Разбираемся, что такое синдром самозванца, как на него повлияла пандемия и удалёнка и как с ним справиться.

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Материал подготовлен изданием Bubble.

Что такое синдром самозванца

Впервые о синдроме самозванца рассказали в 1978 году в журнале International Journal of Behavioral Science, в статье «Феномен самозванца у успешных женщин: динамика и терапевтическое вмешательство», которую написали Паулина Клэнс и Сюзанна Аймс.

По мнению исследователей, синдром самозванца — это феномен, когда человеку кажется, что его успех не заслужен, а его достижения — это случайность.

Эффект самозванца часто возникает и у ИТ-специалистов. Они считают себя недостаточно компетентными или же всегда думают, что конечный результат работы мог получиться лучше.

В моём случае синдром самозванца стал активно проявляться из-за отсутствия критической оценки кода со стороны. Когда клиенты довольны, продукт работает, а ты не знаешь, нормально ли ты написал с точки зрения самого кода, то сомневаешься в своей компетенции. А времени что-то изучить и перепроверить не было. Уже сейчас за год работы в ИТ-компании понимаю, что я далеко не самый лучший программист и мне есть куда расти и развиваться, но это меня никак не расстраивает. Максим Лебедев, FullStack Web Developer, предприниматель

Кто чаще подвержен синдрому самозванца

Комплекс самозванца может затронуть любого — независимо от его социального статуса, опыта работы, уровня навыков или знаний.

По данным исследования International Journal of Behavioral Science 2011 года, примерно 70% людей хоть раз в жизни испытывает синдром самозванца. Он затрагивает всех людей, включая женщин, мужчин, финансовых руководителей, менеджеров по маркетингу и врачей. Даже инженеры-программисты и продакт-менеджеры иногда чувствуют себя недостойными своей роли.

В 2018 году TeamBlind опросили 10 402 айтишника и выяснили, что 57,55% из них сталкивались с синдромом самозванца. Чаще всего сомневались в своих силах работники Expedia, Salesforce, Amazon, Booking, LinkedIn — компаний с жёсткими требованиями к специалистам.

Почти 73% работников Expedia считают себя самозванцами. Источник: teamblind.com

А в опросе на «Хабре» участвовали 418 пользователей, 61,24% из которых признались, что испытывают синдром самозванца постоянно.

Больше половины ропрошенных постоянно ощущают синдром самозванца. Источник: «Хабр»

Почему у айтишников возникает комплекс самозванца

На vc.ru компания Otus, которая обучает айтишников, рассказала, почему у специалистов может проявляться синдром самозванца. Пересказываем тезисы:

Не успевают за новыми технологиями. То, что было актуально в программировании 3-5 лет назад, сейчас уже считается устаревшим. Поэтому специалистам нужно постоянно изучать новые технологии и совершенствоваться. Айтишнику может показаться, что он не успевает за тенденциями рынка, и поэтому недостаточно компетентен.

Несоответствие стереотипам. В соцсетях любят продвигать «айтишника маминой подруги», который всё своё время посвящает обучению и работе. Из-за этого многие специалисты думают, что они должны делать то же самое. А если не получается — значит, они неполноценные специалисты и самозванцы в отрасли.

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Переживают из-за правок. Правки в работе — нормальное явление. Но иногда начальники дают неадекватную обратную связь, например, пишут грозные комментарии или унижают работника.

Другие специалисты просто расстраиваются из-за большого количества правок. Эти два фактора могут вселить в человека мысль, что он плохой специалист.

Иногда случалось, что поступает задача, а я не понимал её сути. Не потому что я не разбираюсь в теме — сама задача была поставлена некорректно, я долго не мог понять, что от меня хотят. Такие моменты способствуют укреплению синдрома самозванца, так как ты переносишь проблему на себя. Юрий Чебышев, Java и Python-разработчик в ООО «Высокие технологии»

Влияние удалённой работы. На удалёнке иногда бывает сложнее организовать себя, чем в офисе. Нет начальника, который стоит за спиной и подгоняет по срокам, нет коллег, у которых можно быстро попросить помощи. А ещё YouTube и соцсети сильно отвлекают от работы.

Психологический эффект удалёнки в первые недели усилил мой личный синдром самозванца. Мне казалось, сколько бы я не работал, если нет явных успехов, о которых я могу громко заявить, или дела буксуют — никто не узнает и не поверит, что я много работаю. Но все быстро пришло в норму, я перестал переживать и продолжил работать. Вначале получались крайности: то хочется работать много, то, наоборот, тяжело делать хоть что-то. Но со временем выработалась привычка контролировать время, которое уходит на работу — пресловутый work&life balance. Кришна Радагор, QA в Veeam, занимается Performance/Scalability

Как удалённая работа влияет на синдром самозванца

Человек на удалёнке может больше прокрастинировать или неравномерно распределять нагрузку, поэтому может потерять мотивацию для саморазвития.

У меня появляется прокрастинация, когда задача слишком непонятная. Например, когда она плохо поставлена или очень сложный и запутанный legacy-код. Но в результате прокрастинации обостряется синдром самозванца. В итоге возникает один логичный ответ — я нахожусь не на своём месте. В этом случае у меня бывало и такое, что вместо того, чтобы поднажать, я искал другую задачу и брался за неё. Например, аналитик просил помочь разобраться со скриптом, и я с головой погружался в его задачу, чтобы потом была хоть одна галочка с выполненным проектом, хотя мне и не платили за это. Юрий Чебышев, Java и Python-разработчик в ООО «Высокие технологии»

Кроме того, специалист не может пообщаться с коллегами в офлайне, что может подбодрить или прибавить уверенности в себе. А сообщения в переписке могут показаться гневными или холодными, даже если это не так.

У меня бывали случаи, когда мне казалось, что человек общается со мной в довольно прохладной манере в переписке, но при общении вживую всё это оказывалось только ощущениями. Кришна Радагор, QA в Veeam, занимается Performance/Scalability

Как распознать синдром самозванца

Валери Янг — одна из наиболее известных исследовательниц эффекта самозванца. Она ведет сайт impostorsyndrome.com и выделяет несколько типов синдрома.

Перфекционист. Человек считает, что мог решить задачу лучше. И неважно, насколько идеально он это сделал. Такой специалист не принимает комплименты и не празднует достижения. Иногда он сам не замечает, как делает что-то полезное.

Эксперт. Человек отрицает, что хорошо разбирается в своей сфере. При этом считает, что нужно постоянно что-то читать и развиваться, иначе другие признают его некомпетентным.

Из 297 опрошенных на «Хабре», 65,32% признались, что испытывают синдром самозванца вида «эксперт».

Источник: «Хабр»

Солист. Человек решает все задачи самостоятельно и до последнего не хочет просить помощи. Иногда работает над проектами в ущерб своему здоровью или времени.

Природный гений. Человек считает, что он хорош в своём деле от природы, а не благодаря развитию и совершенствованию навыков.

Супермен. Человек-многозадачность, берёт максимальное количество заказов, пока не загонит себя в угол.

Чем грозит синдром самозванца

Синдром самозванца может снизить мотивацию к работе и избавить от наслаждения рабочим процессом. Если долго находиться в таком состоянии, это может привести к эмоциональному выгоранию.

По-началу постоянно возникают эмоциональные качели. Сначала ты получаешь задачу — разбираешься в том, что от тебя хотят — не всегда понимаешь сути задачи и расстраиваешься. Потом вроде бы понял — чувствуешь себя лучше и начинаешь искать способы решения проблемы — застреваешь на каком-то этапе, и настроение опять ухудшается. И такие скачки настроения повторяются в течение шести месяцев или года, пока не поймешь, что ты уже приносишь много пользы, а значит разбираешься в своей работе. Юрий Чебышев, Java и Python-разработчик в ООО «Высокие технологии»

Но синдром влияет не только на человека, но и на его окружение. Например, разработчик с синдромом самозванца может бояться рассказать о существующей библиотеке или коде, которая решает проблемы проекта.

Пару раз бывало такое, что я стеснялся предлагать своё решение, которое в итоге было признано оптимальным. Ещё несколько раз я замечал слабые места в проекте, но стеснялся о них говорить. За два года я научился говорить команде о недостатках проекта, уже не стесняюсь повторять своё мнение до тех пор, пока команда не рассмотрит его. Но с предложениями по решению проблем пока что сложно. Особенно, если моё предложение не единственное. Обычно я думаю так: «Раз другой разработчик предложил, значит он лучше знает». И пока что справиться с этой проблемой у меня не получается. Юрий Чебышев, Java и Python-разработчик в ООО «Высокие технологии»

Как справиться с синдромом самозванца

Синдром самозванца ухудшает качество жизни. Специалисты помогут понять причины появления синдрома, проработают и исследуют детский опыт и травмы. Могут посоветовать и длительную психотерапию, например, гештальт.

Bubble собрал советы айтишников с блога на «Хабр» и из колонки lead full stack developer, architect Никиты Терентьева devby.io о том, как человек с синдромом может помочь себе самостоятельно:

Вести учёт успеха. Это поможет обращать больше внимания на проекты, которые вы придумали и разработали. Раз смогли в прошлый раз, то можете и в этот.

Учёт может быть разным. От регулярного напоминания о выполненных задачах самому себе до записей в журнал. Например, в заметке dev советуют рефлексировать раз в месяц, оценивать свои ощущения от новых активностей и новых знаний. Как вариант, красиво оформлять записи и потом использовать их в CV.

Обычно я пытаюсь сделать свой прогресс более прозрачным для себя и окружающих. Я думаю, что для борьбы с синдромом самозванца важно подчеркнуть сам прогресс, важность того, что ты делаешь и саму способность это делать. Если же всё это не даёт результатов, думаю, стоит обратиться к психологу. Кришна Радагор, QA в Veeam, занимается Performance/Scalability

Планировать карьеру. План поможет справиться с неопределённостью: не распыляться на несколько проектов в разных сферах, а сосредоточиться на том, что в этот момент для вас важно. Это также поможет думать о будущем с большей уверенностью в себе.

Важно делать план гибким с возможностью адаптировать под меняющиеся условия. Например, разрешить себе заменить один фреймворк на другой. Вот что предлагает сделать Максим Лебедев.

Попробуйте составить или найти чек-лист (а лучше матрицу компетенций) для интересующего уровня — senior, middle, junior, а потом сверить свои навыки с ней. Кроме того, рекомендую больше ходить на собеседования, даже если не ищете работу. А на работе просить больше ревью и обратной связи на код и подходы к решению. Максим Лебедев, FullStack Web Developer, предприниматель

Изменить отношение к трудностям и ошибкам. Не говорите себе, что вы недостаточно умны для решения проблемы. Наоборот, трудности стоит воспринимать как стимул стать стать лучше, а не как подтверждение своей слабости. А ошибки — это хорошо и нормально. Потому что вы учитесь благодаря ошибкам. Сделали в этот раз — не повторите в следующий.

Поговорить с коллегами. Расспросите у знакомых в компании, как они относятся к вашей работе. Считают ли они, что вы хорошо справляетесь. Возможно, они укажут вам на ошибки, и вы сможете стать лучше. Не бойтесь задать вопросы и руководителю. Даже если фидбек будет негативным, он поможет понять слабые стороны.