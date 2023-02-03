Мы хотим сохранить бренд, приложение — всё, что с ним связано, — потому что люди любят Delivery Club и не любят, когда у них отнимают то, что они любят.

[У платформы] несколько миллионов [пользователей] в месяц. Ты не можешь забрать у них что-то.