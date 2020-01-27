ФАС предписала HeadHunter не мешать компаниям использовать сторонние программы для подбора персонала
Материал редакции
Сервис нарушил законодательство о конкуренции, запрещая клиентам работать с роботом «Верой» от Stafory, считает регулятор.
ООО «Хэдхантер» (управляет HeadHunter) нарушало законодательство о конкуренции, не позволяя клиентам использовать робота «Веру», разработанного Stafory, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение ФАС, полный текст которого опубликован 23 января 2020 года. Регулятор выдал компании предписание о прекращении создания препятствий для выхода на рынок Stafory.
HeadHunter блокировал компании, ссылаясь на правила использования, запрещающие клиентам применять сторонние программы, следует из решения ФАС. Вместо этого HeadHunter предлагал им использовать собственный похожий сервис Talantix.
В HeadHunter заявили, что пока изучают мотивировочную часть решения. В компании отметили, что оно не требует от сервиса вносить изменения в условия использования продукта или API, а только обязывает справедливо рассмотреть заявки Stafory на регистрацию на сайте и подключение к API. В Stafory назвали справедливым решение ФАС.
ФАС возбудила дела против HeadHunter, SuperJob и «Работа.ру»в апреле 2019 года — из-за создания препятствий для выхода на рынок компаний, автоматизирующих процесс подбора персонала. Дело было возбуждено по жалобе сооснователя Stafory Александра Ураксина. В сентябре ФАС отозвала претензии к Superjob и «Работа.ру» в связи с отсутствием нарушений.
Илья Тепляков
Классная реклама нового сервиса, спасибо изучу