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Будущее
Татьяна Боброва
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Британская служба спасения успешно протестировала «реактивный ранец парамедика» от стартапа Gravity Industries Материал редакции

В будущем устройство смогут использовать медики для оказания помощи в труднодоступных местах.

36 комментариев
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Благотворительная организация Служба скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) в Великобритании и стартап Gravity Industries успешно протестировали «реактивный ранец парамедика». Об этом сообщили в GNAAS.

Основатель Gravity Industries Ричард Браунинг долетел со дна долины на назначенное место за 90 секунд. Обычно чтобы преодолеть это расстояние нужно 25 минут, отметили в организации. По словам директора по операциям GNAAS Энди Моусона, участники смогли понять, как устройство работает на практике.

После завершения испытаний GNAAS и Gravity Industries рассмотрят возможности для дальнейшего сотрудничества, но конкретные планы в организации пока не раскрывают.

Engadget отмечает, что перед массовым внедрением устройств, вероятно, пройдёт немало времени: время полёта ранца от Gravity Industries ограничено 5-10 минутами, а сам полёт требует хорошей физической подготовки испытателя. Кроме того, ранец нельзя использовать на слишком крутой местности.

Само устройство пока стоит дорого, добавляет издание — например, один из костюмов Браунинг продал за 340 тысяч фунтов стерлингов (около $435,5 тысяч). Однако эта сумма меньше, чем зарплата пилотов, обслуживание и топливо для спасательного вертолёта, указывает Engadget.

Gravity Industries показала первое устройство в 2017 году. По данным Crunchbase, стартап за всё время привлёк $650 тысяч.

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Татьяна Боброва
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36 комментариев
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evilnw

12

Какой-нибудь очередной говночат привлекает по 10+ млн. Тут ребята сделали действительно классный продукт и смогли получить только 650К.

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Иван Соболевский

evilnw
2

Возможно они и не хотят привлекать, а вы генерализируете.

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Трехтысячелетний пес

Иван
3

генерализируете

жалко такого слова нет в русском

Ответить

Nick Fomich

Трехтысячелетний
0

жалко у пчелки

Ответить

Ivan Kolyhalov

Трехтысячелетний
0

зато теперь есть кринж

Ответить

Правильный Взгляд

5

Низко летит, видать к дождю

Ответить

Олег Юшков

3

Смотрел и думал: "это уже реальность, а не GTA". Очень круто!

Ответить

Anton Reut

Олег
0

Ага, Trauma Team

Ответить

Артур Гаврончук

0

И я еще не понял, а что собственно он может, если долетит? Дать аспиринку или офигеть и кричать в рацию "ТУТ МЯСО КИШКИ, зовите вертолет?"

Какая польза от этого клоуна в этом ранце, для тех, кто реально нуждается в помощи? Потеря времени. Сразу вызывать вертолет с бригадой, оборудованием и везти в больницу на носилках.

Ответить

Anton Reut

Артур
0

Снимает на видео самые горячие кадры и продает кому надо, пока нормальные медики и полиция не подьехали, такой реактивный стрингер.

Ответить

Вася Пражкин

Артур
0

25 минут кому-то могут спасти жизнь. И, кстати, в горной местности вертолет не везде может приземлиться, поэтому реактивный ранец может быть единственным вариантом добраться.

Ответить

Applied Spaceman

Вася
0

Ну доберётся он за полторы минуты к больному и что? Рецепт выпишет?

Ответить

Илья Куприк

2

Выглядит очень круто. написано - дешевле, чем вертолет и зарплата пилота. Но вертолёт же все равно потребовался в демо ;(

Ответить

Максим Ерохин

Илья
1

Ага

Ответить

Сергей Щукин

Максим
0

Вертолёт эвакуировал девочку в тестовом кейсе

Ответить

Правильный Взгляд

Илья
0

вертолёт и летает дольше, пользы от него больше, гарантированно отлетает не один десяток лет и безопасней. Так что сравнение стоимости как минимум не корректно.

Ответить

Дмитрий О

–12

Полная херня. Непонятно, что в голове у этого горе-изобретателя? Возможно впарить такие штуки комуто? 

Ответить

Дмитрий Корнеев

Дмитрий
5

Убейся об косяк, шлакоблок

Ответить

Дмитрий О

Дмитрий
–5

Ты видимо с  современными достижениями техники плохо знаком, если дрочишь на эту шнягу которую лет 50 все кому не попадя дорабатывают, делают, но смысл таким же и остается  - бочка керосина за спиной на 5 минут полета, по цене вертолета.

Ответить

Дмитрий Корнеев

Дмитрий
0

Скажи на что дрочишь ты и я скажу кто ты

Ответить

Yurii Romanov

Дмитрий
–5

Сука даун просто съеби нахуй, тебе же сделали загон в виде яндекс параши с новостями для таких имбецилов как ты, чего ты тут на vc забыл.

Ответить

Ruslan Kokin

Дмитрий
1

А ты говнюк смотрю обидчивый шибко.

Ответить

Yurii Romanov

Ruslan
3

Да он просто порвался, забей, животное с яндекс дзена сбежало.

Ответить

Дмитрий О

Yurii
–2

Спасибо, что сообщил откуда ты сбежал

Ответить

Вася Пражкин

Ruslan
3

Понеслось говно по кранам ). Порвался парнишка..

Ответить

Дмитрий О

Ruslan
–4

Просты твои посты - говно, без обид

Ответить

Штуки из труб

2

Круто, конечно. Только когда такие Штуки плотно войдут в нашу жизнь. Так-то уже лет десять появляются новости и видео с такими устройствами.

Ответить

Влад Ижевский

2

Круто. Вот и все, что можно сказать в таких случаях. Какие же крутые вещи придумывают и делают люди. 

Ответить

Bobo Momo

Влад
0

Лол, а он ведь даже без профильного образования, просто менеджер из нефтянки.

Гениальных людей рождает Британия!

Ответить

Анастасия Болховская

2

Он маленький супер-гений и обожает изобретения.. наш Джимми Нейтрооон

Ответить

Юрий Белоножкин

2

Не все поймут, немногие вспомнят

Ответить

Артур Гаврончук

–2

Ну ну. Свалиться такой "подарочек" кому-нить на башку - будет суд и запрет на любые леталки на 20+ лет. Собственно поэтому дроны и запрещены, не говоря уже о чем-то тяжелее, да еще и с 20 литрами киросина ...

Лучше уж пешком ходить по старинке и на колесах, чем ходить по улицам, поглядывая наверх.

Ответить

RiddickABSent

0

Ну все. Теперь не внука к бабке в село будут отправлять..

Ответить

Bobo Momo

0

Очень крутой кейс. Там чувак работал в нефтянке Британии, потом ему надоело и он вложил заработанное в этот ранец на мини-реактивных двигателях, делал из говна и палок, сделал и полетел!

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Nekton

0

У нас будут тестировать 100р за доллар. Это лучше, так как не создаст столько шума как турбина😂

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Как бы так

0

По превью подумал, что Death Stranding экранизировали

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