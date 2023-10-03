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Маша Цепелева

«Роскосмос» уточнил причину крушения «Луны-25» — «команды с разными приоритетами оказались в одном массиве данных» Статьи редакции

Аппарат перестал выходить на связь через восемь дней после запуска во время выхода на предпосадочную орбиту Луны.

  • «Роскосмос» опубликовал заявление о причинах крушения российской станции «Луна-25».

Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления. Оно было связано с тем, что блок акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) не включился из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами.

Роскосмос
  • Из-за этого в комплекс управления приходили «нулевые сигналы», что помешало «зафиксировать момент набора требуемой скорости» и вовремя выключить двигатели.
  • Россия запустила миссию к спутнику Земли 11 августа 2023 года — впервые с 1976-го. Космический аппарат «Луна-25» должен был отработать процесс мягкой посадки в околополярной области Луны и провести исследования лунного грунта на наличие льда.
  • Посадка была запланирована на 21 августа, но за два дня до этого связь с аппаратом пропала. Тогда гендиректор «Роскосмоса» назвал основной причиной крушения сбой при отключении двигателя.
«Луна-25», фото «Роскосмоса»

#новость #луна25 #роскосмос

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87 комментариев
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 Zloy Marketolog
массив данных команд с различными приоритетами
приходили «нулевые сигналы»

То есть эти м**** в нацпроекте на миллиарды долларов тупо не провели для программного обеспечения Базовый(!) тест на ноль и конфликт приоритетов??? Это умеют делать даже самые примитивные программы для автоматического тестирования. Такие примитивные ошибки совершают ну максимум на первом курсе ВУЗа. Они кого туда набрали, выпускников Скиллбокса??

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Георгий Козырев

Спасибо, злой МАРКЕТОЛОГ за ваше экспертное заключение касаемо разработки ПО для космических аппаратов.
Теперь мы точно знаем, что вы самый умный, а в роскосмосе работают идиоты 🤦🏻

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2 комментария
Евгений Трифонов

Не то что бы я был фанатом Роскосмоса, но возникает вопрос:

а когда ракета Ariane 5 при запуске в 1996-м разрушилась по причине «тупо скопипастили код от Ariane 4, в котором не обрабатывался правильно банальный integer overflow», это тоже были «выпускники скиллбокса»?

https://en.wikipedia.org/wiki/Ariane_flight_V88

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6 комментариев
Мария Шульга

Хех
Выпускники скиллбокса с большим желанием самообучаться порой гораздо бОльшего добиваются, чем выпускники топовых технических вузов)
Другое время однако

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2 комментария
Кирилл Макеев
Посадка была запланирована

так кого сажать будут, непонятно из статьи
Айтишников хоть?

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Zutara

Точно не директора Роскосмоса.

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Pavel Loginov

айтишникам там 15 тыщ платили, дворцы топов роскосмоса сами себя не построят

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5 комментариев
تقي

сотрудников клининг подразделения

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Иван Серик

Руки из жопы - это настоящая причина!

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Вадим Д.

Не просто из жопы, а с обратной серповидностью!

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Artemy

Какая волосатая улыбчивая жопа

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Maxim Stroganov

Комментаторы на виси:

Когда не получается у других - "молодцы, они же пытались, а вот вы не пытаетесь со времен союза, вы говно"

Когда другие публикуют данные о неудаче - "вот видите, они публикуют, а вы нет, вы говно"

Когда свои публикуют данные о неудаче - "ну и говно, кому нужны эти данные"

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Pavel Cree

Сам придумал аргументы, сам их написал. Удобно.

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Artiom Nikolaev

Проблема не в комментаторах: событие старта преподносилось в СМИ как уникальное событие, которое никто не делал и в ближайшее время не повторит.
Могли бы не афишировать запуск так, тихо бы запустили. Если бы получилось, то был бы Вау-эффект. Если бы не, то была бы очередная неуспешная миссия. У других тоже бывают поломки.
Тут вопрос именно в позиционировании исходной новости о запуске: чем громче новость, тем больше обсуждают провал...

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Мурад Муртазалиев

Если на шинке забудут колёса закрутить, то это кривые руки, и неважно в Казахстане эта шинка, или в Омерики.

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Слегка Придурковатый

Короче, айтишники виноваты. Получают 300 тыщ в секунду и не смогли в разные массивы данные раскидать. Всех посадить!

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Александр Озерцов

Можно серьезнее наказать, просто отменить льготную ипотеку 😁

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4 комментария
Kiss1nger

Расследование и поиск виновных будут?

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Zloy Marketolog

Америка виновата, язык программирования же американский) Байден опять подгадил

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1 комментарий
Вадим Д.

Так это же нормально, отправлять и получать команды с разными приоритетами, вопрос в корректности обработки команд по приоритетам.
Аль не предусмотрели?

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AlSh

Думаю, это ученый изнасиловал мозг пиарщика. Похоже на описание race condition - когда несколько одновременно выполняющихся потоков пытаются работать с одним куском памяти. Вот, пиарщик так перевел. Иногда очень херово отлавливается.

Режим симуляции тоже не всегда помогает, ибо возникновение такого условиях - вопрос разницы в наносекундах. А уж на симуляторах и подавно может не быть возможности гонять в режиме реального времени.

ХЗ как они и на чем разрабатывают, но чудится мне, что все это какая-то немолодая хрень, возраст которой может исчисляться десятилетиями. Мигрировать все это на новый инструментарий - загнать еще бесчисленное количество багов.

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Андрей Величин
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Нейрослав Жепетеев

Ждём в комментариях: "Да у них просто аппарат говно был"

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Ivan Petrov

Аппарат замечательный, люди говно были. Так пойдёт?

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1 комментарий
root/ilya

"дело было не в рогозине" ©

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Никита
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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Это не у нас кривые руки, это ретроградный меркурий.

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Fred Han

«команды с разными приоритетами оказались в одном массиве данных»

Прям как в Кремле?🫡

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A V

Что тут уточнять? За год из РФ вывели 1 трлн долларов - это планетарный рекорд. Прорыв👏🏻👏🏻👏🏻

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Dmitry Lenc

Маловато за год, на медузе же писали что сикстилион долларов вывели вроде

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2 комментария
M S

а в 1976 году смогли.

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Дмитрий Зима

Ну так в 76 ЕГЭ не было. Очень сомневаюсь что лучшие программисты идут работать в роскосмос

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1 комментарий
Сергей Коновалов

Тогда были эффективные менеджеры, не чета современным! ;]

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Александр Герасимов

Тогда был артиллерийский подход, попал - межпланетная станция, не попал - космический зонд.

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Александр Герасимов

В прямом смысле "уронили прод".
Вот именно для этого держат такой же аппарат на земле в подобных экспедициях чтобы проверить штатность исполнения команд. А любые айтишники и инженеры разрабатывающие системы управления и исполнительные модули в первую очередь люди. Зря чтоли появились QA инженеры. Вот тут-то и не доработка.

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xbevice

Ой ну зачем эти ваши тестовые стенды? Коммитим сразу в прод

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1 комментарий
Абырвалг Абырвалг

Ну все, айтишную ипотеку отменить, отсрочки отобрать.

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Hox

Инженер-программист там 50 тысяч рублей получал - ему эта ваша ИТ-ипотека и так не светила.

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Глеб Цапля

Время строить новые конспирологические теории. Это были пришельцы

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Жопэ Депардье

Так и знал что здесь что-то нечисто

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varchar

Или космическое излучение. Не мог не вспомнить про это видео: как от такой фигни защищают самолеты

https://youtu.be/jOTM9T59IX4?si=BvdGNAe1mApbcDjO

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При себе ничего нет

Странно что не обвинили в этом Америку или запад

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A V

Байден нагадил

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Вася Пражкин

В мире: автономные автомобили сами ездят по дорогам.
Роскосмос: команды с разными приоритетами оказались в одном массиве данных.

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Дмитрий Долгов

А мне тут как-то yaGPT2 рассказал интересную историю.

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Zloy Marketolog

Изучил методичку пропаганды, заранее подготовленную к событию успешного прилунения)

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Л Г

Программиста гнать в шею!

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Venom

Да ладно, наверняка предусмотрели сложные ситуации, а самое простое упустили. Как обычно бывает у многих)

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Kid Samort

тестировщики вышли из роскосмоса)))

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High Stakes

Да у всех второй год выхренеть конфликтует с охренеть.

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Евгений Н

Нужно было на 1С программировать, тогда бы всё было четко, всё-таки скрепный язык программирования.

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Просто Харви

Очень непонятное объяснение.

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Александр Кайт

Во всем виноват проклятый Запад.
А, и евреи.

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Просто Харви

Напомню про БИУС-Л.

До санкций вместо него должен был лететь нормальный отработанный зарубежный прибор весом 1,5кг.

После санкций пришлось лепить отечественную поделку из говна и палок (причем палки были в дефиците), которая мало того, что весила в 7 (СЕМЬ) раз больше (10кг, советские микросхемы по-прежнему самые большие в мире), так еще в итоге и привела к печальному финалу.

Санкции только на пользу, чего уж там. Многолетний труд инженеров и ученых «лунагроблен».

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Александр Герасимов

Космические микросхемы так или иначе весят больше чем их бытовые собратья. Вот те же марсоходы катаются с измененными для экстремальных условий процессорами 1997 года на PowerPC G3

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1 комментарий
Изотопов

Забыли order by prioritet desc добавить что-ли?

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Гриша Н.
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Semen

годно

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Black7

Не все сразу, через 20 лет будет удачный полет и посадка

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84 комментария
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