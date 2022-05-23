Жёлтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's, вывески будут демонтированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании в России Олега Пароева.

Жёлтая буква «M» не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название «Mc» даже не рассматривается. [...] Сохранение жёлтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака.

О том, что сеть ресторанов заработает в стране под вывеской «Мс», а «М» может остаться фирменной, 23 мая написали «Известия» со ссылкой на источник на ресторанном рынке. По словам собеседника, меню в ресторанах концептуально не изменится, а американская компания, судя по сделке, в будущем сможет выкупить свои активы обратно. Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу McDonald's.