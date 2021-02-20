Ровер Perseverance прислал первые цветные снимки с Марса Статьи редакции
С марсоходом всё в порядке, рассказали в NASA.
NASA получило «целый ряд изображений низкого качества», несколько снимков высокого качества могут поступить специалистам уже 22 февраля. Об этом сообщается на сайте агентства.
На пресс-конференции показали снимок, сделанный с посадочного модуля, когда марсоход находился на высоте около двух метров над поверхностью Красной планеты. «На этом снимке запечатлен аппарат Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса», — рассказал главный инженер проекта Адам Стелтцнер.
Также показали фотографию марсохода в момент его спуска на парашюте в атмосфере Марса, сделанную с орбитального зонда MRO.
Ещё несколько снимков сделаны уже самим марсоходом — на них видна поверхность Марса и колесо ровера.
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). 18 февраля 2021 года ровер совершил посадку на поверхность Марса. Он впервые соберёт образцы грунта, которые в 2030-х годах должны доставить на Землю.
Марс можно колонизировать
Марс, г. Каратум Ленинский район ул. И. Маска д.5/1 кв. 73 пароль от домофона 12345
Итальянский спрей
Это колония - поселение,так как по Марсу можно гулять без ограничения,но в 20:00 чтобы был дома. А каждый четверг отмечался у участкового
Чисто технологически, мы прям сейчас можем отправиться на марс, очень трудно от туда вернуться.
Почему бы зеков добровольцев туда не отправлять?
Все трудно доступные места так осваивало человечество, будь-то север, Сибирь или Австралия.
Луну колонизировать проще и много реальнее, просто на Марс легче вытрясти деньги с плебса, в каждом из нас сидит ген путешественника, мы хотим открывать новые миры, распространяться, а на Луне мы уже были, неинтересно.
Все государства сначала будут Луной заниматься. Это прописано в программах и Китая и США. Вместе с США благодаря Lunar Gateway там же будут Европа, Япония, Канада.
А когда все протестят на Луне и немного освоятся - смогут переходить и к Марсу. Если одна частная компания не сделает это быстрее)
Дальнейший колос
Не мудрено! Наши предки и правда должны были отчаянно двигаться, менять ареолы обитания, чтобы выживать и продолжать великий эволюционный путь. Каждое сообщение о покорении новых "вершин" находит отклик и резонирует в наших сердцах.
Марс будет колонизирован
Я очень рад, что человечество настолько продвинулось, что автоматика уже сажает сама себя на другой планете
Но скоро опять, пойдут эти клоунские заголовки о том, что Марс можно колонизировать
Еще и сделали фотобус https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/photo-booth/
На фото мой котэ. Он тоже своего рода марсианин, знаете ли :)
Рогозин уже написал стишок или песенку про Марс?
Ждут когда там всё сделают, а у нас просто нашпионят всё в очередной раз.
Он ответил идиотским мемом «янки гоу хоум», но потом удалил твит.
Он впервые соберёт образцы грунта, которые в 2030-х годах должны доставить на Землю.
Не понял этот момент. В 2030х там, по плану, Маск теславилладж должен уже организовать. Какие образцы, надо спайс добывать...
Дык, пока Маск свои допотопные жидкостные ракеты ваяяет, мы начали массовую подготовку гильд-навигаторов...
А ещё оттуда пришло видео со звуком, оочень атмосферное))))
А где нашли? Поделитесь.
Я уж думал Рагозина прислал.
Блоги компаний
Показать еще