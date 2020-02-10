И что о такой практике думают российские HR-менеджеры.

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С января 2020 года консалтинговая компания McKinsey отказалась от «бумажных» тестов для консультантов и вместо этого стала тестировать их с помощью игры Digital Assesment от калифорнийского стартапа Imbellus.

По сюжету игрок должен решить экологические проблемы — например, создать систему кораллового рифа, способную выжить в условиях повышенной токсичности, или разработать план по спасению местной фауны от надвигающегося стихийного бедствия.

Во время игры система анализирует поведение игрока: как (и насколько быстро) он принимал решения и логичны ли они. При этом сценарии каждый раз меняются, а соискателям даётся только одна попытка на прохождение.

Корреспондент vc.ru сыграла в Digital Assesment, а заодно поинтересовалась у компании, зачем потребовалось внедрять игру, кто её разработал и что о геймификации найма думают российские рекрутеры.

Как устроена Digital Assesment

Когда McKinsey предложили протестировать игру, представители компании попросили не записывать видео и делать скриншоты — чтобы новые соискатели не подозревали о том, что их ждёт. Тем не менее они поделились изображениями демоверсии игры.

Когда игра началась, я не волновалась — у меня не было цели устроиться в компанию. Но с каждым новым заданием я переживала всё больше — у каждого кандидата свой сценарий игры, и я не могла даже приблизительно представить, что мне нужно будет сделать.

Всего сценариев было четыре: в первом требовалось заселить каменистый остров посреди океана растениями и животными, а в трёх последующих — защищать их от вредителей с помощью ловушек. Все задания нужно было выполнить за 71 минуту.

«Заселить остров» звучит просто — но у каждого растения и животного в игре есть около 10 атрибутов, при которых они могут существовать и сосуществовать. Взять, например, кактус: чтобы выбрать место для посадки, нужно было учитывать влажность воздуха, угол падения солнечных лучей и даже скорость ветра — при сильном его бы просто выдрало с корнем.

В итоге только на поиски места для кактуса мне потребовалось минут 10, а ещё мне предстояло посадить не менее десятка растений и заселить на остров несколько видов животных: медведей, лис, кротов и других.

В этот момент я остро почувствовала, что консалтинг — это не моё. И после играла уже не особенно напрягаясь. Тем не менее когда остров был заселён, на экране появилась надпись «вы успешно справились с заданием».

Растения и животные, которые можно использовать для заселения, а также их параметры — у каждого вида свои предпочтения

Оставшиеся задания были гораздо легче — посадки нужно было защищать от хорьков (не знаю, какую угрозу они представляют для кактусов), мышей и других вредителей, чтобы они не могли добраться до растений.

Я ставила на их пути разные ловушки — например, клетки с совами, которые ловили грызунов, или строила баррикады из камней. В целом то, что я делала, сильно напомнило мне игру Plant vs Zombies.

Но главное отличие хорьков от зомби заключалось в том, что они двигались не по одной линии, а по совершенно непредсказуемой траектории. И мне требовалось её предугадать.

После четвёртого испытания игра просто закончилась — результаты я так и не узнала. Более того, я так и не поняла, как эта игра может помочь с отбором кандидатов в консалтинг. Чтобы получить ответы на эти вопросы, на следующий день я встретилась с HR-менеджерами из McKinsey.

Они рассказали, что по завершении теста система отправляет компании результат кандидата. Если он выше определенного показателя, McKinsey приглашает его на следующий этап — интервью с консультантами. При этом конкретные результаты игры кандидату не сообщаются.

Рекрутеры компании не раскрывают и методологию, по которой игра оценивает навыки кандидатов, — они не хотят, чтобы соискатели попытались обойти систему. Также они не уточняют, сколько McKinsey потратила на внедрение и поддержку игры.

Если кандидату не удалось набрать нужное количество баллов, ему закрывают доступ к игре на год или два (в зависимости от позиции, на которую он претендует) — в этот период ему не удастся попасть на собеседование в McKinsey и, соответственно, натренироваться в игре.

Русского языка Digital Assessment пока нет — она доступна на английском, испанском, португальском и японском языках.

Использование Digital Assessment в рекрутинге

До введения Digital Assessment McKinsey использовала тест PST. Желающие попасть в компанию писали его на бумаге, а сами задания теста были похожи на кейс-интервью. Они проверяли знания будущих консультантов не только в математике, логике и уровень английского языка, но и в решении нестандартных бизнес-задач.

McKinsey решила заменить PST на игру по нескольким причинам, рассказал vc.ru Владимир Чернявский — старший партнёр McKinsey & Company, который курирует рекрутинг в регионе ЕЕМА.

Игра снижает уровень стресса. Кандидаты могут пройти её в любое удобное для них время и из любого места.

Digital Assessment создаёт собственный сценарий для каждого участника, а значит, никто не может получить преимущество за счёт подсказок от предыдущих игроков.

В игре нет единственного правильного ответа — система оценивает совокупность тестируемых качеств кандидата.

Сегодня бизнесу необходимы нестандартные решения. Такие решения способны разработать люди одновременно системные и креативные. И чтобы их найти среди общего потока кадров, была создана игра Imbellus. Владимир Чернявский

Консультант McKinsey Анна Диброва (имя изменено по её просьбе) в качестве эксперимента прошла оба теста в один день — игра понравилась ей больше. Диброва подтверждает, что готовиться к игре не имеет смысла — подготовка не поможет пройти тестирование, разве что только немного успокоит во время ожидания.

Вместо этого она советует кандидатам изучить определение тестируемых навыков — критического мышления (critical thinking), умения принимать решения (decision making), размышления о процессах (meta-cognition) и системного мышления (systems thinking), — чтобы затем продемонстрировать их во время игры.

Затем игрокам нужно будет обратить внимание на определение проблемы в начале Digital Assessment и убедиться, что они поняли правила и начали решать правильную задачу. Также Диброва советует игрокам использовать по максимуму всё время, отведённое на игру, и не пытаться завершить её как можно быстрее.

История Imbellus

Imbellus запустила в 2016 году выпускница Гарварда Ребекка Кантар.

Кантар двадцать семь лет, и последние четыре года она посвятила разработке новой системы тестирования, подходящей как для университетских экзаменов, так и для приёма на работу. Для этого она привлекла более $22,5 млн инвестиций от фондов Thrive Capital и Owl Ventures.

Идея симулятора Imbellus появилась тогда, когда Кантар осознала, что при приёме на работу компании уделяют слишком много внимания наличию диплома — даже для позиций, не требующих университетского образования. По её мнению, причина этого заключается в недостатке времени и ресурсов для оценки навыков соискателя каким-либо иным способом.

Для решения этой проблемы Ребекка Кантар сперва пригласила в проект Ричарда Уэйнеса, 65-летнего специалиста по педагогической психологии из Национального центра исследований в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Уэйнес много лет работал с индустрией игр и развлечений, и свои исследования он посвятил поиску путей создания надёжных тестов, которые при этом были бы такими же увлекательными, как видеоигры.

«До сих пор никто не добивался в этом успеха. В жертву приносились либо игровая составляющая, либо тестирование», — рассказывал Уэйнес в интервью Bloomberg в марте 2019 года.

Вместе с Кантар они собрали команду для разработки игры. В неё вошли специалисты по психометрии, 3D-анимации, теоретической физике и игровому дизайну. Кантар назвала компанию Imbellus — в честь вида рыб Betta imbellis, которые не сбиваются в косяки, а плавают по одиночке.

Рыба Betta imbellis​

Ребекка Кантар решила, что игры её компании будут на экологическую тематику, поскольку любой игрок при любом багаже фоновых знаний может понять, как работают законы природы.

Кантар настояла на том, чтобы для предотвращения списывания игра была уникальной для каждого экзаменуемого, что означало необходимость разработки десятков тысяч вариантов каждого сценария без изменения уровня сложности.

«Немногие осознают, насколько трудна в научном плане задача создания важного теста. Каждый этап разработки требует многомиллионных вложений, а мы собрали пока только $25 млн. Попыток не может быть много», — рассказывала предпринимательница Bloomberg.

Что думают о Digital Assessment российские рекрутеры

По мнению консультанта практики развития лидерства из консалтинговой компании RosExpert Анастасии Кузиной, игра-тест «при условии адекватности заложенных в неё параметров» становится точным инструментом прогнозов.

Игровая индустрия давно вышла за рамки простых «стрелялок» или «бродилок». Сложные игровые сценарии, подразумевающие несколько уровней взаимодействия и решений, варьирующиеся в зависимости от поведения игрока, успешно удерживают у экранов миллионы пользователей. В основу логики и сценария игры можно заложить множество факторов, важных с точки зрения будущего круга задач или компетенций кандидата. Это поведенческие тесты, замеряющие реальное поведение человека в реальной ситуации. Анастасия Кузина

Преимущество игровых тестов, продолжает Кузина, заключается в том, что классические тесты оценивают не столько когнитивные способности, сколько навык прохождения этого теста: «К примеру, если кандидат сдал на отлично IELTS, это не гарантирует, что в жизни он свободно говорит по-английски».

ИТ-рекрутер в компании DigitalHR Любовь Верещагина также одобряет использование геймификации при найме сотрудников. По её мнению, это обычно позволяет решить как минимум две задачи: с одной стороны — уменьшить уровень стресса у соискателя и усилить его интерес к компании, а с другой — сделать оценку кандидатов более глубокой.