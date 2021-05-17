Работа более 55 часов в неделю вызывает сотни тысяч смертей ежегодно — исследование Статьи редакции
Пандемия Covid-19 усугубила проблему — режим изоляции увеличил длительность рабочей недели примерно на 10%.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда опубликовали отчёт о влиянии переработок на уровень смертности. Как отмечает Reuters, это первое мировое исследование смертей, связанных с чрезмерными переработками.
По их данным, 55 и более рабочих часов в неделю, по сравнению со стандартными 35-40 часами, уносят сотни тысяч жизней ежегодно. Этот показатель растёт с 2000 года.
Причина в том, что сверхурочная работа увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2016 году вызванные переработками заболевания стали причиной смерти 745 тысяч человек. Из них 398 тысяч умерли от инсульта, ещё 347 тысяч — от других сердечных болезней. По сравнению с 2000 годом, первый показатель вырос на 19%, второй — на 42%.
Факторы повышенного риска смерти от переработок
- Принадлежность к мужскому полу — 72% смертей от длинной рабочей недели приходится на мужчин.
- Проживание в Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (Австралия, Вьетнам, Китай, Корея и так далее).
- Средний и пожилой возраст — большинство смертей пришлось на промежуток 60-79 лет.
Вред от переработок может проявляться спустя десятилетия — так, многие из умерших в возрасте 60-79 лет перерабатывали, когда им было 45-55 лет. В целом переработки ответственны за треть всех болезней, связанных с профессиональной деятельностью. А рост количества рабочих часов с 35-40 до 55 в неделю увеличивает риск развития инсульта на 35%, ишемической болезни сердца — на 17%.
Пандемия ухудшает ситуацию, размывая границы между работой и отдыхом
По словам технического директора ВОЗ Франка Пеги, режим изоляции увеличивает количество рабочих часов приблизительно на 10%.
Специалисты ВОЗ и МОТ выработали рекомендации для снижения переработок. Властям следует строже следить за соблюдением трудового законодательства, трудовые договоры должны стать более гибкими, а сотрудникам рекомендуется делить обязанности и задачи так, чтобы количество рабочих часов не превышало 55 в неделю.
Исследование проводилось для 194 стран и охватывает 2000, 2010 и 2016 годы.
Это они еще не изучили сколько жизней уносит работа по 40 часов в неделю. Парадокс, но думаю в разы больше )
Вряд ли речь идёт об офисной работе... сколько людей в мире перерабатывают в полях, на шахтах.
Слепой ГОСТ
А что там в полях делают люди? Их беспилотные тракторы и беспилотные грузовики собьют.
Это ведь статья в западном стиле и духе. Там же массово другой образ работника. Это в первую очередь - офисный служащий. На заводах и в полях вкалывают невидимые азиаты на другой стороне планеты. О них не рассказывают на сайтах и в новостях, а значит их и нет почти. Так что не переживайте. Всё равно их скоро беспилотники заменят. Тут уже правильно написали.
Я от 40 часов охуеваю, какие 55 о.О
И за 30 часов в неделю всё успел бы, если б можно было раньше уходить.
А то прийти на работу, пиздеть с коллегами, потом чай пить, потом дрочить или что они там делают, а потом хуях, рабочий день закончился и ничего не успели. Так не надо дрочить на работе.
У нас большинство тёток такие.
Поэтому тётки мб и живут дольше и сердечно сосудистыми болеют реже)
Блоги компаний
Показать еще
www.vedomosti.ru
www.pro-expert.ru