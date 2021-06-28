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Еда
Лиана Липанова

QR-коды работают нормально, экономика — плохо: рестораторы Москвы о первом дне «бесковидного режима» Статьи редакции

За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.

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С 28 июня кафе и рестораны в Москве могут пускать только привитых, переболевших в последние полгода и посетителей с отрицательным ПЦР-тестом. Для этого посетители должны получить QR-код. Такие ограничения ввёл мэр Сергей Собянин для борьбы с распространением коронавируса.

Заведения, которые не подключились к системе проверки QR-кодов, могут работать только навынос или с доставкой. Инструкция для проверки есть на сайте мэрии:

  • Сотрудник ресторана должен отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона.
  • На экране откроется статус кода — действителен или не действителен, а также информация о посетителе: ФИО, дата рождения и последние цифры номера паспорта.
  • Данные надо сверить с паспортом посетителя. Если они совпадают, то заведение может его впустить.

Спросили у предпринимателей, с какими проблемами столкнулись кафе и рестораны в первый день «бесковидного режима».

Пустые залы

QR-код можно получить с 25 июня. За первые три дня коды получили почти 2,5 млн человек, сообщил оперштаб Москвы.

Несмотря на это, посещаемость ресторанов сильно упала, рассказали vc.ru шесть рестораторов.

Саша / Se®bia /// Foreign agent /// @SashaSerbia_999
Вот что QR-код животворящий делает 🤣 https://t.co/2yvjPvZ7ne

Владелица «Альпаки и кофе» Анна Кертанова рассказала, что к 18:00 мск понедельника по QR-коду в кофейню зашёл только один гость. Остальные посетители берут напитки с собой — у «Альпаки и кофе» нет веранды. Всего посещаемость снизилась на 50-60% по сравнению со средней в последние недели.

Сооснователь кофейного кооператива «Чёрный» Артём Темиров рассказал, что по понедельникам кофейня работает до 19:00 вместо 23:00. В такой «короткий день» у кофейни обычно 200-220 чеков, а в первый «бесковидный» день их количество снизилось примерно на треть, до 134, рассказал Темиров.

Я пока ещё жду цифры первых дней от коллег по индустрии, но уже понятно, что у нас всё лучше, чем у многих. Наша аудитория в очередной раз показывает, что наше сообщество является главной силой, потому что у нас всё же есть продажи, у многих коллег почти нет.

Артём Темиров

По его словам, 70-75% выручки кооператива приносит кофейня, а остальную часть — оптовые продажи кофе в другие кофейни или в интернете.

Если падение выручки в кофейне составит 40-50%, мы как проект станем убыточны. Так протянем пару месяцев, влезем немного в долги, чтобы расплачиваться по счетам и платить зарплаты. Но работать в кофейне все ещё будет иметь смысл.

Если выручка в кофейне упадёт на 70-80%, то работать уже не будет иметь никакого смысла, потому что мы не сможем выплачивать аренду и зарплаты и влезть в долги придётся очень сильно, а расплачиваться потом нужно будет несколько лет.

Артём Темиров

В ресторанах «Додо пиццы» количество клиентов с кодами «ничтожно малое», рассказал vc.ru директор собственной розничной сети компании в России Илья Фарафонов. Выручка за день просела на 58% в сравнении с неделей ранее, а заказов стало на 64% меньше. Однако просадку компенсировала доставка и самовывоз, количество которых выросло на 33% и на 135% соответственно.

  • В ресторанах «Китайские новости» посещаемость зала упала ровно в 10 раз по сравнению с прошлым понедельником, рассказал основатель Станислав Лисиченко.
  • В Barbosco и «Ребро Адама» посещаемость в залах снизилась на 90%, заявил их владелец Тахир Холикбердиев. Посещаемость веранды не изменилась, а доставкой компания не занимается.
  • В кафе Blau снижение на 40-50%, но для оценки нужен «период адаптации», объяснила vc.ru совладелица проекта Юлия Токменинова.

Недовольство и непонимание у гостей

  • Не все гости Blau в курсе, что при проверке QR-кода нужно показать ещё и документ, удостоверяющий личность, рассказала Токменинова. Но на новые требования посетители реагируют «очень адекватно», сотрудники ресторана пока не сталкивались с агрессией, добавила она.
  • Анна Кертанова отметила, что гости «Альпаки и кофе» недовольны тем, что в кофейню нельзя пройти без кода. Гостям ресторанов Холикбердиева такая ситуация тоже не нравится. «Поэтому внутри их практически нет, только на верандах», — рассказал он.
  • Гости ресторанов сооснователя Hurma Management Group Дмитрия Левицкого реагируют по-разному: кто-то относится с пониманием, кто-то ругается, а кто-то «как в танке» узнаёт о требованиях иметь QR-код только от сотрудников заведения, рассказал ресторатор.

Мало кто из клиентов понимает, что вообще происходит, что это вдруг за специальные коды требуются. Некоторые о мерах знали, но «не воспринимали ситуацию всерьез» — очень удивляются, когда мы требуем предъявить QR-код.

Команде ресторанов нужно пару дней, чтобы адаптироваться под новые условия и научиться четче «отрабатывать» негатив.

Илья Фарафонов
директор собственной розничной сети «Додо пицца» в России

Технических трудностей с проверкой не было, но пользователи жаловались на сбои на «Госуслугах»

Получить QR-код можно несколькими способами:

  • В личном кабинете на сайте mos.ru.
  • Через систему ЕМИАС.
  • На Госуслугах в разделе «Здоровье» или через приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».
  • В регистратуре городской поликлиники.
Как попасть в «бесковидные» кафе и рестораны…
Где достать QR-код и что делать тем, кто не болел коронавирусом или не прививался.
tjournal.ru

За три дня работы сервисов для получения QR-кода пользователи оставили техподдержке mos.ru 19 тысяч обращений из-за сложностей с получением кода, сообщил оперштаб Москвы.

28 июня пользователи Twitter также жаловались на ошибки в работе «Госуслуг».

оптика этики @MorkvoTox
чуваки, совет по куар-кодам. скриньте и носите всегда с собой в виде картинки. а я сейчас просто тестировал из приложения и вдруг выдает ошибку))
оптика этики @MorkvoTox
а считыватель кода в приложении "стоп коронавирус" пишет, что действительный код с https://immune.mos.ru/ недействителен))
Приложение «Стоп.Коронавирус» для проверки QR-кода не распознаёт действительный код с https://immune.mos.ru оптика этики
Abyssian @Abyssian
Завтра мне на работу, гос услуги ни хрена не подтвердили мою прививку, у меня есть сертификат, но нет куар-кода.. Мне типа никуда нельзя?) Хаха, спасибо, охрененная поддержка тех, кто сделал прививку..
Бочка токсичных отходов @dark_inthe_dark
Ситуация: пошла я, значит, получать qr-код о чипировании
И получаю вот это🤡 https://t.co/ocMTha242Q
Tako (🐙) ▪︎ simping for Dr. Devorak ▪︎ GRADUATED @takofukkazumi
Злюся
Из-за технической ошибки я не могу получить QR код
А в сочетании с текущей погодой это означает, что я не могу поесть в принципе нигде и ничего, потому что все уличные столики и парковые скамейки мокрые

Опрошенные предприниматели отметили, что проверка QR-кодов работает без ошибок. Дополнительного оборудования для этого не нужно: QR-код можно проверить с обычного смартфона.

Несмотря на это, некоторые заведения предоставляют сотрудникам дополнительные устройства: в «Додо пицца» — планшеты, в кооперативе «Чёрный» — смартфон.

Все работает нормально, если говорить про QR-коды. И всё работает плохо, если говорить про экономику.

Артём Темиров
сооснователь кооператива «Чёрный»

Фудкорты не разобрались

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал vc.ru о другой проблеме «бесковидного режима». Некоторые фудкорты полностью закрыты, пройти на них можно только по QR-коду, поэтому курьеры не могут забирать заказы, а гости брать еду с собой, объяснил предприниматель.

Ранее власти Москвы предлагали фудкортам на выбор три режима работы:

  • Только навынос и доставку.
  • Превратить весь фудкорт в COVID-free зону с доступом только по QR-кодам.
  • Создать отдельную посадочную зону COVID-free, в которую посетителей будут пускать по QR-кодам.

При последнем варианте можно было бы совместить и доставку, и «бесковидную» зону, однако такая схема работы не зафиксирована документально, объяснил Гончаров.

«На совещании с представителями ТЦ и рестораторами глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объяснил все схемы устно, но половина ТЦ с перепугу решили закрыть весь фудкорт и превратить его в зону QR-кодов», — пояснил Гончаров.

В указе совершенно не говорится о том, как совместить режим работы навынос и на доставку с режимом работы по QR-кодам. В указе написано, что заведения, которые не организовали зону посадки с QR-кодами, могут работать только навынос и на доставку.

Михаил Гончаров

#бесковидныйрежим

24 24 комментария
6
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Дмитрий Митроченков

12

"Алые паруса" можно, а покушать - нет.

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Алекс

5

О первом "Дне" - это от слово "дно"?

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Вл В

Алекс
0

Но оно же не первое. Их уже много проскочили, и каждый раз надеялись, что оно настоящее.

Ответить

Otto Blotto

3

Как всегда, все через задницу- хотели как лучше, а получилось, как всегда.

Правительство само не знает, чего хочет.

Если у меня спросят в кафе qr код, то я еще могу его показать, какие проблемы??

Но если еще спросят паспорт(и последние 4 цифры, а в каждом кафе/ресторане есть камеры, где могут заснять эти данные и потом использовать для получения кредита или чего то еще или просто продать данные на дисках на горбушке), я пошлю все кафе нафиг.

Просто диктатура какая та- ты пришел тратить свои бабки в кафе, а у тебя еще паспорт спрашивают!

Завтра будут спрашивать чипы, вставленные в задницу, потом что то еще

Ответить

Игорь

Otto
3

А когда покупаете алкоголь или сигареты не боитесь показывать паспорт?) Или также пошлёте

Ответить

Otto Blotto

Игорь
2

Я не курю и алкоголь не использую.
Я за зож 😀

Ответить

Вл В

Игорь
0

Я не показываю. Сигареты не покупаю, а если с алкоголем, то беру их нудностью. Да и кто мне запретит перед кассой из бутылки отхлебнуть? ))

Ответить

Игорь

Вл
0

Ну всё равно могут не продать, а бутылку спишут. Это дешевле чем штраф если вам не окажется 18 а продадут даже "отпитую" бутылку.

Ответить

Вл В

Игорь
0

Ну скажем проще - купить бухло (да и сигареты) без паспорта довольно легко, а вот покушать без паспорта - квест.

Ответить

Игорь

Вл
0

Вот не знаю. Мне уже далеко давно не 18 но у меня до сих пор постоянно просят паспорт когда энергетик безалкогольный покупаю по гражданке когда (в Подмосковье запрещена их продажа до 18 лет). Так что тут кому как повезёт))

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Вл В

Игорь
1

Да это кассиры просто вздрючены. У меня у дома пятёрочка, там даже у дедков паспорт просят, но это по будням, в выходные ни у кого вообще не спрашивают.

Ответить

Дмитрий

Вл
0

Дикость какая-то.

Ответить

Вл В

Дмитрий
0

Дикость - на каждом углу требовать паспорт.

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Андрей Гришин

Игорь
0

Не устали один и тот же аргумент транслировать? Вот какой выбор из документов, которые можно предъявить в случае сомнений продавца в вашем истинном возрасте
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218579/ae6c99c8e11b67a6c9e7a7d71ec2c635892d434e/

Ответить

Игорь

Андрей
0

Я прекрасно знаю какой документ можно предъявлять при покупке алкоголя. Те у кого нет водительского удостоверения чаще всего носят с собой именно паспорт. Вот я и спросил а если покупая алкоголь будет паспорт показывать он не боится что сфоткают )

Ответить

Андрей Гришин

Игорь
0

Не на каждой кассе попросят документ. 
А вот код и паспорт для него чуть ли не на каждом углу требуют. Разница есть

Ответить

Екатерина

Otto
0

Мне честно говоря кажется ситуация с заснятыми паспортами какая-то слишком невероятная - там же не 4к fullhd, чтобы камеры под потолком могли заснять данные 

Ответить

Aleksandr Azh

1

Сегодня были в вегасе, фуд-корт полный но все в рамках постановления.
Заказы выдают не на подносах а в пакетах (на вынос) люди честно берут заказ и выносят до ближайшего столика.
Так и живем.

Ответить

Ivan Susanin

Aleksandr
3

Тем временем, читаю у знакомых, как им другие люди (не полиция) в парке в Сингапуре делают замечания, что сдвинули маски вниз с носа. Может, дело не только во властях, но и в нас самих?

Ответить

Aleksandr Azh

Ivan
–1

Так все ровняемся на Владимира Владимировича.
Если ему всё можно то почему остальным нет?

Ответить

Александр Привалов

0

объяснил все схемы устно

Если уж у чиновника не развит речевой аппарат, ну от руки бы хоть нарисовали ему картинки, он же половину своей сферы угробит своими выступлениями.

Ответить

Андрей Браиловский

0

Рекордный идиотизм

Ответить

Dmitry Anisimov

–4

Напоминаем про наш прекрасный сервис для рестораторов, который позволяет проверять коды быстро, удобно и бесплатно!
https://checkqr.ru

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Aleksandr Azh

Dmitry
0

Горите в аду.
Коллаборационисты

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