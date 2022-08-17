«Москва 24» показала новый логотип и название бывшей сети Starbucks в России — Stars Coffee Статьи редакции
Первую кофейню планируют открыть 18 августа — в Москве, на Новом Арбате.
- По данным телеканала «Москва 24», открыть первое заведение планировали 16 августа — только для СМИ, но компания не успевала завершить подготовительные работы, поэтому перенесла событие на два дня.
- Что войдёт в меню, неизвестно, но «изысков» в нём пока не будет — как и полноценной кухни в первом заведении. Оно будет работать прежде всего как кофейня — с выпечкой, сэндвичами и пастой для разогрева. Имя клиента и состав заказа теперь будут печатать на термопринтере вместо надписей от руки.
- Согласно источникам телеканала, на собеседования в Stars Coffee приглашают только тех, кто до этого работал в Starbucks. Зарплату обещают «примерно такую же — может, тысяч 30».
- Starbucks прекратила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об окончательном уходе из страны. В июле сеть выкупили. Владельцами стали ресторатор Антон Пинский, хип-хоп-исполнитель Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.
- Всего у Starbucks было 130 кофеен в России. Сколько откроется заново — неизвестно. В августе Пинский подал заявки на регистрацию трёх знаков для новой сети: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.
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Неплохо получилось
А в чем проблема была Black Star Coffee назвать? Тимати же
Думаю Вы правы это была бы проблема ))
вроде Тимати вышел из этого бизнеса. Или его вышли. Или...
ну неплохо
Хлопнем латте за здоровье Собянина.
Простите, это кокошник?
Простите, это Кабаева?
💩
Без "Piskiy" не то
Видел уже подобное, там дизайнер адаптировал лого старбакса под Россию. Не помню где искать. Но будем надеяться что ничего не скопировали у него.
💩 а что с шапкой
“Оно будет работать прежде всего как кофейня — с выпечкой, сэндвичами и пастой для разогрева.”
Че вы сразу так, может «оно» еще получится неплохо?)))
В целом норм. Только нахуя не понятно, к бабке ходить не надо, дабы понять что и те кто ходил в старбакс "потому что старбакс" к ним не пойдут.