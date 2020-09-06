vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Карьера
Nika Voyzkaya
115

Почему сотрудники должны реализовывать личные цели во время работы? Исследование McKinsey Материал редакции

Целеустремлённые сотрудники приносят компании больше прибыли. Как понять и использовать их потребности во благо бизнеса? Reminder приводит основные тезисы исследования.

0 Обсудить
В закладки

В трудные времена мы зацикливаемся на неотложных делах и выживании вместо того, чтобы думать о смысле жизни. Но в момент кризиса именно индивидуальная цель помогает противостоять неопределенности и проблемам: она делает нас более устойчивыми перед стрессом и помогает восстанавливаться после негативных событий.

Во время пандемии McKinsey & Company провела исследование о пользе личных целей для человека и компании, в которой он работает. Эксперты выяснили, какими бывают личные цели и как использовать их на благо работников и бизнеса, если вы — руководитель.

Что личная цель дает человеку и его работодателю

Наличие или отсутствие смысла жизни влияет на нас гораздо сильнее, чем принято думать. Исследователи, которые изучают старение и память с 1997 года в рамках масштабного проекта Rush Memory and Aging, обнаружили, что те, у кого есть цель в жизни, лучше защищены от деменции и когнитивных нарушений. Кроме того, пожилые люди, которые знают, ради чего живут, вполовину менее вероятно переносят инсульт.

Но это еще не все. Индивидуальные цели сотрудников полезны и для организаций. Личная цель не просто делает человека более счастливым и здоровым, но и более продуктивным и преданным компании, в которой он работает. Однако это работает тогда, когда цель работника и цель компании пересекаются — то есть если сам человек считает, что труд соответствует его устремлениям.

Так, исследование McKinsey & Company показало, что люди, которые «живут своей целью» на работе, оценивают себя как более благополучных и гораздо больше вовлечены в деятельность. McKinsey также обнаружила положительную корреляцию между целеустремленностью сотрудников и прибылью компании — так что цель еще и помогает зарабатывать.

The Business Journals

Устремления человека не всегда совпадают с целью компании. Рассмотрим трех вымышленных персонажей — Алису, Майю и Питера. Все они работают в одной глобальной организации здравоохранения, которая разрабатывает новые методы лечения, чтобы спасать жизни. Это музыка для ушей Алисы: она мечтает облегчить страдания людей с хроническими заболеваниями, и цель компании идеально сочетается с этим желанием.

Майя считает цель компании благородной, но вдохновляется ей гораздо меньше; смысл жизни для нее — заботиться о своей семье и ее финансовом благополучии. Питер, как и Алиса, больше всего на свете хочет заботиться о других. Однако он откладывает деньги с зарплаты и ждет, когда наконец сможет бросить работу и поступить в медицинскую школу — профессия медбрата поможет ему по-настоящему жить своей целью.

Как показывают эти примеры, иногда личная цель человека идеально совпадает с целью организации, как в случае с Алисой. В других случаях это лишь частичное совпадение, как с Майей и Питером, а бывает, что цели организации и человека и вовсе противоречат друг другу. Однако если организационная и индивидуальная цели связаны и взаимно усиливают друг друга, компания получает эффективного и счастливого сотрудника. Именно поэтому личную цель стоит учитывать во всем: от правильного поощрения до поручения той работы, которая лучше всего сочетается с тем, в чем человек видит смысл.

Какими бывают цели

Чтобы понять, какими бывают личные цели, McKinsey & Company опросила более 500 человек из разных демографических групп и выделила девять самых распространенных типов.

  1. Успех. Важнее всего быть самым влиятельным в группе, иметь высокий статус, власть и большой доход.
  2. Сохранение. Важнее всего заботиться об окружающей среде, повышать осведомленность о том, почему важно ее сохранить, и противодействовать угрозам для природы.
  3. Забота. Важнее всего помогать близким, откликаться на потребности семьи и друзей, жертвовать собой ради любимых людей.
  4. Свобода. Важнее всего узнавать о себе новое, формулировать собственное мнение, самостоятельно выбирать цели.
  5. Уважение. Важнее всего избегать унижения, чтобы не было стыдно перед другими.
  6. Традиции. Важнее всего чувствовать уважение к истории своей культуры или религии, выполнять ее ритуалы и сохранять ее ценности.
  7. Удовольствие. Важнее всего получать новые и разные впечатления, переживать приключения, радоваться жизни.
  8. Стабильность. Важнее всего сохранять уважение к авторитетам, чувствовать порядок и стабильность в обществе, следовать стандартным правилам.
  9. Равенство и справедливость. Важнее всего слушать других, отличных людей, пытаться понять их, даже если не согласен с их мнением, обеспечивать справедливое отношение ко всем.

Как использовать цели

Индивидуальная цель — то, в чем мы находим для себя смысл, — не обязательно полностью соответствует одному из этих типов. Скорее всего, она похожа на комбинацию из них. Самые частые такие сочетания эксперты McKinsey & Company назвали архетипами и выделили для них «активаторы» — что вдохновляет человека с определенным способом целеполагания, и «блокаторы» — что, наоборот, его демотивирует.

Архетип 1. Свободный духом

Находит смысл в том, что может контролировать, что именно и когда делает. Его главная цель — свобода.

Вот цели «свободного духом» человека от самой значимой до незначительных:

  1. Свобода.
  2. Уважение и традиции.
  3. Сохранение, забота и стабильность.
  4. Успех, развлечение, равенство и справедливость.

Активаторы, которые задействуют цели «свободного духом» и вдохновляют его: независимая работа; возможность выбирать, как достичь своих целей, соблюдая при этом традиции своей семьи и культуры.

Блокаторы, которые противоречат целям «свободного духом» и лишают его мотивации: чувство, что каждый шаг контролируют, или застревание в негибких процессах; публичное осуждение; вынужденное следование направлению, которое противоречит устоявшейся практике.

Архетип 2. Успешный

Видит смысл жизни в накоплении социальных или материальных ресурсов, а также в самосовершенствовании. Главные цели — успех и традиции.

Вот цели «успешного» человека от самых значимых до незначительных:

  1. Успех и традиции.
  2. Уважение и развлечение.
  3. Стабильность, сохранение, равенство и справедливость.
  4. Свобода и забота.

Активаторы, которые задействуют цели «успешного» человека и вдохновляют его: возможность увеличить заработок, заслужить авторитет и произвести впечатление на других; веселье и азарт.

Блокаторы, которые противоречат целям «успешного» человека и лишают его мотивации: чувствовать себя невидимкой и не иметь влияния в группе; страх, что неудача приведет к унижению; необходимость действовать вопреки своей культуре или религии.

Архетип 3. Заботливый

Больше всего хочет выбирать, как и когда заботиться о других, и меньше всего придает значения материальной выгоде и чьему-либо мнению. Главная цель — забота.

Вот цели «заботливого» человека от самой значимой до незначительных:

  1. Забота.
  2. Стабильность.
  3. Сохранение, свобода, развлечение, равенство и справедливость.
  4. Успех, уважение, традиции.

Активаторы, которые задействуют цели «заботливого» человека и вдохновляют его: возможность помогать другим или наставлять коллег; баланс между работой и личной жизнью, который позволяет реагировать на потребности семьи и друзей; чувство безопасности и порядка.

Блокаторы, которые противоречат целям «заботливого» человека и лишают его мотивации: отрыв от семьи и друзей или коллег; неопределенность или отсутствие упорядоченного пути.

Как соединить цели человека и компании

Цель может быстро меняться, особенно — в ответ на такие значимые и травматичные события, как пандемия или политические протесты. Тот, кто раньше находил смысл в личных достижениях, может стать более мотивирован проблемами равенства, а тот, кто раньше руководствовался свободой и независимостью, может увидеть смысл в стабильности.

Самое время выяснить, как на наши цели повлияли недавние события — и использовать это знание во благо организации. Начните с простого обсуждения этих вопросов со своей командой открыто, честно и вдумчиво, чтобы понять, что сотрудники хотят от работы, а после помочь им лучше определить и сформулировать свою цель и найти способы, как наиболее полно ее реализовать. Вот что рекомендует McKinsey & Company.

Сформулируйте собственную цель

Лидеру стоит начать с определения собственной личной цели. Исследование рассказывает об опыте одного генерального директора, которому сформулированная цель помогла стать более открытым для отзывов и критики, а кроме того, начать изучать то, что мотивирует, расстраивает или пугает людей.

«Я не боюсь поделиться со своей командой собственными слабостями и сомнениями, — говорит он. — Если я не знаю ответа, я так и скажу, и я считаю, что все это усиливает мое влияние и авторитет как генерального директора». Он считает, что теперь гораздо быстрее налаживает связь с людьми и гораздо лучше слушает их.

Поговорите с командой о давлении

Во время кризиса сотрудники сталкиваются с чрезвычайно сильными стрессом и тревогой, что может стать причиной выгорания. Допустим, один человек вынужден сосредоточиться на зарабатывании денег, чтобы обеспечить основные потребности. Он может быть крайне разочарован (в том числе бессознательно) тем, что у него нет времени и возможности посвятить себя цели. А другой всегда был крайне эффективен в личном общении с клиентами и коллегами, но сейчас его крайне истощают видеозвонки.

Чтобы осознать и преодолеть эти противоречия, нужно открыто говорить с командой о давлении. Один из лучших способов создать пространство для такого разговора — периодически проводить беседы с непосредственными подчиненными не с целью проверки их работы, а чтобы узнать, с какими проблемами они сейчас сталкиваются и как вы можете их поддержать.

Помогите другим сформулировать цели

Выделите время, чтобы вместе с командой обдумать, как работа каждого из ее членов вписывается в общую картину. Используйте девять типов целей в качестве отправной точки и задавайте вопросы. Например: как люди могут сформулировать свою цель? Чувствуют ли они, что живут ею? Какие препятствия мешают им жить более полноценно? Изменили ли недавние события их представление о цели? Если да, то как? Один обманчиво простой вопрос, который может дать интересный результат, звучит так: «Когда вы чувствуете себя наиболее живым?».

Позвольте людям действовать в соответствии с целями

Если вы — руководитель, вы можете помочь сотрудникам интегрировать в работу их личные цели, и это пойдет на пользу и компании, и людям: исследования показывают, что даже простые задачи воспринимаются как более значимые, когда они удовлетворяют наши психологические потребности.

Например, во время пандемии Zappos создала горячую линию, чтобы ее сотрудники могли помогать людям и удовлетворять желание общаться и заботиться о других. Звонящий необязательно должен быть клиентом Zappos, а темы для разговора могут быть любыми, от доставки еды и поиска предметов первой необходимости до тревоги из-за коронавируса.

Повторять опыт Zappos необязательно. Вот несколько более простых в исполнении идей, как использовать личные цели в корректировке рутинных задач и перераспределении ролей.

  • Тому, кто видит свою цель в свободе учиться, расти и экспериментировать, позвольте пробовать что-то новое без усиленного надзора, а любые отрицательные результаты рассматривайте как обучение, а не как неудачу.
  • Если член команды ценит сохранение и поддержание традиций, предложите ему помочь спланировать важные организационные или общественные ритуалы для компании.
  • Тех, чья цель связана с равенством и возможностями для других, подключите к прогрессивным инициативам компании.

Переосмыслите бизнес через призму личных целей

Пандемия испытывает нас прямо сейчас, но потом начнется тяжелая работа по переосмыслению и реформированию бизнеса для постпандемического мира. Способность активировать личные цели сотрудников станет вашим преимуществом.

  • Рекрутинг. При найме сотрудника явно свяжите цель организации с личным вкладом, который может внести человек на определенной должности. Подкрепив это реальными историями, вы увеличите шансы привлечь того, чьи устремления сочетаются с целью компании.

  • Адаптация. Помогите людям задуматься о том, как работа связана с их собственными целями. Исследования показывают, что побуждение новых сотрудников сосредоточиться на выражении личных ценностей на работе позволяет им быстро превзойти коллег, быть более удовлетворенными работой и более вероятно оставаться в компании
  • Обратная связь. Когда вы обсуждаете с сотрудником результаты его работы, начинайте разговор с размышления о цели и о том, как деятельность этого человека связана с его ценностями. Активация цели во время сеансов обратной связи может даже защитить людей, если они получают от вас отрицательную обратную связь.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.

Другие материалы на Reminder:

#mckinsey #исследования

Nika Voyzkaya
+125
8
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Nika Voyzkaya", "author_type": "self", "tags": ["\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","mckinsey"], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 156033, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 06 Sep 2020 13:00:18 +0300", "is_special": false }
SEO
Контент — король: как мы с помощью SEO привели 400 тысяч англоязычных геймеров в блог, играя в PUBG
Подготовили кейс по работе с изначально незнакомой нам нишей, да еще и на англоязычную аудиторию. Вот некоторые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'f69310c8');
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Evrone
Подписан
Отписаться
Марафон кейсов Evrone — День 6. Одно ядро, чтоб править всеми. Помогаем финтех-продукту выйти в Европу
В разработке идеи не всегда срабатывают с первого раза. В задумке всё выглядит здорово, но находятся неучтённые факторы…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Топ-5 самых читаемых бизнес-историй в блоге Selectel
В этом году начали выпускать в блоге Selectel предпринимательские истории. В общей сложности наши читатели прочитали их…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Создаем простой поисковый сервис статей с упоминаниями указанных в запросе персон
Перед группой программистов была поставлена задача создать сервис для накопления информации об упоминании публичных пер…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Лучезарный Смех
за день
Сам наносишь ущерб бизнесу Apple и считаешь себя безнаказанным. Apple логично блокирует наглеца, но не трогает UE. После чего сам блокируешь доступ в игру всем своим пользователям на iOS и MacOS. Просишь суд…
Epic Games рассказала суду о сокращении суточной iOS-аудитории игры Fortnite на 60% после её удаления из App Store
Диана Роднина
за неделю
В Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен - Привет, ты одна дома? - Это кто, почему спрашиваете? - Это курьер, меня только что уволили из-за тебя
«Мог бы зайти на полчасика»: Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на сообщения

Комментарии

Алекс Никифоров

«Вайти» — агрегатор для…

Александр Привалов

LA 2028 представил динамический…

Angel Vivaldi

Epic Games рассказала суду о…

Pavel Sharonov

Магазин на коленке

Александр Привалов

LA 2028 представил динамический…

Maxim Petrukhin

Epic Games рассказала суду о…

Антон Смуров

«Вайти» — агрегатор для…

Алекс Никифоров

Epic Games рассказала суду о…

Alexandr Leibowitz

Epic Games рассказала суду о…

Лучезарный Смех

Epic Games рассказала суду о…

Елена Максимова

«Вайти» — агрегатор для…

Алекс Никифоров

Epic Games рассказала суду о…

Kelerius

Benchmark Executive: в августе…

Елена Максимова

«Вайти» — агрегатор для…

Гордон Фримэн

PandaDoc сообщила об уголовном…

Sergey Khohlachev

О том как авито заблокировал…

Aleksandr Talalaev

Epic Games рассказала суду о…

Алекс Никифоров

Epic Games рассказала суду о…

Константин Рогов

Захватить рынок туалетной…

Arthur Niazyan

Критика очередного апдейта…