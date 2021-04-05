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Регулятор в США признал незаконным увольнение двух сотрудниц Amazon, критиковавших компанию Статьи редакции
В знак протеста против увольнения рабочих после забастовок уже ушёл вице-президент компании, а управление по труду готовится начать расследование.
- Национальное управление по трудовым отношениям США определило, что Amazon незаконно уволила двух сотрудниц, пишет The New York Times. Агентство обвинит Amazon в недобросовестной трудовой практике, если компания не урегулирует дело.
- В апреле 2020 года Amazon уволила Эмили Каннингем и Марен Косту за «неоднократное нарушение внутренней политики». Каннингем и Коста утверждали, что их уволили за критику компании.
Коста и Каннингем были членами группы по защите сотрудников Amazon Employees for Climate Justice (AECJ), которая призывала Amazon разработать план борьбы с изменением климата и другие экологических инициатив.
- Во время пандемии Covid-19 Коста и Каннингем критиковали компанию за недостойные условия работы для работников на складах и отсутствие мер безопасности для сотрудников.
- В мае 2020 года вице-президент Amazon Тим Брэй ушёл в отставку в знак протеста против увольнения рабочих после забастовок. «Последней каплей» он назвал увольнение двух лидеров AECJ, Эмили Каннингем и Марен Косты.
- За последний год достаточно работников Amazon обвинили компанию, чтобы управление по труду могло начать национальное расследование из-за условий труда и отношения к работникам, сообщало NBC News.
Мне нужна карма
Зачем 🥸
Перед тянкой флексить
Лайкать коменты
На тебе +1, я тебя понимаю. У меня на другом акке -400 - про Маска неугодно высказался, адепты урыли(
Я как-то до этого момента думал, что у них там особо проблем с увольнениями нет - можно хоть завтра кого-угодно уволить
Можно если:
1. Нет профсоюза(созданию которого компании как Амазон очень противится)
2. Ты не большая компания вокруг которой много негативной прессы
3. Ты увольняешь не за "активизм"
А разве профсоюз что-то может? Ну типа не объявят ж они забастовку из-за того что пару сотрудников кикнули
Кароче, в наше время, главное быть каким-нибудь активистом и тебян е уволят нигде)
Ну типа не объявят ж они забастовку из-за того что пару сотрудников кикнули
Ага, там так же как и у нас. Закон по Охране Труда есть, но работает он ... но Косову сказать, если вполне себе норм вещи.
У нас уволить сотрудника невозможно почти. Если сотрудник сам не подпишет заявление на увольнение, уволить его почти невозможно. Вы можете подать в суд и с 90% вероятностью выиграете, даже без адвоката)) это знает любой работодатель, поэтому если принципиально не захотите увольняться, вам пойдут на уступки. Если совсем наглеть не будите и оскорблять владельца, из-за чего он бычку не включит, то все пройдёт норм .
в "построенных навечно",которые и рекомендовал Безос, прямо советовали увольнять еретиков не верующих в идеи компании(чтобы они ее не разглагали).Страна сектантов.
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