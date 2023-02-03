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Еда
Полина Лааксо

«У людей должен быть выбор»: директор «Яндекс Еды» и Delivery Club Роман Маресов рассказал о будущем двух брендов Статьи редакции

Каким его видит «Яндекс» — в выжимке интервью с ресторатором и автором Telegram-канала ReBro Дмитрием Левицким.

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Дмитрий Левицкий и Роман Маресов

«Яндекс» объявил о покупке Delivery Club у VK в августе 2022 года и заявил, что сохранит бренд и переведёт его на единую технологическую платформу «Еды».

Завершена ли интеграция двух сервисов

  • Теперь над «Яндекс Едой» и Delivery Club работает около 1000 человек. 80% вопросов уже решены — остался только «хвост» частных проблем, связанных с миграцией ресторанов-партнёров на ИТ-решения «Яндекса».
  • Основные трудности возникают, когда данные, которые ресторан до этого предоставлял обоим сервисам отдельно, отличаются. Например, у одних и тех же блюд могут быть разные фотографии в «Еде» и Delivery Club — или у самого партнёра указаны разные ИНН.
  • Бывали также случаи, когда ресторан указывал на платформах отличные зоны или часы доставки: допустим, в Delivery Club работал круглосуточно, а в «Еде» — с 3 часов ночи до 7 часов утра. Выбрать разные графики теперь нельзя, так как компания не видит в этом смысла, но сможет пересмотреть решение, если у ресторанов появится такой запрос.

Упразднят ли Delivery Club

  • Delivery Club никогда не был «главным конкурентом» компании, говорит Маресов. Во-первых, на рынке есть сервис «Додо», который в некоторых городах совершает больше доставок. Во-вторых, не стоит забывать о региональных игроках, о которых жители Москвы просто не слышали.
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  • Если бы «Яндекс» хотел купить Delivery Club, чтобы через месяц отказаться от его бренда, он бы не тратил «всю осень» 2022 года на «суперсложные технологические решения» по переводу партнёров сервиса на свои ИТ-решения.

Мы хотим сохранить бренд, приложение — всё, что с ним связано, — потому что люди любят Delivery Club и не любят, когда у них отнимают то, что они любят.

[У платформы] несколько миллионов [пользователей] в месяц. Ты не можешь забрать у них что-то.

Роман Маресов
  • «Года три, конечно, бренд будет», — говорит Маресов. По его словам, у людей должен быть выбор. Вопрос лишь в том, как в будущем будет распределяться аудитория между двумя платформами.

Будут ли у брендов разные стратегии

  • Чем бренды отличаются — это «сутевой вопрос в продукте». Например, в Delivery Club команда «мощно качала» сценарий доставки продуктов и раньше «Еды» начала доставлять также товары для дома и питомцев, лекарства из аптек, косметику. Вокруг этого компания и хочет построить «развитие» сервиса — как «универсального бренда про всё».
  • «Еда» тем временем может сфокусироваться на всём, что связано с едой — скажем, предлагать, помимо прочего, рецепты и возможность сразу собрать корзину из нужных продуктов. «Через год мы поймём, работает стратегия или нет. Возможно, совершим ошибку, но попробовать стоит», — считает Маресов.
  • Он также добавил, что лишать аудиторию привычных услуг — например, удалять рестораны из Delivery Club — компания не собирается.

#яндекс #яндекседа #deliveryclub

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23 комментария
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 Евгений Фрост

У людей должен быть выбор, в случае Яндекса без выбора.

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Виктория Никанорова

"Должен быть выбор" и "два бренда" уже взаимоисключающе))

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Евгений Фрост

Честно это так лицемерно. Вы либо пользуйтесь Яндексом либо ничем.

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Виктория Никанорова

я и говорю, свинство

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No One

Ну это как выборы президента!)
Выбор какбы есть, но не считается…

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Клим Дёмин

Расскажу как бывший сотрудник компании Delivery Club, что выбор Яндекс не предоставил, как они говорят))

При переводе к ним соц пакет урезали, а именно: ДМС и компенсации оплат спортивных занятий
И зарплата меньше на 15%
+ Если начинаешь трогать вопросы о зарплате или какие-то другие потребности сотрудника - на все ответ: мы никого не держим, всегда готовы открыть вакансию и двигаться дальше)))

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Правоохранительный пришелец
на все ответ: мы никого не держим, всегда готовы открыть вакансию и двигаться дальше)))

Так это и есть выбор, разве нет?

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Клим Дёмин

Отчасти ты прав) именно поэтому я сделал выбор и с 1 февраля ушёл из Яндекса 😁😁😁

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Антон Штадлер

Кем ты работал, разработка?

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Клим Дёмин

Не, поддержка

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MrBrutalFreak

Мы не собираемся удалять рестораны, но самокат мы удалим, его ещё не успели купить или убить. Все лицо в свободе выбора

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Игорь Мазаев
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Дмитрий Афанасьев

Delivery Club никогда не был «главным конкурентом» компании, говорит Маресов.

Маресов, ты редкий пиз…бол.

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S8dAS

Пиздеть не могилу копать

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Семен Осипов

На рынке есть сервис "Додо" кто нибудь слышал? Я только пиццерию такую знаю)

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Дмитрий Фомов

Имеют ввиду, что в каких-то городах пицц у них больше заказывают, чем всех доставок в сумме в условном Яндексе.

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Rafa Ramazanov

А не лучше объединить из двух сервисов сделать один крутой, походу это нереально

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Bryansk United

Это по определению быть не может. Это противоречит конкуренции и благам, из нее извлекаемым.

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EVGENY ZHIRNYKH

Это иллюзия выбора

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Daniel de Lion

Точнее, иллюзия выбора

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S8dAS

С Яндексом нет никакого будущего. Яндекс курьеров в рабство загоняет.

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Dozent

Роман Масеров так же заявил «Какая разница какой сервис, все равно схавают»

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Наталья Гришанова
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