Еда
Рая Хачатрян

Суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей Статьи редакции

В суде рассматривали протокол Роскомнадзора.

  • Об этом пишет ТАСС. Судебное заседание по делу прошло 21 апреля в 10:30, следует из сайта мирового суда. Но решение ещё не опубликовано.
  • 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
  • 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды». А пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных.
  • 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами.

#новость #яндекс #яндекседа

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54 комментария
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Ян Полянский

Зачем вообще человеку жить при таком строе, таком правосудии и такой справедливости?

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Александр Лаптев

Мне тут штраф недавно выписали в 30к, за то, что я счётчик для воды поменял и старый выкинул, не дав осмотреть его сотруднику ЖКХ. А какой справедливости может быть речь?

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4 комментария
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jonewayne

Ор выше гор

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Александр Кабешов

Они ещё теперь могут всеми персданными банчить за такие то штрафы.

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Владислав Сушенцов

)

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Огромный огонь

Пока у нас такие смешные штрафы за утечку данных, это будет повторяться. Тут либо оборотный, либо за каждые потерянные ФИО хотя бы по косарю.

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Семен Смирнов

Что лично вам бы дал миллиардный штраф?

Яндекс бы изобрел технологию без утечек ?

Закрылась бы главная it компания страны, которая очень выручит, если Гугл уйдет из России?

Представьте сами, что один из тысяч сотрудников вас подводит и сливает данные, чему вас бы штраф научил?

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1 комментарий
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Aleksey Bobkov

кому это выгодно

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Aleksey Bobkov

Закон суров, но это закон

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Ян Полянский

На все уже есть картинка.

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Alena Аl

По рублю/копейке за слитого?

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Сергей Низовцев

Меньше копейки: "номера телефонов — всего там 6 882 230 уникальных номеров из РФ (почти все регионы) и Казахстана и 206 725 из Беларуси".

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1 комментарий
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Arartem

штраф 60 тысяч

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Arartem

Вот сколько стоят личные данные Россия. Спасибо.

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1 комментарий
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Герман Воронов

Ну так действия Гугла наносят ущерб власти РФ, а действия Яндекса - гражданам РФ.
Вот вам и ответ, кого и что эти суды защищают )))

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Роман Лебедев

Яндекс поставит плашку «Поддержать»? Соберем всей Россией

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Сергей Реванченков

Воруй на миллиарды, дадут пару месяцев, украл банку пива, посадят на пару лет—-закон нашей реальности

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Ян Полянский

ВСЕ ПОНИМАЕШЬ
@
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕШЬ

Русские обожают постить реально умные и глубокие мысли про власть и несправедливость, но когда ты спрашиваешь их, что вы делаете чтобы это не происходило десятилетиями - молчок.
Хочешь много лайков - говори что русских незаслуженно и несправедливо обижают.
Хочешь много ругани и дизлайков - говори что русские ничего не делают чтобы власть их уважала как граждан.
Вопросы? Я что-то не так понял?

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1 комментарий
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Aleksey Bobkov

тут сажают не того, кто виновен, а тот кто попался

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2 комментария
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Пожилой хичхакер

Система в действии.

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Алексей Еременко

Ого! Кажется Яндекс.Яда станет банкротом…
upd. опечатка по Фрейду

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Denis Kiselev

Особенно интересно эта новость смотрится на фоне штрафа за неудаление фейков

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Роман Лебедев

То есть штраф за фейки гуглу 11 млн, а за слив персональных данных россиян - 60 тысяч. Перемога.

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Вадим Курбанов

Ахахах, так мало за такую серьёзную утечку, а гугл на 11млн за новости))

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Ян Полянский

За ЧУЖИЕ новости

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Daniil Levchenko

Почти как за митинг 👏🏽

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Elena Kirikova

Дайте три

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Антон Музеев

Хоть щас смогу оплатить))) где там в госуслугах этот раздел?

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mysh

Какой огромный штраф! Как бы Яндексу не закрыться после такого

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Настя Мельник

Жесть, че так смешно?

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Константин Семенов

Вообще ни о чём

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Evgenii Ko

За каждого, надеюсь?

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Дмитрий Разломов

60к за каждого пользователя надо бы.

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Иван Поварёшкин

А гугл за видео с Навальным оштрафуют на ярд)

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Слегка Придурковатый
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Georgiy Tibua

всего несколько человек?...

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Nick Name

Ору- 60 косарей😂😂😂😂😂

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Moscow Customs

Лол кек чебурек

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Alex Jian

Это сколько в промокодах?

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Иван Поварёшкин

Ну вот, обанкротили Яндекс этим штрафом)
https://www.forbes.ru/tekhnologii/463255-andeks-ob-avil-o-sokrasenii-ili-priostanovke-investicij-v-rossii-i-za-rubezom

«Яндекс» объявил о сокращении или приостановке…
«Яндекс» объявил о сокращении или приостановке инвестиций в проекты в России и за рубежом из-за…
www.forbes.ru
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Willia

Яндекс выручка,которых почти 357 млрд в год: Неееееет,как же так ,где нам взять эти 60 тысяч >< Все, обанкротятся теперь

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Mikhail Novikov

Коротко о судебной системе в рф..

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Aleksei Menshikov

Ребята, ну это же не такая проблема как блокировка Царьграда на YouTube.
Зачем вам эти деньги от Яндекса нужны?

А если серьезно, то меня больше возмущает, что Яндекс меня даже не уведомил о сливе моих данных. А я точно знаю, что они утекли.

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Элмарз Чербижев

Просто ради приличия могли бы сказать миллион.

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