Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии стало нештатное функционирование бортового комплекса управления. Оно было связано с тем, что блок акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) не включился из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами.

