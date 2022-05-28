Зачем метавселенной «вышибалы», кого в цифровом мире можно считать нарушителем и почему определить зачинщика беспорядков в настоящем клубе гораздо проще, чем в виртуальном, — в рассказе бывшего колумниста Slate Аарона Мака.

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Кнопки, которые могут быть у модератора в метавселенной, чтобы контролировать действия пользователей

У охранника в публичном заведении достаточно однозначных поводов попросить гостя покинуть помещение или даже навсегда запретить ему там появляться. Например, за то, что он дерётся, портит имущество, нарушает спокойствие других посетителей или донимает персонал.

Работа «вышибалы» в метавселенной, в свою очередь, устроена иначе. Чтобы противостоять буйным посетителям, не требуется даже крепкого телосложения. Достаточно нажать кнопку, которая отключит микрофон пользователя или запретит ему доступ в систему.

Вот только понять поведение «аватаров» в цифровом пространстве сложнее, чем в реальной жизни. И ещё труднее его контролировать.

Вопрос о том, где пользователям можно дать полную автономию, а где за ними нужно следить, обсуждается уже почти два десятилетия. И ответа на него по-прежнему нет, считает основатель игрового 3D-мира Second Life — возможно, одной из первых вариаций метавселенной.

Сейчас проблема может показаться незначительной, но чем больше миллиардов долларов инвесторы и технологические компании будут вливать в развитие новых виртуальных пространств, тем сильнее будут нуждаться в ответе.

«Иначе это всё равно что пригласить толпу людей в дом, в котором нет ни одного предмета мебели», — говорит Лорелл Ванфоссен, соосновательница образовательной платформы Educators in VR («Педагоги в виртуальной реальности»).

Будущее Полина Лааксо 3.12.2021 Life Статьи редакции Чему создатели метавселенных могут поучиться у 3D-игры Second Её основатель ещё в нулевых говорил, что физический мир канет в прошлое, и завлёк в игру не только пользователей, но также бренды, политиков и СМИ. Какой он видит метавселенную, исходя из своего опыта, — в пересказе Time. Кадр из игры Second Life SL Community

Понять, как работает модерация в метавселенной, захотел бывший колумнист издания Slate Аарон Мак — и устроился для этого на три дня волонтёром в Educators in VR. Компания ежемесячно проводит десятки виртуальных мероприятий и для каждого назначает команду модераторов, которая следит за их проведением. Они, по словам Мака, за четыре года работы повидали всё.

Каждый тролль или подстрекатель думает, что он такой первый. Думает, что встать у сцены — перед толпой зрителей — и делать вид, что мастурбируешь, это что-то новенькое, будоражащее умы. Но мы-то видели такое уже 85 тысяч раз. Лорелл Ванфоссен соосновательница Educators in VR

В интернете нередко появляются истории о том, как пользователи оскорбляют других игроков и даже до них домогаются. Часть гостей в принципе приходит на цифровые мероприятия исключительно за тем, чтобы позлить остальных. Например, побегать по залу, повыкрикивать расистские высказывания или даже пригрозить кому-то «перерезать глотку».

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При этом в одиночку распознать нарушителя бывает трудно, поэтому модераторы общаются между собой по аудиосвязи. Так они предупреждают друг друга о подозрительных пользователях и в случае чего коллективно решают, пренебрегает «аватар» правилами или нет. Ведь он может блуждать из стороны в сторону не потому, что хочет кого-то позлить, а просто потому, что у него «заглючила» система.

«Один из модераторов заметил в толпе мужчину, который то и дело “напрыгивал” на рядом стоящую женщину. Коллеги отметили, что для некоторых это способ поприветствовать друг друга. Но в итоге команда решила, что пользователи вряд ли знакомы, поэтому игрока попросили успокоиться», — пишет Мак.

Модерация, по словам колумниста, — это всегда вальсирование между попытками понять истинные мотивы пользователей и необходимостью принимать быстрые решения.

Маку во время работы приходилось отключать микрофоны у «аватаров», у которых на заднем фоне лаяли собаки, а ещё преграждать путь тем, кто пытается взобраться на сцену, и даже останавливать массовое исполнение танца из песни Macarena. «Я будто совмещал работу “вышибалки” и няньки», — пишет колумнист.

Пользователи танцуют «макарену»

Некоторые пользователи плохо подкованы технически и не знают, что даже самые простые их действия в реальном мире отражаются виртуальном. Например, переходя из стоячего положения в сидячее, персонаж может «пробить» цифровой пол, а вставая, подняться в воздух. Если человек неумело пользуется гарнитурой, то может случайно заставить «аватар» носиться по залу.

Есть и другая проблема: границы допустимого поведения в реальном и виртуальном мирах отличаются. Если на медицинскую офлайн-конференцию заявится человек с выкрашенный в фиолетовый цвет кожей, то его, скорее всего, попросят уйти. В метавселенной же на это даже не посмотрят, ведь это всего лишь внешняя характеристика персонажа. «Часто именно ничем непримечательные “аватары” создают хаос», — говорит Ванфоссен.

Или вот ещё — если человек похлопает кого-то по голове в реальном мире, его действия, вероятнее всего, сочтут непозволительными. А в метавселенной это жест из так называемой «серой» зоны: вроде ничего такого, но неприятно.

На одном из мероприятий, по совету ВанФоссен, я просил пользователя отойти от спикера, потому что тот стоял к нему слишком близко и вторгался в личное пространство. Сам бы я так не сделал, потому что ну как в метавселенной понять, где эти границы — и что значит «слишком» близко? Тебе ведь никто не дышит в затылок, как в жизни. Аарон Мак бывший колумнист Slate

Нюансов слишком много, поэтому Educators in VR определяет строгость модерации в зависимости от мероприятия. На развлекательных вечеринках модераторы вмешиваются только в крайних случаях, а на сеансах групповой медитации действует политика «нулевой терпимости». Там «аватара» могут забанить просто за то, что он раздражающе много ходит.

Сама Ванфоссен изначально выступала против таких жёстких ограничений, но позже поняла, что они оправданы. Ведь для одних, говорит она, медитация — это ежедневная терапия, а для других — способ передохнуть, снять напряжение после работы, «подлатать» психическое здоровье.

Модерационная политика также зависит от самой платформы. AltspaceVR, например, ориентируется на профессиональные сообщества, поэтому строго контролирует поведение. А многопользовательская игра VRChat, наоборот, славится «анархией», пишет Мак.

Модерация в метавселенной — самая отвратительная и обескураживающая работа в мире. Она лишь вызывает стресс, провоцирует головную боль и подрывает психическое здоровье. Лорелл Ванфоссен соосновательница Educators in VR

Как модерация будет работать, когда в метавселенных станут собираться миллионы людей, неизвестно. AltspaceVR располагает штатными модераторами, но основную часть работы отдаёт на откуп пользователям. Meta* тоже позволяет «аватарам» самостоятельно блокировать нарушителей. Но в будущем у пользователей вряд ли будет достаточно времени и сил, чтобы контролировать поведение бесчисленного количества людей.

Выход, как считает Мак, есть — это автоматизация. Однако пока что алгоритмы не справляются даже с токсичностью в текстовых соцсетях. Как они будут работать в метавселенной, где любое действие можно трактовать по-разному, неясно.

«Совсем скоро из-за метавселенных нам придётся решать сложнейшие политические головоломки. Так вот споры о том, как нужно модерировать контент в Twitter, на их фоне покажутся нам даже забавными», — заключает автор.