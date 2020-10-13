Alphabet занялась изучением урожая с помощью роботов и больших данных, чтобы «прокормить население планеты» Материал редакции
Создатели проекта хотят сделать производство продуктов более технологичным и «устойчивым».
Экспериментальное подразделение Alphabet (материнская компания Google) работает над агротех проектом Mineral, команда которого изучает сельское хозяйство с помощью роботов и больших данных, пишет The Verge. Проект собирает большие данные о природных ресурсах для улучшения урожая.
Роботы Mineral используют камеры и специальные датчики, чтобы собрать информацию в поле. Команда проекта добавляет к этим данным изображения со спутников и данные о погоде, чтобы составить прогнозы о росте растений.
Mineral добавляет, что уже использует прототипы роботов для изучения сои в Иллинойсе и клубники в Калифорнии. Они работают на солнечных батареях и используют GPS для определения местоположений растений на поле.
Руководитель проекта Эллиотт Грант рассказал, что идея проекта — «устойчивое» и крупномасштабное производство продуктов питания с помощью искусственного интеллекта, роботехники, датчиков и других технических средств.
Грант добавил, что из-за глобального изменения климата традиционное производство становится тяжелее. «Для того, чтобы прокормить население планеты, за следующие 50 лет сельское хозяйство должно производить больше пищи, чем за предыдущие десять тысяч лет», — говорится на сайте компании.
Глава проекта заявил, что команда Mineral будет сотрудничать с селекционерами, фермерами и другими экспертами в области сельского хозяйства, чтобы найти практичные решения сельскохозяйственных проблем.
Даже при текущем уровне автоматизации нет никаких проблем прокормить население в разы больше, чем сейчас по приемлемым ценам. Скорее есть другая проблема, которая с каждым годом все актуальнее - неравномерность распределения богатств среди населения, особенно в развивающихся странах типа России.
Ну - гугла очень не хватало в сельском хозяйстве, да. Пугают барражирования гигантов-монополистов на периметре почти всех важных отраслей
Меня наоборот радует, потому что при эпидемии пожестче ковида, которая вполне может произойти в следующие N лет, сильно автоматизированные производство(выращивание) и поставка жрачки будет очень кстати. С поставкой проблему вроде решают (беспилотники етц), а вот с производством, если честно, только сейчас узнаю про какие-то работы. А голод это вообще-то говоря вполне реальная перспектива при катаклизмах.
сейчас довольно много роботов типа роботов-тракторов, роботов-комбайнов и тп. Их сделать немного проще, чем роботов на дороги общего пользования - так как "фронт работ" довольно чётко локализован и его можно заранее до миллиметра определить.
День очень много, девать некуда, вот и инвестируют везде. Нет чтобы мне накинуть!
Все правильно, снижение роли человека, повышение автоматизации производства. Будет снижение потерь, потребление солярки, меньше воровства и человеческого фактора.
Грант добавил, что из-за глобального изменения климата традиционное производство становится тяжелее. «Для того, чтобы прокормить население планеты, за следующие 50 лет сельское хозяйство должно производить больше пищи, чем за предыдущие десять тысяч лет», — говорится на сайте компании.
Напоминает, как в 70-х заявляли, что а) грядет глобальное похолодание; б) люди будут умирать с голоду при достижении цифры в 7 млрд. человек.
Чуйка подсказывает, что ничего хорошего для обычных людей это не принесет. В лучшем случае смогут прогнозировать цены на сельхоз продукты (и спекулятивно заработать на прогнозе на биржах), в худшем - влиять на цены, вызывая голод, бунты, протесты и тд
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