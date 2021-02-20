С марсоходом всё в порядке, рассказали в NASA.

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NASA получило «целый ряд изображений низкого качества», несколько снимков высокого качества могут поступить специалистам уже 22 февраля. Об этом сообщается на сайте агентства.

На пресс-конференции показали снимок, сделанный с посадочного модуля, когда марсоход находился на высоте около двух метров над поверхностью Красной планеты. «На этом снимке запечатлен аппарат Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса», — рассказал главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

NASA

Также показали фотографию марсохода в момент его спуска на парашюте в атмосфере Марса, сделанную с орбитального зонда MRO.

NASA

Ещё несколько снимков сделаны уже самим марсоходом — на них видна поверхность Марса и колесо ровера.

NASA

NASA