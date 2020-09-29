В будущем устройство смогут использовать медики для оказания помощи в труднодоступных местах.

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Благотворительная организация Служба скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) в Великобритании и стартап Gravity Industries успешно протестировали «реактивный ранец парамедика». Об этом сообщили в GNAAS.

Основатель Gravity Industries Ричард Браунинг долетел со дна долины на назначенное место за 90 секунд. Обычно чтобы преодолеть это расстояние нужно 25 минут, отметили в организации. По словам директора по операциям GNAAS Энди Моусона, участники смогли понять, как устройство работает на практике.

После завершения испытаний GNAAS и Gravity Industries рассмотрят возможности для дальнейшего сотрудничества, но конкретные планы в организации пока не раскрывают.

Engadget отмечает, что перед массовым внедрением устройств, вероятно, пройдёт немало времени: время полёта ранца от Gravity Industries ограничено 5-10 минутами, а сам полёт требует хорошей физической подготовки испытателя. Кроме того, ранец нельзя использовать на слишком крутой местности.

Само устройство пока стоит дорого, добавляет издание — например, один из костюмов Браунинг продал за 340 тысяч фунтов стерлингов (около $435,5 тысяч). Однако эта сумма меньше, чем зарплата пилотов, обслуживание и топливо для спасательного вертолёта, указывает Engadget.