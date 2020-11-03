Японский ритейлер Muji разработал растительное мясо на основе сои — его можно хранить при комнатной температуре Материал редакции
Они стоят по $2,75 за упаковку и продаются в онлайн и физических магазинах ритейлера.
- Японский ритейлер Muji объявил о выпуске четырёх мясных продуктов на растительной основе: бургер, фрикадельки в соусе, фарш и тонко нарезанное мясо, передаёт Fast Company.
- Продукты в вакуумных упаковках не требуют разморозки и хранятся при комнатной температуре.
- Они стоят по $2,75 за упаковку и продаются в онлайн и физических магазинах ритейлера.
- Появится ли растительное мясо Muji в продаже в других странах, пока неизвестно.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435\u043c\u044f\u0441\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","muji"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 173461, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Nov 2020 22:42:20 +0300", "is_special": false }
SEO
План идеального SEO-аудита: часть первая
Если вы все еще думаете, что хороший SEO-аудит — это «проверка сайта с целью выявить ошибки и получить рекомендации по…
Блоги компаний
ТОП-3 самых популярных увлечений столичных предпринимателей
Искусственный интеллект в борьбе против рака предстательной железы
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Японский ритейлер Muji…
Роскомнадзор обязал «Пикабу» и…
5 причин не размещать на…
Биржевой курс евро превысил 94…
Оптимизация скорости загрузки…
Дискуссия: может ли SpaceX…
Wildberries разрешит продавцам…
Ozon предупредил инвесторов о…
Биржевой курс евро превысил 94…
Исследование: крупнейшие игроки…
«“Воппер” лучше, но и “Биг Мак…
Японский ритейлер Muji…
Субсидии на ипотеку продлили до…
Японский ритейлер Muji…
Подборка SEO-лайфхаков от…
Ivan
нахера такое говномясо нормальным людям?
и тем более нахера оно веганам и прочим праноедским недолюдям, которые обычное мясо не хотят есть, но гонятся за его вкусом, ублюдки лицемерные?
Mikhail BezverkhyIvan
Потому что людям может нравиться вкус, но им неприятна идея убийства живых существ.
Видите ли, у "лицемерных ублюдков" эмоциональный диапазон может быть несколько шире, чем у табуретки.
MikaIvan
Что вас так тревожит то? Мясные продукты из сои не вчера придумали. Может лет через 20 добьются вкуса мраморной говядины.
Ware Wow
Женщинам пойдет, но мужчинам в большом количестве соя не очень, соя в топе по эстрагену.
Мария МедведеваWare
соя вообще не очень, всем)
Andre Macareno
А разве лет 20 назад такого не было?
Кстати, вкусное так-то было