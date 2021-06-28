QR-коды работают нормально, экономика — плохо: рестораторы Москвы о первом дне «бесковидного режима» Статьи редакции
За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.
С 28 июня кафе и рестораны в Москве могут пускать только привитых, переболевших в последние полгода и посетителей с отрицательным ПЦР-тестом. Для этого посетители должны получить QR-код. Такие ограничения ввёл мэр Сергей Собянин для борьбы с распространением коронавируса.
Заведения, которые не подключились к системе проверки QR-кодов, могут работать только навынос или с доставкой. Инструкция для проверки есть на сайте мэрии:
- Сотрудник ресторана должен отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона.
- На экране откроется статус кода — действителен или не действителен, а также информация о посетителе: ФИО, дата рождения и последние цифры номера паспорта.
- Данные надо сверить с паспортом посетителя. Если они совпадают, то заведение может его впустить.
Спросили у предпринимателей, с какими проблемами столкнулись кафе и рестораны в первый день «бесковидного режима».
Пустые залы
QR-код можно получить с 25 июня. За первые три дня коды получили почти 2,5 млн человек, сообщил оперштаб Москвы.
Несмотря на это, посещаемость ресторанов сильно упала, рассказали vc.ru шесть рестораторов.
Владелица «Альпаки и кофе» Анна Кертанова рассказала, что к 18:00 мск понедельника по QR-коду в кофейню зашёл только один гость. Остальные посетители берут напитки с собой — у «Альпаки и кофе» нет веранды. Всего посещаемость снизилась на 50-60% по сравнению со средней в последние недели.
Сооснователь кофейного кооператива «Чёрный» Артём Темиров рассказал, что по понедельникам кофейня работает до 19:00 вместо 23:00. В такой «короткий день» у кофейни обычно 200-220 чеков, а в первый «бесковидный» день их количество снизилось примерно на треть, до 134, рассказал Темиров.
По его словам, 70-75% выручки кооператива приносит кофейня, а остальную часть — оптовые продажи кофе в другие кофейни или в интернете.
В ресторанах «Додо пиццы» количество клиентов с кодами «ничтожно малое», рассказал vc.ru директор собственной розничной сети компании в России Илья Фарафонов. Выручка за день просела на 58% в сравнении с неделей ранее, а заказов стало на 64% меньше. Однако просадку компенсировала доставка и самовывоз, количество которых выросло на 33% и на 135% соответственно.
- В ресторанах «Китайские новости» посещаемость зала упала ровно в 10 раз по сравнению с прошлым понедельником, рассказал основатель Станислав Лисиченко.
- В Barbosco и «Ребро Адама» посещаемость в залах снизилась на 90%, заявил их владелец Тахир Холикбердиев. Посещаемость веранды не изменилась, а доставкой компания не занимается.
- В кафе Blau снижение на 40-50%, но для оценки нужен «период адаптации», объяснила vc.ru совладелица проекта Юлия Токменинова.
Недовольство и непонимание у гостей
- Не все гости Blau в курсе, что при проверке QR-кода нужно показать ещё и документ, удостоверяющий личность, рассказала Токменинова. Но на новые требования посетители реагируют «очень адекватно», сотрудники ресторана пока не сталкивались с агрессией, добавила она.
- Анна Кертанова отметила, что гости «Альпаки и кофе» недовольны тем, что в кофейню нельзя пройти без кода. Гостям ресторанов Холикбердиева такая ситуация тоже не нравится. «Поэтому внутри их практически нет, только на верандах», — рассказал он.
- Гости ресторанов сооснователя Hurma Management Group Дмитрия Левицкого реагируют по-разному: кто-то относится с пониманием, кто-то ругается, а кто-то «как в танке» узнаёт о требованиях иметь QR-код только от сотрудников заведения, рассказал ресторатор.
Технических трудностей с проверкой не было, но пользователи жаловались на сбои на «Госуслугах»
Получить QR-код можно несколькими способами:
За три дня работы сервисов для получения QR-кода пользователи оставили техподдержке mos.ru 19 тысяч обращений из-за сложностей с получением кода, сообщил оперштаб Москвы.
28 июня пользователи Twitter также жаловались на ошибки в работе «Госуслуг».
Опрошенные предприниматели отметили, что проверка QR-кодов работает без ошибок. Дополнительного оборудования для этого не нужно: QR-код можно проверить с обычного смартфона.
Несмотря на это, некоторые заведения предоставляют сотрудникам дополнительные устройства: в «Додо пицца» — планшеты, в кооперативе «Чёрный» — смартфон.
Фудкорты не разобрались
Основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал vc.ru о другой проблеме «бесковидного режима». Некоторые фудкорты полностью закрыты, пройти на них можно только по QR-коду, поэтому курьеры не могут забирать заказы, а гости брать еду с собой, объяснил предприниматель.
Ранее власти Москвы предлагали фудкортам на выбор три режима работы:
- Только навынос и доставку.
- Превратить весь фудкорт в COVID-free зону с доступом только по QR-кодам.
- Создать отдельную посадочную зону COVID-free, в которую посетителей будут пускать по QR-кодам.
При последнем варианте можно было бы совместить и доставку, и «бесковидную» зону, однако такая схема работы не зафиксирована документально, объяснил Гончаров.
«На совещании с представителями ТЦ и рестораторами глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объяснил все схемы устно, но половина ТЦ с перепугу решили закрыть весь фудкорт и превратить его в зону QR-кодов», — пояснил Гончаров.
О первом "Дне" - это от слово "дно"?
Как всегда, все через задницу- хотели как лучше, а получилось, как всегда.
Правительство само не знает, чего хочет.
Если у меня спросят в кафе qr код, то я еще могу его показать, какие проблемы??
Но если еще спросят паспорт(и последние 4 цифры, а в каждом кафе/ресторане есть камеры, где могут заснять эти данные и потом использовать для получения кредита или чего то еще или просто продать данные на дисках на горбушке), я пошлю все кафе нафиг.
Просто диктатура какая та- ты пришел тратить свои бабки в кафе, а у тебя еще паспорт спрашивают!
Завтра будут спрашивать чипы, вставленные в задницу, потом что то еще
Не устали один и тот же аргумент транслировать? Вот какой выбор из документов, которые можно предъявить в случае сомнений продавца в вашем истинном возрасте
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218579/ae6c99c8e11b67a6c9e7a7d71ec2c635892d434e/
Не на каждой кассе попросят документ.
А вот код и паспорт для него чуть ли не на каждом углу требуют. Разница есть
Сегодня были в вегасе, фуд-корт полный но все в рамках постановления.
Заказы выдают не на подносах а в пакетах (на вынос) люди честно берут заказ и выносят до ближайшего столика.
Так и живем.
Тем временем, читаю у знакомых, как им другие люди (не полиция) в парке в Сингапуре делают замечания, что сдвинули маски вниз с носа. Может, дело не только во властях, но и в нас самих?
Так все ровняемся на Владимира Владимировича.
Если ему всё можно то почему остальным нет?
объяснил все схемы устно
Если уж у чиновника не развит речевой аппарат, ну от руки бы хоть нарисовали ему картинки, он же половину своей сферы угробит своими выступлениями.
Напоминаем про наш прекрасный сервис для рестораторов, который позволяет проверять коды быстро, удобно и бесплатно!
https://checkqr.ru
За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.
За полгода пользователи потратили на приложения $64,9 млрд.
Первые пользователи уже могут скачать обновление.
Около месяца назад писал статью касаемо конкурса между GeekBrains, Zorka.agency и Wylsacom.
История произошла сегодня (28 июня 2021г.) все будет с пруфами, уверен моя ситуация не единична.
Банк уже сказал, что не согласен с формулировкой «нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».
В 2019 г. мы запустили первый корпоративный акселератор для сотрудничества со стартапами. Зачем это нужно нам и нашим подрядчикам, какие интересные технологии взяла на вооружение Почта, как компаниям работать со стартапами — обо всём по порядку.
Правительство выдавало разрешение на торговлю алкоголем и устанавливало суммы, которые должен приносить владелец кабаков. Если у него были маленькие продажи, его наказывали, а население, которое мало пьёт, штрафовали.