К сожалению, один из логистических партнеров, действительно, допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров. Мы уже подключились к решению этой проблемы, в ближайшие дни задолженность перед курьерами будет полностью погашена.

Мы категорически неприемлем такое отношение к курьерам, добросовестно работавшим в период домашней изоляции, поэтому немедленно расторгаем договор с данным логистическим партнером. Курьеры смогут продолжить работу, им будут предложены другие варианты трудоустройства.