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Британская служба спасения успешно протестировала «реактивный ранец парамедика» от стартапа Gravity Industries Материал редакции
В будущем устройство смогут использовать медики для оказания помощи в труднодоступных местах.
Благотворительная организация Служба скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) в Великобритании и стартап Gravity Industries успешно протестировали «реактивный ранец парамедика». Об этом сообщили в GNAAS.
Основатель Gravity Industries Ричард Браунинг долетел со дна долины на назначенное место за 90 секунд. Обычно чтобы преодолеть это расстояние нужно 25 минут, отметили в организации. По словам директора по операциям GNAAS Энди Моусона, участники смогли понять, как устройство работает на практике.
После завершения испытаний GNAAS и Gravity Industries рассмотрят возможности для дальнейшего сотрудничества, но конкретные планы в организации пока не раскрывают.
Engadget отмечает, что перед массовым внедрением устройств, вероятно, пройдёт немало времени: время полёта ранца от Gravity Industries ограничено 5-10 минутами, а сам полёт требует хорошей физической подготовки испытателя. Кроме того, ранец нельзя использовать на слишком крутой местности.
Само устройство пока стоит дорого, добавляет издание — например, один из костюмов Браунинг продал за 340 тысяч фунтов стерлингов (около $435,5 тысяч). Однако эта сумма меньше, чем зарплата пилотов, обслуживание и топливо для спасательного вертолёта, указывает Engadget.
Gravity Industries показала первое устройство в 2017 году. По данным Crunchbase, стартап за всё время привлёк $650 тысяч.
Какой-нибудь очередной говночат привлекает по 10+ млн. Тут ребята сделали действительно классный продукт и смогли получить только 650К.
Возможно они и не хотят привлекать, а вы генерализируете.
генерализируете
жалко такого слова нет в русском
Смотрел и думал: "это уже реальность, а не GTA". Очень круто!
И я еще не понял, а что собственно он может, если долетит? Дать аспиринку или офигеть и кричать в рацию "ТУТ МЯСО КИШКИ, зовите вертолет?"
Какая польза от этого клоуна в этом ранце, для тех, кто реально нуждается в помощи? Потеря времени. Сразу вызывать вертолет с бригадой, оборудованием и везти в больницу на носилках.
Снимает на видео самые горячие кадры и продает кому надо, пока нормальные медики и полиция не подьехали, такой реактивный стрингер.
25 минут кому-то могут спасти жизнь. И, кстати, в горной местности вертолет не везде может приземлиться, поэтому реактивный ранец может быть единственным вариантом добраться.
Ну доберётся он за полторы минуты к больному и что? Рецепт выпишет?
Выглядит очень круто. написано - дешевле, чем вертолет и зарплата пилота. Но вертолёт же все равно потребовался в демо ;(
Ага
вертолёт и летает дольше, пользы от него больше, гарантированно отлетает не один десяток лет и безопасней. Так что сравнение стоимости как минимум не корректно.
Полная херня. Непонятно, что в голове у этого горе-изобретателя? Возможно впарить такие штуки комуто?
Убейся об косяк, шлакоблок
Сука даун просто съеби нахуй, тебе же сделали загон в виде яндекс параши с новостями для таких имбецилов как ты, чего ты тут на vc забыл.
А ты говнюк смотрю обидчивый шибко.
Да он просто порвался, забей, животное с яндекс дзена сбежало.
Круто, конечно. Только когда такие Штуки плотно войдут в нашу жизнь. Так-то уже лет десять появляются новости и видео с такими устройствами.
Круто. Вот и все, что можно сказать в таких случаях. Какие же крутые вещи придумывают и делают люди.
Он маленький супер-гений и обожает изобретения.. наш Джимми Нейтрооон
Ну ну. Свалиться такой "подарочек" кому-нить на башку - будет суд и запрет на любые леталки на 20+ лет. Собственно поэтому дроны и запрещены, не говоря уже о чем-то тяжелее, да еще и с 20 литрами киросина ...
Лучше уж пешком ходить по старинке и на колесах, чем ходить по улицам, поглядывая наверх.
Очень крутой кейс. Там чувак работал в нефтянке Британии, потом ему надоело и он вложил заработанное в этот ранец на мини-реактивных двигателях, делал из говна и палок, сделал и полетел!
У нас будут тестировать 100р за доллар. Это лучше, так как не создаст столько шума как турбина😂
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