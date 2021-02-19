Ровер NASA Perseverance совершил посадку на поверхность Марса — он впервые соберёт образцы грунта для доставки на Землю Статьи редакции
Робот должен помочь учёным найти подтверждение существования биологической жизни на красной планете.
Марсоход совершил посадку в кратере Езеро спустя семь месяцев после запуска с Земли. Он преодолел 471 млн километров и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. Трансляция шла на YouTube-канале NASA.
Ровер прошёл через «семь минут ужаса», за которые посадочный модуль автоматически входит в атмосферу на скорости 19 тысяч километров в час. Во время посадки специалисты NASA не могли управлять аппаратом удалённо из-за задержки в передаче сигналов в 11 минут. Он сам сбросил тепловой щит, защитную оболочку и выпустил парашюты.
По мере приближения к поверхности аппарат включил бортовые двигатели, которые замедлили его до трёх километров в час. Затем активировалась система «небесного крана»: специальная платформа с шестью двигателями зависла в 20 метрах над поверхностью и плавно спустила марсоход на троссах. Когда аппарат совершил посадку, платформа обрезала тросы и «отпрыгнула» как можно дальше от ровера.
В NASA зафиксировали посадку по датчикам на борту ровера: агентство пока не получило снимков и видеозаписи посадки. Все данные, включая аудио и видео, специалисты получат только через неделю, когда марсоход передаст их на Землю.
Perseverance оснащён двумя микрофонами, которые впервые в истории позволят записать звук на Марсе. Там также есть 23 камеры и семь научных приборов, которые позволят исследовать грунт на предмет содержания микроорганизмов.
Ровер оснастили вертолётом Ingenuity, который поможет ему находить локации для исследований. Его создание обошлось в 85 миллионов долларов. В течение месяца он должен будет взлететь до пяти раз в разреженной атмосфере Марса.
Таким образом в NASA хотят проверить, возможны ли управляемые полёты на других планетах. Ingenuity разрабатывали специально под чужеродную атмосферу: вертолётам на Марсе нужно намного больше мощности и скорости вращения лопастей, поэтому земные аппараты не смогли бы там летать.
Ingenuity оснащён солнечными панелями для питания, собственной коммуникационной системой, и двумя камерами: одна записывает марсианские ландшафты в процессе полёта, а другая помогает с навигацией. В случае успеха это станет первой демонстрацией внеземного полёта и откроет новые способы исследования других планет и инопланетных регионов, где из-за жёстких условий невозможна посадка роверов.
Ключевая цель миссии — сбор образцов грунта. Аппарат соберёт их в специальные титановые пробирки, которые смогут пролежать на планете до 20 лет, защищая образцы от влияния окружающей среды.
В конце 2020-х годов NASA и Европейское космическое агентство планируют собрать образцы и доставить их обратно на Землю. По задумке агентств, к этому времени возле Марса будут находиться четыре корабля, а специальные роботы соберут образцы и отстрелят их в космос, чтобы доставить учёным.
Над ровером многие годы работали всего 30 инженеров NASA. Общая стоимость проекта составила $2,7 млрд. После посадки Perseverance США стали третьей страной, успешно достигшей Марса в течение последних двух недель. Помимо NASA до красной планеты добрались Объединённые Арабские Эмираты с орбитальный зондом для исследования погоды, а Китай отправил на одной ракете сразу орбитальный зонд, посадочный аппарат и марсоход, но пока не высадился на Марс.
Какая гордость за людей, которые додумались эту технику сделать и управлять ею. Вы это не прочитаете, но браво! 👏
У них там дети в ролике, что то озвучивают, комментируют. А российские школьники принимают курсы от сотрудников МВД, по разгону митингующих бгггг
А у нас посадки в сизо разве что
Это программа по приспособлению к тяжёлым условиям космических перелетов
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