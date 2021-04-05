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Карьера
Евгения Евсеева

Регулятор в США признал незаконным увольнение двух сотрудниц Amazon, критиковавших компанию Статьи редакции

В знак протеста против увольнения рабочих после забастовок уже ушёл вице-президент компании, а управление по труду готовится начать расследование.

  • Национальное управление по трудовым отношениям США определило, что Amazon незаконно уволила двух сотрудниц, пишет The New York Times. Агентство обвинит Amazon в недобросовестной трудовой практике, если компания не урегулирует дело.
  • В апреле 2020 года Amazon уволила Эмили Каннингем и Марен Косту за «неоднократное нарушение внутренней политики». Каннингем и Коста утверждали, что их уволили за критику компании.

  • Коста и Каннингем были членами группы по защите сотрудников Amazon Employees for Climate Justice (AECJ), которая призывала Amazon разработать план борьбы с изменением климата и другие экологических инициатив.

  • Во время пандемии Covid-19 Коста и Каннингем критиковали компанию за недостойные условия работы для работников на складах и отсутствие мер безопасности для сотрудников.
  • В мае 2020 года вице-президент Amazon Тим Брэй ушёл в отставку в знак протеста против увольнения рабочих после забастовок. «Последней каплей» он назвал увольнение двух лидеров AECJ, Эмили Каннингем и Марен Косты.
  • За последний год достаточно работников Amazon обвинили компанию, чтобы управление по труду могло начать национальное расследование из-за условий труда и отношения к работникам, сообщало NBC News.

#новость #amazon

863 просмотров
15 15 комментариев
5
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David Over

1

Мне нужна карма

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Denis Shiryaev

David
0

Зачем 🥸

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Мочил манту, хотя не стоило

Denis
3

Перед тянкой флексить

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David Over

Мочил
2

Лайкать коменты

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Георгий Михнов

David
4

На тебе +1, я тебя понимаю. У меня на другом акке -400 - про Маска неугодно высказался, адепты урыли(

Ответить

David Over

Георгий
0

Спасибо, друг

Ответить

Denis Denis

1

Я как-то до этого момента думал, что у них там особо проблем с увольнениями нет - можно хоть завтра кого-угодно уволить

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Igor Filippov

Denis
0

Можно если:
1. Нет профсоюза(созданию которого компании как Амазон очень противится)
2. Ты не большая компания вокруг которой много негативной прессы
3. Ты увольняешь не за "активизм"

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Denis Denis

Igor
0

А разве профсоюз что-то может? Ну типа не объявят ж они забастовку из-за того что пару сотрудников кикнули

Кароче, в наше время, главное быть каким-нибудь активистом и тебян е уволят нигде)

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Igor Filippov

Denis
1

 Ну типа не объявят ж они забастовку из-за того что пару сотрудников кикнули

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Григорий Цыганков

Denis
0

Ага, там так же как и у нас. Закон по Охране Труда есть, но работает он ... но Косову сказать, если вполне себе норм вещи.

У нас уволить сотрудника невозможно почти. Если сотрудник сам не подпишет заявление на увольнение, уволить его почти невозможно. Вы можете подать в суд и с 90% вероятностью выиграете, даже без адвоката)) это знает любой работодатель, поэтому если принципиально не захотите увольняться, вам пойдут на уступки. Если совсем наглеть не будите и оскорблять владельца, из-за чего он бычку не включит, то все пройдёт норм .

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Denis Bystruev

0

СССР умер, но социализм победил.

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Начальный цветок

0

Помог бы сквозной аудит?

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Хлоргексидин

0
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Odin Dodin

0

в "построенных навечно",которые и рекомендовал Безос, прямо советовали увольнять еретиков не верующих в идеи компании(чтобы они ее не разглагали).Страна сектантов.

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