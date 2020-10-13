Будущее
Рая Хачатрян
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Alphabet занялась изучением урожая с помощью роботов и больших данных, чтобы «прокормить население планеты» Материал редакции

Создатели проекта хотят сделать производство продуктов более технологичным и «устойчивым».

10 комментариев
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Экспериментальное подразделение Alphabet (материнская компания Google) работает над агротех проектом Mineral, команда которого изучает сельское хозяйство с помощью роботов и больших данных, пишет The Verge. Проект собирает большие данные о природных ресурсах для улучшения урожая.

Роботы Mineral используют камеры и специальные датчики, чтобы собрать информацию в поле. Команда проекта добавляет к этим данным изображения со спутников и данные о погоде, чтобы составить прогнозы о росте растений.

Alphabet

Mineral добавляет, что уже использует прототипы роботов для изучения сои в Иллинойсе и клубники в Калифорнии. Они работают на солнечных батареях и используют GPS для определения местоположений растений на поле.

Руководитель проекта Эллиотт Грант рассказал, что идея проекта — «устойчивое» и крупномасштабное производство продуктов питания с помощью искусственного интеллекта, роботехники, датчиков и других технических средств.

Грант добавил, что из-за глобального изменения климата традиционное производство становится тяжелее. «Для того, чтобы прокормить население планеты, за следующие 50 лет сельское хозяйство должно производить больше пищи, чем за предыдущие десять тысяч лет», — говорится на сайте компании.

Глава проекта заявил, что команда Mineral будет сотрудничать с селекционерами, фермерами и другими экспертами в области сельского хозяйства, чтобы найти практичные решения сельскохозяйственных проблем.

#новость #alphabet

Рая Хачатрян
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10 комментариев
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Вася Пражкин

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Даже при текущем уровне автоматизации нет никаких проблем прокормить население в разы больше, чем сейчас по приемлемым ценам. Скорее есть другая проблема, которая с каждым годом все актуальнее - неравномерность распределения богатств среди населения, особенно в развивающихся странах типа России.

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Парвиз Мадаминов

Вася
0

В точку

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Denis Kiselev

1

Ну - гугла очень не хватало в сельском хозяйстве, да. Пугают барражирования гигантов-монополистов на периметре почти всех важных отраслей

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Vitaly Gorbachev

Denis
1

Меня наоборот радует, потому что при эпидемии пожестче ковида, которая вполне может произойти в следующие N лет, сильно автоматизированные производство(выращивание) и поставка жрачки будет очень кстати. С поставкой проблему вроде решают (беспилотники етц), а вот с производством, если честно,  только сейчас узнаю про какие-то работы. А голод это вообще-то говоря вполне реальная перспектива при катаклизмах.

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Denis Kiselev

Vitaly
1

сейчас довольно много роботов типа роботов-тракторов, роботов-комбайнов и тп. Их сделать немного проще, чем роботов на дороги общего пользования - так как "фронт работ" довольно чётко локализован и его можно заранее до миллиметра определить. 

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Igor Filippov

Denis
0

День очень много, девать некуда, вот и инвестируют везде. Нет чтобы мне накинуть!

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J J

0

Все правильно, снижение роли человека, повышение автоматизации производства. Будет снижение потерь, потребление солярки, меньше воровства и человеческого фактора.

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Anderson Silva

0

Надеюсь, что не закроют проект.

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BearStrikesBack

0

Грант добавил, что из-за глобального изменения климата традиционное производство становится тяжелее. «Для того, чтобы прокормить население планеты, за следующие 50 лет сельское хозяйство должно производить больше пищи, чем за предыдущие десять тысяч лет», — говорится на сайте компании.

Напоминает, как в 70-х заявляли, что а) грядет глобальное похолодание; б) люди будут умирать с голоду при достижении цифры в 7 млрд. человек.

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Maxim Medvedev

0

Чуйка подсказывает, что ничего хорошего для обычных людей это не принесет. В лучшем случае смогут прогнозировать цены на сельхоз продукты (и спекулятивно заработать на прогнозе на биржах), в худшем - влиять на цены, вызывая голод, бунты, протесты и тд

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