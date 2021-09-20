Фастфуд, где «посуду» тоже едят: как открылось, сколько тратит и зарабатывает кафе из Казани «Супстанция» Статьи редакции
Тут продают супы в стаканах из хлеба и уже получают прибыль с каждой точки.
Идея проекта: что такое суп в съедобном стакане
Азат Гимадеев и Александр Поляков учились вместе на экономическом факультете Казанского Федерального Университета (КФУ). После университета Гимадеев работал архитектором ERP-систем, менеджером проектов и консультантом в области проектного управления. А Поляков — в отделе продаж страховой компании, менеджером проектов в рекламном агентстве и креативным продюсером на радио.
В 2019-м году они были в Минске и увидели кафе, которое продавало супы в хлебных стаканах. Будущих партнёров привлекла новизна формата и его необычность.
Они заметили, что суп в хлебных стаканах — это одновременно стритфуд и домашняя еда. Его можно быстро приготовить, есть на ходу и насытиться. Тогда они решили попробовать запустить аналогичное кафе в Казани, хотя до этого у них не было опыта работы в общепите.
Подготовка к запуску
Гимадеев и Поляков посчитали, что интерес к здоровому питанию и вегетарианству высок. Они решили, что новый вид стритфуда должен привлечь внимание аудитории, так как он отличался от привычных бургеров, шаурмы и хот-догов.
Также партнёры изучали опыт похожих проектов в мире и читали аналитические статьи про тенденции рынка общепита в России. Например, узнали, что в 2018 году россияне стали посещать рестораны быстрого питания вдвое чаще, чем в предыдущем.
Они увидели запрос на бюджетный сегмент общепита: по их словам, средний чек россиян в сфере фастфуда составлял всего 220–380 рублей. Супы в съедобных стаканах стоили дёшево в производстве и могли продаваться с большой наценкой.
Партнёры решили, что могут открыть сеть «супошных» в разных районах города в местах с высокой проходимостью.
От появления идеи в 2019 году до запуска «Супстанции» прошло девять месяцев. За это время Гимадеев и Поляков прорабатывали технологию приготовления супов, готовили рецепты теста и блюд и искали нужное оборудование:
- суповые мармиты (посуда для длительного прогрева супа);
- витрины;
- блендеры для больших объемов (гомогенизаторы);
- плиты и другое.
Для разработки меню они обратились к шеф-повару другого казанского ресторана. Однако из-за его загруженности и сжатых сроков завершить работу над супами не удалось.
Шеф-повар подготовил несколько рецептов, которые партнёры доработали сами: готовили, собирали фокус-группы, тестировали разные сочетания ингредиентов.
С открытием первого заведения помогала супруга Полякова — Наиля. Они вместе построили финансовую модель бизнеса, провели расчёты и определились с рецептами и меню.
Партнёры привлекли специалиста для работы над дизайн-концепцией кафе, наняли шеф-повара для разработки блюд, дизайнера интерьеров и юриста. Бухгалтерию Гимадеев и Поляков отдали на аутсорс.
Начало работы и аудитория
Для запуска первой точки основатели «Супстанции» выбрали центр города — около КФУ. У помещения была низкая арендная ставка: 14 м² за 19 тысяч рублей в месяц вместе с коммунальными услугами.
Там партнёры планировали продавать супы и поставить нескольких столиков. Однако для готовки места не нашлось — пришлось снять для этого ещё одно помещение.
Всего на запуск первого заведения они потратили примерно 850 тысяч рублей. Основные расходы включали:
- Месяц аренды цеха и точки, залог — 80 тысяч рублей.
- Дизайн интерьера — 20 тысяч рублей.
- Подготовка помещений, ремонт, декорирование, мебель — 300 тысяч рублей.
- Разработка меню — 50 тысяч рублей.
- Оборудование — 300 тысяч рублей.
- Хозяйственные принадлежности, инвентарь — 50 тысяч рублей.
- Изготовление униформы (два комплекта) — 10 тысяч рублей.
- Первоначальная закупка продуктов, расходников — около 15–20 тысяч рублей.
Основатели говорят, что их предположения оказались верными: супы в съедобном стакане сразу привлекли клиентов необычностью. Посетители начали приходить с первого дня. Спрос в первые три месяца работы партнёры называют ажиотажным.
В начале работы создатели «Супстанции» ориентировались на широкую аудиторию: на семьи с детьми, студентов и пенсионеров. Однако 80% клиентов составляли женщины, мужчин меньше привлекал формат вегетарианских супов.
Для разработки блюд основатели привлекали шеф-поваров. Например, в коллаборации с шеф-поваром «Артель Бистро» и Daft Pub Булатом Ибрагимовым «Супстанция» сделала меню вторых блюд, мясных супов и комбо-обедов, которые тоже подавала в стаканах.
Благодаря новым блюдам количество мужчин и женщин среди посетителей почти сравнялось. Хотя, по оценке основателей, девушки по-прежнему посещают их заведения чаще.
Основными клиентами стала молодёжь от 20 до 35 лет со средним уровнем дохода и выше.
Спустя несколько месяцев после запуска первого заведения партнёры увидели объявление о продаже кофейни, выкупили её и за три недели сделали ремонт. Вторая точка «Супстанции» в Казани открылась в феврале 2020 года.
В Казани в производственном цехе посменно работают два повара, а на точках — по два продавца.
В начале работы партнёры попробовали доставлять еду с помощью штатных курьеров. Но позже отказались от этой идеи, теперь для доставки блюд с сайта «Супстанции» в Казани привлекают курьеров «Яндекса».
Ежемесячные траты
Расходы на работу двух заведений и одного производственного цеха обходятся примерно в 600 тысяч рублей ежемесячно. В них входят:
- Аренда производственного цеха — 26 тысяч рублей.
- Аренда торгового помещения — 48 тысяч рублей.
- Зарплата продавцов — 140 тысяч рублей.
- Зарплата поваров — 48 тысяч рублей.
- Закупка продуктов — 140 тысяч рублей.
- Расходники — 52 тысячи рублей.
- Зарплата снабженца — 25 тысяч рублей.
- Аутсорс бухгалтерии (компания работает по упрощённой системе налогообложения) — 1900 рублей.
- Маркетинг — 90 тысяч рублей.
- Связь, интернет — 2000 рублей.
- Обслуживание оборудования, помещений — 4000 рублей.
- Система учёта, сторонние сервисы — 5000 рублей.
- Дезинфекция, дезинсекция, вывоз мусора — 4600 рублей.
- Банковское обслуживание платежки и эквайринг — 14 400 рублей.
Ежегодно 6% выручки уходит на оплату налогов.
Выручка и прибыль
По словам Гимадеева, в первые три месяца работы в день продавали 100–120 стаканов.
На новогодние праздники 2021-го «Супстанция» разместила точку продаж супов навынос на городской набережной в Казани, что позволило дополнительно заработать. В феврале свою активность восстановили работу основные точки.
Летом 2021 года выручка от каждого из двух заведений сети доходила до 750 тысяч рублей в месяц.
Чтобы не было сезонных перепадов, Гимадеев и Поляков адаптируют меню: летом подают холодные супы, смузи и лимонады. Во время больших праздников и фестивалей выручка заведения может вырасти на 400–500% в день. Средний чек на одного клиента в регионах составляет 290 рублей.
По данным «Супстанции», большую часть выручки заведениям приносят сырный и грибной супы. С введением «несупов» также стала популярна шаверма. Партнёры ввели её в меню как простой и понятный продукт для привлечения аудитории, которая раньше обходила стороной «что-то непонятное».
После вычета всех издержек с одной точки «Супстанция» получает в среднем от 130 до 180 тысяч рублей прибыли в месяц. Дополнительно кафе зарабатывает на выездных мероприятиях и фуд-фестивалях, где можно охватить новую аудиторию.
По словам партнёров, на момент запуска «Супстанции» они не вкладывались в маркетинг — клиенты делятся информацией о кафе в соцсетях сами. Чтобы поддержать интерес аудитории, основатели используют таргетинг в соцсетях, обращаются к блогерам, локальным СМИ и покупают рекламу в геосервисах.
Помимо рекламы, «Супстанция» ведёт соцсети, проводит акции и вводит в меню новые блюда.
Франшиза и перспективы
В 2021 году партнёры начали заниматься развитием франшизы. До этого они не хотели масштабировать продукт, в котором не были до конца уверены. Но за два года убедились в жизнеспособности идеи. Филиалы «Супстанции» по франшизе открылись в Ижевске, Санкт-Петербурге и Челябинске.
Если взгляды покупателей совпадают с идеями Гимадеева и Полякова, то им одобряют покупку франшизы. Франчайзи получают руководства по открытию точек, дизайн, рецептуры и технологии, систему учета, CRM-систему, маркетинговое сопровождение при запуске и консультации на всех этапах.
Все последующие франшизы «Супстанции» открывались на стандартных условиях: от предпринимателей требовался взнос в 300 тысяч рублей и роялти в размере 5% от выручки, который выплачивается ежемесячно.
В 2021 году предприниматели решили сделать ставку на развитие франчайзинговой сети. Для этого Гимадеев и Поляков начали формировать отделы продаж и сопровождения.
трогаешь грязными руками посуду
ешь ее
Как так?
Просто помой их
https://i.ytimg.com/vi/aX6DfCmv58Q/maxresdefault.jpg
Это стритфуд
Во времена повсеместной доступности санитайзеров это не проблема, вот бы ещё всех заставили зубочистки класть и зубную нить, как в Южной Америке
Взаимный хот-дог
Шаурму ты как ешь?
Шаурма в конверте. Конверт я не ем и вам не советую.
Взаимный хот-дог
Ля... Каково это, жить в пресном и стерильном мире?
Посмотри на главную картинку статьи и пойми, что стакан оборачивается обертку, как любая другая фастфуд еда.
Однако 80% клиентов составляли женщины, мужчин меньше привлекал формат вегетарианских супов
Лол, платить 200р за непонятную жижу в хлебе, после которой будешь голоден спустя час? На сайте, что характерно, нет ни веса, ни энергетической ценности блюд. При этом "топпинг" к супу в виде мяса стоит 30р за 10г. Действительно, почему же М не было? 😂
Но если честно - идея интересная. Пусть развиваются.
Название конечно "обыграли", но оно стрёмное. Говорит о том, что это не суп, а субстанция. Это не вкусное название, это минус. Как мне кажется, было бы лучше разбить эту субстанцию на суп-станцию!
Есть суп из "вертикальной" посуды - смахивает на бомжатничество. Но то, что можно брать с собой - это плюс. Я блинщику "всея Руси" много лет назад писал, что надо делать еду на вынос, но он всё время отбрыкивался. Странно игнорировать такой формат!
Но супы интересные - тоже плюс.
Так что ребятам удачи! Расширения!
Истинный мангал
Давно используется в кухнях мира, в Чехии например. Вообще эта тема далеко не новая, новизна в том, что сумели к ститфуду приспособить
В "Хлебе насущном" раньше делали суп в хлебе, один в один как на картинке выглядело.
Истинный мангал
Если я не путаю, совладельцем "Хлеба" был Сергей Минаев, он ничего просто так не делает, все считает, даже книжки чисто коммерческий продукт, так что ничего удивительного, поездил по европе, взял лучшее.
А если поднажать на формат пиалушек, как на "нормальную", стационарную посуду. То можно и формат ресторана успешно развивать. В такую посуду можно и супы и салаты делать. А если использовать сдобное тесто (параллельно), то и десерты! А это уже можно на бизнес-ланчи людей загонять! 😎
Всё-таки есть во всех этих «съедобных упаковках» что-то такое стрёмное...
Короче, 🤢
Я один такой, да? :-)
Комментарий удален
Выручка 750тыс это очень хорошая выручка, в топовых местах. На традиционном ассортименте из гамбургеров, хотдогов, блинов и выпечки.
А тут «новая уникальная» идея и так залетело?
А у нас позакрывались пиццы в съедобных стаканах. Не знали, видать, что идея-то хорошая.
В чем же подвох?
Ааа, франшиза, ну ясно понятно)))
Как-то прорабатывал такой формат, всё пришло к тому, что это может работать только в стритфуде, там и десерты попроще можно сделать в стакане, и первые блюда, и вторые, в целом, условная разработка технического решения по посуде не сложная и не особо дорогая, вопрос только в маркетинге, так что странные тут вещи в статье - зачем кафе своё не понятно, зачем франшиза и каким медийным капиталом её обеспечат - тоже.
А так, тема хорошая.
Вполне работает в восточной Европе, где такой формат уже есть, тот же суп в хлебе часто встречается, естественно, что речь не идёт об условной возможности масштабирования, с таким какие-нибудь Бельгийские картошки фри или Донеры справятся куда лучше
Ну и бонусом, очень смущает низкая стоимость по ннккоторым позициям, типо, как можно разработать меню за 50 тысяч? Для подобного формата нужно 4 меню под сезон, так как высокая зависимость от сезонных продуктов и спроса, плюс нужно проработать множество ошибок по блюдам и поменять их для форм-фактора, это далеко не месяц работы профессионального повара + ингредиенты, а это далеко не 50 тысяч
Униформу взяли сверх дешёвую где-то, дизайн непонятно кто согласился сделать за 20 тысяч, а теперь они с таким дизайном франшизу делать хотят, хотя надо бы делать ребрендинг.
Ремонт за 300 тысяч на точку тоже сделать задача нетривиальная, разве что косметический и точку взять после аналогичного фуд стартапа.
Уровень заработной платы сотрудников конечно тоже пробивает дно, я не представляю какую команду может сделать с таким предложением.
Комментарий удален
Мне нравится название. С другой стороны подозреваю, что съедобная упаковка будет достаточно жесткой и зубами её не угрызешь, это не совсем хлеб.
Ааа... Так это игра слов - субстанция... Дошло.
Отличный кейс, но хотелось бы большего акцента на запрещенной АУЕ тематике. Ведь это же хлеб.
Отличное экологичное решение, молодцы! Строго говоря, не супероригинальное - многие рестораны подают борщи в хлебе.
Следующий шаг в направлении экологичности - ложки, вилки и стаканы тоже подавать съедобными :)
Судя по сжатому и креативному меню и оформлению точек, не иначе как Константин Ивлев им пару лекций прочитал )
Больше интересен состав этого стаканчика. В Пилзнер (пивнухи) был (есть?) такой суп в хлебе, гуляш вроде венгерский. Классно, вкусно, но чтобы хлеб не размокал, он, понятное дело, не совсем хлеб, а с какими-то добавками эластичными. Есть его неприятно - очевидно это просто подача блюда, а не раельно хлеб, чтобы его съесть. А тут - стаканчик. Чем-то же тоже промазан обязательно.
Ну так-то гуляш венгерский тот тоже не совсем суп, он сильно густой. Но я чето не уверен, что его можно просто в буханку свежеиспеченную налить без последствий.
А тут стакашка тонкостенная.
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Тут продают супы в стаканах из хлеба и уже получают прибыль с каждой точки.
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