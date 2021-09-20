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Еда
Илья Склюев

Фастфуд, где «посуду» тоже едят: как открылось, сколько тратит и зарабатывает кафе из Казани «Супстанция» Статьи редакции

Тут продают супы в стаканах из хлеба и уже получают прибыль с каждой точки.

44 44 комментария
2392 просмотров
Все блюда «Супстанции» подают в хлебном стакане Супстанция

Идея проекта: что такое суп в съедобном стакане

Азат Гимадеев и Александр Поляков учились вместе на экономическом факультете Казанского Федерального Университета (КФУ). После университета Гимадеев работал архитектором ERP-систем, менеджером проектов и консультантом в области проектного управления. А Поляков — в отделе продаж страховой компании, менеджером проектов в рекламном агентстве и креативным продюсером на радио.

Азат Гимадеев и Александр Поляков Супстанция

В 2019-м году они были в Минске и увидели кафе, которое продавало супы в хлебных стаканах. Будущих партнёров привлекла новизна формата и его необычность.

Я помню свою первую реакцию, когда услышал про съедобный стакан — мне очень захотелось быстрее это увидеть и попробовать. У Саши была такая же реакция, и мы сошлись во мнении, что такое обязательно должно разлетаться по сарафанному радио.

Азат Гимадеев
совладелец кафе «Супстанция»

Они заметили, что суп в хлебных стаканах — это одновременно стритфуд и домашняя еда. Его можно быстро приготовить, есть на ходу и насытиться. Тогда они решили попробовать запустить аналогичное кафе в Казани, хотя до этого у них не было опыта работы в общепите.

В Европе давно набирает популярность такой формат еды, но в России ничего подобного на тот момент не было. Мы взяли за основу готовую идею, существенно её доработав.

Александр Поляков
совладелец кафе «Супстанция»

Подготовка к запуску

Гимадеев и Поляков посчитали, что интерес к здоровому питанию и вегетарианству высок. Они решили, что новый вид стритфуда должен привлечь внимание аудитории, так как он отличался от привычных бургеров, шаурмы и хот-догов.

Также партнёры изучали опыт похожих проектов в мире и читали аналитические статьи про тенденции рынка общепита в России. Например, узнали, что в 2018 году россияне стали посещать рестораны быстрого питания вдвое чаще, чем в предыдущем.

Они увидели запрос на бюджетный сегмент общепита: по их словам, средний чек россиян в сфере фастфуда составлял всего 220–380 рублей. Супы в съедобных стаканах стоили дёшево в производстве и могли продаваться с большой наценкой.

Решение запустить такой формат было скорее интуитивным. К тому же это был своего рода стартап: опереться на что-то с уверенностью мы не могли — модель не распространенная, проверить её можно было только «в бою».

Азат Гимадеев

Партнёры решили, что могут открыть сеть «супошных» в разных районах города в местах с высокой проходимостью.

От появления идеи в 2019 году до запуска «Супстанции» прошло девять месяцев. За это время Гимадеев и Поляков прорабатывали технологию приготовления супов, готовили рецепты теста и блюд и искали нужное оборудование:

  • суповые мармиты (посуда для длительного прогрева супа);
  • витрины;
  • блендеры для больших объемов (гомогенизаторы);
  • плиты и другое.

Для разработки меню они обратились к шеф-повару другого казанского ресторана. Однако из-за его загруженности и сжатых сроков завершить работу над супами не удалось.

Шеф-повар подготовил несколько рецептов, которые партнёры доработали сами: готовили, собирали фокус-группы, тестировали разные сочетания ингредиентов.

С открытием первого заведения помогала супруга Полякова — Наиля. Они вместе построили финансовую модель бизнеса, провели расчёты и определились с рецептами и меню.

Партнёры привлекли специалиста для работы над дизайн-концепцией кафе, наняли шеф-повара для разработки блюд, дизайнера интерьеров и юриста. Бухгалтерию Гимадеев и Поляков отдали на аутсорс.

Начало работы и аудитория

Для запуска первой точки основатели «Супстанции» выбрали центр города — около КФУ. У помещения была низкая арендная ставка: 14 м² за 19 тысяч рублей в месяц вместе с коммунальными услугами.

Там партнёры планировали продавать супы и поставить нескольких столиков. Однако для готовки места не нашлось — пришлось снять для этого ещё одно помещение.

Основу меню «Супстанции» с запуска составляли крем-супы в стаканах из хлеба Супстанция

Всего на запуск первого заведения они потратили примерно 850 тысяч рублей. Основные расходы включали:

  • Месяц аренды цеха и точки, залог — 80 тысяч рублей.
  • Дизайн интерьера — 20 тысяч рублей.
  • Подготовка помещений, ремонт, декорирование, мебель — 300 тысяч рублей.
  • Разработка меню — 50 тысяч рублей.
  • Оборудование — 300 тысяч рублей.
  • Хозяйственные принадлежности, инвентарь — 50 тысяч рублей.
  • Изготовление униформы (два комплекта) — 10 тысяч рублей.
  • Первоначальная закупка продуктов, расходников — около 15–20 тысяч рублей.
Азат Гимадеев и Александр Поляков в первой точке «Супстанции» Супстанция

Основатели говорят, что их предположения оказались верными: супы в съедобном стакане сразу привлекли клиентов необычностью. Посетители начали приходить с первого дня. Спрос в первые три месяца работы партнёры называют ажиотажным.

В начале работы создатели «Супстанции» ориентировались на широкую аудиторию: на семьи с детьми, студентов и пенсионеров. Однако 80% клиентов составляли женщины, мужчин меньше привлекал формат вегетарианских супов.

Основное меню «Супстанции», последний пункт в котором меняется ежедневно Супстанция

Для разработки блюд основатели привлекали шеф-поваров. Например, в коллаборации с шеф-поваром «Артель Бистро» и Daft Pub Булатом Ибрагимовым «Супстанция» сделала меню вторых блюд, мясных супов и комбо-обедов, которые тоже подавала в стаканах.

Благодаря новым блюдам количество мужчин и женщин среди посетителей почти сравнялось. Хотя, по оценке основателей, девушки по-прежнему посещают их заведения чаще.

Основными клиентами стала молодёжь от 20 до 35 лет со средним уровнем дохода и выше.

Мы не так давно проводили достаточно глубокое анкетирование ЦА и получили много интересных отзывов: кому-то нравится экологичность, чувство причастности к чему-то, а кому-то наши истории в Instagram. А вот посещают редко в основном из-за неудобного расположения и потому, что супы быстро заканчиваются.

Александр Поляков

Спустя несколько месяцев после запуска первого заведения партнёры увидели объявление о продаже кофейни, выкупили её и за три недели сделали ремонт. Вторая точка «Супстанции» в Казани открылась в феврале 2020 года.

Цех у нас уже был, производить супы мы могли сразу для двух точек. Плюс уже были готовы концепция интерьера и фирменный стиль, мы знали, где и какое оборудование покупать. Поэтому вторую точку запустили быстрее и дешевле.

Азат Гимадеев

В Казани в производственном цехе посменно работают два повара, а на точках — по два продавца.

Точка «Супстанции» на улице Мартына Межлаука в Казани «Супстанция»

В начале работы партнёры попробовали доставлять еду с помощью штатных курьеров. Но позже отказались от этой идеи, теперь для доставки блюд с сайта «Супстанции» в Казани привлекают курьеров «Яндекса».

Ежемесячные траты

Расходы на работу двух заведений и одного производственного цеха обходятся примерно в 600 тысяч рублей ежемесячно. В них входят:

  • Аренда производственного цеха — 26 тысяч рублей.
  • Аренда торгового помещения — 48 тысяч рублей.
  • Зарплата продавцов — 140 тысяч рублей.
  • Зарплата поваров — 48 тысяч рублей.
  • Закупка продуктов — 140 тысяч рублей.
  • Расходники — 52 тысячи рублей.
  • Зарплата снабженца — 25 тысяч рублей.
  • Аутсорс бухгалтерии (компания работает по упрощённой системе налогообложения) — 1900 рублей.
  • Маркетинг — 90 тысяч рублей.
  • Связь, интернет — 2000 рублей.
  • Обслуживание оборудования, помещений — 4000 рублей.
  • Система учёта, сторонние сервисы — 5000 рублей.
  • Дезинфекция, дезинсекция, вывоз мусора — 4600 рублей.
  • Банковское обслуживание платежки и эквайринг — 14 400 рублей.

Ежегодно 6% выручки уходит на оплату налогов.

Выручка и прибыль

По словам Гимадеева, в первые три месяца работы в день продавали 100–120 стаканов.

В 2020-м году в периоды ограничений стало тяжело. С мая по сентябрь едва выбирались в 0, но зарабатывали на выездных мероприятиях, кейтеринге. С началом учебного года и снятия ограничений задышали полной грудью, но в середине октября опять просели — всех опять перевели на удалёнку, работали в небольшой плюс до Нового года.

Александр Поляков

На новогодние праздники 2021-го «Супстанция» разместила точку продаж супов навынос на городской набережной в Казани, что позволило дополнительно заработать. В феврале свою активность восстановили работу основные точки.

Летом 2021 года выручка от каждого из двух заведений сети доходила до 750 тысяч рублей в месяц.

Чтобы не было сезонных перепадов, Гимадеев и Поляков адаптируют меню: летом подают холодные супы, смузи и лимонады. Во время больших праздников и фестивалей выручка заведения может вырасти на 400–500% в день. Средний чек на одного клиента в регионах составляет 290 рублей.

По данным «Супстанции», большую часть выручки заведениям приносят сырный и грибной супы. С введением «несупов» также стала популярна шаверма. Партнёры ввели её в меню как простой и понятный продукт для привлечения аудитории, которая раньше обходила стороной «что-то непонятное».

Блюда в разделе «Несупы» «Супстанция»

После вычета всех издержек с одной точки «Супстанция» получает в среднем от 130 до 180 тысяч рублей прибыли в месяц. Дополнительно кафе зарабатывает на выездных мероприятиях и фуд-фестивалях, где можно охватить новую аудиторию.

По словам партнёров, на момент запуска «Супстанции» они не вкладывались в маркетинг — клиенты делятся информацией о кафе в соцсетях сами. Чтобы поддержать интерес аудитории, основатели используют таргетинг в соцсетях, обращаются к блогерам, локальным СМИ и покупают рекламу в геосервисах.

Помимо рекламы, «Супстанция» ведёт соцсети, проводит акции и вводит в меню новые блюда.

Франшиза и перспективы

В 2021 году партнёры начали заниматься развитием франшизы. До этого они не хотели масштабировать продукт, в котором не были до конца уверены. Но за два года убедились в жизнеспособности идеи. Филиалы «Супстанции» по франшизе открылись в Ижевске, Санкт-Петербурге и Челябинске.

«Супстанция» в Челябинске на улице Курчатова «Супстанция»

Если взгляды покупателей совпадают с идеями Гимадеева и Полякова, то им одобряют покупку франшизы. Франчайзи получают руководства по открытию точек, дизайн, рецептуры и технологии, систему учета, CRM-систему, маркетинговое сопровождение при запуске и консультации на всех этапах.

К нам периодически поступали заявки из других городов. Но сейчас мы работаем только с тремя партнерами. Первую франшизу мы подарили без паушального взноса и роялти. Для нас это был новый опыт и отработка процессов.

Азат Гимадеев

Все последующие франшизы «Супстанции» открывались на стандартных условиях: от предпринимателей требовался взнос в 300 тысяч рублей и роялти в размере 5% от выручки, который выплачивается ежемесячно.

В 2021 году предприниматели решили сделать ставку на развитие франчайзинговой сети. Для этого Гимадеев и Поляков начали формировать отделы продаж и сопровождения.

При развитии самого продукта и поддержания интереса гостей, надеемся, у нас получится своевременно реагировать на изменения на рынке. Мы уже отошли от первоначального фокуса на супах. Что будет дальше — покажет время, но пока придерживаемся концепции полноценных сытных обедов с подачей в съедобных стаканах.

Александр Поляков

#простойбизнес #еда #фастфуд

44 44 комментария
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22
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44 комментария
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Для закладок

5

трогаешь грязными руками посуду

ешь ее

Как так?

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Sergey Maksimenko

Для
12

Просто помой их
https://i.ytimg.com/vi/aX6DfCmv58Q/maxresdefault.jpg

Ответить

Для закладок

Sergey
1

Это стритфуд

Ответить

Илья Шишкунов

Для
0

Во времена повсеместной доступности санитайзеров это не проблема, вот бы ещё всех заставили зубочистки класть и зубную нить, как в Южной Америке 

Ответить

Sam Esq

Для
2

А ещё круче, когда тебе этот стаканчик продавец будет передавать. Или вообще кассир (по совместительству). Бгг

Ответить

Mikhail Shamov

Для
2

Повар/кассир в перчатках, сам стаканчик в бумажной обёртке.

Ответить

Serge Nekoval

Для
2

А хлеб грязными руками тоже не ели? Просто помойте руки…

Ответить

Взаимный хот-дог

Для
1

Шаурму ты как ешь?

Ответить

Yuriy Palchuk

Взаимный
1

Шаурма в конверте. Конверт я не ем и вам не советую. 

Ответить

Взаимный хот-дог

Yuriy
1

Ля... Каково это, жить в пресном и стерильном мире?

Ответить

Для закладок

Взаимный
0

Никто в жепе не размножается и не живет

Ответить

Фагиз Мавлютов

Yuriy
0
Ответить

Светлана Завацкая

Взаимный
0

Он наверное шарму моет как мы руки)))

Ответить

Владислав Рогов

Для
1

Посмотри на главную картинку статьи и пойми, что стакан оборачивается  обертку, как любая другая фастфуд еда.

Ответить

Анон Плиз

9

 Однако 80% клиентов составляли женщины, мужчин меньше привлекал формат вегетарианских супов

Лол, платить 200р за непонятную жижу в хлебе, после которой будешь голоден спустя час? На сайте, что характерно, нет ни веса, ни энергетической ценности блюд. При этом "топпинг" к супу в виде мяса стоит 30р за 10г. Действительно, почему же М не было? 😂

Ответить

Константин Рогов

4

Опять инфоцыгане франшизу впаривают ясно-понятно )))

Ответить

Sam Esq

2

Но если честно - идея интересная. Пусть развиваются.
Название конечно "обыграли", но оно стрёмное. Говорит о том, что это не суп, а субстанция. Это не вкусное название, это минус. Как мне кажется, было бы лучше разбить эту субстанцию на суп-станцию!

Есть суп из "вертикальной" посуды - смахивает на бомжатничество. Но то, что можно брать с собой - это плюс. Я блинщику "всея Руси" много лет назад писал, что надо делать еду на вынос, но он всё время отбрыкивался. Странно игнорировать такой формат!

Но супы интересные - тоже плюс.

Так что ребятам удачи! Расширения!

Ответить

Sam Esq

Sam
1

И да, я понимаю лишние расходы, но если у них есть и сидячий формат, я бы задумался о форме выпечки в виде пиалушки. Из такой посуды удобнее есть, если не на ходу 😏

Ответить

Истинный мангал

Sam
2

Давно используется в кухнях мира, в Чехии например. Вообще эта тема далеко не новая, новизна в том, что сумели к ститфуду приспособить

Ответить

Mikhail Shamov

Истинный
1

В "Хлебе насущном" раньше делали суп в хлебе, один в один как на картинке выглядело.

Ответить

Истинный мангал

Mikhail
1

Если я не путаю, совладельцем "Хлеба" был Сергей Минаев, он ничего просто так не делает, все считает, даже книжки чисто коммерческий продукт, так что ничего удивительного, поездил по европе, взял лучшее.

Ответить

Sam Esq

Sam
0

А если поднажать на формат пиалушек, как на "нормальную", стационарную посуду. То можно и формат ресторана успешно развивать. В такую посуду можно и супы и салаты делать. А если использовать сдобное тесто (параллельно), то и десерты! А это уже можно на бизнес-ланчи людей загонять! 😎 

Ответить

Pavel Ivanov

0

Всё-таки есть во всех этих «съедобных упаковках» что-то такое стрёмное...

Короче, 🤢 

Я один такой, да? :-)

Ответить

Olga RRR

Pavel
1

С вами все в порядке. Такая еда занимает очень малую часть в продажах. Нет, в традиционное употребление она не попадает, только как развлечение. Если рядом будут стоять мак, шаурма и супы в стаканах, в каком порядке будут стоять очереди?

Ответить

Юрий Воронов

Olga
1

Кому как, а я в супы:)

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Комментарий удален

Olga RRR

1

Выручка 750тыс это очень хорошая выручка, в топовых местах. На традиционном ассортименте из гамбургеров, хотдогов, блинов и выпечки.
А тут «новая уникальная» идея и так залетело?
А у нас позакрывались пиццы в съедобных стаканах. Не знали, видать, что идея-то хорошая.
В чем же подвох?
Ааа, франшиза, ну ясно понятно)))

Ответить

victor

1

название прикольное

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Илья Шишкунов

0

Как-то прорабатывал такой формат, всё пришло к тому, что это может работать только в стритфуде, там и десерты попроще можно сделать в стакане, и первые блюда, и вторые, в целом, условная разработка технического решения по посуде не сложная и не особо дорогая, вопрос только в маркетинге, так что странные тут вещи в статье - зачем кафе своё не понятно, зачем франшиза и каким медийным капиталом её обеспечат - тоже. 
А так, тема хорошая. 

Ответить

Olga RRR

Илья
1

В стритфуде как дополнение к основному перечню. И нет, не особо работает.

Ответить

Илья Шишкунов

Olga
1

Вполне работает в восточной Европе, где такой формат уже есть, тот же суп в хлебе часто встречается, естественно, что речь не идёт об условной возможности масштабирования, с таким какие-нибудь Бельгийские картошки фри или Донеры справятся куда лучше

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
1

Ну и бонусом, очень смущает низкая стоимость по ннккоторым позициям, типо, как можно разработать меню за 50 тысяч? Для подобного формата нужно 4 меню под сезон, так как высокая зависимость от сезонных продуктов и спроса, плюс нужно проработать множество ошибок по блюдам и поменять их для форм-фактора, это далеко не месяц работы профессионального повара + ингредиенты, а это далеко не 50 тысяч 
Униформу взяли сверх дешёвую где-то, дизайн непонятно кто согласился сделать за 20 тысяч, а теперь они с таким дизайном франшизу делать хотят, хотя надо бы делать ребрендинг. 
Ремонт за 300 тысяч на точку тоже сделать задача нетривиальная, разве что косметический и точку взять после аналогичного фуд стартапа. 
Уровень заработной платы сотрудников конечно тоже пробивает дно, я не представляю какую команду может сделать с таким предложением. 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Короче, цифры не реалистичные, думаю, что подлог какой-то

Ответить

Olga RRR

Илья
0

Ремонт можно. И меньше можно, если речь не идёт о капитальном.
Навести марафет нужна хорошая идея и вкус.

Ответить

Комментарий удален

Serge Nekoval

0

Мне нравится название. С другой стороны подозреваю, что съедобная упаковка будет достаточно жесткой и зубами её не угрызешь, это не совсем хлеб.

Ответить

Ilya Ilchenko

0

Ааа... Так это игра слов - субстанция... Дошло.

Ответить

Dmitry Yashin

Ilya
0

Это из Теории большого взрыва, ващет.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Отличный кейс, но хотелось бы большего акцента на запрещенной АУЕ тематике. Ведь это же хлеб.

Ответить

Амидв Ваджранга

Ivan
0

Съедобные нарды?

Ответить

Voin Mraka

0

в детстве доставал мякиш из батона и наливал туда сгущенку, вкусно было :3

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Отличное экологичное решение, молодцы! Строго говоря, не супероригинальное - многие рестораны подают борщи в хлебе.
Следующий шаг в направлении экологичности - ложки, вилки и стаканы тоже подавать съедобными :)
Судя по сжатому и креативному меню и оформлению точек, не иначе как Константин Ивлев им пару лекций прочитал )

Ответить

Анон Плиз

Dmitry
0

Ложка из хлеба у них тоже есть за 50р))

Ответить

Artem Kravchenko

0

Больше интересен состав этого стаканчика. В Пилзнер (пивнухи) был (есть?) такой суп в хлебе, гуляш вроде венгерский. Классно, вкусно, но чтобы хлеб не размокал, он, понятное дело, не совсем хлеб, а с какими-то добавками эластичными. Есть его неприятно - очевидно это просто подача блюда, а не раельно хлеб, чтобы его съесть. А тут - стаканчик. Чем-то же тоже промазан обязательно.

Ответить

Анон Плиз

Artem
0

Похоже, тут пюреха налита, в которой "активной" жидкости меньше

Ответить

Artem Kravchenko

Анон
0

Ну так-то гуляш венгерский тот тоже не совсем суп, он сильно густой. Но я чето не уверен, что его можно просто в буханку свежеиспеченную налить без последствий.

А тут стакашка тонкостенная.

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Фастфуд, где «посуду» тоже едят: как открылось, сколько тратит и зарабатывает кафе из Казани «Супстанция» Статьи редакции

Тут продают супы в стаканах из хлеба и уже получают прибыль с каждой точки.

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