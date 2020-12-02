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Еда
Новости TJ
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Сингапур стал первой страной, разрешившей продажу выращенного в лаборатории мяса Материал редакции

Его производят из клеток животных, которые помещают в специальную питательную среду.

25 комментариев
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Сингапур позволил американской компании Eat Just продавать выращенное в лаборатории мясо и стал первой страной, которая дала такое разрешение, говорится в пресс-релизе стартапа. Разрешение получено на выпуск курицы, продукцию будут продавать под брендом Good Meat.

Культивированное мясо Good Meat в панировке

Культивированное мясо производится из клеток животных, которые помещают в специальную среду, питающую клетки и позволяющую им расти, отмечает CNBC.

Спрос на альтернативу обычному мясу вырос из-за опасений за здоровье, окружающую среду и благополучие животных, добавляет Reuters. В мире уже используют заменители на растительной основе, среди которых продукты от компаний Beyond Meat или Impossible Foods. Однако разработка культивированного мяса остаётся на начальной стадии из-за высоких производственных затрат, пишет Reuters.

Bloomberg предполагает, что так как культивированное мясо считается «настоящим мясом», спрос на него может быть выше, чем на растительное. В Европе и США одобрение выращенного в лаборатории мяса продвигается медленно, отмечает агентство.

В Eat Just заверили TechCrunch, что кур не убивают для забора клеток. Их получают при помощи методов биопсии (прижизненный забор клеток), после чего переносят в биореактор и вводят смесь из белков, аминокислот, минералов, сахаров, солей и других питательных веществ. Eat Just утверждает, что у полученной курицы более чистый состав, чем у обычной курицы, высокое содержание белка, разнообразный аминокислотный состав — продукт отвечает необходимым требованиям.

Компания договорилась о добавлении культивированной курицы в меню одного из сингапурских ресторанов и постепенно будет расширять производство, договариваясь с другими ресторанами, а потом и магазинами.

Когда именно в меню появится курица, пока неизвестно. Поначалу стоимость будет сопоставима с ценой на курицу премиум-класса, пишет Bloomberg. Однако с расширением производства она должна снизиться. «Мы хотим прийти к тому, что производство [культивированного мяса] будет значительно рентабельнее, чем обычное производство», — сказали в компании.

Reuters указывает, что решение Сингапура вписывается в политику государства в области продовольственной безопасности. Страна с населением около 5,7 миллиона человек производит около 10% продуктов питания и обычно закупает продовольствие у других государств. К 2030 году она собирается производить до 30% собственной еды за счёт высокотехнологичного сельского хозяйства и новых средств производства продуктов.

#новость #сингапур

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25 комментариев
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Airat Kafman

14

2020 год.
Трансгендеры тихонько заменяют геев в лиге актуальных "ущемленных".
Мясо выращивают не на фермах. 
На фермах выращивают криптовалюту.
Роскосмос не отправляет в космос многразовые ракеты-носители, зато отправляет почтой России футболки с надписью "Поехали"

О этот дивный новый мир

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Вася Пражкин

Airat
2

Роскосмос перестал доверять инженерам и нанял священников окроплять водой ракеты и космонавтов. А самих космонавтов в полиции стало больше, чем в Роскосмосе.

Ответить

Алексей Бровко

6

Звучит круто. И даже не из-за спасённых кур. Звучит как отличный способ производства мяса. Чем-то будет похоже на гидропонику к которой мы давно привыкли

Ответить

Юрий Белоножкин

Алексей
7

Эти зимние пластиковые помидоры - не самые вкусные овощи, которые я едал в своей жизни. Наверное, так же и с этим мясом. Впрочем, под слоем панировки и пряностей в kfc будет «заходить» на ура.

Ответить

Igor Filippov

Юрий
0

Смотря где покупать. Да, на вкус не то что я растил в деревне, но пахнут вполне себе помидорно.

Ответить

Грубый завод

Юрий
0

Ну не знаю даже. Вполне спокойно могу такие помидоры курить

Ответить

Василий Степанов

Юрий
0

Можно подумать сосиски из Дикси по 69 рублей лучше.

Ответить

Blackrock

Алексей
3

Будут идеально квадратные стейки ))) что бы удобно было в коробки фасовать

Ответить

Tema Borisenko

Алексей
0

Я не знаю, к какой именно гидропонике вы, хипстеры, привыкли...

Ответить

Алексей Бровко

Tema
0

К той же, что и в 36 году стали советского человека приучать. Не думаю, что что-то сильно изменилось за 80 лет.

Ответить

Slava Itprofi

5

Их получают при помощи методов биопсии (прижизненный забор клеток), после чего переносят в биореактор и вводят смесь из белков, аминокислот, минералов, сахаров, солей и других питательных веществ.

В голове такая картина:

Ответить

Александр Якунин

0

"Eat Just утверждает, что у полученной курицы более чистый состав, чем у обычной курицы, высокое содержание белка, разнообразный аминокислотный состав — продукт отвечает необходимым требованиям."

То есть жрать сомнительно мясо и водить его в организм мейнстрим, а применять вакации что бы остановить пандемии, не не, не дам себе колоть какую то муть.

Ответить

Николай Черных

Александр
2

Вакации? Акации? Акции?

Ответить

Александр Якунин

Николай
0

Все сразу

Ответить

Dear Moscow,

Александр
0

применять вакации

Акции в акации квакали вакансии в авиации.

Ответить

Igor Filippov

1

Я не веган, но обоими руками за. Зачем тратить энергию на перья, кости, сухожилия, и потроха если можно вырастить сразу мясо(если оно конечно на вкус и цвет как обычное)?

Ответить

Александр Якунин

Igor
1

Для этого как раз придумали овощи что бы не трать время на кости и перья.

Ответить

Екатерина Коровина

Александр
1

А как восполнить дефицит белка, если молочку нельзя, а бобовые не очень хочется?

Ответить

Александр Якунин

Екатери…
0

Яйца, хотя постойте тут говорят что от этого Курсы страдают, скоро будет стартап по производству яиц без кур.

Ответить

Для Сохранения

1

"Just Eat"

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Олег Павлов

1

Хочу блокбастер "Война курей", где синтезированные в лаборатории куры нападают на обычных кур в попытке свершить переворот в своем биологическом виде

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Кирилл Макеев

0

первым среди стран

язык тж такой язык

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Boris

0

класс, наконец-то. еще десяток лет и нормально питаться можно будет. 

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Dmitry Kiselev

0

Взгляд зацепился за то, что такое мясо дороже в производстве, чем обычное. То есть эта штука не ради того, чтобы пожирнее накормить побольше народу, а чтобы содрать больше денег, так? Выключаем из конкуренции традиционную мясную индустрию путем запрета мяса невинно убиенных животинок (Cow Lives Matter), поднимаем цены на синтетику и радуемся профиту (богатые и так купят, у кого нет миллиарда идут по известному адресу). Второе, если эта вот история станет явью (а это вообще запросто при нынешнем уровне абсурдизации общества), то что потом делать с миллиардами коров, кур и прочих? 

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Василий Степанов

0

Жаль, что начали с курицы, а могли бы с краба или гребешка.

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