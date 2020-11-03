Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Еда
Лиана Липанова
462

Японский ритейлер Muji разработал растительное мясо на основе сои — его можно хранить при комнатной температуре Материал редакции

Они стоят по $2,75 за упаковку и продаются в онлайн и физических магазинах ритейлера.

  • Японский ритейлер Muji объявил о выпуске четырёх мясных продуктов на растительной основе: бургер, фрикадельки в соусе, фарш и тонко нарезанное мясо, передаёт Fast Company.
  • Продукты в вакуумных упаковках не требуют разморозки и хранятся при комнатной температуре.
  • Они стоят по $2,75 за упаковку и продаются в онлайн и физических магазинах ритейлера.
  • Появится ли растительное мясо Muji в продаже в других странах, пока неизвестно.
Почему популярный японский ритейлер…
Проблемы с позиционированием, медленное расширение и копирование товаров местными производителями.
vc.ru

#новость #muji #растительноемясо

Лиана Липанова PLUS
+31 835
0
3
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435\u043c\u044f\u0441\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","muji"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 173461, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Nov 2020 22:42:20 +0300", "is_special": false }
SEO
План идеального SEO-аудита: часть первая
Если вы все еще думаете, что хороший SEO-аудит — это «проверка сайта с целью выявить ошибки и получить рекомендации по…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan

1

нахера такое говномясо нормальным людям?
и тем более нахера оно веганам и прочим праноедским недолюдям, которые обычное мясо не хотят есть, но гонятся за его вкусом, ублюдки лицемерные?

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Ivan
5

Потому что людям может нравиться вкус, но им неприятна идея убийства живых существ.
Видите ли, у "лицемерных ублюдков" эмоциональный диапазон может быть несколько шире, чем у табуретки.

Ответить

Mika

Ivan
0

Что вас так тревожит то? Мясные продукты из сои не вчера придумали. Может лет через 20 добьются вкуса мраморной говядины. 

Ответить

Ware Wow

1

Женщинам пойдет, но мужчинам в большом количестве соя не очень, соя в топе по эстрагену. 

Ответить

Мария Медведева

Ware
0

 соя вообще не очень, всем) 

Ответить

Andre Macareno

0

А разве лет 20 назад такого не было?
Кстати, вкусное так-то было

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
ТОП-3 самых популярных увлечений столичных предпринимателей
Специалисты Цифрового делового пространства (ЦДП) провели опрос на тему увлечений участников бизнес-сообщества и узнали…
0
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Искусственный интеллект в борьбе против рака предстательной железы
Искусственные нейронные сети (ИНС) с каждым днем все больше проникают в во сферы нашей жизни, не исключение и медицина.…
0
Rambler Group
Подписан
Отписаться
AI позволит Rambler Group двукратно увеличить эффективность рекламы
Технология позволяет в режиме реального времени подобрать и показать наиболее релевантный для конкретного читателя креа…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sam Beckett
за день
ясно.
Сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Стас Кукушкин

«В ближайшей перспективе мы…

Andre Macareno

Японский ритейлер Muji…

Gre Li

Роскомнадзор обязал «Пикабу» и…

Roman Nenznaskiy

5 причин не размещать на…

Дмитрий Морозов

Исследование: крупнейшие игроки…

Евгений Смирнов

Биржевой курс евро превысил 94…

Alexandr Svetlov

Оптимизация скорости загрузки…

Антон Антонов

Дискуссия: может ли SpaceX…

Kelerius

Про ситуацию в ИТ…

Фагиз Мавлютов

В России вступил в силу запрет…

Darya

Wildberries разрешит продавцам…

Nikita Kozlov

Ozon предупредил инвесторов о…

Евгений Смирнов

Биржевой курс евро превысил 94…

Ray Smith

Исследование: крупнейшие игроки…

Ware Wow

«“Воппер” лучше, но и “Биг Мак…

Ware Wow

Японский ритейлер Muji…

Inq Visitor

Субсидии на ипотеку продлили до…

Mika

Японский ритейлер Muji…

Alexandr Svetlov

Подборка SEO-лайфхаков от…

Евгений Смирнов

Биржевой курс евро превысил 94…
null