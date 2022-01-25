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Еда
Евгения Евсеева

Ресторан в США потребовал от сотрудников получать хорошие отзывы на Google Maps — менеджера уволили за эту идею Статьи редакции

Объявления с угрозами уволить «недорабатывающих» сотрудников опубликовали на Reddit и сообщество завалило заведение плохими оценками.

23 23 комментария
1497 просмотров

21 января на Reddit выложили фото объявления в одном из ресторанов, принадлежащих компании Tio Triple T Hospitality Group. В нём говорится, что обслуживающий персонал должен получать в месяц как минимум пять пятизвёздочных отзывов на странице ресторана в Google Maps, иначе им грозит увольнение.

Чтобы отзыв засчитали, в нём должно упоминаться имя сотрудника. Те, кто получит от 15 отзывов в месяц, могут участвовать в конкурсе и получить призы — например, подарочную карту Starbucks или бесплатный обед.

Пользователи раскритиковали подобную политику ресторана и начали массово оставлять ему отзывы с низкими оценками. Сейчас на Google их нет — последние оценки оставили до того, как в сеть выложили снимок. Гендиректор Tio Triple T Hospitality Group Томас Бонфиглио объяснил изданию NJ, что нанял компанию, которая удалила негативные отзывы.

Однозвёздочные отзывы остались на сервисе Yelp — в них пользователи в основном просят не поддерживать ресторан из-за опубликованного фото. Сейчас сервис отключил отзывы из-за «контента, связанного с сообщениями в медиа».

Менеджера, который повесил объявление, уже уволили. Подобные соревнования не соответствуют политике компании, с руководством их никто не согласовывал, заявил New York Post Дэниэл Смит, директор сети ресторанов Tio, которая входит в Tio Triple T Hospitality Group.

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Dimitri

Менеджер какой то динозавр. Сейчас бы в 2022 не знать к чему скорее всего такая акция приведет.

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11
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Вася Пражкин

Это Америка, там таких динозавров - полстраны.

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5
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Генератор Мемов

Шоколадница - депримируют менеджеров за ~ два плохих отзыва в сети за месяц, вообще на любом источнике. В т.ч. если отзыв написал фейк.
Отличная тактика)

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6
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Lexx Sky

То есть зашел главнюк на тындекс, наставил за 10 минут единиц и сэкономил на премиях?

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5
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Генератор Мемов

Ну вообще когда я такой же вопрос задал, рекрутеру такое раскрытие карт не понравилось

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7
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badResistor

боюсь хрюшку к таким поворотам судьбы не готовили)

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3
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Nikitinz

Спалил контору)

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1
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Генератор Мемов

Пфффф..если они были бы тут, то написали бы что такого либо не было, либо уже мы такое не практикуем
А так, конечно, я аноним фантазёр и верить мне или нет хз)

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2
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Alex Petrov

Хм, оказывается еще есть более беспринципные и аморальные менеджеры, чем менеджеры Яндекс. Такси. Правда надо отдать должное и по тупее.

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7
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PCT URL

Томас Бонфиглио объяснил изданию NJ, что нанял компанию, которая удалила негативные отзывы
Вот хороший пример того, почему нельзя (и бесполезно) оставлять отзывы на картах Google: мало того, что их всё равно удалят — так ещё и кто-то обязательно заработает на этом 🙂

p.s.
Кстати, как ни странно (сообщение без умысла «приплести»), но Яндекс и тут не отстаёт 😶

Технология удаления отзыва на примере…
Мы уже писали о чек-листе по управлению репутацией, а теперь пришло время рассказать «Как удалить…
vc.ru
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3
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Nikitinz

Не зря же говорят, что существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и отзывы на Яндексе )))

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4
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badResistor

и бесполезно
 Об этом в статье есть
почему нельзя
 В статье ни слова о том почему нельзя(или чем чревато).

Отзывы нужно и полезно оставлять — пусть компания нанимает конторы, тратит бабло на репутацию, может тогда они начнут ценить ее

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2
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PCT URL

Отзывы нужно и полезно оставлять — пусть компания нанимает конторы, тратит бабло на репутацию, может тогда они начнут ценить ее
На самом деле подобные бесконечные вливания будут лишь усугублять ситуацию: конторы по «отбеливанию репутации» начнут плодиться ещё сильнее, ведь спрос рождает предложение.

Покуда поставщик данных (Google, Яндекс или даже тот же 2ГИС, на который здесь некоторые чуть ли не молятся) позволяет себе удалять пользовательские отзывы — грош им цена, увы.

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0
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badResistor

позволяет себе удалять пользовательские отзывы — грош им цена, увы.
тут еще стоит добавить что и возможность оставлять кому попало или с единым весом — тоже так себе идея.

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0
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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

"Те, кто получит от 15 отзывов в месяц, могут участвовать в конкурсе и получить призы — например, подарочную карту Starbucks или бесплатный обед."
 Это же компания мечты!
Куда слать резюме? Хочу участвовать в конкурсе, чтобы выиграть бесплатный обед!
Coding for food

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Zzz Zzz

Попрошу не наговаривать на эффективного менеджера - не один, а ДВА бесплатных обеда (стоимостью до 22 долл)

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4
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Lexx Sky

Это в месяц? Было б в день, пачка фейков могла бы обеспечить бесплатным питанием

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Артур

Deleted

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Настоящий украинец

Совсем уже писать не о чем? Таких умников полно, тоже мне сенсация.

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Make YourVision

И в чем смысл существования данных отзывов, если они так легко вычищаются?

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Andrew Muralov

Нужен какой-то сервис позволяющий высчитывать медианный отзыв и ранжирующий медианную оценку заведения в течении времени работы с открытия.

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Елена Демидова

Резюме: отрицательные отзывы удалили, а практику увольнять "недорабатывающих" сотрудников оставили. Да и об увольнении менеджера мы знаем только со слов гендира.

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Blackrock

История о том как бывший начальник отдела полиции из РФ менеджером в америке в кафе стал )

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–1
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