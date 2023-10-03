«Роскосмос» уточнил причину крушения «Луны-25» — «команды с разными приоритетами оказались в одном массиве данных» Статьи редакции
Аппарат перестал выходить на связь через восемь дней после запуска во время выхода на предпосадочную орбиту Луны.
- «Роскосмос» опубликовал заявление о причинах крушения российской станции «Луна-25».
- Из-за этого в комплекс управления приходили «нулевые сигналы», что помешало «зафиксировать момент набора требуемой скорости» и вовремя выключить двигатели.
- Россия запустила миссию к спутнику Земли 11 августа 2023 года — впервые с 1976-го. Космический аппарат «Луна-25» должен был отработать процесс мягкой посадки в околополярной области Луны и провести исследования лунного грунта на наличие льда.
- Посадка была запланирована на 21 августа, но за два дня до этого связь с аппаратом пропала. Тогда гендиректор «Роскосмоса» назвал основной причиной крушения сбой при отключении двигателя.
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приходили «нулевые сигналы»
То есть эти м**** в нацпроекте на миллиарды долларов тупо не провели для программного обеспечения Базовый(!) тест на ноль и конфликт приоритетов??? Это умеют делать даже самые примитивные программы для автоматического тестирования. Такие примитивные ошибки совершают ну максимум на первом курсе ВУЗа. Они кого туда набрали, выпускников Скиллбокса??
Спасибо, злой МАРКЕТОЛОГ за ваше экспертное заключение касаемо разработки ПО для космических аппаратов.
Теперь мы точно знаем, что вы самый умный, а в роскосмосе работают идиоты 🤦🏻
Не то что бы я был фанатом Роскосмоса, но возникает вопрос:
а когда ракета Ariane 5 при запуске в 1996-м разрушилась по причине «тупо скопипастили код от Ariane 4, в котором не обрабатывался правильно банальный integer overflow», это тоже были «выпускники скиллбокса»?
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariane_flight_V88
Хех
Выпускники скиллбокса с большим желанием самообучаться порой гораздо бОльшего добиваются, чем выпускники топовых технических вузов)
Другое время однако
так кого сажать будут, непонятно из статьи
Айтишников хоть?
Точно не директора Роскосмоса.
айтишникам там 15 тыщ платили, дворцы топов роскосмоса сами себя не построят
сотрудников клининг подразделения
Руки из жопы - это настоящая причина!
Не просто из жопы, а с обратной серповидностью!
Какая волосатая улыбчивая жопа
Комментаторы на виси:
Когда не получается у других - "молодцы, они же пытались, а вот вы не пытаетесь со времен союза, вы говно"
Когда другие публикуют данные о неудаче - "вот видите, они публикуют, а вы нет, вы говно"
Когда свои публикуют данные о неудаче - "ну и говно, кому нужны эти данные"
Сам придумал аргументы, сам их написал. Удобно.
Проблема не в комментаторах: событие старта преподносилось в СМИ как уникальное событие, которое никто не делал и в ближайшее время не повторит.
Могли бы не афишировать запуск так, тихо бы запустили. Если бы получилось, то был бы Вау-эффект. Если бы не, то была бы очередная неуспешная миссия. У других тоже бывают поломки.
Тут вопрос именно в позиционировании исходной новости о запуске: чем громче новость, тем больше обсуждают провал...
Если на шинке забудут колёса закрутить, то это кривые руки, и неважно в Казахстане эта шинка, или в Омерики.
Короче, айтишники виноваты. Получают 300 тыщ в секунду и не смогли в разные массивы данные раскидать. Всех посадить!
Можно серьезнее наказать, просто отменить льготную ипотеку 😁
Расследование и поиск виновных будут?
Америка виновата, язык программирования же американский) Байден опять подгадил
Так это же нормально, отправлять и получать команды с разными приоритетами, вопрос в корректности обработки команд по приоритетам.
Аль не предусмотрели?
Думаю, это ученый изнасиловал мозг пиарщика. Похоже на описание race condition - когда несколько одновременно выполняющихся потоков пытаются работать с одним куском памяти. Вот, пиарщик так перевел. Иногда очень херово отлавливается.
Режим симуляции тоже не всегда помогает, ибо возникновение такого условиях - вопрос разницы в наносекундах. А уж на симуляторах и подавно может не быть возможности гонять в режиме реального времени.
ХЗ как они и на чем разрабатывают, но чудится мне, что все это какая-то немолодая хрень, возраст которой может исчисляться десятилетиями. Мигрировать все это на новый инструментарий - загнать еще бесчисленное количество багов.
Ждём в комментариях: "Да у них просто аппарат говно был"
Аппарат замечательный, люди говно были. Так пойдёт?
"дело было не в рогозине" ©
Это не у нас кривые руки, это ретроградный меркурий.
«команды с разными приоритетами оказались в одном массиве данных»
Прям как в Кремле?🫡
Что тут уточнять? За год из РФ вывели 1 трлн долларов - это планетарный рекорд. Прорыв👏🏻👏🏻👏🏻
Маловато за год, на медузе же писали что сикстилион долларов вывели вроде
а в 1976 году смогли.
Ну так в 76 ЕГЭ не было. Очень сомневаюсь что лучшие программисты идут работать в роскосмос
Тогда были эффективные менеджеры, не чета современным! ;]
Тогда был артиллерийский подход, попал - межпланетная станция, не попал - космический зонд.
В прямом смысле "уронили прод".
Вот именно для этого держат такой же аппарат на земле в подобных экспедициях чтобы проверить штатность исполнения команд. А любые айтишники и инженеры разрабатывающие системы управления и исполнительные модули в первую очередь люди. Зря чтоли появились QA инженеры. Вот тут-то и не доработка.
Ой ну зачем эти ваши тестовые стенды? Коммитим сразу в прод
Ну все, айтишную ипотеку отменить, отсрочки отобрать.
Инженер-программист там 50 тысяч рублей получал - ему эта ваша ИТ-ипотека и так не светила.
Время строить новые конспирологические теории. Это были пришельцы
Так и знал что здесь что-то нечисто
Или космическое излучение. Не мог не вспомнить про это видео: как от такой фигни защищают самолеты
https://youtu.be/jOTM9T59IX4?si=BvdGNAe1mApbcDjO
Странно что не обвинили в этом Америку или запад
Байден нагадил
В мире: автономные автомобили сами ездят по дорогам.
Роскосмос: команды с разными приоритетами оказались в одном массиве данных.
А мне тут как-то yaGPT2 рассказал интересную историю.
Изучил методичку пропаганды, заранее подготовленную к событию успешного прилунения)
Программиста гнать в шею!
Да ладно, наверняка предусмотрели сложные ситуации, а самое простое упустили. Как обычно бывает у многих)
тестировщики вышли из роскосмоса)))
Да у всех второй год выхренеть конфликтует с охренеть.
Нужно было на 1С программировать, тогда бы всё было четко, всё-таки скрепный язык программирования.
Очень непонятное объяснение.
Во всем виноват проклятый Запад.
А, и евреи.
Напомню про БИУС-Л.
До санкций вместо него должен был лететь нормальный отработанный зарубежный прибор весом 1,5кг.
После санкций пришлось лепить отечественную поделку из говна и палок (причем палки были в дефиците), которая мало того, что весила в 7 (СЕМЬ) раз больше (10кг, советские микросхемы по-прежнему самые большие в мире), так еще в итоге и привела к печальному финалу.
Санкции только на пользу, чего уж там. Многолетний труд инженеров и ученых «лунагроблен».
Космические микросхемы так или иначе весят больше чем их бытовые собратья. Вот те же марсоходы катаются с измененными для экстремальных условий процессорами 1997 года на PowerPC G3
Забыли order by prioritet desc добавить что-ли?
годно
Не все сразу, через 20 лет будет удачный полет и посадка