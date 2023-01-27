Разработчики отметили, что с нейросетью может быть связано много этических проблем — например, они обнаружили, что 1% сгенерированной музыки напрямую повторяет мелодии из набора для обучения. Этого уже достаточно, чтобы не выпускать MusicLM в открытый доступ из-за возможных проблем с авторским правом.