Сбежавшая невеста, или как любовная драма привела к возникновению ювелирного бренда

Ей было чуть больше 20, ему 35. Она с улыбкой вступала во взрослую жизнь, он только что завершил тяжелый и длинный этап жизненного цикла. У неё был пучок, чёрных как смола, густых украинских волос и широко расставленные глаза, которые производили на него магическое действие. Завершала магию татуировка через всю спину, от лопатки до лопатки, на…