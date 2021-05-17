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Карьера
Новости TJ

Работа более 55 часов в неделю вызывает сотни тысяч смертей ежегодно — исследование Статьи редакции

Пандемия Covid-19 усугубила проблему — режим изоляции увеличил длительность рабочей недели примерно на 10%.

15 15 комментариев
1746 просмотров

Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда опубликовали отчёт о влиянии переработок на уровень смертности. Как отмечает Reuters, это первое мировое исследование смертей, связанных с чрезмерными переработками.

По их данным, 55 и более рабочих часов в неделю, по сравнению со стандартными 35-40 часами, уносят сотни тысяч жизней ежегодно. Этот показатель растёт с 2000 года.

Причина в том, что сверхурочная работа увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году вызванные переработками заболевания стали причиной смерти 745 тысяч человек. Из них 398 тысяч умерли от инсульта, ещё 347 тысяч — от других сердечных болезней. По сравнению с 2000 годом, первый показатель вырос на 19%, второй — на 42%.

Факторы повышенного риска смерти от переработок

  • Принадлежность к мужскому полу — 72% смертей от длинной рабочей недели приходится на мужчин.
  • Проживание в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (Австралия, Вьетнам, Китай, Корея и так далее).
  • Средний и пожилой возраст — большинство смертей пришлось на промежуток 60-79 лет.

Вред от переработок может проявляться спустя десятилетия — так, многие из умерших в возрасте 60-79 лет перерабатывали, когда им было 45-55 лет. В целом переработки ответственны за треть всех болезней, связанных с профессиональной деятельностью. А рост количества рабочих часов с 35-40 до 55 в неделю увеличивает риск развития инсульта на 35%, ишемической болезни сердца — на 17%.

Пандемия ухудшает ситуацию, размывая границы между работой и отдыхом

По словам технического директора ВОЗ Франка Пеги, режим изоляции увеличивает количество рабочих часов приблизительно на 10%.

Пандемия Covid-19 значительно изменила методы работы многих людей — удалённая работа стала нормой во многих областях, часто стирая границы между работой и домом… Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа. Правительства, работодатели и работники должны сообща прийти к ограничениям для защиты здоровья работников.

Тедрос Аданом Гебреисус
гендиректор ВОЗ

Специалисты ВОЗ и МОТ выработали рекомендации для снижения переработок. Властям следует строже следить за соблюдением трудового законодательства, трудовые договоры должны стать более гибкими, а сотрудникам рекомендуется делить обязанности и задачи так, чтобы количество рабочих часов не превышало 55 в неделю.

Исследование проводилось для 194 стран и охватывает 2000, 2010 и 2016 годы.

#новость #исследования #здоровье

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Alexey Chudenkov

14

Походу мне скоро конец

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Igor Sergeevich

6

Бессмертным работникам общепита посвящается 🙏

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Сергей Погосян

4

Работа, вообще, вызывает много проблем со здоровьем.

Ответить

Andrew Simon

1

Это они еще не изучили сколько жизней уносит работа по 40 часов в неделю. Парадокс, но думаю в разы больше )

Ответить

No Name

Andrew
2

Так это относительно 40 часовой рабочей неделе 

Ответить

Андрей Якушин

2

Что-то страшно стало

Ответить

Madina Djalilova

–2

Вряд ли речь идёт об офисной работе... сколько людей в мире перерабатывают в полях, на шахтах.

Ответить

No Name

Madina
2

Речь идёт о переработках в связи с пандемией, когда рабочая неделя увеличилась на 10%. 

Люди в полях тоже стали работать удаленно?

Ответить

Слепой ГОСТ

No
3

А что там в полях делают люди? Их беспилотные тракторы и беспилотные грузовики собьют.

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Ivanov Andriy

Слепой
0

Ха-ха-ха. Гениально.
...хотя, ужас, конечно.

Ответить

Ivanov Andriy

Madina
0

Это ведь статья в западном стиле и духе. Там же массово другой образ работника. Это в первую очередь - офисный служащий. На заводах и в полях вкалывают невидимые азиаты на другой стороне планеты. О них не рассказывают на сайтах и в новостях, а значит их и нет почти. Так что не переживайте. Всё равно их скоро беспилотники заменят. Тут уже правильно написали.

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Сергей Скопинцев

1

Всем пока!

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Gosoo Gosoo

1

Я от 40 часов охуеваю, какие 55 о.О
И за 30 часов в неделю всё успел бы, если б можно было раньше уходить.
А то прийти на работу, пиздеть с коллегами, потом чай пить, потом дрочить или что они там делают, а потом хуях, рабочий день закончился и ничего не успели. Так не надо дрочить на работе.
У нас большинство тёток такие.

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Andreas Lapueros

Gosoo
0

Поэтому тётки мб и живут дольше и сердечно сосудистыми болеют реже) 

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Дурной инструмент

0

55 часов в неделю - чёт дохуя.
Мне даже в месяц это кажется слишком много)) 

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