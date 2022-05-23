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Еда
Нелепый шар

«Название “Мс” даже не рассматривается»: гендиректор McDonald’s в России ответил на слухи о новом названии Статьи редакции

«Новое предприятие не может работать под старым брендом».

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Жёлтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's, вывески будут демонтированы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании в России Олега Пароева.

Жёлтая буква «M» не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название «Mc» даже не рассматривается. [...] Сохранение жёлтой буквы «M» не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути это внешний вид товарного знака.

Олег Пароев
гендиректор McDonald's в России

Telegram-канал «Говорит Москва» обратил внимание, что рекламные конструкции McDonald’s, в том числе букву «М», уже убирают.

О том, что сеть ресторанов заработает в стране под вывеской «Мс», а «М» может остаться фирменной, 23 мая написали «Известия» со ссылкой на источник на ресторанном рынке. По словам собеседника, меню в ресторанах концептуально не изменится, а американская компания, судя по сделке, в будущем сможет выкупить свои активы обратно. Редакция vc.ru направила запрос в пресс-службу McDonald's.

Источник: piqsels.com
  • McDonald's объявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране, в середине мая 2022 года. Покупателем стал франчайзи Александр Говор, который управляет ресторанами сети в Сибири.
  • 20 мая Пароев рассказывал, что франчайзи McDonald's предложат работать под новым брендом, который разработают и презентуют «в ближайшее время». Минпромторг запустил в Telegram конкурс на новое название сети. Ведомство передало все варианты собственнику, который и примет решение.

#новость #mcdonalds

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82 комментария
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Борис Вишневский

Желтую М заменят на георгиевскую Z

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Artem Golovin

Можно просто у M отпилить по палочке с каждой стороны :-)

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Evgeny Afanasev
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Телефунтик

"Желтую М заменят на георгиевскую Z"

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Рикардо Иванов
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Den Kasyanov

Справа котлета по-киевски, надеюсь?

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3 комментария
spspspsspsp

MC Burger's норм
То ли преемник, то ли 12 летний репер из Саратова

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Egor Chusov

Надо было "Маковецкий"

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1 комментарий
dikomm

Опять парад охуенных креативщиков в комментах

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Акакий Парфенов

МакДак че не назовут?!

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Специальный динозавр

Они это называние официально уже регистрировали, нельзя

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5 комментариев
Илья Сергиенко

макдональдс это название на себя зарегистрировали год назад

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Роберт Депримов

МакРос
РосДон

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4 комментария
Sergio Le-Marshe

Мак уже зарегистрировал такую торговую марку в 21 году)

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Сергей Мазур

МС - мощный, сочный

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Иван Серик

Пендональдс

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Runkeed

McDc (c)
Или вообще MC/DC 🤟

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Namrok Weedeater

BurgerZ?

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Poul Komar'

ZлупаBurger's

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1 комментарий
Руслан

«ВернитесьМыВсеПростим»

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Сергей Эрмиш

МосПутин

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Руслан

Путональдс

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1 комментарий
Nike I

Просто «Мак»

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hemofiliac -

Мак — бренд косметики

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Руслан

Фашистальдс

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Лев Ефремов
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Не придумала

вот вы странные, конечно. Говорят же, желтые арки - часть товарного знака, их использовать низзя

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2 комментария
Андрей Шапран - B2B продажи

Мне кажется будет что-то типа: Русский Бургер или Бургерная №1

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Василий Степанофф

Филологический подход
Мак - сын
Дональд, или До́налд (от гаэльского Domhnall — властелин)

Дословный перевод: "Властелинов"

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3 комментария
Dimitri

Очень долго думали как назвать…

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Artur Kuramshin

MC Hot-dog

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Gen Tech

)

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ART

Как не назови, нынешнее поколение будет ходить в мак, макдак, макдональдс как минимум - бывший мак и т.п.

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sles

Mc весьма странно, надо MS - типа наш ответ микрософту.

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Дмитрий

МаКарыч, весьма по НАШИски

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Ret Oror

Тогда МакАрыч

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Dmitry Eliseev

пускай Олег Пароев зайдет в комментарии под постом, тут столько вариантов предлагают

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Пришелец

МосДональдс Собянин пусть предложит

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SilanseR

Пересмотрите "Поездка в Америку" там уже есть название, можете от туда взять, не благодарите и название блюд тоже, все за вас уже придумали давно

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Alfa Sierra

MC Don

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Artemy

Макдональдс с мягким знаком пусть возьмут тупо - раньше не использовалось.

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Руслан

Картофельдс

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Окружающий огонь

Из статьи: "...судя по сделке, в будущем сможет выкупить свои активы обратно". Очередной "уход".

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#Фильтр #Инфоблок

0Dollar's

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Руслан

Задоллардс 🍔😂

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Uuno Turhopuru

"У них золотые арки, у нас - золотые купола, у них БигМак, у нас БигМик, у них МакДональдс, у нас МакДауэлл".
https://editorial01.shutterstock.com/wm-preview-1500/9947381e/53856e62/exteriors-and-landmarks-los-angeles-usa-shutterstock-editorial-9947381e.jpg

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Руслан

Мираторгальдс

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Blackrock
судя по сделке, в будущем сможет выкупить свои активы обратно.

Какая неожиданность

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Станислав Миронов

Я бы «Питстоп» назвал типа питание, стоп, питательный стоп ну в такой трактовке вобщем. Питкомбо, питзавтрак, питстопбургер, тормозни- зарядись. Ну и все по быстрому типа как на гоночном питстопе. И название легкоусваимое и не используемое в быту .

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Валентин Слободчиков

Судя по тому что происходит, ближайшие 15 лет минимум ни одна страна не разместит в РФ ни одно высокотехнологичное производство. Даже китайцы.

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St Olezhka

Судя по тому, что происходит в мире, в ближайшие 15 лет может вообще ничего высокотехнологического не остаться. Так что подобные прогнозы (на столь долгий срок) в последнее время всё больше становятся делом неблагодарным.

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Foma Kiniaev

НашМак, если продолжать традиции магазина приложений и ещё чего-то там

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Max Payne

ХаРчевня's

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Василий Степанофф

Трактир-Сортир.

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Anatoliy Lyashenko
судя по сделке, в будущем сможет выкупить свои активы обратно
McDonald's объявила, что окончательно уйдёт из России и продаст свой бизнес в стране 

Это - либо незнание значения слова «окончательно», либо классическая биполярочка

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Михаил Фёдоров

Перевернуть вверх ногами и будет шаурмишная

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Lukas Dexter

Мак фак 😂

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Замкнутый огонь

А кто тебя спрашивает, национал-предатель?!

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Dmitry Eliseev

пускай Олег Пароев зайдет в комментарии под постом, тут столько вариантов предлагают

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Artem Yurchenko

В лучших традициях локализации он должен называться "Бургерная братва"

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Anatoliy Lyashenko

BurgerZ 🤣

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Serge Tikhonenko

"Мак" можно перевернуть и открывается пространство новых вариантов, например ФейсКам, КамШот, КамБургер итд

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