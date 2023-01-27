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Будущее
Короткий микрофон

Google показала нейросеть, которая генерирует музыку по текстовому описанию Статьи редакции

Но выкладывать её в открытый доступ компания не планирует.

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  • О нейросети MusicLM разработчики из Google рассказали на GitHub. Они не планируют делать её доступной или выкладывать исходный код. Но «для поддержки будущих исследований» они опубликовали набор из 5,5 тысяч пар «музыка-текст».
  • MusicLM обучили на 280 часах музыки, чтобы та могла создавать связные песни для «сложных» описаний. Нейросеть генерирует мелодии на частоте 24 кГц, которая остается неизменной в течение нескольких минут.
  • В качестве примеров исследователи приводят музыку для аркадной игры, песню, которая вызывает «ощущение, что ты затерялся в космосе», мелодию для медитации и другие.
  • Кроме того, исследователи создали музыку по описанию картин Сальвадора Дали, Анри Матисса, Эдварда Мунка, Пабло Пикассо и других известных художников.

  • Разработчики отметили, что с нейросетью может быть связано много этических проблем — например, они обнаружили, что 1% сгенерированной музыки напрямую повторяет мелодии из набора для обучения. Этого уже достаточно, чтобы не выпускать MusicLM в открытый доступ из-за возможных проблем с авторским правом.

  • Компания не первая, кто создаёт подобные нейросети: например, OpenAI представила модель Jukebox в 2020 году, а у самой Google уже есть нейросеть для генерации мелодий на основе звуковых подсказок AudioML.

#новость #google

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15 комментариев
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Ленинградский микрофон

Парад ноющих старперов в каментах обьявляется открытым

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Дмитрий Кузнецов

Первый.

генерирует мелодии на частоте 24 кГц

Бессмыслица. Можеть быть генерирует звуковой поток с частотой дискретизации 24 кГц?

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Дмитрий Кузнецов

И да, "нейромузыка" Яндекса уже в проде и генерит заметно качественнее.

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А10

Робота ответ

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Danila Poyarkov

Это пока всё ещё не музыка, а музыкальный фон

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Василий Анисимов

Шляпа какая-то, а не музыка, если честно.

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Alex McAvoy

У вас даже шляпы-то нет

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Павел Строханоа

😳😨

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Alex McAvoy

Имел ввиду шляпу, как внешний атрибут)

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Куртуазный маньерист
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Торт Скряба

х - хуета

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Марат

обучено лишь на 280 часах? это же очень мало

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Февраль Камшотов

- Гугл, дай настроение.
- Лови ! https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ

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vodkomotornik

Научить бы ее петь голосом керкорова - цены бы не было.

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Багров Александр

Люди не принимают новые вещи , как бы это щас не выглядело , в любом случае это сдвиг к будущему

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