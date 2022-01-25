Объявления с угрозами уволить «недорабатывающих» сотрудников опубликовали на Reddit и сообщество завалило заведение плохими оценками.

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21 января на Reddit выложили фото объявления в одном из ресторанов, принадлежащих компании Tio Triple T Hospitality Group. В нём говорится, что обслуживающий персонал должен получать в месяц как минимум пять пятизвёздочных отзывов на странице ресторана в Google Maps, иначе им грозит увольнение.

Чтобы отзыв засчитали, в нём должно упоминаться имя сотрудника. Те, кто получит от 15 отзывов в месяц, могут участвовать в конкурсе и получить призы — например, подарочную карту Starbucks или бесплатный обед.

Пользователи раскритиковали подобную политику ресторана и начали массово оставлять ему отзывы с низкими оценками. Сейчас на Google их нет — последние оценки оставили до того, как в сеть выложили снимок. Гендиректор Tio Triple T Hospitality Group Томас Бонфиглио объяснил изданию NJ, что нанял компанию, которая удалила негативные отзывы.

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Однозвёздочные отзывы остались на сервисе Yelp — в них пользователи в основном просят не поддерживать ресторан из-за опубликованного фото. Сейчас сервис отключил отзывы из-за «контента, связанного с сообщениями в медиа».