Суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей Статьи редакции
В суде рассматривали протокол Роскомнадзора.
- Об этом пишет ТАСС. Судебное заседание по делу прошло 21 апреля в 10:30, следует из сайта мирового суда. Но решение ещё не опубликовано.
- 1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
- 23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды». А пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных.
- 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами.
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На платформе представлено программное обеспечение и оборудование от российских компаний, способное полноценно заменить иностранные решения. У пользователей есть возможность выбора ПО и оборудования по областям применения и отраслям.
Зачем вообще человеку жить при таком строе, таком правосудии и такой справедливости?
Мне тут штраф недавно выписали в 30к, за то, что я счётчик для воды поменял и старый выкинул, не дав осмотреть его сотруднику ЖКХ. А какой справедливости может быть речь?
Ор выше гор
Они ещё теперь могут всеми персданными банчить за такие то штрафы.
)
Пока у нас такие смешные штрафы за утечку данных, это будет повторяться. Тут либо оборотный, либо за каждые потерянные ФИО хотя бы по косарю.
Что лично вам бы дал миллиардный штраф?
Яндекс бы изобрел технологию без утечек ?
Закрылась бы главная it компания страны, которая очень выручит, если Гугл уйдет из России?
Представьте сами, что один из тысяч сотрудников вас подводит и сливает данные, чему вас бы штраф научил?
кому это выгодно
Закон суров, но это закон
На все уже есть картинка.
По рублю/копейке за слитого?
Меньше копейки: "номера телефонов — всего там 6 882 230 уникальных номеров из РФ (почти все регионы) и Казахстана и 206 725 из Беларуси".
штраф 60 тысяч
Вот сколько стоят личные данные Россия. Спасибо.
Ну так действия Гугла наносят ущерб власти РФ, а действия Яндекса - гражданам РФ.
Вот вам и ответ, кого и что эти суды защищают )))
Яндекс поставит плашку «Поддержать»? Соберем всей Россией
Воруй на миллиарды, дадут пару месяцев, украл банку пива, посадят на пару лет—-закон нашей реальности
ВСЕ ПОНИМАЕШЬ
@
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕШЬ
Русские обожают постить реально умные и глубокие мысли про власть и несправедливость, но когда ты спрашиваешь их, что вы делаете чтобы это не происходило десятилетиями - молчок.
Хочешь много лайков - говори что русских незаслуженно и несправедливо обижают.
Хочешь много ругани и дизлайков - говори что русские ничего не делают чтобы власть их уважала как граждан.
Вопросы? Я что-то не так понял?
тут сажают не того, кто виновен, а тот кто попался
Система в действии.
Ого! Кажется Яндекс.Яда станет банкротом…
upd. опечатка по Фрейду
Особенно интересно эта новость смотрится на фоне штрафа за неудаление фейков
То есть штраф за фейки гуглу 11 млн, а за слив персональных данных россиян - 60 тысяч. Перемога.
Ахахах, так мало за такую серьёзную утечку, а гугл на 11млн за новости))
За ЧУЖИЕ новости
Почти как за митинг 👏🏽
Дайте три
Хоть щас смогу оплатить))) где там в госуслугах этот раздел?
Какой огромный штраф! Как бы Яндексу не закрыться после такого
Жесть, че так смешно?
Вообще ни о чём
За каждого, надеюсь?
60к за каждого пользователя надо бы.
А гугл за видео с Навальным оштрафуют на ярд)
всего несколько человек?...
Ору- 60 косарей😂😂😂😂😂
Лол кек чебурек
Это сколько в промокодах?
Ну вот, обанкротили Яндекс этим штрафом)
https://www.forbes.ru/tekhnologii/463255-andeks-ob-avil-o-sokrasenii-ili-priostanovke-investicij-v-rossii-i-za-rubezom
Яндекс выручка,которых почти 357 млрд в год: Неееееет,как же так ,где нам взять эти 60 тысяч >< Все, обанкротятся теперь
Коротко о судебной системе в рф..
Ребята, ну это же не такая проблема как блокировка Царьграда на YouTube.
Зачем вам эти деньги от Яндекса нужны?
А если серьезно, то меня больше возмущает, что Яндекс меня даже не уведомил о сливе моих данных. А я точно знаю, что они утекли.
Просто ради приличия могли бы сказать миллион.