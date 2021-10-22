Конкуренция небольшая, но и денег пока немного: исследование рынка стартапов HR-tech в России Статьи редакции
Интерес к таким технологиям со стороны бизнеса растёт, но компании часто предпочитают покупать решения корпораций или создавать свои.
За январь-август 2021 года 11 российских стартапов в сфере HR-tech привлекли $26,12 млн инвестиций против $2,82 млн годом ранее. При этом в 2018 году общий объём инвестиций составил $27 млн, а в 2019-м — $9 млн.
В 2021 году на такие сделки пришлось 3,05% от общего объёма инвестиций и 8,94% от общего количества сделок в России.
Об этом говорится в исследовании инвестфонда HR&ED-tech (есть у vc.ru), который вместе с партнёрами опросил предпринимателей, руководителей отедлов кадров и инвесторов и собрал данные из Yandex Wordstat, Statista и других источников за 2020-2021 годы.
Несмотря на небольшой объём сделок интерес к таким технологиям растёт, отмечают исследователи. За первые шесть месяцев 2021 года количество поисковых запросов «HR-платформа» выросло год к году на 243%, «автоматизация HR» — на 69%, «автоматизация HR-процессов» — на 57%, «HR-tech» — на 41%, «talent management» — на 34% и так далее.
Какие продукты покупают и разрабатывают компании в этой области
Исследователи спросили у руководителей отделов кадров малого, среднего и крупного бизнеса из ИТ-сферы, финансов, девелопмента, тяжелой промышленности и других о том, решения из каких сфер компания покупала или разрабатывала в 2020-2021 годы.
Чаще всего российские компании покупают решения корпораций, а не стартапов: например, для привлечения сотрудников (агрегаторы вакансий, маркетплейсы) и автоматизации процессов. Для оценки навыков и онбординга, управления вознаграждением, продукты для «благополучия сотрудников» компании в большинстве разрабатывают сами.
Ещё 70% опрошенных не планируют покупать или разрабатывать сервисы для корпоративной работы, обучения, агрегаторы вакансий, продукты для управления вознаграждением или автоматизацией процессов.
Если у компаний есть такие планы, они готовы рассмотреть как покупку, так и собственную разработку: ответы разделились примерно поровну, кроме продуктов для автоматизации процессов (купить готовы 65%), обучения сотрудников (71%) и управления зарплатами и льготами (69%).
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