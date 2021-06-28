Если падение выручки в кофейне составит 40-50%, мы как проект станем убыточны. Так протянем пару месяцев, влезем немного в долги, чтобы расплачиваться по счетам и платить зарплаты. Но работать в кофейне все ещё будет иметь смысл.

Если выручка в кофейне упадёт на 70-80%, то работать уже не будет иметь никакого смысла, потому что мы не сможем выплачивать аренду и зарплаты и влезть в долги придётся очень сильно, а расплачиваться потом нужно будет несколько лет.