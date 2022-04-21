Dali: как создать популярный бренд одежды без собственного производства и опыта в швейном бизнесе

Когда небольшой бренд завоевывает очень узкий рынок, у него есть два пути развития. Одни остаются «лучшими в своей песочнице», другие ищут себе новые рынки. Бренд Dali начинал с производства одежды для танцев на пилоне, а теперь в линейке – вещи для фитнеса и в стиле casual.