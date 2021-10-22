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Карьера
Таня Боброва

Конкуренция небольшая, но и денег пока немного: исследование рынка стартапов HR-tech в России Статьи редакции

Интерес к таким технологиям со стороны бизнеса растёт, но компании часто предпочитают покупать решения корпораций или создавать свои.

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За январь-август 2021 года 11 российских стартапов в сфере HR-tech привлекли $26,12 млн инвестиций против $2,82 млн годом ранее. При этом в 2018 году общий объём инвестиций составил $27 млн, а в 2019-м — $9 млн.

В 2021 году на такие сделки пришлось 3,05% от общего объёма инвестиций и 8,94% от общего количества сделок в России.

Динамика инвестиций в подобные стартапы в мире Данные Сrunchbase

Об этом говорится в исследовании инвестфонда HR&ED-tech (есть у vc.ru), который вместе с партнёрами опросил предпринимателей, руководителей отедлов кадров и инвесторов и собрал данные из Yandex Wordstat, Statista и других источников за 2020-2021 годы.

Несмотря на небольшой объём сделок интерес к таким технологиям растёт, отмечают исследователи. За первые шесть месяцев 2021 года количество поисковых запросов «HR-платформа» выросло год к году на 243%, «автоматизация HR» — на 69%, «автоматизация HR-процессов» — на 57%, «HR-tech» — на 41%, «talent management» — на 34% и так далее.

С чем мы сталкиваемся: на фоне «соседнего» EdTech HR-tech вообще по сути отсутствует, а тот, который есть: а) почти всегда без tech, а только HR, б) в первую очередь вокруг рекрутинга (что понятно на фоне ситуации с бешеным спросом на программистов/инженеров и гонкой зарплат).

Опять же, HR, с одной стороны, интересуется HR tech-решениями, но пока бюджеты по большей части распределяются в тот же рекрутинг и на курсы/другое обучение/тренинги — то есть, на EdTech. Но лучик света есть, конечно — и это пандемия.

Дмитрий Фалалеев
основатель образовательного стартапа U Skillz

Какие продукты покупают и разрабатывают компании в этой области

Исследователи спросили у руководителей отделов кадров малого, среднего и крупного бизнеса из ИТ-сферы, финансов, девелопмента, тяжелой промышленности и других о том, решения из каких сфер компания покупала или разрабатывала в 2020-2021 годы.

Чаще всего российские компании покупают решения корпораций, а не стартапов: например, для привлечения сотрудников (агрегаторы вакансий, маркетплейсы) и автоматизации процессов. Для оценки навыков и онбординга, управления вознаграждением, продукты для «благополучия сотрудников» компании в большинстве разрабатывают сами.

Динамика объёма ниш среди стартапов в мире Интервью с экспертами рынка, Technavio, MarketsandMarkets, PR Newswire, Business Wire, Maximize Market Research, Open PR, ZION Market Research, Verified Market Research и другие

Ещё 70% опрошенных не планируют покупать или разрабатывать сервисы для корпоративной работы, обучения, агрегаторы вакансий, продукты для управления вознаграждением или автоматизацией процессов.

Если у компаний есть такие планы, они готовы рассмотреть как покупку, так и собственную разработку: ответы разделились примерно поровну, кроме продуктов для автоматизации процессов (купить готовы 65%), обучения сотрудников (71%) и управления зарплатами и льготами (69%).

В российском HR-tech есть свои плюсы и свои минусы для самих стартапов.

Плюсы: В России практически отсутствуют западные игроки (за исключением гигантов вроде SAP), которые могли бы составить конкуренцию локальным решениям. Причин отсутствия много — например, относительно маленький рынок и пресловутый закон о персональных данных.

На российском рынке в большинстве сегментов очень маленький выбор качественных решений — а значит, маленькая конкуренция (отчасти из-за первого пункта). Это дает огромное количество возможностей: практически в каждый сегмент можно относительно безболезненно зайти и стать заметным игроком за относительно короткий срок.

Минусы: Зачастую на рынке сложно найти так называемых Early Adopters продукта. На западе, как правило, компании, готовые к быстрым экспериментам с новыми решениями, находятся в сегменте Tech SMB (небольшие технологические компании). В России же таких очень мало. И денег у них в основном немного. Поэтому часто изначально приходится ориентироваться на Enterprise, что несет за собой потерю скорости, юридические и прочие трудности при выходе на рынок.

В индустрии очень мало сделок, мало денег и мало игроков, которые готовы инвестировать и/или покупать HR-tech стартапы. Да, это все можно объяснить размером рынка и прочими факторами, но факт остается фактом.

Кирилл Николаев
сооснователь стартапов Potok и основатель «Подбор»

#новость #исследования

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