонтакте» насчитывает более 47 тысяч подписчиков. На момент написания заметки в «Профсоюзе "Курьер"» не ответили на вопросы vc.ru о том, выходили ли с ними на связь представители Delivery Club и с курьерами каких ещё компаний работает организация.
А все потому что, жадность агрегаторов, в том числе и DC, превысила все допустимые пределы.
Они берут с партнеров-ресторанов до 30% от заказа. И с курьеров более 20%.
При этом, курьеры работают через компании-прокладки, так называемые "подлючашки", которые тоже хотят заработать и вынуждены устанавливать дополнительную комиссию с курьеров (как минимум, чтоб компенсировать обналичку). Поэтому эти "полключашки" (в статье "логистические партнеры") и не выдерживают и уходят с рынка, прихватив себе хоть немного денег.
Какая жадность? )) Вы почитайте аналитику!
Они все убыточны. Начиная с Meituan в Китае, заканчивая Яндекс Едой. Экономика доставки не сходится, либо остаются копейки ($0,03 с заказа в Китае)
Чтобы им зарабатывать комиссия должны быть выше, либо они в конце концов начнут все же брать деньги за доставку с клиента.
Организатором «Профсоюза "Курьер"» называет себя проект «Вестник бури», который поддерживает идеи социализма
Почему я не удивлен...
То есть, 30% с ресторана и 20% с курьера это норм?
А в убытке они, только за счет своего маркетинга, предоставляя бесплатную доставку для клиентов. Различные промо-акции и прочее.
При этом штат разрабов, ТПшек и горе-манагеров превышает все допустимые пределы. И штаб-квартиры они хотят в топовых бизнес центрах в центре мск, а не в каком-нибудь мухосранске. Т.е операционка съедает бОльшуб часть прибыли и денег инвесторов
варианты трудоустройства.
Ну, их за язык никто не тянул. С сего момента теперь пусть себе договоры ГПХ, оказания услуг и прочую ересь с ИП и самозанятостью засунут себе в жопу.
Красавцы парни, требуйте своих честным трудом заработанных денег, желательно еще и с моральной компенсацией
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