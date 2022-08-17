Еда
Полина Лааксо

«Москва 24» показала новый логотип и название бывшей сети Starbucks в России — Stars Coffee Статьи редакции

Первую кофейню планируют открыть 18 августа — в Москве, на Новом Арбате.

Источник: «Москва 24»
  • По данным телеканала «Москва 24», открыть первое заведение планировали 16 августа — только для СМИ, но компания не успевала завершить подготовительные работы, поэтому перенесла событие на два дня.
  • Что войдёт в меню, неизвестно, но «изысков» в нём пока не будет — как и полноценной кухни в первом заведении. Оно будет работать прежде всего как кофейня — с выпечкой, сэндвичами и пастой для разогрева. Имя клиента и состав заказа теперь будут печатать на термопринтере вместо надписей от руки.
  • Согласно источникам телеканала, на собеседования в Stars Coffee приглашают только тех, кто до этого работал в Starbucks. Зарплату обещают «примерно такую же — может, тысяч 30».
  • Starbucks прекратила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об окончательном уходе из страны. В июле сеть выкупили. Владельцами стали ресторатор Антон Пинский, хип-хоп-исполнитель Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.
  • Всего у Starbucks было 130 кофеен в России. Сколько откроется заново — неизвестно. В августе Пинский подал заявки на регистрацию трёх знаков для новой сети: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.
Логотип Stars Coffee

#новость #starbucks

606 просмотров
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14 комментариев
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 Ксюша Галишникова

Неплохо получилось

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Andre Macareno

А в чем проблема была Black Star Coffee назвать? Тимати же

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Philips

Думаю Вы правы это была бы проблема ))

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Paul Patlakh

вроде Тимати вышел из этого бизнеса. Или его вышли. Или...

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Grigoriy Malyshev

ну неплохо

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Марат Яз

Хлопнем латте за здоровье Собянина.

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Невидимый крюк

Простите, это кокошник?

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Херовый русский

Простите, это Кабаева?

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восемнадцать из 30

💩

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Black7

Без "Piskiy" не то

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Dmitriy

Видел уже подобное, там дизайнер адаптировал лого старбакса под Россию. Не помню где искать. Но будем надеяться что ничего не скопировали у него.

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Roman Moskovskiy

💩 а что с шапкой

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Philips

“Оно будет работать прежде всего как кофейня — с выпечкой, сэндвичами и пастой для разогрева.”
Че вы сразу так, может «оно» еще получится неплохо?)))

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Paul Patlakh

В целом норм. Только нахуя не понятно, к бабке ходить не надо, дабы понять что и те кто ходил в старбакс "потому что старбакс" к ним не пойдут.

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