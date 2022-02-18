Будущее
Евгения Евсеева

Количество пользователей VR-платформы Horizon Worlds от Meta выросло до 300 тысяч — в десять раз почти за три месяца Статьи редакции

Компания считает платформу основой той метавселенной, что она хочет построить.

  • Meta открыла доступ к Horizon Worlds всем пользователей из США и Канады в декабре 2021 года. Директор Meta по продукту Крис Кокс на встрече компании заявил, что с этого времени количество пользователей платформы выросло до 300 тысяч, пишет The Verge со ссылкой на одного из сотрудников.
  • Пресс-секретарь Meta подтвердил изданию статистику. По его словам, она также включает и пользователей Horizon Venues, отдельного приложения для посещения VR-мероприятий. В это число не входят пользователи Horizon Workrooms — приложения для работы в виртуальной реальности.
  • Horizon Worlds — это основа видения метавселенной, которую Facebook пообещала развивать после смены названия на Meta в октябре 2021 года. В том же месяце компания создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента для Horizon Worlds.
  • Саму платформу Meta представила в 2019 году и запустила в 2020-м, но она работала в закрытом бета-режиме.
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Road to VR

#новость #meta #horizon

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Sergey Ontime

А есть фото видео оттуда, на что они там дро… смотрят?

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Sergey Ontime

Посмотрел. Крипота. Люди без ног. Ноги в апдейтах будут наверн))

Детская игрушка какая-то очередная.

Как будто и правда ради акций «пердят» в воздух с возгласами о вселенных))

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Даниил

Акции упали, надо что-то делать, согласен)

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ЯжПрограммист

А ноги планируют приделать? Или это за отдельную плату?

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Алексей Дымов

Это называется эффект низкой базы

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