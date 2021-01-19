Карьера
Таня Боброва

Руководитель «Вертикалей» Антон Забанных покинет пост и займётся развитием новых сервисов внутри «Яндекса» Статьи редакции

Его место займёт заместитель Павел Алёшин.

Руководитель «Яндекс.Вертикалей» («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и другие) Антон Забанных сообщил на своей странице в Facebook, что покинет должность. Его место займёт его заместитель Павел Алёшин, который вернулся в «Яндекс» в апреле 2020 года.

Забанных пояснил, что решил поменять направление деятельности внутри «Яндекса». «Потому что это сложно — пройти заново весь путь с нуля, когда ничего не ясно. Абсолютное непонимание того, что впереди будоражит, завораживает, заставляет развиваться. Хочу доказать себе, что могу ещё», — написал он.

В «Яндексе» подтвердили vc.ru изменения, добавив, что Забанных «займется развитием новых сервисов, которые должны стать важной частью экосистемы ”Яндекса”». О каких сервисах идёт речь, в компании не уточнили. Он также останется в роли председателя совета директоров «Вертикалей».

Антон Забанных возглавил «Вертикали» в начале 2016 года, когда «Яндекс» выделил направление в отдельную компанию. «Мы проделали огромный путь — кто обращает внимание, тот знает, насколько сильно за это время поменялись эти сервисы. Кто следит за отчётностью “Яндекса” знает, во сколько раз за это время нам удалось увеличить бизнес-показатели», — отметил Забанных. В третьем квартале 2020 года выручка сервисов объявлений выросла на 16%, до 1,58 млрд рублей.

#новость #яндекс #кадры

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Airat Kafman

14

"О каких сервисах идёт речь, в компании не уточнили."

Пойдет поднимать Яндекс.Горизонтали

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tamerlan seitov

Airat
4

Яндекс. Диагонали

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Vitold Sedyshev

tamerlan
1

Может он откроет новыую плоскость или даже фигуры пойдут. Яндекс.Куб

Ответить

Вадим Никольский

6

Покинул пост из-за того, что повседневная рутина добавила в его фамилию букву Ё

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ivan krapivin

Вадим
0

«Хочу доказать себе, что могу ещё» — с удалением на слово «могу»..

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Martin Holbrook

5

Антон Забанен

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Michael Petrov

3

2 посредственные копипасты без юзеров и 1 купленный->погубленный сервисы. ну покинул... потеря... бида... больше пушей!

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Бабак Шаян

Michael
1

ну да, если грубо, то так и есть. А в ФБ расписал так, будто они реально занимались it искусством))

Что ж, людям свойственно превозносить свои заслуги и их вклад в социум.  

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Ivan Boldyrev

2

Ну покинет и покинет.

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Андрей Деревянко

1

Ок, пасиб за пуш

Ответить

Необычный парфюмер

1

"во сколько раз за это время нам удалось увеличить бизнес-показатели".. "и количество проклятий, со стороны пользователей", добавил Забанных.

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Gavroche

1

Акела промахнулся? Когда человек говорит про будущее в терминах "будоражит и заставляет развиваться" с акцентом на "заставляет" понимаю, что настоящую версию кадрового перехода мы не узнаем.

Ответить

Ваня Пупкмн

0

Зачем на сайте стартапов новость про яндексовских хомяков?

Ответить

Недовольный ключ

–6

Антон, дойди до парикмахерской. До Яндекс.Парикмахерской. Дарю идею.

Ответить

Капитал Калыч

Недовольный
2

А вдруг там высокий спрос и за стрижку придется платить в 2 раза больше

Ответить

Недовольный ключ

Капитал
0

Поговаривают, что при подписке на Яндекс.Порно как раз 50% скидка в Яндекс.Парикмахерских.

Ответить

Капитал Калыч

Недовол…
0

и бонус в виде стрижки зоны бикини

Ответить

tamerlan seitov

0

Займитесь техподдержкой в чате яндекс го

Ответить

Vitaly Semykin

0

В США бы забанили. Успешный белый мужчина как-никак, эксплуататор.

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Stepan Korobeinikov

0

ДА ЛАДНО, СЕРЬЁЗНО ?!

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Социалистический ихтиандр

0

 сайте стартапов

Ахахах а)) 

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