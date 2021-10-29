Главная причина «ухудшения опыта партнёров» — пандемия, говорят франчайзи.

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24 октября основатель сети пиццерий «Додо Пицца» Фёдор Овчинников раскритиковал некоторых франчайзи компании и пригрозил закрыть пиццерии, которые плохо работают.

По его словам, партнёры сети всё чаще стали писать Овчинникову письма с просьбой смягчить требования управляющей компании к качеству работы пиццерий в «сложное время».

Много пиццерий уже получили предписания, которые могут привести к закрытию из-за несоответствия стандартам качества работы «Додо», в том числе есть вероятность закрытия пиццерий «в достаточно крупном городе».

Реакция франчайзи

Заявление главы компании — новость только для сторонних наблюдателей, рассказали vc.ru трое франчайзи «Додо пиццы». Управляющая компания и раньше рассылала такие письма партнёрам: в пандемию некоторым пиццериям стало сложнее соблюдать стандарты качества.

Собеседники vc.ru поддержали Овчинникова. Никакой несправедливой ситуации нет, заявил один из них.

В сети есть отдельные франчайзи, у которых может быть плохо. Это очень портит всем нам жизнь: потому что это отражается и на всем бренде, и на партнерах, которые работают хорошо, и конечно на наших гостях. Юрий Костин франчайзи

За несоблюдение стандартов качества компания может расторгнуть договор. Когда пиццерия не соблюдает требования, она получает предписание со списком проблем, которые нужно исправить. На это УК даёт шесть месяцев. Если партнёр не справился с решением проблем — пиццерию выставляют на продажу, в крайних случаях точка закрывается.

Почему качество в некоторых пиццериях «достигло критического уровня» только сейчас

Заявление Овчинникова не говорит об ухудшении качества в пиццериях, считает Юрий Костин. По его словам, ситуация в последнее время, наоборот, «только улучшается». А закрытие или смену партнёров он объясняет тем, что «УК проводит политику роста качества продукта».

Главная причина «ухудшения опыта партнёров» — пандемия, другой собеседник vc.ru. В начале пандемии, чтобы поддержать франчайзи, компания снизила требования по проверкам и отменила некоторые санкции, рассказывает партнёр сети и владелец 11 пиццерий Владислав Иващенко.

Проверки стали проводить сотрудники пиццерии

Раньше система контроля качества в «Додо пицце» была основана на внеплановых проверках сторонними инспекторами или «тайными покупателями», рассказали Иващенко и другой франчайзи.

Незаинтересованный человек приходил в пиццерию с подробным чек-листом, содержание которого периодически менялось. Он проверял зал, сотрудники переодевали его и пропускали на кухню, где инспектор делал фотографии и составлял отчет. Например, инспектор мог обнаружить просрочку, перемаркировки, некорректное хранение или использование продукции, за что пиццерию «быстро наказывали».

В пандемию это стало невозможно — стороннего инспектора нельзя приглашать на кухню, он может заразить сотрудников, и кухня «встанет» на неопределенный срок, говорит один из франчайзи. Поэтому проверки начали проводить сами сотрудники и управляющие пиццерий — исчез эффект внезапности, хотя и такие проверки выявляли ошибки.

«Это всё естественно снизило общий уровень контроля, и многие партнёры и управляющие подрасслабились», — говорит Иващенко.

Дефицит кадров

Кроме того, во время пандемии наступила нехватка сотрудников — особенно в центральных регионах и крупных мегаполисах, рассказывает один из опрошенных партнёров сети. По его словам, входящих анкет от кандидатов стало гораздо меньше — из-за отъезда трудовых мигрантов.

Оставшиеся сотрудники не вывозят нагрузку: при нехватке времени они предпочтут приготовить пиццу, чем убрать зал, говорит он.

«Ситуация ухудшается во всём общепите, а не только у нас. Дефицит кадров испытывают все сферы, а не только "Додо"», — добавил Юрий Костин.

Меньше наказаний

Иващенко также рассказал, что в начале пандемии УК отменила санкции за опоздания курьеров и «стопы», когда пиццерия останавливала приём заказов из-за высокой нагрузки. «Если раньше мы ориентировались на доставку за 30-35 минут, то сейчас время доставки выросло до 50 минут», — добавил он.

Теперь «Додо» решила вернуть требования к соблюдению стандартов

Кроме того, «Додо франчайзинг» стала выдавать по несколько предписаний, а не требовать расторжения договора через полгода после первого. Теперь компания решила вернуть прежние требования, говорят франчайзи.

Реальность уже изменилась — с пандемией придётся жить и подстраиваться под неё, а если кто-то не справляется, нужно уходить и минимизировать риски всех заинтересованных сторон, считает один из опрошенных партнёров. «Розничный бизнес не для всех», — добавил он.

По словам Иващенко, весной 2021 года УК заявила партнёрам, что уже выданные предписания начинают действовать с 1 мая, а дальше поблажек не будет. «Как раз прошло полгода: сейчас конец октября, и со дня на день в продаже могут появиться сразу много пиццерий, если предписания не будут выполнены. Многие уже выставили точки на продажу, понимая, что не справятся с предписанием», — рассказал Иващенко.

По его мнению, на предписаниях сейчас может находиться 20-30% от всех пиццерий, но продать или закрыть могут только 20-30 пиццерий.

Контроль сложнее построить удаленно. Кроме того, позиция пострадавших долго играла большую роль, а УК шла на поводу. Тогда это было оправдано, но пора вернуться к прежнему уровню: вы теперь не пострадавшие, а выигравшие от пандемии. Владислав Иващенко