Его место займёт заместитель Павел Алёшин.

Руководитель «Яндекс.Вертикалей» («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и другие) Антон Забанных сообщил на своей странице в Facebook, что покинет должность. Его место займёт его заместитель Павел Алёшин, который вернулся в «Яндекс» в апреле 2020 года.

Забанных пояснил, что решил поменять направление деятельности внутри «Яндекса». «Потому что это сложно — пройти заново весь путь с нуля, когда ничего не ясно. Абсолютное непонимание того, что впереди будоражит, завораживает, заставляет развиваться. Хочу доказать себе, что могу ещё», — написал он.

В «Яндексе» подтвердили vc.ru изменения, добавив, что Забанных «займется развитием новых сервисов, которые должны стать важной частью экосистемы ”Яндекса”». О каких сервисах идёт речь, в компании не уточнили. Он также останется в роли председателя совета директоров «Вертикалей».

Антон Забанных возглавил «Вертикали» в начале 2016 года, когда «Яндекс» выделил направление в отдельную компанию. «Мы проделали огромный путь — кто обращает внимание, тот знает, насколько сильно за это время поменялись эти сервисы. Кто следит за отчётностью “Яндекса” знает, во сколько раз за это время нам удалось увеличить бизнес-показатели», — отметил Забанных. В третьем квартале 2020 года выручка сервисов объявлений выросла на 16%, до 1,58 млрд рублей.