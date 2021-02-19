Робот должен помочь учёным найти подтверждение существования биологической жизни на красной планете.

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Марсоход совершил посадку в кратере Езеро спустя семь месяцев после запуска с Земли. Он преодолел 471 млн километров и провёл автоматическую посадку без дистанционного управления. Трансляция шла на YouTube-канале NASA.

Ровер прошёл через «семь минут ужаса», за которые посадочный модуль автоматически входит в атмосферу на скорости 19 тысяч километров в час. Во время посадки специалисты NASA не могли управлять аппаратом удалённо из-за задержки в передаче сигналов в 11 минут. Он сам сбросил тепловой щит, защитную оболочку и выпустил парашюты.

Изображение NASA

По мере приближения к поверхности аппарат включил бортовые двигатели, которые замедлили его до трёх километров в час. Затем активировалась система «небесного крана»: специальная платформа с шестью двигателями зависла в 20 метрах над поверхностью и плавно спустила марсоход на троссах. Когда аппарат совершил посадку, платформа обрезала тросы и «отпрыгнула» как можно дальше от ровера.

В NASA зафиксировали посадку по датчикам на борту ровера: агентство пока не получило снимков и видеозаписи посадки. Все данные, включая аудио и видео, специалисты получат только через неделю, когда марсоход передаст их на Землю.

NASA's Perseverance Mars Rover @NASAPersevere



#CountdownToMars I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere. «Я в безопасности на Марсе. Настойчивость приведёт вас куда угодно»

Perseverance оснащён двумя микрофонами, которые впервые в истории позволят записать звук на Марсе. Там также есть 23 камеры и семь научных приборов, которые позволят исследовать грунт на предмет содержания микроорганизмов.

Ровер оснастили вертолётом Ingenuity, который поможет ему находить локации для исследований. Его создание обошлось в 85 миллионов долларов. В течение месяца он должен будет взлететь до пяти раз в разреженной атмосфере Марса.

Таким образом в NASA хотят проверить, возможны ли управляемые полёты на других планетах. Ingenuity разрабатывали специально под чужеродную атмосферу: вертолётам на Марсе нужно намного больше мощности и скорости вращения лопастей, поэтому земные аппараты не смогли бы там летать.

Ingenuity оснащён солнечными панелями для питания, собственной коммуникационной системой, и двумя камерами: одна записывает марсианские ландшафты в процессе полёта, а другая помогает с навигацией. В случае успеха это станет первой демонстрацией внеземного полёта и откроет новые способы исследования других планет и инопланетных регионов, где из-за жёстких условий невозможна посадка роверов.

Ключевая цель миссии — сбор образцов грунта. Аппарат соберёт их в специальные титановые пробирки, которые смогут пролежать на планете до 20 лет, защищая образцы от влияния окружающей среды.

В конце 2020-х годов NASA и Европейское космическое агентство планируют собрать образцы и доставить их обратно на Землю. По задумке агентств, к этому времени возле Марса будут находиться четыре корабля, а специальные роботы соберут образцы и отстрелят их в космос, чтобы доставить учёным.