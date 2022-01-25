Ресторан в США потребовал от сотрудников получать хорошие отзывы на Google Maps — менеджера уволили за эту идею Статьи редакции
Объявления с угрозами уволить «недорабатывающих» сотрудников опубликовали на Reddit и сообщество завалило заведение плохими оценками.
21 января на Reddit выложили фото объявления в одном из ресторанов, принадлежащих компании Tio Triple T Hospitality Group. В нём говорится, что обслуживающий персонал должен получать в месяц как минимум пять пятизвёздочных отзывов на странице ресторана в Google Maps, иначе им грозит увольнение.
Чтобы отзыв засчитали, в нём должно упоминаться имя сотрудника. Те, кто получит от 15 отзывов в месяц, могут участвовать в конкурсе и получить призы — например, подарочную карту Starbucks или бесплатный обед.
Пользователи раскритиковали подобную политику ресторана и начали массово оставлять ему отзывы с низкими оценками. Сейчас на Google их нет — последние оценки оставили до того, как в сеть выложили снимок. Гендиректор Tio Triple T Hospitality Group Томас Бонфиглио объяснил изданию NJ, что нанял компанию, которая удалила негативные отзывы.
Однозвёздочные отзывы остались на сервисе Yelp — в них пользователи в основном просят не поддерживать ресторан из-за опубликованного фото. Сейчас сервис отключил отзывы из-за «контента, связанного с сообщениями в медиа».
Менеджера, который повесил объявление, уже уволили. Подобные соревнования не соответствуют политике компании, с руководством их никто не согласовывал, заявил New York Post Дэниэл Смит, директор сети ресторанов Tio, которая входит в Tio Triple T Hospitality Group.
Менеджер какой то динозавр. Сейчас бы в 2022 не знать к чему скорее всего такая акция приведет.
Это Америка, там таких динозавров - полстраны.
Шоколадница - депримируют менеджеров за ~ два плохих отзыва в сети за месяц, вообще на любом источнике. В т.ч. если отзыв написал фейк.
Отличная тактика)
То есть зашел главнюк на тындекс, наставил за 10 минут единиц и сэкономил на премиях?
Ну вообще когда я такой же вопрос задал, рекрутеру такое раскрытие карт не понравилось
боюсь хрюшку к таким поворотам судьбы не готовили)
Спалил контору)
Пфффф..если они были бы тут, то написали бы что такого либо не было, либо уже мы такое не практикуем
А так, конечно, я аноним фантазёр и верить мне или нет хз)
Хм, оказывается еще есть более беспринципные и аморальные менеджеры, чем менеджеры Яндекс. Такси. Правда надо отдать должное и по тупее.
Томас Бонфиглио объяснил изданию NJ, что нанял компанию, которая удалила негативные отзывы
Вот хороший пример того, почему нельзя (и бесполезно) оставлять отзывы на картах Google: мало того, что их всё равно удалят — так ещё и кто-то обязательно заработает на этом 🙂
p.s.
Кстати, как ни странно (сообщение без умысла «приплести»), но Яндекс и тут не отстаёт 😶
Не зря же говорят, что существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и отзывы на Яндексе )))
и бесполезно
Об этом в статье есть
почему нельзя
В статье ни слова о том почему нельзя(или чем чревато).
Отзывы нужно и полезно оставлять — пусть компания нанимает конторы, тратит бабло на репутацию, может тогда они начнут ценить ее
Отзывы нужно и полезно оставлять — пусть компания нанимает конторы, тратит бабло на репутацию, может тогда они начнут ценить ее
На самом деле подобные бесконечные вливания будут лишь усугублять ситуацию: конторы по «отбеливанию репутации» начнут плодиться ещё сильнее, ведь спрос рождает предложение.
Покуда поставщик данных (Google, Яндекс или даже тот же 2ГИС, на который здесь некоторые чуть ли не молятся) позволяет себе удалять пользовательские отзывы — грош им цена, увы.
позволяет себе удалять пользовательские отзывы — грош им цена, увы.
тут еще стоит добавить что и возможность оставлять кому попало или с единым весом — тоже так себе идея.
"Те, кто получит от 15 отзывов в месяц, могут участвовать в конкурсе и получить призы — например, подарочную карту Starbucks или бесплатный обед."
Это же компания мечты!
Куда слать резюме? Хочу участвовать в конкурсе, чтобы выиграть бесплатный обед!
Coding for food
Попрошу не наговаривать на эффективного менеджера - не один, а ДВА бесплатных обеда (стоимостью до 22 долл)
Это в месяц? Было б в день, пачка фейков могла бы обеспечить бесплатным питанием
Deleted
И в чем смысл существования данных отзывов, если они так легко вычищаются?
Нужен какой-то сервис позволяющий высчитывать медианный отзыв и ранжирующий медианную оценку заведения в течении времени работы с открытия.
Резюме: отрицательные отзывы удалили, а практику увольнять "недорабатывающих" сотрудников оставили. Да и об увольнении менеджера мы знаем только со слов гендира.
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