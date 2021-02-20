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Ровер Perseverance прислал первые цветные снимки с Марса Статьи редакции

С марсоходом всё в порядке, рассказали в NASA.

35 35 комментариев
3061 просмотров

NASA получило «целый ряд изображений низкого качества», несколько снимков высокого качества могут поступить специалистам уже 22 февраля. Об этом сообщается на сайте агентства.

На пресс-конференции показали снимок, сделанный с посадочного модуля, когда марсоход находился на высоте около двух метров над поверхностью Красной планеты. «На этом снимке запечатлен аппарат Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса», — рассказал главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

NASA

Также показали фотографию марсохода в момент его спуска на парашюте в атмосфере Марса, сделанную с орбитального зонда MRO.

NASA

Ещё несколько снимков сделаны уже самим марсоходом — на них видна поверхность Марса и колесо ровера.

NASA
NASA

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). 18 февраля 2021 года ровер совершил посадку на поверхность Марса. Он впервые соберёт образцы грунта, которые в 2030-х годах должны доставить на Землю.

Ровер NASA Perseverance совершил посадку на…
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#новость #nasa #космос

35 35 комментариев
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Евгений Кислов

19

Марс можно колонизировать

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Игорь Крафт

Евгений
19

Марс, г. Каратум Ленинский район ул. И. Маска д.5/1 кв. 73 пароль от домофона 12345

Ответить

alex twit

Евгений
5

Вы про испоавительно-трудовые колонии или колонии-поселения?

Ответить

Итальянский спрей

alex
5

Это колония - поселение,так как по Марсу можно гулять без ограничения,но в 20:00 чтобы был дома. А каждый четверг отмечался у участкового

Ответить

Денис Демидов

Итальян…
0

Чисто технологически, мы прям сейчас можем отправиться на марс, очень трудно от туда вернуться.
Почему бы зеков добровольцев туда не отправлять?
Все трудно доступные места так осваивало человечество, будь-то север, Сибирь или Австралия.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
2

Луну колонизировать проще и много реальнее, просто на Марс легче вытрясти деньги с плебса, в каждом из нас сидит ген путешественника, мы хотим открывать новые миры, распространяться, а на Луне мы уже были, неинтересно.

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Stas Klymenko

Денис
1

Все государства сначала будут Луной заниматься. Это прописано в программах и Китая и США. Вместе с США благодаря Lunar Gateway там же будут Европа, Япония, Канада.
А когда все протестят на Луне и немного освоятся - смогут переходить и к Марсу. Если одна частная компания не сделает это быстрее) 

Ответить

Дальнейший колос

Денис
0

Не мудрено! Наши предки и правда должны были отчаянно двигаться, менять ареолы обитания, чтобы выживать и продолжать великий эволюционный путь. Каждое сообщение о покорении новых "вершин" находит отклик и резонирует в наших сердцах. 

Ответить

Nikolay Ermishin

11

Марс будет колонизирован

Ответить

Sergey Popadyin

Nikolay
4

а сколько картохи посадить можно!

Ответить

Сергей Янзин

Nikolay
0

Саду цвесть!

Ответить

Иван Шеметов

8

Я очень рад, что человечество настолько продвинулось, что автоматика уже сажает сама себя на другой планете
Но скоро опять, пойдут эти клоунские заголовки о том, что Марс можно колонизировать

Ответить

Сергей Перевозчиков

Иван
1

Марс можно колонизировать

Ответить

Vika Kaplina

2

Еще и сделали фотобус https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/photo-booth/

На фото мой котэ. Он тоже своего рода марсианин, знаете ли :)

Mars Photo Booth
Put yourself on Mars and strike a pose with the Perseverance rover, or next to the rocket. Just…
mars.nasa.gov
Mars Photo Booth
Put yourself on Mars and strike a pose with the Perseverance rover, or next to the rocket. Just…
mars.nasa.gov
Ответить

Александр Плесовских

Vika
0

Не знаю за что вам минусов наставили, отличный кот!

Ответить

Андрей Крамарь

2

Рогозин уже написал стишок или песенку про Марс?

Ответить

Для Сохранения

Андрей
1

Ждут когда там всё сделают, а у нас просто нашпионят всё в очередной раз.

Ответить

Андрей Волхонский

Андрей
1

Он ответил идиотским мемом «янки гоу хоум», но потом удалил твит. 

Ответить

Nik N

Андрей
0

тут тендер нужен на песню

Ответить

Антон piter

1

Он впервые соберёт образцы грунта, которые в 2030-х годах должны доставить на Землю.

Не понял этот момент. В 2030х там, по плану, Маск теславилладж должен уже организовать. Какие образцы, надо спайс добывать...

Ответить

alex twit

Антон
1

Да че его добывать, в каждом дворе по 10 закладок

Ответить

Антон piter

alex
0

Дык, пока Маск свои допотопные жидкостные ракеты ваяяет, мы начали массовую подготовку гильд-навигаторов...

Ответить

Ruslan Umarkhanov

1

Ну ведь круто же!!!👍

Ответить

Евгений Кислов

1

Вчера мы чуть не вымерли от вируса, сегодня мы на марсе.

Ответить

Никита Степанюк

0

А ещё оттуда пришло видео со звуком, оочень атмосферное))))

Ответить

Дмитрий Васильев

Никита
0

А где нашли? Поделитесь.

Ответить

Mark Borisov

Дмитрий
3

https://youtu.be/6PtcOpuo9Ag

Ответить

Федор Садовский

Дмитрий
1

https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/sounds/?playlist=mars&item=fluid-pump&type=mars

Ответить

Папа Римский

0

Я уж думал Рагозина прислал.

Ответить

Ваня Пупкмн

Папа
1
Ответить

Gabby BenDer

0

Ай как же крутооо!

Ответить

Революционный утюг

0

Наука -) 

Ответить

Евгений Алферов

0

А небо то - голубое на последней фотке!)))

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Konstantin_Andreevich

0

На третьей фотке чётко видно "Пятёрочку"

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Богдан Водолазский

0

Человечество, я вас поздравляю.

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