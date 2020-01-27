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Татьяна Боброва
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ФАС предписала HeadHunter не мешать компаниям использовать сторонние программы для подбора персонала Материал редакции

Сервис нарушил законодательство о конкуренции, запрещая клиентам работать с роботом «Верой» от Stafory, считает регулятор.

  • ООО «Хэдхантер» (управляет HeadHunter) нарушало законодательство о конкуренции, не позволяя клиентам использовать робота «Веру», разработанного Stafory, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение ФАС, полный текст которого опубликован 23 января 2020 года. Регулятор выдал компании предписание о прекращении создания препятствий для выхода на рынок Stafory.
  • HeadHunter блокировал компании, ссылаясь на правила использования, запрещающие клиентам применять сторонние программы, следует из решения ФАС. Вместо этого HeadHunter предлагал им использовать собственный похожий сервис Talantix.
  • В HeadHunter заявили, что пока изучают мотивировочную часть решения. В компании отметили, что оно не требует от сервиса вносить изменения в условия использования продукта или API, а только обязывает справедливо рассмотреть заявки Stafory на регистрацию на сайте и подключение к API. В Stafory назвали справедливым решение ФАС.
  • ФАС возбудила дела против HeadHunter, SuperJob и «Работа.ру»в апреле 2019 года — из-за создания препятствий для выхода на рынок компаний, автоматизирующих процесс подбора персонала. Дело было возбуждено по жалобе сооснователя Stafory Александра Ураксина. В сентябре ФАС отозвала претензии к Superjob и «Работа.ру» в связи с отсутствием нарушений.
«Коммерсантъ»

#новость #фас #headhunter

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