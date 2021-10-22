В российском HR-tech есть свои плюсы и свои минусы для самих стартапов.

Плюсы: В России практически отсутствуют западные игроки (за исключением гигантов вроде SAP), которые могли бы составить конкуренцию локальным решениям. Причин отсутствия много — например, относительно маленький рынок и пресловутый закон о персональных данных.

На российском рынке в большинстве сегментов очень маленький выбор качественных решений — а значит, маленькая конкуренция (отчасти из-за первого пункта). Это дает огромное количество возможностей: практически в каждый сегмент можно относительно безболезненно зайти и стать заметным игроком за относительно короткий срок.

Минусы: Зачастую на рынке сложно найти так называемых Early Adopters продукта. На западе, как правило, компании, готовые к быстрым экспериментам с новыми решениями, находятся в сегменте Tech SMB (небольшие технологические компании). В России же таких очень мало. И денег у них в основном немного. Поэтому часто изначально приходится ориентироваться на Enterprise, что несет за собой потерю скорости, юридические и прочие трудности при выходе на рынок.

В индустрии очень мало сделок, мало денег и мало игроков, которые готовы инвестировать и/или покупать HR-tech стартапы. Да, это все можно объяснить размером рынка и прочими факторами, но факт остается фактом.