В 1970-х она продавала зерно, а сейчас стала технологической компанией — разбор истории и бизнеса Starbucks в пересказе The Generalist.

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Как всё начиналось

В 1971 году знакомые по университету учитель истории, преподаватель английского языка и маркетолог задумали продавать зерновой кофе. Они вдохновились владельцем компании Peet’s Coffee Альфредом Питом: тот научил их правильно отбирать и обжаривать зёрна.

Название для компании придумали не сразу: друг маркетолога Гордона Боукера заверил, что оно должно начинаться с буквенного сочетания «ст» — это, по его словам, имело особую силу.

Перебрав множество слов и наименований, приятели остановились на «Старбо» — американском шахтёрском городе. Топоним напомнил Боукеру о герое романа «Моби Дик» Старбаке. Никакой связи с миссией компании книга не имела, но её основатели добавили к имени букву «с» и остались довольны.

30 марта 1971 года они открыли первый Starbucks в Сиэтле, который тогда ещё был не кофейней, а магазином по продаже зёрен.

Основатели Starbucks Зев Сигл (слева), Джерри Болдуин и Гордон Боукер (справа) Fullstop360

Starbucks отказался стать кофейней

В том же 1971 году сын дальнобойщика Говард Шульц только окончил школу. В университете он изучал связи с общественностью, а карьеру начал в сфере продаж — сначала в Xerox, затем в компании по производству бытовой техники Hammarplast.

Та в 1981 году отправила Шульца в командировку в Сиэтл, где он и посетил Starbucks. Увидев в магазине потенциал, Шульц покинул Hammarplast и устроился в Starbucks директором по коммерции и маркетингу.

Молодой Говард Шульц в Италии Starbucks

После поездки в Италию в 1983 году Шульц окончательно понял, каким видит будущее кофейного бизнеса. Его очаровала местная культура потребления, качество эспрессо и атмосфера заведений.

Вернувшись в Сиэтл, он попытался убедить основателей в том, что Starbucks должна превратиться из магазина в кофейню, где хочется проводить время. Однако получил отказ: «Starbucks занимается исключительно обжаркой, и так будет всегда».

Разочарованный Шульц уволился и решил открыть своё дело. Он привлёк стартовый капитал, обойдя 240 местных инвесторов, получил $150 тысяч от одного из основателей Starbucks Гордона Боукера и в 1985 году открыл кофейню с итальянским названием Il Giornale.

Он всячески пытался подольше задержать клиентов в своём кафе: продавал итальянские десерты и ставил оперные арии. Стратегия сработала, и вскоре Шульц открыл ещё несколько точек.

Билл Гейтс-старший помог Шульцу купить Starbucks

В 1987 году основатели Starbucks купили компанию Peet's Coffee, решили переехать в Сан-Франциско и оставить свой прежний бизнес. Они дали Шульцу право первой покупки Starbucks: если он за два месяца соберёт $3,8 млн, сказали предприниматели, компания перейдёт ему. Вот только все деньги Шульц вложил в Il Giornale, а прибыль реинвестировал, чтобы поддерживать рост.

Через месяц основатели сообщили, что один из инвесторов Il Giornale предложил купить Starbucks за $4 млн. Шульц попросил помощи у знакомого адвоката, и тот обещал подключить партнёра. Им оказался Билл Гейтс-старший. Диалог с ним получился коротким.

— Все, что вы рассказали, правда? — Да. — Ничего не упустили? — Нет. — Хорошо. Возвращайтесь через пару часов.



Через эти пару часов Гейтс-старший и Шульц оказались у инвестора. Гейтс был настроен решительно: «Как вам не стыдно? Отзовите предложение и дайте парню реализовать мечту». Тот прислушался, а Гейтс-старший обещал помочь Шульцу с покупкой.

Билл Гейтс спас меня и Starbucks, был наставником и настоящим ангелом с большим смирением и никогда никому не рассказывал, как помог мне. Говард Шульц

Кого поглощала компания и как развивала корпоративную культуру

Шульц вступил на пост гендиректора Starbucks, сделал ребрендинг своих кофеен Il Giornale и получил в управление ещё 11 точек, которых к концу 2000 года стало 3500. Компания выросла благодаря высокому потребительскому спросу, хорошему обслуживанию и грамотному франчайзингу, пишет The Generalist.

Также издание считает, что в США в целом рос рынок общепита в 1980-е и 1990-е из-за роста доходов и потребления среди населения. Поэтому люди интересовалась импортными товарами вроде зёрен арабики.

Чтобы завоевать клиентов, Шульц сосредоточился на обслуживании. По его мнению, общение персонала с гостями напрямую зависело от общения руководства с персоналом. Поэтому работники Starbucks назывались «партнёрами», получали бонусы с прибыли, медицинскую страховку и стипендии на обучение. Довольные работой, они охотнее запоминали имена клиентов и их любимые напитки.

Шульц старался расширить присутствие компании, продуктовую линейку, а вместе с этим — увеличить сумму среднего чека и размер общей прибыли с клиента. Вот что он для этого делал:

В 1994 году за $23 млн купил 24 магазина премиального кофе сети The Coffee Connection: она славилась на северо-востоке США своим фирменным «фраппучино» — холодным кофейным напитком с молоком, льдом и взбитыми сливками. Благодаря сделке Starbucks расширила и географию, и меню, и к 1996 году продала фраппучино на сумму $52 млн.

В 1998 году он приобрёл The Seattle Coffee Company за $83 млн — 56 её точек располагались в Великобритании, что обеспечило Starbucks лидирующую позицию в стране.

В 1999 году за $8,1 млн Шульц также купил компанию по производству чая Tazo Tea Company за $8,1 млн. Starbucks продавала её продукцию магазинах и в качестве эксперимента открыла несколько отдельных точек. В 2012 году продала её Unilever за $384 млн, поскольку переключилась на компанию Teavana.

Чтобы открыть точки в образовательных кампусах, аэропортах и супермаркетах, Starbucks потребовались специальные лицензии. Чтобы получить их, компании пришлось заключать партнёрства с местным бизнесом. Хотя Шульц не хотел передавать контроль над кофейнями другим лицам. Starbucks почти не принимала участия в работе франчайзинговых точек и получала с них «небольшую» часть выручки.

Благодаря этому компания к 2000 году получила более $2 млрд чистой прибыли и работала по всему миру, однако Шульцу пришлось временно отойти от дел.

Так росло число точек Starbucks с 1987 по 2020 год: с момента, как Шульц впервые стал гендиректором, и после его ухода в отставку The Generalist

Технологии возвращают компании прибыль

Компания продолжала расширяться, но потеря контроля над частью заведений сказалась на прибыли. В первом квартале 2008 года, когда Шульц вернулся на пост президента, выручка Starbucks выросла всего на 1,5%. Хотя годом ранее тот же показатель составил 20,4%. Проблем оказалось немало:

Наступил мировой экономический кризис, а вместе с ним снижалась покупательская способность. Рынок занимали конкурентные заведения разных уровней — как элитные, так и более доступные сети вроде Dunkin’ Donuts и McDonalds. Последние стали пользоваться большим спросом. Ухудшилось качество обслуживания и исчезла атмосфера. Приготовление кофе перестало быть частью «представления», а сотрудники не запоминали имена и любимые напитки клиентов.

Шульц понял: необходимо вернуться к истокам, расшириться в Китае и Индии и внедрить технологии. Важность последних демонстрируют три инициативы компании: бонусная программа Starbucks Rewards, линейка растворимого кофе VIA и сайт MyStarbucksIdea — там посетители предлагали, как улучшить Starbucks, и многие идеи навсегда стали частью компании:

Бесплатный Wi-Fi в заведениях.

Бонусы на дни рождения и онлайн-подарки друзьям.

Никаких чеков на покупки менее $25, чтобы экономить бумагу.

Сиропы без сахара и десерты.

Система вознаграждений.

Так выглядел сервис MyStarbucksIdea: пользователи делились идеями и обсуждали их, а также голосовали за понравившиеся Starbucks

Последний пункт стал особенно важным нововведением. Компания продавала подарочные карты с 2001 года, однако полноценная система лояльности в мобильном приложении привлекла не только миллионы клиентов, но и сотни миллионов долларов, пишет The Generalist.

Шульц осознавал роль ИТ и сосредоточился на соцсетях: в 2008 году за пару месяцев Starbucks набрала миллион, а к 2010 году — 27 млн подписчиков в Facebook.

Starbucks не оставила в стороне и развитие пищевых технологий. В 1993 году Шульц нанял биолога, который занялся созданием высококачественного растворимого кофе. 16 лет спустя Starbucks выпустила линейку VIA и всего за десять месяцев выручила в США $100 млн. Приготовить быстрорастворимый VIA можно как в холодной и горячей воде, так и на молоке.

ИИ-технологии и беспроцентные кредиты

По мнению издания, кофейная компания постепенно превратилась в технологическую. Помимо кофе у неё есть приложение, технологии ИИ и необанк.

Приложение

Кевин Джонсон, занявший пост гендиректора после ухода Шульца в 2017-м, отметил: за последний год 52% продаж на внутреннем рынке пришлось на участников программы лояльности, а 26% заказов совершили через приложение.

В приложении Starbucks можно оформить заказ и выбрать точку, где его забрать; получить бонусы за действия и покупки, а также изучить полное меню The Generalist

По словам компании, у программы 22,9 млн активных пользователей. И во время пандемии компания привлекла ещё 3,5 млн благодаря инициативе Stars for Everyone: компания награждала клиентов «звёздами» за использование приложения. Бонусы пользователь мог обменять на напитки и десерты, даже если не клал деньги на счёт.

У Starbucks относительное преимущество над конкурентами: у McDonald's 20 млн активных пользователей программы, у Chipotle — 19,5 млн, а у Dunkin’ Donuts — 5,4 млн.

ИИ-технологии

Чтобы увеличить размер среднего чека, частоту посещений и оптимизировать пропускную способность, Starbucks внедрила ИИ-технологию Deep Brew. Вот как она позволяет анализировать клиентов приложения и сам бизнес:

Местоположение. Субботним утром пользователь гуляет недалеко от дома. Starbucks предлагает ему купить слоёную булочку.

Субботним утром пользователь гуляет недалеко от дома. Starbucks предлагает ему купить слоёную булочку. Ситуативность. Дождливый вторник все проводят в офисе. Чтобы выманить сотрудников на улицу, Starbucks предлагает скидку на один из фирменных напитков.



Дождливый вторник все проводят в офисе. Чтобы выманить сотрудников на улицу, Starbucks предлагает скидку на один из фирменных напитков. История покупок. Каждое утро гость заказывает миндальный капучино. Starbucks предлагает ему попробовать миндальный круассан или фруктово-ореховый десерт.



Каждое утро гость заказывает миндальный капучино. Starbucks предлагает ему попробовать миндальный круассан или фруктово-ореховый десерт. Широта выбора. Пользователь всегда берёт горячие напитки, а потому наверняка плохо знает «холодный» ассортимент кофейни. Starbucks предлагает ему скидку на айс-латте, чтобы тот попробовал что-то новое.

Вместимость заведения. Утром понедельника ближайшая к пользователю кофейня работает на максимальной мощности. Starbucks рекомендует купить не латте, а американо: на его приготовление уйдёт гораздо меньше времени.

Deep Brew также анализирует штатное расписание сотрудников, уровень запасов, состояние оборудования, а теперь и прогресс вакцинации в каждой стране. Последнее поможет руководству понять, как скоро стабилизируется рынок и увеличится рост компании, говорит Джонсон.

Необанк

В 2018 году платёжное приложение Starbucks стало самым используемым приложением в США. Его аудитория составила 23,4 млн, каждый из которых совершил хотя бы одну покупку за полгода. Starbucks опередила Apple Pay (22 млн), Google Pay (11,1 млн) и Samsung Pay (9,9 млн). Всё это при том, что приложением Starbucks можно пользоваться только внутри сети, а Apple Pay — во множестве различных магазинов. Apple Pay с тех пор обошла кофейню — число её пользователей достигло 30,3 млн, однако Starbucks со своими 25,2 млн по-прежнему опережает Google Pay и Samsung Pay (12,1 млн и 10,8 млн соответственно).

Платежи — одна из причин, по которой Starbucks можно считать необанком, ведь в оборот приложения Starbucks поступает много денег: пользователи получают вдвое больше бонусов, если пополняют внутренний счёт, а не только совершают покупки.

Эти пользовательские депозиты — как беспроцентные кредиты, считает издание. С них в последнем квартале Starbucks накопила $1,75 млрд. Кроме того, клиент может внести $100 и никогда их не потратить. Сумма таких «свободных денег» составила в 2020 году $145 млн.

Starbucks планирует активнее продавать навынос

Кевин Джонсон хочет сфокусироваться на стабильном наращивании прибыли, поэтому прежде всего пересмотрит производственные и операционные процессы, а также укрепит позиции в Китае.

40 лет назад Шульц делал всё, чтобы клиенты как можно больше времени проводили в кофейнях. Теперь компания хочет обратного. В июне 2020 года Джонсон объявил о закрытии 400 точек и редизайне части из них: брать кофе с собой будет проще и быстрее.

Отчасти вынужденная коронавирусная мера, похоже, обещает стать постоянной, отмечает The Generalist. Джонсон планирует закрыть ещё 800 кофеен: 40 навсегда, а остальные — на реконструкцию.

Компания реализует три модели:

Первая: клиенты приходят в кофейню и заказывают напиток навынос.

Вторая: клиенты заказывают кофе в окошке, а затем ожидают его в машине.

Третья: клиенты заказывают кофе из машины в одном окошке, а забирают его сами в другом.

Первая модель (слева) подойдёт для многолюдных городских кварталов, а вторая (справа сверху) и третья — для пригородов и сельских районов, считает The Generalist

Всё это — чтобы сократить контакт, а также повысить пропускную способность и рентабельность инвестиций, ведь Starbucks сэкономит на аренде, но обслуживать сможет столько же клиентов, если не больше.

В продолжение идеи Starbucks хочет развить и доставку. Вместо точек с обслуживанием Starbucks может открыть закрытые кухни, которые работали бы только на производство — компания уже пробовала подобное в Китае.

Конкуренты

За последние пять лет у Starbucks появилось новое поколение конкурентов: заведения малого формата. Например, компания Kopi Kenangan, ставшая самой быстрорастущей сетью без франшизы в странах Юго-Восточной Азии. Её основатели хотели открыть в родной Индонезии небольшие, но высокотехнологичные кофейни. Сейчас у неё более 450 точек: она предлагает доставку и принимает большую часть заказов через интернет.

В США в разгар пандемии стала популярной Blank Street: вместо заведений компания арендует киоски и «фудтраки», работающие на электроэнергии. Она активно скупает квоты на выбросы углерода, чтобы стать «самым устойчивым брендом кофе в мире».

Другие стартапы активно внедряют робототехнику, чтобы снизить затраты в долгосрочной перспективе. Так, компания Cafe X привлекла $14,5 млн для создания робота-бариста: его железные «руки» помещают чашки под краны эспрессо-машин и пенообразователей, а затем выдают продукт клиенту.

Starbucks в Китае

Стремительное расширение компании в Китае после открытия первой точки в 2017 году отчасти спровоцировал, как позже оказалось, преувеличенный успех кофеен Luckin. В 2020 году Luckin призналась, что прибавила к показателям прибыли около $310 млн, однако именно это, полагает издание, заставило Starbucks поторопиться.

Важность присутствия компании в Китае демонстрируют её решения в других странах: она отказалась от контроля над заведениями в Тайване, Бразилии, Таиланде, Франции и Нидерландах, а в Китае регулирует деятельность полностью. Там у неё более 5000 заведений, и несмотря на карантин, за последний год число точек увеличилось на 14%.