Создатели проекта хотят сделать производство продуктов более технологичным и «устойчивым».

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Экспериментальное подразделение Alphabet (материнская компания Google) работает над агротех проектом Mineral, команда которого изучает сельское хозяйство с помощью роботов и больших данных, пишет The Verge. Проект собирает большие данные о природных ресурсах для улучшения урожая.

Роботы Mineral используют камеры и специальные датчики, чтобы собрать информацию в поле. Команда проекта добавляет к этим данным изображения со спутников и данные о погоде, чтобы составить прогнозы о росте растений.

Alphabet

Mineral добавляет, что уже использует прототипы роботов для изучения сои в Иллинойсе и клубники в Калифорнии. Они работают на солнечных батареях и используют GPS для определения местоположений растений на поле.

Руководитель проекта Эллиотт Грант рассказал, что идея проекта — «устойчивое» и крупномасштабное производство продуктов питания с помощью искусственного интеллекта, роботехники, датчиков и других технических средств.

Грант добавил, что из-за глобального изменения климата традиционное производство становится тяжелее. «Для того, чтобы прокормить население планеты, за следующие 50 лет сельское хозяйство должно производить больше пищи, чем за предыдущие десять тысяч лет», — говорится на сайте компании.