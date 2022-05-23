«Название “Мс” даже не рассматривается»: гендиректор McDonald’s в России ответил на слухи о новом названии Статьи редакции
«Новое предприятие не может работать под старым брендом».
5971 просмотров
Жёлтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's, вывески будут демонтированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании в России Олега Пароева.
Telegram-канал «Говорит Москва» обратил внимание, что рекламные конструкции McDonald’s, в том числе букву «М», уже убирают.
О том, что сеть ресторанов заработает в стране под вывеской «Мс», а «М» может остаться фирменной, 23 мая написали «Известия» со ссылкой на источник на ресторанном рынке. По словам собеседника, меню в ресторанах концептуально не изменится, а американская компания, судя по сделке, в будущем сможет выкупить свои активы обратно. Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу McDonald's.
- McDonald's объявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране, в середине мая 2022 года. Покупателем стал франчайзи Александр Говор, который управляет ресторанами сети в Сибири.
- 20 мая Пароев рассказывал, что франчайзи McDonald's предложат работать под новым брендом, который разработают и презентуют «в ближайшее время». Минпромторг запустил в Telegram конкурс на новое название сети. Ведомство передало все варианты собственнику, который и примет решение.
Желтую М заменят на георгиевскую Z
Можно просто у M отпилить по палочке с каждой стороны :-)
"Желтую М заменят на георгиевскую Z"
Справа котлета по-киевски, надеюсь?
MC Burger's норм
То ли преемник, то ли 12 летний репер из Саратова
Надо было "Маковецкий"
Опять парад охуенных креативщиков в комментах
МакДак че не назовут?!
Они это называние официально уже регистрировали, нельзя
макдональдс это название на себя зарегистрировали год назад
МакРос
РосДон
Мак уже зарегистрировал такую торговую марку в 21 году)
МС - мощный, сочный
Пендональдс
McDc (c)
Или вообще MC/DC 🤟
BurgerZ?
ZлупаBurger's
«ВернитесьМыВсеПростим»
МосПутин
Путональдс
Просто «Мак»
Мак — бренд косметики
Фашистальдс
вот вы странные, конечно. Говорят же, желтые арки - часть товарного знака, их использовать низзя
Мне кажется будет что-то типа: Русский Бургер или Бургерная №1
Филологический подход
Мак - сын
Дональд, или До́налд (от гаэльского Domhnall — властелин)
Дословный перевод: "Властелинов"
Очень долго думали как назвать…
MC Hot-dog
)
Как не назови, нынешнее поколение будет ходить в мак, макдак, макдональдс как минимум - бывший мак и т.п.
Mc весьма странно, надо MS - типа наш ответ микрософту.
МаКарыч, весьма по НАШИски
Тогда МакАрыч
пускай Олег Пароев зайдет в комментарии под постом, тут столько вариантов предлагают
МосДональдс Собянин пусть предложит
Пересмотрите "Поездка в Америку" там уже есть название, можете от туда взять, не благодарите и название блюд тоже, все за вас уже придумали давно
MC Don
Макдональдс с мягким знаком пусть возьмут тупо - раньше не использовалось.
Картофельдс
Из статьи: "...судя по сделке, в будущем сможет выкупить свои активы обратно". Очередной "уход".
0Dollar's
Задоллардс 🍔😂
"У них золотые арки, у нас - золотые купола, у них БигМак, у нас БигМик, у них МакДональдс, у нас МакДауэлл".
https://editorial01.shutterstock.com/wm-preview-1500/9947381e/53856e62/exteriors-and-landmarks-los-angeles-usa-shutterstock-editorial-9947381e.jpg
Мираторгальдс
Какая неожиданность
Я бы «Питстоп» назвал типа питание, стоп, питательный стоп ну в такой трактовке вобщем. Питкомбо, питзавтрак, питстопбургер, тормозни- зарядись. Ну и все по быстрому типа как на гоночном питстопе. И название легкоусваимое и не используемое в быту .
Судя по тому что происходит, ближайшие 15 лет минимум ни одна страна не разместит в РФ ни одно высокотехнологичное производство. Даже китайцы.
Судя по тому, что происходит в мире, в ближайшие 15 лет может вообще ничего высокотехнологического не остаться. Так что подобные прогнозы (на столь долгий срок) в последнее время всё больше становятся делом неблагодарным.
НашМак, если продолжать традиции магазина приложений и ещё чего-то там
ХаРчевня's
Трактир-Сортир.
McDonald's объявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране
Это - либо незнание значения слова «окончательно», либо классическая биполярочка
Перевернуть вверх ногами и будет шаурмишная
Мак фак 😂
А кто тебя спрашивает, национал-предатель?!
пускай Олег Пароев зайдет в комментарии под постом, тут столько вариантов предлагают
В лучших традициях локализации он должен называться "Бургерная братва"
BurgerZ 🤣
"Мак" можно перевернуть и открывается пространство новых вариантов, например ФейсКам, КамШот, КамБургер итд