Все решения в 10Pines принимают сотрудники на общих собраниях. Отсутствие руководителей и открытые зарплаты позволяют снизить текучку кадров, но у такой структуры есть и недостатки.

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10Pines

10Pines — компания-разработчик ПО из Буэнос-Айреса, которая создаёт сервисы электронной коммерции, например, онлайн-карты лояльности и приложения. Среди её клиентов Starbucks и Burger King.

Особенность компании в её гибком стиле управления с горизонтальной иерархией — в 10Pines нет гендиректора и руководителей команд, рассказало BBC.

Все решения принимают сами сотрудники, которые делят между собой обязанности, назначают «партнёров» для решения юридических вопросов и даже устанавливают друг другу зарплаты. Каждый год 50% прибыли распределяются между сотрудниками, сейчас в компании 85 человек.

«Мы не хотим разрыва зарплат, как в США»

Решения об изменении зарплат принимают три раза в год. Сотрудники или наставники новичков могут от их имени выдвинуть свою кандидатуру на повышение зарплаты, а затем открыто это обсудить.

Каждый месяц компания проводит общее собрание всех, кроме новичков на испытательном сроке. Команда принимает ключевые решения: выбирает потенциальных новых клиентов, распоряжается расходами и другими финансами.

Поскольку у нас нет начальства, принимающего решения о повышении, мы делегируем эти полномочия людям. Мы не хотим разрыва в зарплатах, как в США. Хорхе Сильва сооснователь 10Pines

Правда, соглашаются на повышение не всегда. Разработчик Ариэль Умански в декабре 2020 года отказался от предложения повысить зарплату на 7% — он посчитал, что не сможет объяснить заработок перед своими коллегами. Это второй раз за пять лет, когда Умански отказывался от зарплаты.

«Я чувствовал себя как-то неуверенно и незащищенно, стоя рядом или даже выше людей, у которых, как я считаю, лучше показатели, чем у меня. Легко почувствовать себя мошенником», — признаётся Умански.

На последнем собеседовании в процессе найма кандидат встречается со всей командой и знакомится с устройством 10Pines и возможными коллегами. На этом этапе не задают технических вопросов, а общаются по интересам.

Но если коллектив чувствует, что новичок будет создавать напряжение в коллективе, от его найма откажутся «даже если он гений», говорит Сильва. По его словам, новые сотрудники также могут попросить изменения оклада, но согласие на это должны дать те, у кого есть аналогичный опыт работы.

Социократия хороша для малой компании, но может не сработать при её расширении

Свой подход 10Pines называет социократией, а вдохновлялась компания бразильским предпринимателем Рикардо Семплером.

Он превратил семейную фирму Semco в «гибкую общую компанию»: в ней работники брали на себя вопросы, которые обычно решают менеджеры, что привело к низкой текучке кадров и «оживило» предприятие, пишет BBC.

О своём опыте Семплер написал книгу Maverik, которую 10Pines «приняли, как Библию», говорит Сильва.

Диаграмма устройства компании с открытыми группами сотрудников, которые работают внутри «корневой» команды

Подход с прозрачностью зарплат и коллектива принимают всё больше компаний — это, например, позволяет уравнять шансы между мужчинами и женщинами, утверждает автор книги "Human Experience at Work" и создатель коуч-компании HEX Organization Бен Уиттер.

Он заявляет, что во многих компаниях зарплаты устанавливают «скрытно», а их сотрудники беспокоятся, что повышение зависит от степени дружбы с руководителем. Способ 10Pines «делает всё понятным и подотчётным».

Но Уиттер видит недостатки в подходе 10Pines. Её структура может сработать при 80 сотрудниках, но если их число удвоится, компания может хуже принимать людей на работу, утверждает эксперт.

Например, компания начнет игнорировать интровертов или создаст предвзятое групповое мышление, когда люди принимают решение, которое не приняли бы в одиночку.

10 Pines считает, что подход может сохраниться и при росте компании. Общее обсуждение зарплат началось при 30 сотрудниках, сейчас их 80: нужно продолжать адаптироваться и совершенствовать процессы, чтобы сохранить доверие, считает старшая разработчица 10Pines Анджелес Телла Арина.