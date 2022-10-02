«Постоянные качели»: айтишники рассказали о своём синдроме самозванца на удалёнке Статьи редакции
Разбираемся, что такое синдром самозванца, как на него повлияла пандемия и удалёнка и как с ним справиться.
Материал подготовлен изданием Bubble.
Что такое синдром самозванца
Впервые о синдроме самозванца рассказали в 1978 году в журнале International Journal of Behavioral Science, в статье «Феномен самозванца у успешных женщин: динамика и терапевтическое вмешательство», которую написали Паулина Клэнс и Сюзанна Аймс.
По мнению исследователей, синдром самозванца — это феномен, когда человеку кажется, что его успех не заслужен, а его достижения — это случайность.
Эффект самозванца часто возникает и у ИТ-специалистов. Они считают себя недостаточно компетентными или же всегда думают, что конечный результат работы мог получиться лучше.
Кто чаще подвержен синдрому самозванца
Комплекс самозванца может затронуть любого — независимо от его социального статуса, опыта работы, уровня навыков или знаний.
По данным исследования International Journal of Behavioral Science 2011 года, примерно 70% людей хоть раз в жизни испытывает синдром самозванца. Он затрагивает всех людей, включая женщин, мужчин, финансовых руководителей, менеджеров по маркетингу и врачей. Даже инженеры-программисты и продакт-менеджеры иногда чувствуют себя недостойными своей роли.
В 2018 году TeamBlind опросили 10 402 айтишника и выяснили, что 57,55% из них сталкивались с синдромом самозванца. Чаще всего сомневались в своих силах работники Expedia, Salesforce, Amazon, Booking, LinkedIn — компаний с жёсткими требованиями к специалистам.
А в опросе на «Хабре» участвовали 418 пользователей, 61,24% из которых признались, что испытывают синдром самозванца постоянно.
Почему у айтишников возникает комплекс самозванца
На vc.ru компания Otus, которая обучает айтишников, рассказала, почему у специалистов может проявляться синдром самозванца. Пересказываем тезисы:
Не успевают за новыми технологиями. То, что было актуально в программировании 3-5 лет назад, сейчас уже считается устаревшим. Поэтому специалистам нужно постоянно изучать новые технологии и совершенствоваться. Айтишнику может показаться, что он не успевает за тенденциями рынка, и поэтому недостаточно компетентен.
Несоответствие стереотипам. В соцсетях любят продвигать «айтишника маминой подруги», который всё своё время посвящает обучению и работе. Из-за этого многие специалисты думают, что они должны делать то же самое. А если не получается — значит, они неполноценные специалисты и самозванцы в отрасли.
Переживают из-за правок. Правки в работе — нормальное явление. Но иногда начальники дают неадекватную обратную связь, например, пишут грозные комментарии или унижают работника.
Другие специалисты просто расстраиваются из-за большого количества правок. Эти два фактора могут вселить в человека мысль, что он плохой специалист.
Влияние удалённой работы. На удалёнке иногда бывает сложнее организовать себя, чем в офисе. Нет начальника, который стоит за спиной и подгоняет по срокам, нет коллег, у которых можно быстро попросить помощи. А ещё YouTube и соцсети сильно отвлекают от работы.
Как удалённая работа влияет на синдром самозванца
Человек на удалёнке может больше прокрастинировать или неравномерно распределять нагрузку, поэтому может потерять мотивацию для саморазвития.
Кроме того, специалист не может пообщаться с коллегами в офлайне, что может подбодрить или прибавить уверенности в себе. А сообщения в переписке могут показаться гневными или холодными, даже если это не так.
Как распознать синдром самозванца
Валери Янг — одна из наиболее известных исследовательниц эффекта самозванца. Она ведет сайт impostorsyndrome.com и выделяет несколько типов синдрома.
Перфекционист. Человек считает, что мог решить задачу лучше. И неважно, насколько идеально он это сделал. Такой специалист не принимает комплименты и не празднует достижения. Иногда он сам не замечает, как делает что-то полезное.
Эксперт. Человек отрицает, что хорошо разбирается в своей сфере. При этом считает, что нужно постоянно что-то читать и развиваться, иначе другие признают его некомпетентным.
Из 297 опрошенных на «Хабре», 65,32% признались, что испытывают синдром самозванца вида «эксперт».
Солист. Человек решает все задачи самостоятельно и до последнего не хочет просить помощи. Иногда работает над проектами в ущерб своему здоровью или времени.
Природный гений. Человек считает, что он хорош в своём деле от природы, а не благодаря развитию и совершенствованию навыков.
Супермен. Человек-многозадачность, берёт максимальное количество заказов, пока не загонит себя в угол.
Чем грозит синдром самозванца
Синдром самозванца может снизить мотивацию к работе и избавить от наслаждения рабочим процессом. Если долго находиться в таком состоянии, это может привести к эмоциональному выгоранию.
Но синдром влияет не только на человека, но и на его окружение. Например, разработчик с синдромом самозванца может бояться рассказать о существующей библиотеке или коде, которая решает проблемы проекта.
Как справиться с синдромом самозванца
Синдром самозванца ухудшает качество жизни. Специалисты помогут понять причины появления синдрома, проработают и исследуют детский опыт и травмы. Могут посоветовать и длительную психотерапию, например, гештальт.
Bubble собрал советы айтишников с блога на «Хабр» и из колонки lead full stack developer, architect Никиты Терентьева devby.io о том, как человек с синдромом может помочь себе самостоятельно:
Вести учёт успеха. Это поможет обращать больше внимания на проекты, которые вы придумали и разработали. Раз смогли в прошлый раз, то можете и в этот.
Учёт может быть разным. От регулярного напоминания о выполненных задачах самому себе до записей в журнал. Например, в заметке dev советуют рефлексировать раз в месяц, оценивать свои ощущения от новых активностей и новых знаний. Как вариант, красиво оформлять записи и потом использовать их в CV.
Планировать карьеру. План поможет справиться с неопределённостью: не распыляться на несколько проектов в разных сферах, а сосредоточиться на том, что в этот момент для вас важно. Это также поможет думать о будущем с большей уверенностью в себе.
Важно делать план гибким с возможностью адаптировать под меняющиеся условия. Например, разрешить себе заменить один фреймворк на другой. Вот что предлагает сделать Максим Лебедев.
Изменить отношение к трудностям и ошибкам. Не говорите себе, что вы недостаточно умны для решения проблемы. Наоборот, трудности стоит воспринимать как стимул стать стать лучше, а не как подтверждение своей слабости. А ошибки — это хорошо и нормально. Потому что вы учитесь благодаря ошибкам. Сделали в этот раз — не повторите в следующий.
Поговорить с коллегами. Расспросите у знакомых в компании, как они относятся к вашей работе. Считают ли они, что вы хорошо справляетесь. Возможно, они укажут вам на ошибки, и вы сможете стать лучше. Не бойтесь задать вопросы и руководителю. Даже если фидбек будет негативным, он поможет понять слабые стороны.
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Синдром самозванца проявляет себя во всей красе в процессе затянувшегося поиска работы - от полугода - когда ты сам себе говоришь, что прошлые успехи это следствие удачи оказаться в нужное время в нужном месте, а не заслуга твоего опыта и навыков. Мне кажется, все кто испытывают т.н синдром самозванца в процессе работы, на самом деле переживают какую-то из нелетальных форм обычного кокетства перед самим собой.
Классная статья, но не такая классная как я
Достаточно открыть линкедин и посмотреть во сколько раз больше получают люди на аналогичных должностях в «недружественных» странах, и синдром самозванца сразу исчезает)
Ну вот как так то? Не заслужил я такую хорошую статью прочитать
стараться сделать свою работу лучше - это норма, но рефлексировать и переживать из-за этого - ту мач. вы приобрели опыт, вас оценили рублем, вин-вин, что ещё надо?